El Larguero: Segunda Parte (07/05/2019)

Voz 1375 00:11 seis una veros en Canarias y una menos en Liverpool donde si el Barça sigue saliendo jugadores aunque de momento sólo han hablado Luis Suárez y Busquets se incorpora así que Rodríguez que está en Amsterdam preparada para la otra semifinal de mañana para ese Ajax Tottenham hola

Voz 1621 00:24 así que muy buenas muy buenas estoy en Barcelona sigue pues a las seis de la mañana que estabas allí pues mira casi casi mejor y está David hay Bruno Alemany no la Bruno hola Manu buenas noches

Voz 2 00:34 en qué titular sacas de

Voz 1375 00:36 esta noche sí que fue

Voz 1906 00:38 pues eh que ha sido un caos el el Barça es que ha caminado solo en Anfield el fútbol es pasión lo decía Axel

Voz 1375 00:48 pues no sé si camina solo ese sí que sería bueno mira

Voz 1906 00:51 Messi camina solo Mena entre los dos ya no ha salido de lo pueden colgar en la web decía que el fútbol es pasión la puesto en Liverpool y es un juego de equipo y el Liverpool ha sido mejor lo fue en la ida y lo ha sido en la vuelta para mí al Barça le falta un Puyol es verdad que Arturo Vidal hace parte de esa función pero no tiene la jerarquía en el equipo que sí tenía Pujol para coger del pescuezo a los sus compañeros cuando la cosa no tiraba is Si los jugadores quieren pedir perdón pues pueden empezar por pagar el viaje y la entrada a toda la afición que hoy se ha desplazado a han Liverpool

Voz 2 01:23 he visto ese ridículo e Bruno no decía Michael Robinson la noche es imposible a ver si ahora podemos hablar con él que está comentando el partido en la tele decía que no que era mano que esto es imposible

Voz 3 01:32 pues mira

Voz 0301 01:33 sí sí ha pasado yo creo que tiene muchísima culpa Jurgen Klopp es un entrenador para la historia ya son tres finales de Champions en siete años hay que sumar la de Europa League que la gente no se la cuenta porque la pérdida además también contra el Sevilla de Emery pero son cuatro finales europeas en los últimos siete años algo que no puedo de igualar absolutamente nadie y bueno ya que estáis jugando con el himno del Liverpool igual hay que cambiar el You'll Never Walk Alone por Ram eh You'll never rana porque este Liverpool no para de correr esa ha sido impresionante como ha corrido durante los ciento ochenta minutos de de la ley

Voz 2 02:07 la teoría bueno para que se incorpore Ramon Besa y no sé yo empezaba el larguero diciendo que es un batacazo probablemente el más para mí más grande de la historia coincidimos bastantes también en eso que hay una diferencia

Voz 1375 02:22 hoy en el campo entre un equipo con un entrenador muy intenso oí otro equipo que me ha sorprendido no Suu no solamente la diferencia física es que ha habido un montón de balones de duelos que ha ganado siempre el jugador del Liverpool la mayoría de balones divididos llegaban antes los jugadores del Liverpool que ha corrido hasta siete kilómetros menos el Barça que el Liverpool que sobre todo eh claro cuando antes no estaba Messi algún día pues te aparecía Xavi te aparecía Neymar reaparecía Iniesta en las distintas etapas que he ido viviendo Messi en el Barça estamos en un momento en el que me exista de verdad lo digo el mejor el mejor después de Messi en este Barça al margen de que ha hecho una gran temporada Piqué que eso hay que reconocerlo pero el mejor después de este Barça Esther Stegen Ter Stegen el que las para el que los mete en noches como hoy no aparece Messi ya quién apela al barcelonismo quién quién aparece y coge la bandera dice el balón para mí ventas que Manu el Barça ficha

Voz 1906 03:12 eso a Coutinho por ciento sesenta millones ya den vele por ciento cuarenta y cinco son ellos los que tendrían que aparecer hoy Valverde una alineación políticamente correcta ha hecho política con la alineación hiló ha pagado caro

Voz 1375 03:27 pasó factura luego Jordi Marcos y FLA que al que quiera la la en la ida saca esta misma alineación Valverde el Liverpool a pesar del tres cero le sometió de una manera importante repite es la misma alineación metes a Arturo Vidal cuando el partido está de brega de pelea tal que que que te el partido se ha enloquecido ya con quitas Arturo Vidal metes Arthur para tener la pelota con el tres cero en vez de al principio bueno no se pareció que repetir la alineación era un acierto

Voz 0985 03:56 yo yo creo que en la ida mano ya se produjo un resultado un tanto ficticio es verdad que la ida pudo ser un tres a cero como fue un cuatro cero ó un cinco cero pero también a apoyos ir otro resulta

Voz 1375 04:09 sí será uno puede ser un hondo o Un dos tres o unos ya al final quién lo

Voz 0985 04:13 maquilló es Messi porque Messi hizo un buen partido en la ida y eso le permitió salir al rescate del Fútbol Club Barcelona afortunadamente para Barcelona pero me gustaría dar dato Manu es verdad que el Barça corrido siete kilómetros menos que el Liverpool esto no tendría que ser más noticia si no fuera que es lo que hace fuerte al Barça lona históricamente o por lo menos en estos últimos años es el pase en los pases la debacles absoluta el Barça en datos de Fermín Suárez se ha fallado noventa y nueve pases ha tenido ciento treinta y ocho pérdidas de balón ojo se sabía visado no perder pero no tener pérdidas de balón en Anfield porque corren con criterio golea el Barça como dice Luis Suárez no sale concentrado ahora para críticas las de Luis Suárez que por cierto lleva tres años y medio sin marcar el micelio

Voz 1375 05:01 sí sí sí sí sí ya metido un gol en toda la temporada en Champions y la temporada pasada Un gol en toda la temporada

Voz 0985 05:06 pero tanto Apelación también directa la plantilla y acabo digo sólo una cosa digo una cosa que critique más dura hay que decir que pareces juvenil

Voz 1296 05:15 bueno está claro la autocrítica haya ha sido tremenda habilidad que el tres cero confundido a Valverde pensó que con ese milagro de amianto puntualizar pero lo confundieron de cara a la vuelta de confundir llegar al once es decir no no de cara a pensar que estaba todo hecho no de cara a pensar que yo en ese planteamiento le el le podía servir para para aniquilar hoy al Liverpool en Anfield porque al final en la ida con ese planteamiento el Liverpool fue superior al Barça es decir tú miras los partidos en nada la mayoría de manos del partido el primer partido superior al Barça y menos cuando aparecía Messi cuando apareció Messi pues el Barça en la ida se conectó hoy ya estaba a punto de hacer en la primera mitad desastre en esa fase en que tiene alguna ocasión pero no pero no ha conseguido con lo cual Monereo que que que el once Valverde ha sido bastante previsible porque el cambio lo sabíamos todos el primer cambio de Coutinho en el minuto de la primera parte ya lo intuía con lo cual bueno así como Klopp ha sido capaz de de revolucionar a los suyos Valverde pues no no aconseja hacer lo mismo con un con un Barça al que después de hierro Mike tal y como iba la trayectoria en Champions Masella que el juego no fuera creo que la afición y el entorno le había concedido el beneficio de la duda de de estar dispuesta a perdonar la debacle que ha fuera de Roma lo de hoy me da que que este equipo le va a costar mucho es reconciliarse con la afición porque eso que se ha perdido me parece brutal no hoy sino por la final que se ponía un Ajax con todos

Voz 1375 06:29 totalmente la reflexión que tiene que hacer en el Barça

Voz 4 06:31 creo que es profunda en el sentido de que afecta al propio Messi porque yo creo que Messi tiene que ser la bandera de este equipo pero es que Messi es todo principio y fin no puedes

Voz 1906 06:42 darlo todo en jugador condiciona para lo bueno y para lo malo la manera de entrenar la manera de jugar la manera de afrontar los partidos y el fútbol es un juego de equipo y el Liverpool ha jugado sin Salah sin sin Keita pero es que el Barça sin Messi y con eso no estoy diciendo que lo vendan eh le ganó cinco uno al Madrid sin Messi inca de encadenar unos cuantos partidos sin sin sin perder pero cuando está Messi en el campo todo el mundo lo busca siempre él hoy el Barça fallaba alguna ocasión por buscar a Messi Messi tiene que ser quién decida el partido no quién lo haga todo y por cierto hoy Messi debería haber salido a hablar que es el capitán

Voz 5 07:16 yo creo que sí

Voz 1375 07:19 o si por algo está dolido esta noche el barcelonista por primera una evidencia y ante eso poco pueden hacer ellos los aficionados porque creo que todos están asistiendo a una evidencia no se puede vivir eternamente del crédito detener a Messi en tu plantilla punto ya no sacará las castañas del fuego no se puede vivir eternamente eso porque él ya que Messi no está o está normal que es que hoy no ha hecho un partido desastroso estado normal pero claro no tiene superpoderes para estar todos los días entre eso pero la II yo creo que si hoy mi opinión e Marcos si hoy el culé está decepcionado realmente es sobretodo porque creo que hoy Valverde se ha pegado un tiro en el pie lo creo por lo siguiente porque él ha dicho claramente que renunciaba al control del partido que él tenía claro que no podía competir con este Liverpool a controlar el balón a tener la pelota y entonces claro al final pasa lo que dice Jordi un equipo como el Liverpool que te presiona provoca ciento y pico pérdidas de balón por qué porque en el centro del campo están Busquets Rakitic y Arturo Vidal a quién le pasan la pelota los jugadores del Barça para aguantar la presión de libertad a quién entonces claro se ha renunciado a un estilo perfecto pero renunciar al estilo le ha costado al Barça ser peor en la ida ser pero en la vuelta no es nuevo en esta eliminatoria es algo que venimos diciendo desde que está Valverde un entrenador cojonudo quién va a dudar que Valverde es un buen entrenador quién va a dudar que son buen tipo quién va a dudar del sentido común de que es un gestor impecable de que es un tipo que no se mete nunca líos de que probablemente sea justo con la plantilla pero hay que pedir un paso más y este Barça de Valverde da la sensación de que pasará a la historia como sí pero sí pero pero el Barça no puede partir de de de el inicio de la eliminatoria renunciando tenerla posesión de del el control del partido bueno como como se que el Liverpool me va a presionar y me va a volver loco mostrar dónde está la identidad del Barça que queda Arturo Vidal claro es un jugador muy bueno pero pero a costa de que no haya ni un solo centrocampista que tengan lo Alon pues pasa lo que dice Jordi ciento y pico pérdidas con la presión de Liverpool

Voz 3 09:19 no

Voz 1375 09:20 no me dice lo Martín lo tengo ya que ha mirado si ahora le pregunté si no es es la explicación no de de porque pero está del controlando a vale dicho que voy hola Luis Martín muy buenas árabe pero pero ahora ahora preguntado hola muy buenas te te pregunto tuvieran enseguida pero Marcos que es apuntar algo de el planteamiento del esquema de la idea futbolística todo hecho

Voz 5 09:41 qué has dicho es cierto todo eso es cierto desde la hasta la Z hecho este análisis al final si si resume es el partido de hoy que es que copa ha llevado al al Barça al límite y le ha hecho caer por el precipicio Si lo resume es el Barça regalado tres de los cuatro goles

Voz 1375 10:00 eso sí también es el Barça tres no

Voz 5 10:02 el primero que contaba antes para mí es decisivo también porque mete conecta al Liverpool con Anfil con ETA a al equipo checo con la sensación minuto seis minutos de partido en en Roma fue el perdón en Roma fue en el VI ya que ha sido en el minuto siete siete señor por lo tanto no has aprendido nada de Roma claro y luego en un minuto un equipo de esta dimensión no puede encajar dos goles por muy bueno que sea Liverpool por muy muy grande que sea

Voz 1375 10:26 mundo y un equipo de este ni

Voz 5 10:29 Bell tampoco puede encajar un gol de Cornell porque no es que sea juveniles yo creo que los jóvenes están más trabajados y además lo ha dicho Valverde en la rueda de prensa sabíamos que el Liverpool es el equipo que mejor trabaja la estrategia en en en la Premier ni en la Premier League ahora como es obvio todo el foco hacia Valverde es justo real que es justo ayer normal pero la reflexión como antes decía Jordi tiene que ser mucho más amplia porque a partir de hoy hay un antes y un después de Liverpool en cuanto al entrenador vamos a ver insisto si tiene la energía

Voz 1375 11:01 ahora pregunta Santo en cuanto antes

Voz 5 11:04 Parador en cuanto a la plantilla en la línea de lo que decía psique en cuanto a los fichajes de que te ha servido Coutinho en cuanto a la respuesta de de este equipo ante situaciones así y ahora eso obliga a una reconversión yo te diría que bastante importante no profunda pero bastante importante de la plantilla sobre todo para mí es la clave si esta directiva que hace un año esta directiva hoy hemos escuchado a a al al presidente Bartomeu ante el micrófono de Mónica Marchante hace un año ya quiso echar abajo si hace un año en Roma lo quiso echar vamos a ver si está plantó ella perdón este esta directiva es capaz de tomar una decisión o al final de Valverde se siente con las fuerzas y la energía para seguir continuando una temporada más en el campo

Voz 1375 11:49 ahora escuchamos a Bartomeu y os pregunto por el asunto del entrenador pero look qué lectura que has estado ahí sentado al lado de Flaqué qué qué lectura haces de lo que has visto hoy como culé como barcelonista como periodista qué lectura hacéis de lo que ha pasado esta noche en Anfield en la historia del Fútbol Club Barcelona

Voz 3 12:06 bueno yo para empezar barcelonista no soy bueno sí

Voz 1375 12:09 dos del Barça muchos años si eso sí

Voz 3 12:11 llevo muchos años siguiendo al Barça yo hago una lectura que es que es la segunda vez que le pasa seguida este equipo cuando te pasa dos veces la primera vez puede ser bueno pero la segunda es bobo idea ha pasado dos veces como decía Marcos no puede ser que te meta

Voz 7 12:27 con córner lo que no puede ser que te metan un gol de córner

Voz 3 12:30 metido que es el que te ha echado de la competición echado un equipo que el año pasado las venden en la Champions echado un equipo que este año ha obligado al City de hacer noventa y ocho puntos para ser campeón de Liga tachado un equipazo eso para empezar por lo tanto yo respetaría al equipo que te ha echado porque el año pasado a techo la You la Roma las ramas en este año ha echado un equipazo lo que miro es el banquillo del Barça antes que mirar al entrenador porque el entrenador no les ha dicho a estos no maten al Liverpool no les ha dicho vamos a jugar así para matar al Liverpool y no lo hemos matado ya tenido ocasiones para matar al Liverpool pero es que el Liverpool ha pasado por encima y cuando te pasó el año pasado por encima de la Roma pasó el año pasado este año por encima el Liverpool que es mejor equipo que la Roma porque para mí este equipo va a ser cara de la Champions a lo mejor lo que tienes que hacer es una es una reflexión es decir somos tan buen equipo porque a lo mejor no somos tan buen equipo a lo mejor somos un buen equipo tenemos a Messi pero sólo es esa es la reflexión que yo hago a lo mejor no nos alcanza para llegar a la final de la Champions ya lo mejor lo que hay que hacer es dejar de mirar tanto al entrenador y mirar a la plantilla que estamos construyendo porque tú miras el banquillo ha jugado los que tenían que jugar no puede jugar nadie más a lo mejor podía repuestas remedo podría haber algún algún retoque pero al final estás donde estás estás donde estás por actitud por ganas por hambre porque ellos han tenido más actitud más ganas más hambre han querido Anido y lo han buscado has llegado a a al Liverpool Ping el equipo rival ha sido mejor que tú y punto no hay más pero yo no miraría tanto al entrenador yo me miraría en una dimensión más grande el cuarto gol te retrata el minuto siete tan metido el primero ha salido en la segunda parte tan metido dos goles en dos minutos

Voz 8 14:22 tú no has ido a por el partido pero luego luego está de estando de acuerdo en todo lo que has dicho pero es que hay una frase que Valverde que dice uno castiga es lo pagas vale pero hace unos castigado ya tan por Oporto sitio déjame dijo una frase el cuarto gol a un equipo de Klopp no sólo marcaron evidentemente lo dejo ahí pero sí pero tú te crees que Valverde les he dicho nota como claro

Voz 0301 14:42 evidentemente pero sí a ver Valverde tiene una fórmula que ha funcionado muy bien en en la Liga muy clara

Voz 3 14:48 verde ha dicho una cosa y hay una alimentación anímica durante el partido este equipo ha perdido la eliminó la alimentación anímica en el minuto siete pero eso no eso no es culpa de este equipo mira el año pasado Valverde cuando antes de jugar en Roma les dijo vamos cero cero perdieron cuatro cero en la charla que recibió el año pasado en Roma servía hoy les ha pasado

Voz 1906 15:11 sí pero es verdad Luque así como Klopp es tipo Guardiola vehemente cuando explica engancha a la gente habla dos jugadores les siguen levanta el ánimo entre las cualidades de Valverde no haya está ahí lo repito y repito lo que al menos no lo transmite Valverde no transmite la sala de prensa bueno y en el en el césped tampoco transmite demasiada pasión en el Barça falta líderes así es lo que he dicho antes falto un Puyol falta gente que cuando las cosas se ponen negras levante a los jugadores

Voz 1375 15:43 porque me pone ojitos Messi

Voz 1906 15:46 venció su eso líder futbolístico pero falta Fall

Voz 1375 15:48 está Xabi el que falta Puyol falta Valdés falta anticipos de hecho alta transmitir ilusión verdes bueno a ver yo creo que Valverde es parte de porque él me ha pegado una bronca en el minuto cinco A

Voz 3 16:03 al a Abidal porque no tapa error de Robertson brutal lo que pasa que Labs pega a su manera

Voz 0301 16:12 por cierto por cierto Vidal ha jugado hielo de lo digo para la gente que decía que en el equipo en Roma que hubiera jugado un centrocampista con físico y tal no ha sido ni mucho menos de los peores Arturo Vidal pero ahora

Voz 1906 16:25 en Arturo Vidal ha sido de los mejores vale T

Voz 0301 16:27 compró casi uno de los mejores discos pues Gabriel la verdad que voy a hacer

Voz 1621 16:30 debido a las tormentas que resuelve los problemas del Barça que Arturo Vidal ha sido

Voz 1375 16:32 mejor en ese es el tema del problema es que el Barça ha jugado en la ida con diez hoy con diez esquemas menos

Voz 1906 16:38 Peña que costaba ciento sesenta niños ahí

Voz 1375 16:40 el Barça jugó un tío que le pitó la grada que tuvo que ser Messi que dijera por favor no le pite y que no bueno pero jugó el Barça con uno menos y hoy Valverde lo pone titular otra vez en vez de hacer otra cosa M pues hoy otra vez titular de ha hecho Coutinho en el partido de vuelta nada es que hay mucho de decir mucho decidan con Bale es que le dan oportunidades hasta que habrá pone en el Barça porque hay que seguir lo tiñe lo puede explicar alguien porque hay que jugar con

Voz 1284 17:04 vale a un chaval de la cantera por ejemplo pues matar hoy o Arthur y Arturo Vidal los dos juntos centrocampistas Sergi Roberto y siempre como éste sí a Valverde se le rompieron los planes no volvió loco totalmente no volvió loco Comaneci Asier Rituerto en la ida

Voz 3 17:20 en la vuelta lo mismo pero insisto yo creo que es un problema de de como ha salido un equipo las revoluciones un equipo

Voz 1284 17:26 pero eso tiene parte de culpa al entrenador del choque hoy no digo que sea el culpable único vendiendo a los jugado no no no no de verdad que no yo no

Voz 1375 17:33 que se saber sería muy injusto decir que el abre esta noche es Valverde pero yo siempre he creído luz que el equipo es un reflejo de su

Voz 3 17:40 la tenías que meter un gol

Voz 0301 17:43 no no iré en agosto el el Barça tiene un problema de plantilla grave diez no no lo puede esconder que el equipo hubiera llegado a la final de la Champions no no puede esconder que Luis Suárez no es El delantero de un equipo sin hacer la fotografía de las últimas Champions de Luis Suárez no te está dando Luis Suárez el rendimiento

Voz 1621 17:59 pero otros menos a Luis Suárez no lo puedes tocar porque meses enfada eso dicen dentro del club pues esa no es una justificación tienes que hacer reflexiones de en muchos sentidos

Voz 0301 18:07 Valverde tampoco puede plantear otro tipo de eliminatoria porque el centro del campo del Barcelona naufraga así si planteas otro tipo de de partido porque no está preparado hoy en día un centro del campo con Busquets Rakitic el que quieras por el que quieras el tercero que quieras para controlarle el partido como decía ayer Valverde es que no puede controlarlo porque ya no da

Voz 1375 18:27 las el centro del campo y a tronar contra el libreto admitió en la ahí lo lo admitió antes del partido lo admitió él asumía que el Barça no podía contra el partido pero bueno porque no va a poder para el partido el Barça porque no puede porque no le da bueno pues entonces hay un problema es que ir a meter un gol no lo has metido a eso también claro que meternos ocasiones que tienes que ir porque si metes un gol te tienes que meter cinco pero también te digo eso

Voz 3 18:48 te los hubieran metido que sí eso está claro

Voz 1375 18:50 sí que lo podían haber hecho espero que el Barça yo creo que el entrenador del Barça no puede decir en la previa a un partido que no vamos a poder controlar el partido pero bueno pero qué me estás contando quién ha dicho que contra hay contexto contextualizar en esa línea el mensaje de Valverde el presidente del Barça par Tomeo ha dicho esto al micrófono de Mónica Marchante una vez terminado el partido recién eliminado al Barça comparece Bartomeu dice esto

Voz 0645 19:15 otro palo ya tuvimos un lo había pasado cuenta Roma junto al Liverpool leí una decepción me está muy mal por los aficionados del Barça los socios no se habría ya está aquí para ver al equipo bueno así un posible delito al Liverpool por supuesto porque ha hecho un gran partido hoy ha metido cuatro goles bueno estamos fuera hacían para lo que ha pasado hoy habrá muchas para hacer ahora en caliente prefiere no dar explicaciones no ya habrá tiempo para reflexionar tenemos una final de Copa del Rey en los próximos semanas pero bueno la verdad es que es muy difícil que explicarnos por qué el año pasado contra a Roma partido también que perdíamos que tenía un partido en eliminatoria que pasamos semis y hoy también por este partidos muy difícil de explicar pero bueno ya hablaremos internamente habrá tiempo para para para reflexionar pero yo lo digo a los jugadores bueno pues ahora toca una Copa del Rey habrá que en próximos días levantar el ánimo tirar adelante Ibon dio hoy como digo antes eh sobre todo decirle a la afición en el Barça mucho me sabe muy mal por por todos nosotros por los que apoyamos el equipo todos los todos los que estamos siempre dando alguien

Voz 1375 20:23 estamos analizando el Liverpool cuatro Barça cero en El Larguero hacemos una pausa y enseguida les pregunta todo si creen que esto le puede costar el puesto a Valverde o no Luis Martín apunta ya antes de la pregunta incluso que debería poner la mirada en otro sitio pero dónde creéis que Valverde le puede costar el puesto es encuesta que lanzamos también en la cuenta de Twitter del Larguero arroba

Voz 9 21:00 Valverde culpable y una vergüenza a la calle la culpa me voy sinceramente es Del Nido le ha pasado por encima en los dos partidos el resultado del primer partido fue muy engañosos yo hice vemos creo que fue muy superior

Voz 1375 21:16 a Messi le pasa lo que en el juicio

Voz 10 21:18 hemos años también le ha pasado en el Madrid a Cristiano Ronaldo como dirían los ingleses You all with Walk Alone no sea siempre van solos no les acompañan y así no se puede llegar a ninguno

Voz 6 21:30 a Messi sí que es verdad que ha desaparecido un poquito yo creo que los grandes jugadores son los que tienen que dar la cara lo mismo que ha pasado con Griezmann y con Cristiano este año cuando Messi no está el Barça es un equipo normal

Voz 11 21:43 el ha pasado el vaso pues muy sencillo sino hay ayudas arbitrales pasa lo que pasa H

Voz 1296 21:50 buenas noches para ganar un título con la Champions

Voz 12 21:52 se nos afecta se necesita gestión Se necesita liderazgo xerecista sangre iraquí Valverde no tiene sangre

Voz 13 22:02 buenas noches Valverde ala calle Valverde a la calle no tiene talla para entrenar a un fútbol curva Barcelona no la ha tenido nunca

Voz 1375 22:11 bueno bueno Liber