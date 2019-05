Distintas violencias

Voz 1989

00:00

el juicio por las ilegalidades del es cumplió ayer su cuarenta jornadas tantas comparecencias quizá no hayan servido aún para que los magistrados decanten en su criterio pero si han sido útiles ya a cualquier ciudadano que quiera comprobar cómo los mitos propagandísticos empleados por el anterior gobierno de por el Govern de la Generalitat son esos mitos así es falso que todos los manifestantes y votantes del referéndum ilegal fuesen todos ellos un modelo de pacifismo la prueba es que hubo decenas de agentes policiales heridos y contusionados los partes médicos los relatos de los lesionados no algunos decenas tampoco es cierto que todas las intervenciones de la fuerza pública fuesen proporcionadas la demostración no sólo viene de los vídeos producidos IED citados sino de la convicción con que algunos testimonios de afectados están explicando lo sucedido este asunto de la violencia es de interés cívico político también jurídico si la hubo y en qué grado suscitada por quién son cuestiones que constituyen ingredientes de tipos delictivos más graves o menos justo lo que trata de averiguar el Tribunal Supremo