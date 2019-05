Gabi: "Me gustaría que se quedase Griezmann, pero no me preocupa, que haga lo que quiera como ha hecho siempre"

Voz 1375 00:00 especialmente para los culés que el año que viene volverán a intentar pelear por la Champions nos hemos quedado sin el Madrid sin el Barça sin el Atlético ante nos quedamos sin el Valencia pero dejamos esa noche de Champions para hablar de Godín que hoy ha dicho adiós al Atlético de Madrid pendiente de lo de Godín eh ha estado el eterno capitán del Atlético de Madrid desde Doha en Qatar pendiente del otro capitán del que está ahora en el Atlético de Madrid que le queda todavía unos días pendientes de eso pendiente del batacazo del Barça también que seguro que la está viendo porque es un futbolero increíble saludamos a esta hora de la noche a Gabi Fernández en dos hola Gabi muy buenas hola buenas noches llevamos hablando un buen rato de el batacazo del Barça pero no no entraba en el guión esto de nadie de casi nadie

Voz 0711 00:41 nada increíble por eso defiendo yo el el poder del grupo por encima de la libertad sin sus dos mejores jugadores del Barcelona con con el mejor ya ganado el grupo hoy que masacre y bueno ahí lo vemos el milagro lo lo han conseguido

Voz 1375 00:57 con el con el uno cero al descanso bueno parecía fíjate que además ha fallado el Barça un par de ellas claras en la primera parte pero ha salido otra vez en tromba el Liverpool y es que ha sido incapaz el Barça de sujetar los eh

Voz 0711 01:09 sí creo que de físicamente sobre todo el espíritu colectivo que te he comentado al pienso de han sido la clave bueno se visto un gran Liverpool y ahora pues el favorito se queda fuera hay es favorito pues saldrá de

Voz 1 01:24 el Liverpool yo creo que que va a ser el base claro favorito la final a ver qué pasa mañana bueno lo que ya está claro Gabi

Voz 1375 01:29 que Messi no va a levantar la copa en el Wanda Metropolitano

Voz 0711 01:33 no no está algún jugador extranjero iba a a disfrutar de esta final que seguro que no somos todos

Voz 1375 01:40 bueno dejamos lo que ha sido la noche negra para el barcelonismo y para el fútbol español ahora hablamos de lo de Godín de hoy Gabi pero pero también a una semana de actualidad ahí en tu equipo porque Xavi te ha dejado tirado por lo menos en el césped ha dejado tirado no

Voz 0711 01:53 bueno ahora me tocará pues ayudarle desde dentro y él desde fuera

Voz 1375 01:57 sí deseando a ver cómo se desenvuelve bueno te ya ya estaba claro no que que tiraba lo del banquillo de tiraba hay que no queda mucho tiempo como Xavi jugador pero empieza a la etapa de Xavi entrenador no

Voz 0711 02:09 sí lo más importante para él es que empieza a ver el fútbol desde otra perspectiva empieza a analizarlo como entrenador y por eso ha decidido dejarlo ahí la verdad que le veo muy capacitado para para ello

Voz 1375 02:22 igual te te toca estar a las órdenes de Xavi entrenador no

Voz 0711 02:26 si el año que viene creo que casi será entonces bueno aprender un un estilo nuevo y bueno todos sabe conclusiones y por supuesto encantado de estar a su lado bueno cómo estás

Voz 1375 02:36 tú cómo estás y con fuerza todavía para seguir jugando

Voz 0711 02:40 bien muy bien la verdad que muy contento mira ayer nos clasificamos para para los octavos de la Champions de aquí ganado la Liga en la final de la Copa y está saliendo un año redondo estamos consiguiendo casi todos los títulos Si bueno yo estoy muy contento la verdad que sí

Voz 1375 02:55 viviendo tranquilos esta semana hablábamos con el la semana pasada hablábamos con el padre de Xavi y encantados es que está encantado mi hijo y los que están con mi hijo porque claro no viajan todos los partidos en Doha tanto en casa como fuera tranquilidad viven de maravilla por no decir otra cosa sea Se juega al fútbol pero con no otra con otra presión imagino en hoy con otra con otra manera de enfocar y de ver el fútbol no

Voz 0711 03:20 es otra mentalidad después de dónde vienes Atlético de Madrid partido cada días de tanto viaje la verdad es que que es muy como Oracle no tiene viaje las casi concentraciones y la verdad que tienes calidad de vida pero bueno echar de menos esa competencia hay el competir de la manera que hacía antes pero bueno otra etapa y la estamos llevando bien

Voz 1375 03:39 totalmente bueno se fue sí

Voz 2 03:41 Fue Gabi se fue antes Torres

Voz 1375 03:45 yo ya ha dicho adiós Godín está por ahí Miguel Martín Talavera que estado en la despedida emotiva despedida de del capitán del Atlético de Madrid Talavera muy buenas qué tal muy buenas Manu emocionante no nada ni él ni los que estaban con él han podido evitar alguna lágrima sí

Voz 1576 03:59 hemos sido bastante mal los que nos hemos hemos y alguna lágrima se haga ido viendo imágenes de estos nueve temporadas de Diego Godín en alguna imagen salía Gabi Fernández el anterior capitán que ya dejó un boquete bueno pues muy difícil de cubrir ahora pues va a ser algo más con Diego Godín se va después de trecientos ochenta y siete partidos veintisiete goles once asistencias ha ganado ocho títulos con el Atlético de Madrid y hoy en el día era el día marcado para decir lo que ya comentase estuve en enero en El Larguero y en que se iba que ya no va a ser en el Atlético

Voz 0503 04:34 un poquito nervioso más que que ante un partido bastante más agradecerles a todo por la presencia aquí y mi familia

Voz 3 04:42 él

Voz 0503 04:43 mi padre misiones no complicado último días

Voz 4 04:57 todo

Voz 0503 04:58 es decir ella comunicárselo éxito se sentían de mi boca tengo a todos por el cariño que tengo este acuerdo camiseta poesía jamás poder respeto véngame fisión porque para mí es esto no es solamente un club ha sido una familia una forma de vivir mi casa es difícil de actrices de la casa de uno es otra vez así simplemente gracias a dato

Voz 1576 05:27 ah pues te puedes imaginar Andrés Diego Godín llorando su familia llorando el Cholo Simeone llorando Antoine Griezmann llorando muy emocionado Koke la verdad que ha sido una mañana de muchas emociones el Metropolitano momento tan duro no sé si lo has visto

Voz 1375 05:42 allí en Qatar Gabi o lo has podido seguir en directo los visto luego

Voz 0711 05:46 lo he seguido en directo lo siguió en directo doy bueno pues como todo lo que los que queremos a Diego pues muy emocionado propio día triste para para los atléticos y ahora sólo queda el agradecimiento eterno no que que todos los al épico de le tenemos a Diego me imagino que

Voz 1375 06:02 en algo te identificaban no viendo ese momento porque tú ya pasaste no no hace mucho

Voz 0711 06:07 en todo en todo sobre todo en el sentimiento que deba al abandonar el equipo en el que yo me crié Miguel bueno lo hecho como suyo luego aparte todo lo que lo que hemos formado no yo creo que en esto no de años ERE Diego Godín cogió un equipo no en ruinas pero bueno un equipo descompensado un equipo inestable y ha hecho una fortaleza El entonces te da pena y te quedabas librarme

Voz 1375 06:36 qué le has dicho o que le has escrito habéis hablado o

Voz 1 06:38 no hubo prohíbe capitana capitán algo has tenido

Voz 0711 06:42 ayer ayer hablé con él antes de la despedida hay nada estuviera tranquilo que que disfrutara de bueno de todas el agradecimiento de la gente de estos momentos que bueno que más adelante pues a lo va lo va a recordar cómo como lo estoy haciendo yo ahora hay bueno y que todo lo que tiene pues lo ha ganado a pulso estuviera tranquilo sobre todo

Voz 1375 07:02 yo estaba tranquilo o le notaste ya con el nudo en la garganta ayer

Voz 0711 07:05 no no estaba muy nervioso está muy nervioso me dijo que dice no sé si estoy muy nervioso y bueno la verdad que tengo una duda en el estómago y bueno a ver cómo reacciona pero bueno seguro que me emociona de como lo ha hecho y bueno y eso dice mucho de él

Voz 1 07:18 Cortés que lo sientes dentro totalmente

Voz 1375 07:21 aquel capitán te sigue llamando Capi

Voz 1 07:24 bueno hay mutuamente cada día capitán uno y capitán si no hay ningún problema

Voz 1375 07:31 ya te has dicho que en vez de al Inter que lo has dicho ya acatar aquí él lo quiere Qatar

Voz 0711 07:38 ojalá ojalá pudiera iraquí pero bueno claro que le quedan dos estoy aquí el equipo que decida pues seguro que lo ha hecho con la cabeza ahí convencido de ello

Voz 1375 07:51 ha sido un acto muy muy emotiva tal como decías donde donde ya hemos visto a varios jugadores secándose las lágrimas no podía Navy disimularlo era imposible tampoco era el día para disimularlo día para para demostrar el cariño que ha dejado aquí Godín en estos nueve largos años ya ha dicho más cosas no el el uruguayo

Voz 1576 08:07 sí además es que quiero perder nadie en utillero ni médicos hágolo le pasó parecido a Gabi pero mucha gente estaba fuera le mandaron mensajes pero no ha querido faltar a la cita con con su capitán sí ha hablado ha estado muy elegante tanto el club en la despedida que ha estado a la altura de del jugador que se va como él que tampoco ha querido entrar en polémicas de porque al final no se ha quedado pero hay una realidad no se llegó a un acuerdo y por eso digo va a salir y así lo explicaba

Voz 0503 08:31 hemos tenido Hormigos haciendo lo que está claro que al final hemos llegado un acuerdo a partir de ahí para mí saca una tapa un siglo el más bonito de mi de mi carrera deportiva sin lugar a dudas no dos polos puedo despedirme eh pero con la cabeza muy alta de que me he entregado en cuerpo y alma y que incluya crecieron no para mí pero para hablar de agradecimiento respetar al club y que han sido y que son

Voz 1576 09:04 la verdad que como te digo no ha estado muy elegante Diego Godín Insabi Fernández además del capitán el lo ha dicho muchas veces el también es un Atlético más es un hincha en la afición del Atlético Marín no entiende la salida de Diego Godín Gabi excapitán si atlético de corazón entiende la salida de Diego Godín

Voz 0711 09:24 es complicado en a digno uso sé que llevo hablando con los clubes de aquellos como yo somos Donoso algo no de circunstancias purga nuevo hogar palos Manolo el treinta años cuando vamos pues es más humo puedo lo que a su jerarquía o o que con treinta y dos años cincuenta partidos Relaño entonces bueno creo que esa norma es para mí injusta porque todos los jugadores no somos iguales y más cuando tiene un rendimiento tan aunque como digo todo saudí en la toma una decisión es respetable lo único que le he dicho a él y lo digo públicamente es que tenía que salir pues lo ha hecho eso sí no valen no valen reproches no vale tú me ha dado tú has quitado sínodo es una decisión difícil para él porque es muy complicada para el club estoy convencido de que también se va por la puerta grande que al final lo que todo deseamos y lo que se ha ganado a pulso y ahí queda eso no

Voz 1375 10:19 tú cambiaría esa norma la eliminaría sí sí sí

Voz 0711 10:23 no por supuesto pero que todos los jugadores Si somos diferente tiene una importancia en un equipo que en juego es a partir tenido vamos que se dejan llevar que los aunque porque jugadores como digo que que con pico de una manta y Mata que no se le puede reprochar nada ha jugado todos los partidos juegan con la cabeza rota juega con un brazo roto entonces creo que hay excepciones que que es normal bueno pues te pueden claro

Voz 1375 10:48 que no deja de ser además hombre no un chollo pero si yo yo creo que una cierta ventaja para otros clubes porque claro tú vas a ver al Athletic es la plantilla dice este pasa de treinta se quiere van a ofrecer un año pues yo lo voy a ofrecer tres o cuatro claro le ponerse nombre te al futbolista porque es que vuestra carrera es corta la acarrearon jugador no claro un año y si te pasa algo no se este darle cierta ventaja también a a los rivales no

Voz 0711 11:11 si en caso de a un auténtico ocho yo voy más allá darle beneficiará a los beneficiados de de este equipo que son los nuevos que vienen de un jugador que viene va a ganar más dinero griego o bueno acabé tres años dio digno porque lo está demostrando

Voz 1375 11:29 la duda es si va a rendir al nivel que podría rendir Diego Godín

Voz 0711 11:32 sabes yo te desde yo te yo te puedo decir lo que está pendiente ahora el futuro muy raro un chico debe veinticinco Hinojosa partido claro claro que no es que no es que no lo sabes entonces bueno pueblo la demostrada pues se merece un contrato largo ahora la normal plus pues respetable nada y a otra cosa

Voz 1375 11:50 has armado además no además si fuera a partir de otra traerá más más avanzada porque es que hoy en día hace hace veinte años un futbolista con treinta llegaba a lo mejor un poco llamas cascada o no sé ahora cómo os quedáis todos a partir de los treinta hay muchos que estáis en un momento todavía para jugar cuatro y cinco años

Voz 0711 12:08 no y con el bagaje que tiene dio claro digo es que no son juegos que se lesionó muy poco peso internacional que lleva diez años cuál las cincuenta partidos puedes tener mala suerte y que vaya que pase una desgracia y no pueda jugar pero pero eso nadie lo sabe

Voz 1375 12:23 oye Gabi como capitán decía yo al principio se va a Godín ahora o será despedido te fuiste tú se ha ido Torres parece que Filipe Luis y Juanfran no pinta bien aunque bueno vamos a ver cómo acaba se va Lucas al Bayern de Múnich a ver qué pasa con Rodrigo te da la sensación bueno por no hablar del tema Griezmann que ya lo hablaremos en su momento te da la sensación de que

Voz 5 12:47 este año de que este año sí que es

Voz 1375 12:50 el fin de una era en este Atlético del Cholo

Voz 2 12:53 que empieza algo distinto

Voz 0711 12:56 bueno ese fin no es el fin de una era tampoco se fin de esos jugadores hay que poco a poco desvaneciendo se empezó a ese guaje Raúl García el año pasado Fernando yo Thiago este año Diego poco a poco siendo y bueno la verdad que que la pena es ley Leire vida pero que dando pena creo que que el Atlético de Madrid y tienen jugadores de muchísimo talento pero bueno creo que ahora el enfoque tiene que ir de al sentimiento de grupo y a reestructurar ese sentimiento de grupo IS grupo yo creo que los jugadores ya los tiene qué tal crear otra vez fuerte y que sean capaces de competir y que se entienda que lo más importante es el digo

Voz 1375 13:37 oye y ahora te tirada tal a alguna más antes de dejarte pero eso que dice es de los jugadores de talento del Atlético crees que eso te sorprende crees que es bueno la manera la filosofía de que inculca a sus futbolistas y sin embargo que se hayan ido fichando jugadores de más talento ha ido cambiando evidentemente la la configuración de la Plana

Voz 5 13:54 ella no crees que es independiente

Voz 1375 13:58 el jugador en el estilo de jugador que venga para entender la filosofía del Cholo

Voz 0711 14:03 como un mágico ojo totalmente que comprada esa filosofía está claro que tienes que tener estabilidad de tienes que tener una balanza tiene un poquito de cada en necesitamos jugadores que entiendan por encima de cualquiera no hay jugadores más importante es que el club entonces mientras que los jugadores con talento que es verdad que a la hora de de lucha quienes títulos te marcan diferencias pueblos título pero que sean jugadores humilde jugadores que entiendan eso y bueno siempre que que esté en esa dinámica porque yo creo que todo irá bien está claro que tienes que entender una una balanza ahí este año va a ser una prueba de fuego para para los fichajes eh

Voz 1576 14:43 en Javi y evidentemente tú has dicho lo importante es hacer el grupo A quién ves liderando tiene que empezar como hace ocho años cuando vino de nuevo siendo Simeón un poco el el centro obesa jugadores que puedan tirar de DSK

Voz 1375 14:59 hoy es el grupo

Voz 0711 15:02 bueno el míster ya vinos ocho años con con el mejunje final el mensaje que yo creo que hay jugadores que han tomado las riendas un poco de el equipo Koke Juanfran Antoine creo que Oblak va a ser una pieza fundamental no sólo Serrano por todo el mundo sino que tiene mentalidad hay una cosa importante carismas dentro dentro del campo y fuera la gente les sigue la gente la escucha y creo que va a ser una pieza importante en este no Atlético de Madrid y claro que tienen que dar un paso al frente Saúl tienen que dar un paso al frente y no sólo en el campo que tienen muchísima personalidad sino fuera la gente tiene que creer en ellos entonces bueno cuando eso lo consigan otra vez habrá un grupo fuerte un grupo unido oí bueno seguiremos siendo el equipo que somos y que no se ha perdido de ninguna manera pero es verdad que poco a poco va perdiendo pieza fundamental es que tienes que reemplazarla

Voz 1375 15:54 fíjate que una pieza fundamental era la de la de Lucas también no que era uno de los bastiones sobre los que el club creía apoyarse para el futuro con Griezmann con Lucas con Oblak por supuesto con Koke pero te sorprendió que que se marchara en este momento de su carrera hay que tuviera tan claro que su futuro estaba en Alemania con el con el Bayern

Voz 0711 16:13 creo que es una oferta desorbitada para no para la edad que tenía decidió marcharse porque que todavía no estaba en esa etapa de coger las dentro dentro del vestuario pero sí podría ser una pieza fundamental en el futuro entonces bueno creo que que se va a echar mucho más en la la falta de que la de Lucas preocupa

Voz 1375 16:34 Griezmann el futuro de Griezmann o tienes claro desde tu visión de ahí lo que hablas con tus compañeros de vestuario que Griezmann va a seguir en el Atlético

Voz 0711 16:42 no me preocupa ni me preocupa al final como he dicho al principio pero que el club tiene que estar por encima quiero no quiero me gustaría que toda la gente que estuviera dentro tuvieran las cosas claras

Voz 1375 16:52 no me preocupa si se va no te preocupas y se va pero te preocupa que ese que tienes claro que se va a ir o que se va a quedar

Voz 0711 16:58 no no tengo con don ideas que clara año hablamos de lo que pasa es que Llanos no sé qué decirte alguna ya que se quedara como dice el año pasado como seguiré diciendo porque son jugadas diferente uno preocupa a que se vaya que se quede al final Antoine hará lo que quiera como ha hecho siempre entonces bueno que tenga claro lo que quiere hacer con eso toma la decisión

Voz 1375 17:17 si quiera pues nada Gabi ex jugador del Atlético que va a terminar segundo ahí detrás de del Barça que tiene ya la Liga ganada que que bueno que que que que tiene pinta de incluso de triplete en un año en el que el Madrid fíjate como está muy lejos de la pelea por por todo eh muy pronto te has sorprendido el año de del Madrid y la vuelta decidan otra vez

Voz 0711 17:38 sí me ha sorprendido que tiene jugadores de de jerarquía para bueno para ver pelea por los títulos pero una un año malo que le puede pasar a a cualquier equipo en Madrid creo que es diferente y que no que no está permitido de alguna manera pues quedarse tan pronto situaciones de de ninguna competición

Voz 1375 17:55 pues nada Gabi enhorabuena por ese partido de ayer en nada a ya ya te pediremos consejo cuando vayamos al Mundial de Qatar allí en ese va a ser metido esto

Voz 1 18:05 pues sí sí sí sigo por aquí si te has entre cojos otro año está que tomaba la palabra

Voz 1375 18:13 oye Gabi cuya de muchas gracias por estar en el adiós al capitán Godín que hoy ha dicho adiós también hablar con el eterno capitán del Atlético Gabi en directo desde desde Qatar un abrazo y que vaya todo bien Gabi

Voz 0711 18:23 muchas gracias a vosotros abrazó a un abrazo hasta luego