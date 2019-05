El Larguero: Analizamos la derrota del Barcelona y hablamos con Gabi (07/05/2019)

Voz 1375 00:00 hay muy buenas noches batacazo histórico del Fútbol Club Barcelona uno de los mayores en toda su historia en una eliminatoria en la que el Liverpool ha sido claro la mente mejore los ciento ochenta minutos el Liverpool ha sido mejor en la ida y ha sido hoy mejor en la Vuelta no se puede vivir eternamente de tener en tus filas al mejor por del mundo llamado Leo Messi el Barça se ha quedado sin la final que quería Messi ahora todo el análisis todo el protagonista el protagonismo de los jugadores pero está hablando Ernesto Valverde en directo en rueda de prensa el Barça caído eliminado FLA hola

Voz 0588 00:57 pues los jugadores tostada con explicaciones Ernesto Valverde esta final pleno pasaje a los aficionados en el campo sacan muy divertido triste estamos tocados lo del Liverpool está Monique mucho más

Voz 1 01:11 pero es que nosotros otra pregunta esto porque acá para Frances de arena

Voz 1296 01:16 la premisa valor de perder las salía compaginando a Carabanchel obstáculo la pregunta más al técnico del Barça que había quedar eliminado a nivel escolar no son las tú ha estado muy bien durante el primer tiempo

Voz 0588 01:31 nos he mantenido por momentos en el en el partido porque era lo que se requería y luego es porque estaba ya estaba cansado porque lo va todo está sostenido por momentos en el en el partido pero ya veía que está entrando poco en juego que saque en qué tenía usted general otras soluciones según iba a ser murió al partido ultima pregunta

Voz 1296 01:54 hola hasta aquí en directo para Larguero de la Cadena SER Powell como te lo explicas qué que qué sensación Tejera es un gol digno del Barça por por cómo se produce por ese despiste generalizado de todo lo que había en juego como te explicas convierte todavía más dolorosa la eliminación el el el el cómo

Voz 1375 02:13 se produce con esos a todos los goles son

Voz 0588 02:17 son errores de alguien de algo o porque ha hecho una falta porque no lo ha hecho porque le ha sacado un correo porque ha rematado muy aprendido malos es decir los goles que hemos encajado veremos que que hemos tenido problemas de la misma manera que sí iremos los goles que marca el otro día Liverpool pues también era el serán errores de algo

Voz 2 02:37 de algún tipo bueno pues no

Voz 0588 02:40 se nos ha sorprendido supongo vuelve a decir no lo he visto claramente la jugada porque ya te he visto no la pelota estaba

Voz 2 02:48 estaba dentro y supongo que que no estábamos mirando ahí

Voz 0588 02:54 yo lo que puedo decir gracias bueno pues

es la rueda de prensa Valverde que acaba de terminar en directo con una estocada importante y una cara que lo dice absolutamente todo como un boxeador noqueado que también no sabe por dónde han llegado los golpes pero que está en la lona absolutamente en la lona el Barça ganó la Liga veremos si gana la Copa pero este mazazo no sé si va a servir para tapar otro posible doblete veremos si tiene consecuencias para un entrenador que se la pegó el año pasado estuvieron a punto de echarlo con lo que pasó en Roma cuatro uno en la ida tres cero en la vuelta eliminados este año tres cero en la ida cuatro cero en la vuelta un entrenador que es un gran gestor que tío con un gran sentido común pero vengo diciendo todo el año a mí este Barça no me convence no hay estilo y cuando llega la hora de la verdad batacazo Barça que hoy se ha visto una diferencia intensiva era abismal en lo físico en lo emocional en lo intenso en lo que se estaba jugando y claro todos los días rezan para que aparezca Messi y hay un día que Messi no aparece que por cierto ya en la ida no apareció a yo en esos dos momentos puntuales que hicieron que que nos volviéramos todos locos con Messi pero lo dijimos que el Barça no ha jugado bien claro hoy no parece quién está detrás de Messi nadie nada a mí me estaba contando la misma antes de empezar el larguero que el Barça había corrido siete kilómetros menos siete menos que Liverpool es bueno tenemos mucho que analizar y es muy difícil hoy seguramente para los barcelonistas encontrar razones y en una explicación de lo que ha pasado tenemos los teléfonos abiertos para que mandarle mensajes de El Larguero enseguida estamos el número para que mandáis notas de voz al pasar del Larguero

Voz 3 04:45 luego podáis eh opinar en el en el whatsapp pero hemos salido a Valverde termina rueda de prensa Adriá Albets la zona amistad por ahí aparece alguien

Voz 0017 04:54 qué tal Manu las noches pues no de momento no aparece ningún jugador del Barça veremos si hoy alguno quiere dar la cara después de esta noche negra que ha vivido el equipo y también los tres mil aficionados que han venido a Liverpool a ver el partido han pasado por aquí jugadores suplentes ahora acaba de pasar Umtiti también Vermaelen todos pues evidentemente muy Estados varias pues todavía en El Vestuario hundidos rotos de dolor esta eliminación que ha sido muy dura ha pasado por aquí Ter Stegen practicamente sin mirarnos a la cara mirando al suelo el portero alemán evidentemente muy afectado como todos sus compañeros como digo veremos si habla alguien del Barça en esta zona mixta donde en otra parte está hablando el central del Liverpool virgen

enseguida nos pide paso Adriá Albets con algunos los sonidos el número de whatsapp del Larguero sí es cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta y seis cuatro ocho cuarenta y siete XXXVII sesenta qué sensación tenéis después de lo que ha pasado esta noche aquí en el país que creéis que debería hacer qué explicación le dais a lo que ha pasado hoy vuestras opiniones oyentes de Larguero en el Whatsapp mandáis una nota de voz al número seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta

Voz 3 06:03 da a las ponemos en esta por ahí

Voz 1375 06:05 Cristóbal Chain en Barcelona en Canaletas fotografía de lo que es ahora mismo Barcelona hola Cristóbal muy buenas

Voz 4 06:12 qué tal mano bueno pues la fotografía de se Canaletas es triste y desolador per la fuente absolutamente vacía lo que debería ser una celebración del Barça ahora mismo pues vemos una fuerte en la tenemos con estas paseando con absoluta normalidad en los bares de la zona euro aficionados una vez acabado el partido pues ha habido una desbandada mucho a los que han salido de los en ser marchado directamente para Casas tocó en algunos opciones del Barça que han venido precisamente desde la Tierra es decir que Sique Rodríguez pequeñita para una hipotética celebración Aquí Canaletas estoy ahora mismo con ellos es el mayor batacazo en la historia de la Champions del Barça pues si si el mayor

Voz 5 06:51 de los mayores batacazos de de la historia del Barça pero lo tenemos que recordar que ya hace tiempo que en Champions estamos teniendo unos resultados muy malos con cuatro cero con el PSG tres cero con la Juve tres cero con la Roma y hoy nos han vuelto a meter un cuatro ceros una pena íntima más peores que que salga Valverde diga que la primera parte juega bien Valverde tendría que ir a la calle pero ya

Voz 4 07:16 ya más opiniones mano a esta hora de la noche de los aficionados del Barça aquí los trenes que queda en el mundo de Canaletas muy bien encender un un entrenador que se llame Valter de personas dice

Voz 1375 07:28 lados del Fútbol Club Barcelona absolutamente cabreados con eh

Voz 3 07:31 el resultado hoy con lo que ha pasado esta noche es lo los cuatro que quedan que habían ido desde Lleida para intentar sumar sea una fiesta de lo que parecía iba a ser una clasificación para la final

Voz 1375 07:40 bueno pendientes del directo van a estar enseguida Jordi Martí Marcos López y Ramon Besa está por ahí Sique Rodríguez además de Lluís Flaqué y Adriá Albets e también Bruno Le Matin Axel Torres vamos a hablar con Michael Robinson desde Liverpool anoche unos decía no creo en la remontada es imposible Manu remontar un tres cero al

Voz 3 07:59 Fútbol Club Barcelona vamos a estar en la región

Voz 1375 08:02 o de Lass con Santi Giménez en Barcelona en las reacciones de Mundo Deportivo y Sport ha sido un batacazo histórico y los culés que preguntan a ésta ahora once XXXVIII qué ha pasado por qué no se lo cree nadie en una noche en la que hay que buscar culpables en la que hay que buscar razones para este fracaso del Barça en la que si me permitís hay que hacer un monumento a un tal Jurgen Klopp hoy no estaba en el campo no estaba afirmó Mino ya metió al Borussia Dortmund en una final de la Champions

Voz 3 08:31 perdieron

Voz 1375 08:32 el año pasado metió al Liverpool en una final de la Champions que P dieron este año vuelve a meter al Liverpool en la a final de la Champions veremos a ver qué ocurre pero hay que hacer un monumento a este tío que has sacaba al equipo enchufadísimo en la primera ahí en la segunda parte que ya fue mejor en el Camp Nou por méritos propios finalista de la Liga de Campeones once y treinta y nueve está por aquí el director de Carrusel Deportivo Dani Garrido hola qué tal muy buenas pues es que nadie bueno sí alguien apostó anoche a esto ahora mismo está forrada volando

Voz 0458 09:01 al Alabama menos fíjate que Jordi Martí tiene una de una memoria histórica respecto al Barça muy superior a la mía él hablaba de Atenas la noche de Atenas la noche de Berna la noche de Roma yo sinceramente creo que está la noche más negra deportivamente hablando en Europa de la historia de del Barça coincido contigo el monumento absoluta Klopp pero añado tampoco tenía Keita le lesionados Henderson la jugado cojo Alexander Arnold ha tenido que meter un centrocampista como miembro en una posición que que alguna vez ha trabajado pero pero de manera escasa habido coincido mucho lo que decías en el arranque del Larguero una diferencia abismal y es muy importante en el fútbol la emotividad en el mensaje en la fortaleza física en el creer he visto un equipo apático por un lado ya un tío como Klopp qué motiva ese los come in me parece efectivamente que ya es de un hartazgo también coincido contigo cosa que me preocupa achacar siempre lo mismo a Messi donde estaba Godín

Voz 3 09:58 claro no así donde estaba porque ha hecho tan mal partido Busquets

Voz 0458 10:01 porque hoy Piqué no ha estado estado sólido porque Alba ha cometido errores me parece que esto es una cosa de grupo es una noche horrible que creo que va a traer cosas

Voz 1375 10:10 también lo creo eh vámonos a Anfil del This is Messi la semana pasada al This is Anfield de esta noche

Voz 1 10:21 se cuando no felices dos tres Un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia ofrezca porque saquen renting consulta condiciones es un punto en lo ASEM otro rato

Voz 6 10:44 Facsa

Voz 1375 10:47 esta música no va a sonar más para el Barça en esta temporada ha llegado hasta la semifinal con todo para meterse en la final del Wanda Metropolitano donde estará el Liverpool veremos si acompañado por el Ajax o por el Tottenham por cierto parece que la Premier porcina da un puñetazo encima de la mesa porque ahora mismo el Liverpool es un finalista en la Europa League veremos a ver ojalá le de la vuelta al Valencia pero ahora mismo la final sería Chelsea Arsenal el Tottenham mañana remonta al leyes habría cuatro equipos ingleses en las dos finales europeas a ver qué pasa pero aquí han llegado íbamos a ver si no se meten los cuatro equipos en las dos finales tenemos toda la noche todo el larguero para analizar lo que ha pasado ya sigue con calma para estar en todos los escenarios pero lo primero que hago es pedirle un titular a nuestro Jordi Martí que imagino que está todavía preguntándose qué ha pasado esta noche se en Anfi Lola Jordi muy buenas que todo

Voz 0458 11:37 no muy buenas por dónde

Voz 1375 11:41 qué te sale ahora mismo que te que te sale de la cabeza ahora mismo después de lo que ha pasado pues mira me sale un

Voz 0458 11:46 mazazo histórico que abren el Barça una era de incertidumbre empezando por el propio entrenador

Voz 1375 11:54 sí totalmente ahora vamos a escuchar lo que ha hecho Bartomeu en el micrófono de Mónica Marchante pero sin que nadie le preguntara ha dicho bueno esto es otro palo ya lo fue el año pasado de Roma que quede claro ya fue el año pasado un gran palo el de la Roma y este año otro como diciendo no sé si vamos a aguantar dos seguidos sin que nadie le preguntara por lo de el año pasado está por ahí Marcos López que ya está también comentando el partido con Jordi en Carrusel hola Marcos que tal como estamos no sé si tienes el titular día de mañana del periodo estaba tengo todavía verdad

Voz 7 12:21 bueno titula es fácil el titular y no sé por dónde tiraremos al final pero yo esto yo esto lo lo emparentó a a Sevilla ochenta y seis Atenas noventa y cuatro a Roma dos mil dieciocho al Liverpool dos mil diecinueve creo que son capítulos de una historia negra que va más allá de la figura del entrenador porque lo fácil la hora exacta cada entrenador y creo que el primero que que va a definir su futuro será el propio entrenador una vez pase estos días de luto es el primero que tendrá que hablar con el club si se siente con fuerza con energía y con determinación para volver a pilotar el proyecto de la próxima temporada porque esto para mí es mucho más duros en Roma es mucho

Voz 1375 12:59 es más a mí también porque

Voz 7 13:02 trasciende porque al final el retrato el símbolo de ese cuarto gol que no ha visto nadie en el entrenador tampoco desde el banquillo delata una serie de problemas que al final iba tapando Messi pero más allá de de todas esas consideraciones el Liverpool ha sido mejor ya ha pasado

Voz 1375 13:17 sí sí es que en eso creo que no tenemos ninguna duda nadie los ciento y mira que el Barça hoy en la primera parte ávido momento después de la salida en tromba lo vamos a hablar todo el partido pero ha habido unos quince minutos del Liverpool que parecía esto a la final de los cien metros lisos que van a morir que salida de de de de que inicio de partido marcaron en el seis pero luego a partir del quince el Barça ha ido manteniendo más o menos la la situación ha ido controlando posesiones más largas dos o tres ocasiones buenas pero no perdona perdona perdona o en tres ocasiones muy claras muy claras he ido con uno cero al descanso y en la segunda ha vuelto a salir en tromba el Liverpool y claro a los diez minutos de la segunda parte ya le han hecho dos cero tres cero el Barça no que han llegado es a jugar

Voz 8 13:54 que es inexplicable en una semifinal

Voz 1375 13:57 de la Champions como te puede cómo se puede dar la vuelta diez tíos del Barça en Anfield con la final juegue con tres cero Se da la vuelta porque claro está bien que el de el de Liverpool un pillo pero abre una cosa que sea pillo y luego haya diez estén con permiso en poco empanadas es decir el del portero a los defensas mirando para otro lado el jugador que parecía que iba a sacar el córner hace como que se va para dejárselo a otro compañero de repente Se da la vuelta lo saca él toda la defensa parada ha marcado sólo orilla delante de este eso en una semana final de la Champions de vuelta quedando diez minutos un partido a la prórroga claro que te ibas a la prórroga pero bueno ahora hablamos de todo eso está por ahí también Santi Giménez compañero del diario has en Barcelona hola Santi muy buenas hola qué tal el Sanedrín ahora tenemos tengo para hablar del partido y de todas las consecuencias que esto puede traer pero por dónde va el titular del diario As mañana

Voz 4 14:50 la visita al ha sido la le ha venido grande ya medio muy grande esto

Voz 1375 14:57 muy muy grande aplastados dice Santi Giménez primer titular el diario As está por ahí también Axel Torres que ha estado viendo el partido y que enseguida se tiene que marchar así que hago tres pregunta rápidamente a nuestro comentarista fútbol internacional hola Axel muy buenas qué tal muy buenas inexplicable salvo que esté Jürgen Klopp en el banquillo y se juega en Anfield

Voz 0267 15:17 hay inexplicable e incluso así ya sabíamos que estaba Jürgen Klopp sabíamos que se jugaba en Anfil pero creo que no dábamos ninguna posibilidad al al Liverpool es que no tenía a sus dos atacantes más importantes es que venía de un trastero es que Messi jugaba ahí juega en el Barça realmente es muy difícil de de buscar razones yo las únicas que se me ocurren es que a un equipo que vive de la fe de la energía de la intensidad de de de lo imposible si le alimentas esa fe con concesiones pues pues le metes de verdad en el partido creo que el Barça le ha concedido el primer gol que es un error mayúsculo se está hablando mucho del cuarto pero para mí el primero es muy importante porque es el que hace creer de verdad al Liverpool es el que le le mete el miedo al Barcelona y es una concesión de un pase de cabeza de Alba Allen Anglet que se queda corto no cuando tú regalas un primer gol en un escenario como ese ante un rival con esa fe pues desde luego el estás metiendo de verdad en la eliminado

Voz 1375 16:12 Soria totalmente por cierto Allison el año pasado en la Roma este año Liverpool en los dos batacazos de el Barça el portero y luego lo de la jugada el córner Axel que difícil de que de explicar que eso pueda pasará al Barça en ese momento de esa semifinal de Champions

Voz 0267 16:26 sí sí bueno es que a ver es que ya no sólo en en una semifinal de Champions que yo estaba pensando mira Anzhi

Voz 1375 16:32 que que te pasen un entrenamiento una semifinal de Champions sí pepero

Voz 0267 16:37 a un equipo de Segunda B que se está jugando la vida siempre pasa lo agarra agarran cabreo de de tres pares de narices no es decir es que ya no es una cuestión de elite Ono élite es una cuestión de cuando te estás jugando cosas importantes ha estado listo Alexander Arno el que ha jugado un partido impresionante junto a los mejores pero es una jugada que que te define a mí se está hablando mucho de Valverde me sabe mal porque creo que es un entrenador que ha conseguido que el equipo sea fiable y tenga constancia salvo dos noches en todo su reinado en dos años ha tenido dos noches en las que el equipo ha estado es reconocerlo son las dos noches para lo que ha dicho son las dos noches que vana a marcar su carrera como entrenador Barça creo que que es un poquito injusto desde el punto de vista personal porque ha logrado que el equipo no tenga altibajos así como otros equipos grandes seres conectan muchas veces hay días en Liga que no les apetece competir Valverde ha conseguido algo que es muy difícil que es que este equipo quiera competir siempre incompleta siempre ya ha habido dos noches en las que inexplicablemente eh no ha estado es que no ha estado no ha estado ni Messi no han encontrado a Messi no ha conseguido el Barça que que Messi les salvara la papeleta

Voz 1375 17:46 y eso eso es muy duro te alguna más en frente un tipo que es todo lo contrario ya ha conseguido llegar a la última jornada de la Premier disputando la premio al City de Guardiola disputando el título que tiene todavía opciones tan punto ya metió al Dortmund en una final de Champions que el año pasado prueba final de Champions que ya lo ha metido otra vez este año un entrenador que

Voz 8 18:06 es todo lo contrario de de de que este es intenso

Voz 1375 18:09 eso del minuto uno al noventa de todos los partidos de todos los años es un generador de entusiasmo para mí

Voz 0267 18:14 es es alguien que contagia que tiene una alegría por vivir que hace creer a todos que lo imposible es posible masa la de cuestiones tácticas que no hay que subestimar porque también las trabaja bien cómo trabaja este equipo la presión como defiende hacia arriba como van los centrales a perseguir a campo contrario como lo que es el medio centro puro va a por Busquets va incluso a la frontal del área

Voz 1375 18:37 ah eso es muy difícil no pero sobre todo con

Voz 0267 18:39 sigue que el jugador se lo crea consigue que un una eliminatoria que está perdida porque está perdida sitúe encima eres un jugador del Liverpool y ayer te enteras de que no juega sala que no juega firme no piensas vas que no tenemos ninguna posibilidad pues este señor consigue que se lo crean y consigue que salgan con esa intensidad y que en la segunda parte vuelvan a repetir el ciclón vuelvan a repetir el huracán que han sido en Hoy por todo ello este señor es una persona muy importante en el fútbol actuales es alguien que por por todo lo que consigue generar a su alrededor tiene un valor incalculable

Voz 1375 19:13 abrazo Axel un abrazo hasta luego estamos preguntando en la web en la cuenta de Twitter del Larguero yo arroba El Larguero si este es el mayor batacazo en la historia del fútbol club Barcelona Álvaro Benito que dicen

Voz 1284 19:24 gente en más de quince minutos hola Manu hay más de cuatro mil votos y el setenta y ocho por ciento insisto el setenta y ocho por ciento cree que si el de hoy es el mayor batacazo la historia del Barça en la Champions un once por ciento dice que fue el cuatro a cero del Milan en Atenas hace veinticinco años y otro siete por ciento el tres a cero de la Roma el año pasado

Voz 1375 19:41 imagino que todos los diarios ya nos ha contado un poco por dónde va el diario As mañana Santi Giménez pero imagino que todos los diarios en España y fuera haciéndose eco de este bueno tremendo fracaso del Barça

Voz 1284 19:52 por diarios deportivos editados en Barcelona en Sport romano era un sueño histórica debacle del Barça en Mundo Deportivo nueva debacle europea del Barça adiós a la Champions y me quedo con Olé imagen de Messi

Voz 1375 20:04 bueno enseguida se incorpora Ramon Besa también que está esperando está terminando el artículo el diario El País hemos a analizar pues eso lo te has sido el partido y sobre todo las consecuencias que esto puede tener vamos a ver qué pasa como con el míster cuerda que desde el punto de vista Jordi Marcos Dani todos que desde el punto de vista lógico dice el año pasado doblete este año puede ganar otro doblete a un entrenador que gana y Copa dos años en el Barça lo puedes echar pues sí salvo que ese doblete venga acompañado de que te pinten la cara en Roma y que te pintan la cara en Liverpool eso podía hacer incluso que tape el doblete

Voz 7 20:35 no es sobretodo más allá del doblete sentir lo que va a sentir Valverde es decir hay que saber si Valverde tiene la energía para volver a a reconducir este proyecto porque este proyecto no es sólo ganar el doblete darle como decía Axel la estabilidad de la consistencia es que llega el momento en que tú en Roma desperdicia un cuatro uno llega el momento en que el Liverpool desperdician un tres cero por lo tanto él tiene que saber el tiene que decirle a al club y a los propios jugadores siento si se siente con capacidad no con capacidad perdón no es la palabra capacidad se siente con energía con fuerza con entusiasmo para volver a

Voz 1375 21:10 a conducir esto porque esto es muy duro esto es muy duro

Voz 7 21:13 para él esto es muy duro para el equipo es muy duro para todos porque al final te deja en la puerta como ya ocurrió en Roma pero entonces era cuartos ahora semifinales en la puerta de algo grande más allá de la Liga

Voz 1375 21:24 sólo pero sólo depende Marcos todos os pregunto eh sólo depende de sí si el se ve con fuerzas Sarkozy en la directiva también le venga

Voz 0458 21:30 pues yo no tengo ninguna duda comparto lo que dice es una espita el debate lo que dice Marcos Valverde tiene primero que el que primero se tiene

Voz 1375 21:39 de postular seguramente es Valverde pero el que tiene que decidir

Voz 0458 21:41 es el presidente es la cúpula directiva de del Barça y te pongo un ejemplo respecto a lo que decía Marcos de de la energía Valverde se va a sentir de esa forma para volver a agarrar un poquito el Tour oí intentar levantarse Jürgen Klopp perdió la final con el Borussia el año pasado perdió en Liverpool tú crees mano que Klopp afrontaría otra vez otra final la siguiente y la siguiente la gente que le Messi porque es un tío que te pues eso que que como decía Axel fabrica sueños fabrica ilusión vive vive la energía vivir de eso pero Valverde es otro tipo de perfil ir a los grandes jugadores yo soy Valverde instó además a muerte pero siempre lo he dicho a los grandes jugadores se les mide porque estas tarde noche de abril de claro totalmente pues a los entrenadores también es que cuando hablamos también cuando hablamos Dani de mano de un de un mazazo histórico que abre una era de incertidumbre esto apela al entrenador lógicamente además lo ha dicho él no sé cómo me afectará también apela a la directiva a Bartumeu ha aparecido escucharle decir por qué dos años seguidos es muy difícil de explicar pero esta incertidumbre va a otros ámbitos es que afecta al club entero es que afecta la dirección deportiva

Voz 9 22:50 afectaba Directiva afecta a la

Voz 0458 22:52 plantilla afecta a la plantilla afecta a saber si hay jugadores que tengan capacidad para sostener vendavales como los de Liverpool este año

Voz 1375 23:03 ha comprado el piso desde luego bueno bueno bueno

Voz 0458 23:05 es que Eden velé dos años en el Barcelona sino recuerdo mal Coutinho tampoco ya otros jugadores que el partido les ha pasado por encima pero la incertidumbre yo solo espero que no afecte a Messi

Voz 1375 23:17 suena exactamente a eso iba yo pero perdóname que está hablando Luis Suárez en Barça TV escuchamos al uruguayo el

Voz 1325 23:22 el primer momento que bueno creo que que es hora de hacer mucha autocrítica a nivel grupal de que otra vez sucedió cosa que no pueden suceder estando en en un club como el Barcelona es bueno hacer autocrítica Hay criticando entre nosotros mismos pues me estando en la élite del mundo están en el Barcelona no podemos cometer el mismo error dos meses yo veía frustrado

Voz 10 23:44 Luis no porque jugando no es el rival mete el gol juega con los nervios propios y el rival usted ese lo veía frustrado de entrada

Voz 1890 23:51 sí

Voz 1325 23:51 imagínate entrar con con un pensamiento entrar con con una actitud sabiendo que el que el la afición de hechos iba iba a empujar de el primer minuto éramos consciente de la situación que que no podíamos esperar

Voz 1375 24:04 son imágenes de lo que está emitiendo en Carnota para las teles comparece en directo ahora Luis Suárez para la radio está por ahí Adrià

Voz 1325 24:11 sí aquí está al delantero uruguayo mano

Voz 0017 24:13 en directo en El Larguero de la dificultad de que te

Voz 1325 24:16 a esta clase partido aunque en la interna ni me ahí como grupo no nos tenemos que nosotros mismo criticar porque a nivel que están en el Barcelona no podemos cometer el mismo error dos años seguidos bueno creo que hay muchas

Voz 1375 24:31 cosa que que igual lo que pensar o sea no

Voz 1325 24:33 nosotros mismos tenemos somos adultos tenemos muchos años en en esta categoría y creo que tenemos que hacer mucha autocrítica hay reprochando a cosa que estamos haciendo mal pensando en de que ya estaba todo liquidado

Voz 1906 24:46 sino más autocrítica pero entiende

Voz 1 24:49 que que la gente pueda señalar también

Voz 1906 24:51 a Ernesto Valverde que hace tres meses que renovó

Voz 1325 24:54 yo creo que el lo que jugamos somos nosotros el míster hizo mención de igual se les felicitó al ahí ahí ahora la vuelta intentó hacer lo mismo pero tenemos que hacer autocrítica a nosotros mismos los jugadores creo que es al entrenador no hay que reprocharle pues somos nosotros lo lo que jugamos Si creo que que también hay que ser hay que pedir perdón por Paul como por actitud por cosas que se vieron no en el cual no no fuimos un equipo y por eso hay que pedir perdón a nuestra familia nuestros nuestros hijos nuestro público que nos apoya durante todo el año pedirle perdón

Voz 0017 25:26 Luis así un problema de actitud más que de físico de fútbol tú hablas de actitud sobre todo del equipo

Voz 1325 25:31 que sea actitud pero no puede ser de de que te marquen en tan buen el Barcelona hay que en en un minuto te marcando goles y después en el cuarto gol parece ambos juveniles como te marcan el el último Bali creo que por eso hay que hacer mucha autocrítica ser consciente de a a las críticas que no va a Nacho era ahora hay responder a ante todo es

Voz 1375 25:51 eso es complicado hacemos juveniles ha dicho Luis Suárez parecemos juveniles El Vestuario

Voz 1325 25:57 estamos muy muy triste muy dolido obviamente que como seres humanos que sentimos el dolor sentimos la frustración que tenemos hoy hoy en día es bueno ya que toca ahora es es como dije hace autocrítica ponerle el pecho a la avala todo lo que no va a venir ahora pero bueno también

Voz 10 26:16 al ser consciente que somos profesor

Voz 1325 26:18 nadie de Movistar a a esa la orden del día

Voz 0017 26:22 pues la última vuelta de Luis Suárez Manu mensaje clarísimo de el delantero uruguayo que no es capitán del Barça va a ser el único que va a dar la cara aquí en esta zona mixta de Anfield parecemos juveniles dicho Luis Suárez y pidiendo disculpas a la afición a las familias y a todo el mundo del Barça

Voz 1375 26:37 eh está hablando Busquets también ahora en Barça TV a qué dice búsqueda pude esas ocasiones de gol que está ya sabéis curiosa pudiera revestir partidos ocasiones que ha tenido el Barça que se hablaba que podían haber revertido el partido pero fallaron habla busqué bastante clara

Voz 8 26:54 en la primera en la segunda parte cual

Voz 1375 26:58 cuando hablando busques también grabado en Barça TV mira pues tampoco parece en la radio en directo Busquets parece que me iba a salir más gente pero más jugadores

Voz 0017 27:06 pensábamos que nadie daría la cara Manu pero el segundo capitán Sergio Busquets da el escuchamos en directo

Voz 1890 27:11 con el mismo lo mismo camino que la eliminación de la Champions ahora estábamos en finales no hemos perdido una oportunidad muy grande pero bueno así así ya ya no se puede hacer nada como he dicho antes y es la segunda dejarnos pasa hay que pedir disculpas aquí

Voz 0017 27:30 poco más ha hablado Luis Suárez de un problema de actitud ha dicho incluso que en algún momento parecía AIS juveniles que eso nos puede pasar coincide en este diagnóstico

Voz 1890 27:39 bueno para muchas cosas pero está claro que ahora no es momento para para hacer de bueno valoraciones negativas porque ya bastante de dolido sí bastante mal estamos nosotros y eso fue lo lo más culpables somos los que hemos jugado pero al final vamos a generalizar en todo esto ha sido una mala noche de todos como resultado pues la eliminación no que que es bastante

Voz 11 28:09 dura

Voz 1890 28:12 fíjate yo no no no está claro que que aquí somos un equipo para ver si yo productos bien hay que señalar a nadie sino a todos los que hemos jugado a todo el club en Generali nada más bastante duro es todo lo que hemos vivido todo lo que lo que estamos viviendo ahora después del partido un poco más de calibrar el dolor de esta derrota porque la de Roma dolían

Voz 1375 28:37 muchísimo incluso ayer no se hablaba de Roma

Voz 11 28:39 el año pasado se puede calibrar cuánto va a durar esto cuánto va a doler esto

Voz 1890 28:44 hombre pues bastante olvidar en mucho tiempo como no ha olvidado lo de Roma más allá de que al final el fútbol te da muchas oportunidades y no se puede decir que no vuelva a pasar porque esto es fútbol y puede pasar de todo hemos vivido las dos caras hemos hecho remontada muy grandes sí estos dos últimos años pues ha sido al revés Si bueno pues sí que es verdad que tenemos ahora una final de Copa que tenemos que seguir tenemos que acabar la Liga aunque ya somos campeones de de la mejor manera posible y bueno las valoraciones al final

Voz 1375 29:20 para bueno Busquets también muy afectado al segundo capitán del Barça palabras de Bousquet ahora sí que parece que va Xavier ninguno más si sale alguno más enseguida lo escuchamos aquí en en directo antes de Busquets habló también Luis Suárez que por cierto me estaba contando por aquí Javi Blanco un gol en toda la temporada en Champions y la temporada pasada un gol en toda la temporada en Champions el uruguayo Luis Suárez

Voz 12 29:42 Javi Blanco hacemos una pausa y seguimos que no cuentas hola tú que me está escuchando te gustaría venir a Carrusel demostrar que eres todo un comentarista de la final de la Champions gustaría Javi demuestra nos que es el que más sabe de la Champions gana dos entradas para la gran final más GAR patrocinador oficial de la UEFA Champions League y Carrusel organiza del torneo definitivo dieciséis concursantes cinco tandas de preguntas un solo ganador apunta día en Cadena Ser punto com y comienza algo Price les

Voz 20 33:48 crees que el equipo saldrá de los puestos de descenso Commonwealth los mantos de mis compañeros lo veo difícil estoy harto de hacerlo todo

Voz 1375 35:33 o al menos en Canarias y una menos en Liverpool donde si el Barça sigue saliendo jugadores aunque de momento sólo han hablado Luis Suárez y Busquets se incorpora así que Rodríguez que está en Ámsterdam preparada para la otra semifinal de mañana para ese Ajax Tottenham hola así que muy buenas muy buenas estoy en Barcelona a las seis de la mañana perfecto pues estabas allí pues mira casi casi mejor y estaba por ahí Bruno Alemany no la Bruno hola Manu buenas noches

Voz 27 35:56 en qué titular sacas de

Voz 1375 35:58 esta noche sí que puede

Voz 1906 36:00 pues que ha sido un caos el el Barça

Voz 1375 36:06 que has caminado solo en Anfield el fútbol español

Voz 1906 36:08 yo lo decía Axel hoy lo sí

Voz 1375 36:11 camina solo eso sí que sería bueno mira Messi camina solo Mena entre los dos ha salido de lo pueden colgar

Voz 1906 36:16 la web decía que el fútbol es pasión y la puesto en Liverpool es un juego de equipo y en Liverpool ha sido mejor lo fue en la ida y lo ha sido en la vuelta para mí al Barça le falta un Puyol y es verdad que Arturo Vidal hace parte de esa función pero no tiene la jerarquía en el equipo que sí tenía Pujol para coger del pescuezo a los suyos

Voz 1375 36:35 señeros cuando una cosa no tiraba

Voz 1906 36:37 Is Si los jugadores quieren pedir perdón pues pueden empezar

Voz 28 36:41 por pagar el viaje y la entrada a toda la afición que hoy se ha desplazado a al Liverpool ya visto ese ridículo e Bruno no decía Michael Robinson anoche es imposible a ver si ahora podemos hablar con él que estaba comentando el partido en la tele decía que no que no Manu que esto es imposible

Voz 0301 36:54 mira si si ha pasado yo creo que tiene muchísima culpa Jurgen Klopp es un entrenador para la historia ya son tres finales de Champions en siete años hay que sumar la de Europa League que la gente no se la cuenta porque la pérdida además también contra el Sevilla de Emery pero son cuatro finales europeas en los últimos siete años algo que no puedo de igualar absolutamente nadie y bueno ya que estáis jugando con el himno del Liverpool igual hay que cambiar el You'll Never Walk Alone por Ram eh You'll never rana no porque este Liverpool no para de correr esa ha sido impresionante como ha corrido durante los ciento ochenta minutos de la eliminatoria

Voz 1375 37:30 bueno he ahora espera que se incorpore Ramón B

Voz 27 37:33 esa eh

Voz 28 37:35 no sé yo empezaba el larguero diciendo que es un batacazo probablemente el más para mí más grande de la historia coincidimos bastantes también en eso

Voz 1375 37:43 hay una diferencia hoy en el campo entre un equipo con un entrenador muy intenso oí otro equipo que me ha sorprendido no Suu no solamente la diferencia física es que ha habido un montón de balones de duelos que ha ganado siempre el jugador del Liverpool la mayoría de balones divididos llegaban antes los jugadores del Liverpool que ha corrido hasta siete kilómetros menos el Barça que el Liverpool Ike sobretodo claro cuando antes no estaba Messi algún día aposté aparecía Xavi te aparecía Neymar reaparecía Iniesta en las distintas etapas que he ido viviendo Messi en el Barça estamos en un momento en el que no exista de verdad lo digo el mejor el mejor después de Messi en este Barça al margen de que ha hecho una gran temporada Piqué que eso hay que reconocerlo pero el mejor después de Messi de este Barça es Ter Stegen Ter Stegen el que las para el que los mete en noches como hoy no aparece Messi ya quién apela al Barcelona quién quién aparece y coge la bandera dice balón para mí venas que Manu el Barça ficha

Voz 1906 38:34 eso a Coutinho por ciento sesenta millones ya por ciento cuarenta y cinco son ellos los que tendrían que aparecer hoy Valverde y una alineación políticamente correcta ha hecho política con la alineación hiló ha pagado caro

Voz 1375 38:49 el pasó factura y luego Jordi Marcos FLA que al que quiera la la en la ida saca esta misma alineación Valverde el Liverpool a pesar del tres cero le sometió de una manera importante yo iba y repiten la misma alineación metes a Arturo Vidal cuando el partido está de brega de pelea tal que que que que el partido sea enloquecido ya quitas Arturo Vidal y metes Artur para tener la pelota con el tres cero en vez de al principio bueno no se pareció que repetir la alineación era un acierto

Voz 0458 39:18 yo yo creo que en la ida Manu ya se produjo un resultado un tanto ficticio es verdad que en la ida pudo ser un tres a cero como fue un cuatro cero ó un cinco cero pero también ha podido otro asunto

Voz 1296 39:31 será un hondo o Un dos tres o unos tres ya al final quién lo maquilló es Messi

Voz 0458 39:38 qué Messi hizo un buen partido en la ida y eso le permitió salir al rescate del Fútbol Club Barcelona afortunadamente para Barcelona pero me gustaría dar dato Manu es verdad que el Barça corrido siete kilómetros menos que el Liverpool esto no tendría que ser un más noticia si no fuera que es lo que hace fuerte al Barcelona históricamente o por lo menos en estos últimos años es el pase en los pases la debacles absoluta el Barça en datos de Fermín Suárez

Voz 1375 40:04 sí más fallado noventa y nueve pases ha tenido

Voz 0458 40:06 ciento treinta y ocho pérdidas de balón ojo se sabía visado no perder Pérez no tener pérdidas de balón en Anfield por qué corren con criterio golea el Barça como dice Luis Suárez no sale concentrado ahora para críticas las de Luis Suárez

Voz 1375 40:21 que por cierto lleva tres años y medio sin marcar admitirlo Hachemi sí sí sí ya ha metido un gol en toda la temporada en Champions y la temporada pasada Un gol en toda la temporada

Voz 0458 40:28 lo tanto apelación también directa la plantilla y acabo digo sólo una cosa digo una cosa que critique más dura hay que decir que pareces juvenil

Voz 1296 40:37 no está claro en la autocrítica ya ha sido tremenda habilidad que el tres cero confundida Valverde pensó que con ese llamamiento al puntualizar pero la confundieron de cara a la vuelta de confundir llegar al once es decir no no de cara a pensar que estaba todo hecho es no llegar a pensar que yo en ese planteamiento le el poder servir para para aniquilar hoy al Liverpool en Anfield en la ida con ese planteamiento el Liverpool fue superior al Barça a todos los partidos en nada la mayoría de falsas y el partido ha sido superior al Barça y menos cuando aparecía Messi cuando apareció Messi pues el Barça en la ida se conectó o ya estaba a punto de hacer en la primera mitad desastre en esa fase en que tiene alguna ocasión pero no pero no ha conseguido con lo cual Monereo que que que el once Valverde ha sido bastante previsible el cambio lo sabíamos todos el primer cambio de ese miedo por Coutinho en el minuto de la primera parte ya lo intuía con lo cual bueno así como Klopp ha sido capaz de de revolucionar a los suyos Valverde pues no no ha hacer lo mismo con un con un Barça al que después de hierro Mike tal y como iba la trayectoria en Champions Masella que el juego no fuera creo que la afición y el entorno le había concedido el beneficio de la duda de de estar dispuesta a perdonar la debacle que ha gravísima de Roma lo de hoy me da que que este equipo le va a costar mucho reconciliarse con la afición porque oportunidad que se ha perdido que parece brutal no hoy sino por la final que se ponía un Ajax con todos los datos

Voz 1906 41:51 la la reflexión que tiene que hacer el el Barça creo que es profundo en el sentido de que afecta al

Voz 1375 41:57 Leo Messi porque yo creo que Messi

Voz 1906 42:00 hay que ser la bandera de este equipo pero es que Messi es todo principio y fin no puedes fiarlo todo a un jugador y condiciona para lo bueno y para lo malo la manera de entrenar la manera de jugar la manera de afrontar los partidos y el fútbol es un juego de equipo y el Liverpool ha jugado sin Salah sin sin Keita pero es que el Barça sin Messi

Voz 1375 42:19 con eso no estoy diciendo que lo vendan eh