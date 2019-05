Una ronda esclarecedora

Voz 0789

buenos días Pepa buenos días a todos la ronda de encuentros en La Moncloa tenía por objeto normalizar las deterioradas relaciones entre los líderes antes de las consultas del Rey una ronda que ha fortalecido la imagen presidencial de Sánchez que ha cumplido más que de sobra su objetivo porque además de que la cortesía institucional sea restablecido San confirmado descubierto algunas cosas interesantes una la disposición de todos a negociar pactos de Estado en asuntos fundamentales es solo un brindis al sol por el momento pero bienvenido sea y otra el momento de los partidos ante ayer comprobamos que Casado está en pleno plan Pons belleza en siete días para mutar su áspera piel cuasi franquista en suavemente centrista antes de las próximas elecciones y ayer confirmamos que Albert Rivera es un político muy potente pero cuyas posibilidades se pueden ver arruinada sino no controla su impaciencia así como a Fraga las ideas Se adelantaban se adelantaban a sus palabras atropellaban a Rivera las prisas Le comen iba detrás de su sombra se proclama líder de la oposición sin serlo porque no puede esperar al día veintiséis en jefe del Gobierno sin serlo para explicar el presidente lo que tiene que hacer con el ciento cincuenta y cinco tiene Rivera una forma de pedir que parece que está dando una modestia que no se justifica con sus resultados cincuenta y siete diputados y cinco senadores otorgan poder no desdeñable pero debería gestionarlo con menos suficiencia hay un factor no contable determina pesando mucho en política ahí es el rechazo Rivera sólo ve las puertas que va abriendo pero no ve las que está cerrando con su prepotencia el encuentro de fondo más operativo se produjo con Pablo Iglesias hay voluntad de acuerdo hemos acordado que llegaremos a un acuerdo dijo Iglesias y eso es muy positivo pero en que formar gobierno de coalición pactos de legislatura apoyos desde fuera aún no hay nada decidido la pregunta es el disperso Podemos sea unido en torno al idea de gobierno de coalición pero seguirá unido en torno a una fórmula distinta