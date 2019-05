Se acabó el 28-A, viva el 26-M´

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa era imposible que de las uniones de Pedro Sánchez con los líderes de PP Ciudadanos y Unidas Podemos surgiera una gran sorpresa todo ello conforme a lo previsto pero incluso su normalidad ha servido para que todos tengamos las cosas bien claras a saber que Sánchez lleva el traje de presidente como si se hubieran puesto al día siguiente a Primera Comunión segundo que la batalla por el liderazgo de la oposición basen en frenético a pesar de edad Alien médica de que el PP cuenta con sesenta y seis escaños Ciudadanos con cincuenta y siete por lo que Casado es un único líder de la oposición es que su partido no dejase y presuma de lo que presume un pueblo Rivera por fin tenemos a Pablo Iglesias reconvertido en un piadoso franciscano Ave María enseñó esa contigo hermano Pedro alguna otra cosa pues si Sánchez y Rivera Mister ciento cincuenta y cinco no pueden Niemeyer que seres forma de ampollas eran los cada vez que tienen que posar con sonrisa congelada ante las cámaras superado el trámite ahora vamos a lo importante el XXVI EM en esta segunda vuelta de las elecciones que lógicamente en función de los resultados recolocará todo el tablero no deberían la izquierda echarse a dormir pensando en la victoria del XXVIII la mención al Barça inevitable