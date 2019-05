Voz 1199

que el tabaco es malo para la salud hace tiempo que ha quedado establecido pero tal día como hoy fue especialmente malo para la salud de uno de los científicos más importantes que ha tenido Francia tan malo fue que acabó con su vida pero no de la forma convencional Antonio así nació a mitades del siglo XVIII y es considerado el padre de la química moderna es especialmente conocido por su estudio de la oxidación de los cuerpos como coautor de la nomenclatura moderna de sustancias químicas pero con muchos de los pioneros en el mundo de la ciencia aplicó sus conocimientos y teorías una gran variedad de campos en su caso esto no se puede decir que le diera muy buenos resultados a medio plazo uno de estos campos en los que se involucró la porque Air fue en el del tabaco no como cultivador sino actuando en nombre del Gobierno para detectar que tabaco era de contrabando cavalier viendo que los contrabandistas a menudo añadían ceniza al producto inventó un método para detectar si está había sido añadida y en qué proporción también era común humedeció el tabaco para qué pesará más sacar las simas provecho en su venta peso pero sí dio cuenta que un poco de ceniza y una cierta humedad en realidad mejoraban el producto y autorizó que así se hiciera con el tabaco oficial vendido por el Gobierno el problema que tuvo la voz ayer es que ese gobierno que era el del rey Luis XVI tenía los días contados en mil setecientos noventa y cuatro cinco años después de la Revolución Francesa que lo quitó del trono un tribunal revolucionario sentó en el banquillo a la poesía entre sus cargos estaba el de adulterar el tabaco cuando Defensa alegó que esto era cierto y que además era el mejor científico de Francia la respuesta fue la República no precisa Mi científicos ni químicos no se puede detener la acción de la justicia no se detuvo el ocho de mayo de mil setecientos noventa y cuatro La vie fue guillotinado como dijo otro científico el día después bastado un instante para cortarle la cabeza pero Francia necesitará un siglo para que aparezca otra que se les pueda compara de hecho el Gobierno cierta forma emitió que esto era cierto porque al cabo de un año le mandó a la viuda de la así una nota de disculpa reconociendo su error claro que no creo que la viuda la consola mucho la nota