Gracia Querejeta: "Hay un día en el que la sociedad te convierte en invisible"

Voz 1 00:00 yo creo que es lo único que me han puesto alguna vez que es pecas Patti

Voz 3 00:04 becas Patti

Voz 2 00:08 luego antes de dónde viene este PCAS Patti

Voz 3 00:11 mira sólo preguntara a los

Voz 2 00:13 invitado siempre por su relación con el mar estás en el set mirando al mar y entonces tú dices me estaba acordando de mi padre

Voz 1 00:23 en realidad yo creo que no hay día con mar au sin mar en el que yo no piensen Mi padre son ráfagas de repente que vienen iban a veces se quedan durante un tiempo un poquito más largo pero en todo caso son como mínimo ráfagas y que hay tantas cosas tantas cosas que me recuerdan a mi padre tantas cosas de la vida cotidiana tantas cosas de un parque tantas cosas de ir por la calle tantas cosas de que ese no de de todo lo que vivimos en el día a día que

Voz 2 00:52 que bueno insisto avances se instalan durante más Thiem

Voz 1 00:55 pues simplemente es como esta

Voz 2 00:58 cuando hace que murió tu padre dos mil trece en junio del dos mil trece el mar que más te tira es el Cantabrico El de Donosti totalmente

Voz 1 01:09 de hecho fíjate yo nací en Madrid y y aquello fue un escándalo en la familia quiere decir era con una cosa normal y tal pero claro es padres realmente a Diane se habían venido habían emigrado a Madrid y era parcial lo más conveniente y lo más sensato se le dije a Esperanza Aguirre le dije que que recogiendo un Pedro Un premio que era para mi padre que era de la Comunidad de Madrid cuando la presidenta le dije yo soy tú lo sabrás que yo soy la oveja negra de la familia ha nació en Madrid lo tomo fatal ningún sentido del humor

Voz 2 01:44 estaba imaginando debajo de tu cuna una caja de zapatos llena de arena de la Concha

Voz 1 01:49 sí probablemente hubiera las demás tipo alfombra así Massa lo a lo grande no

Voz 2 01:54 por qué Gracia Querejeta utiliza PCAS Patti como si no

Voz 1 01:58 no yo no lo utilizaba lo utilizaba la gente de mi clase porque yo cuando era jovencita era muy Pecoso mucho ahora ya con el tiempo pues de repente ya no son pecas son otras cosas pero pero era muy era era la época de Charlie Brown y de repente me me colocaron ese mote que tampoco duró demasiado bueno

Voz 2 02:19 dar tenías en clase gracia eras de de primera fila de última de las traviesas de las empollona tras la delegada

Voz 4 02:27 he tenido de todo es sólo tuve un año muy muy muy

Voz 1 02:30 malo que fueron que fue a los doce años en lo que era antes séptimo vez básica que fue nefasto pero que conseguía aprobar yo no he repetido curso nunca ni en el cole ni en la carrera fue un año horrible pitos y flautas no pero pero luego llegue a ser segunda claro nunca fui la última en nunca fui la primera en general siempre mantuve ahí los puestos más o menos buenos de todas son las que mi curso de mi colegio en el que estuve desde los siete años hasta el co es que era un curso especialmente bueno era un curso de esos cursos que se llaman cursos muy buenos porque éramos muy buenos Nos consentían muchas bravuconadas y muchas las bravuconadas no porque ganamos bravucón espero era muy bromista hacíamos muchas bromas

Voz 2 03:17 dices que que para el mar de San Sebastián es fundamental que ibas los veranos en vacaciones yo Giotto

Voz 1 03:26 a las vacaciones de mi infancia la recuerdo como marcharme a San Sebastián al día siguiente de de darme las vacaciones y volver el día antes que era terrible porque era una depre horrorosa y a veces volvía en avión en esos Fokker con hélices que ahora son hay algunos con pero no son esos póker son otros mucho más lo modernos son turbo hélices aquellos eran muy así muy básicos no iría a veces no podía salir del avión de Fuenterrabía porque llovía mucho porque hacía mal tiempo entonces me quedaba un rato más en San Sebastián por lo menos un día más y para mí aquello era lo más piensa que todos los veranos mi cada vez que hacía un poquito de buen tiempo mi abuela abría las las ventanas del Cuarte decía a la playa la playa y nos íbamos a playa entonces infancia es la playa de San Sebastián

Voz 2 04:17 fíjate que te hemos traído he estado

Voz 1 04:19 a dar allí quiero decir que es que mi relación con la ciudad es

Voz 4 04:24 muy muy muy desde muy temprana edad

Voz 2 04:27 te decía que que te hemos traído esta madrugada Alfaro precisamente en que habla de la lluvia no imaginábamos que para ti la lluvia suponía que no saliera un avión y un día más en San Sebastián on

Voz 1 04:41 a mí la lluvia nunca me ha parecido nada digamos entre comillas mente malo salvo cuando uno tiene que rodar llueve y entonces no puede robar o tiene que esperar o tiene que hacer parones hasta que escampa o lo que sea entonces sí que es malo pero para el resto de las cosas de la vida normal a mí la lluvia la verdad es que me gusta cuando cuando me dices que el tema de hoy es la lluvia de repente pienso en algo importante de la película que acabo de rodar Noyes que hay una niña que es alumna de una de las protagonistas de la película que es una niña rara con una niña especial ya que la lluvia les pone triste y qué llora cuando ve llover andaba millones

Voz 2 05:52 la película Invisibles acaba de terminar de rodarla en cáncer es porque has eligió Cáceres como escenario

Voz 1 06:00 la verdad es que son las cosas de que tiene el cine no que que vamos allá donde tenemos oportunidad de rodar muchas veces no es una cuestión de elegir nos elige previamente nosotros presentamos allí a un concurso el guión que ganamos el premio era un premio cuantioso en económico pero te obligaba lógicamente a facturar todo ese dinero allí Nos lo pensamos descubrimos un parque que es el parque Príncipe en Cáceres y entonces como no era el partido soñado el parqué ideal por dimensiones por tipo de de vegetación por todo nos viene a tocar la lotería le por partida doble digamos

Voz 2 06:38 gracias es una película que interpretaban tres grandes actrices Emma Suárez y Adriana Ozores y Nathalie Poza no tenemos fecha de estreno porque estáis todavía con la montaje pero lo que he podido leer del argumento me fascina porque son tres mujeres que salen a andar con una caminar

Voz 1 06:53 una vez por semana a semana juntas

Voz 2 06:55 salen muchas cosas en las caminatas claro

Voz 1 06:58 bueno yo camino de vez en cuando con mis amigas ellas caminan más regularmente porque mis horarios son más más raros que los de ellas no son más regulares los suyos pero pero a mí siempre me ha gustado andar y fíjate sea en el en el origen de toda esta película hay dos cosas que se han ido tarde una manera muy misteriosa cuando nosotros rodaba pensábamos esa estamos escribiendo el guión de la de la novela de Javier Marías de todas las almas queríamos introducir unos paseantes porque entonces yo en Inglaterra yendo a Oxford descubrí que había gente grupos de gente que se dedicaba simplemente a pasear junta y eso en el en España estamos hablando del año yo creo que esto es el año noventa y cuatro noventa y cinco menos no era tan habitual poner una estaba eso por otro lado en una cosa de una anécdota que me ocurrió con Mercedes Sampietro rodando Cuando vuelvas a mi lado como que han hecho Asenjo contado ya ha salido el germen de alguna manera el origen de esta película que examen visibles si es de mujeres que caminan una vez a la semana por un parque iban pasando cosas iban contando cosas es decir no es una película estáticas una vivirá con mucho movimiento pero es con mucho movimiento a través del diálogo

Voz 2 08:09 hemos hablado contigo ha salido tu padre Elías Querejeta casi al principio de la entrevista el y tu madre también se dedica al cine se dispone adoraba Ávila Vestuario y entonces yo siempre me preguntaba como es descubrir el cine para alguien que vive en una casa tan vinculada al cine porque nosotros tenemos muy clara nuestra primera película EP pero los que vivimos en un entorno tan cinematográfico cuál es vuestro vínculo con vuestra primera película

Voz 1 08:41 como tal no existe porque es verdad que está imbuido en un ambiente al que por otro lado es tampoco me dejaban acceder con demasiada facilidad pero en cualquier caso claro en casa se hablaba avecine todo el rato no y se hablaba de lo que era un protagonista Isla uno preguntaba yo veía las películas de mi padre desde que era muy pequeña me llevaba al cine con alguien ilegal

Voz 8 09:02 me hablaba con el acomodador con el late con el las era la de la taquillera ideas tu hija va a ver la película me enteraba de nada porque era muy pequeña pero

Voz 1 09:13 no puedo no tengo un recuerdo tan solamente tengo un recuerdo muy especial Le cuando hizo un pequeñísimo papel en una película Antón necesita que yo creo que era su primera película con ni más ni menos que Jean Louis Trintignant que aquel año fue era pues fue premio a lo mejor actor en Cannes pues la primera vez que mide por una auparon la Cámara debía estar algún tipo de bastante más alto que yo me arroparon y miré y me pareció lo de mirar la cosa a través de una cosa que en cuadraba no que tenían Cuadrado me pareció una cosa bastante especial

Voz 2 09:43 a mí me llama también la atención la figura de tu abuelo que era repostero en el hotel María Cristina de San Sebastián

Voz 1 09:51 sí yo tengo recuerdos de cómo mi madre me llevó a la trasera del hotel María Cristina Eden mi abuelo salir vestido de blanco con una bandeja de pastel

Voz 2 10:00 pues ya decía tu madre qué ha significado para ti siendo la figura de tu padre o alguien con tanto peso en el en el mundo del cine un bueno quizá el mejor productor madres estaban mucho

Voz 1 10:15 siempre manda mucho esta viva está en sexta iba sigue mandando mucho eh quiero decir mandan mucho mandaba mucho me acuerdo perfectamente cuando yo creo en mi primer corto que mi padre andaba por ahí no sé qué no que que dijo el hombre no sé qué sugerencia haría o que diría no me acuerdo pero sí me acuerdo que me oye deja déjame en paz y a la que dirige

Voz 9 10:40 después de este viaje los lugares de mi infancia y a la conclusión de que mi madre que en tantos años no pronunció una palabra había preparado Mi vuelta a la de mis hermanas a la casa en la que nacimos creo que Corzine comprendidos la intención mi madre no se arrepintió nunca nunca me perdonó tampoco mi padre quiso que descubriera la verdad para hacerme culpable de todo frente a mí misma hay frente Ana y Lidia estoy segura de que fue una venganza largamente meditada en el silencio de la asilo

Voz 2 11:15 gracia no quería que nos despidamos sin mencionar a Maribel Verdú que no está en esta película como una de las protagonistas pero que han marcado su trayectoria como directora que relación tienes con ella con Maribel que ha salido en buenas se podría decir que esto actriz fetiche sí

Voz 1 11:32 es mi actor fetiche Agnes una de las acciones de dicha porque si lo piensas Adriana Ozores es la tercera película arqueo con ella además de un corto con Maribel hecho cuatro osea que están ahí hay un poco a la par bueno pues qué voy a decir de Maribel aparte de ser una maravillosa active una una idea estupenda Hay que es una delicia horror con ella pues que en esta ocasión no ha sido pero seguramente volveremos a coincidir seguro

Voz 2 11:58 qué esperas de invisibles en este momento tan difícil para bueno tan difícil por un lado para el cine sin embargo tan fácil para el mundo audiovisual con las televisiones y con con Netflix y con todas las creo para mí siempre ha sido

Voz 1 12:13 un lujo ha costado mucho levantaron una película tan pequeña desde el punto de vista económico es una película muy pequeñita es una película de de de uno punto dos más o menos es una película verdaderamente pequeña para lo que se está trabajando el día que ha costado mucho levantarla yo simplemente creo que sobre todas las mujeres por una parte nos vamos a reír porque porque yo creo que es una trata cosas de la de las mujeres de cincuenta años con cierto sentido del humor pero por otro lado también probablemente también vamos como ha reflexionado

Voz 2 12:44 porque la titular invisibles tiene algo que ver con que no sintamos invisibles a partir de los cincuenta

Voz 1 12:50 tiene que ver con aquello que te decía que me contó Mercedes Sampietro en Cuando vuelvas a mi lado me dijo yo entonces debía tener treinta y tantos años ya te voy a tener cincuenta por ahí me dijo gracia tu todavía no te has dado cuenta pero hay un momento en que te conviertes en invisible a mí me pareció una locura

Voz 2 13:09 quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida bueno había una frase muy buena de tu padre que decía lo de

Voz 1 13:17 pero pero no mi padre era de un amigo de mi padre que no sé quién era pero era un amigo de mi padre que decía que la experiencia un faro colocado en el culo lo cual en parte es cierto porque siempre vamos tropezando en los mismos sitios pero que el Faro de mi vida pues no sé yo creo que tengo varios faros mi hijo es un faro muy claro para mí por ejemplo no y además claro Nos llevamos tantos años que es imposible no aprender de alguien tan joven y luego mi faros son niños madre todavía desde luego mi familia y desde luego mis amigos que son importantísimos en en mi vida y luego procuro serlo yo un poquito en la medida que puedo pero pero bueno no siempre se consigue no

Voz 2 13:57 Gracia Querejeta ha sido un placer tenerte aquí esta madrugada en este faro dedicada a la lluvia y escucharte hablar con esa pasión muchísimo