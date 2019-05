Flash Deportes SER de las 10:00 (08/05/2019)

el Barça no estará en la final de la Champions de Madrid en una de las peores noches de su historia en Europa cuatro cero en Anfil dobletes de no habituales pero titulares ayer por las bajas de jugadores como filipino sala o Keita fallos infantiles de Jordi Alba en los dos primeros goles y un cuarto gol inexplicable tras un correo en el que todos los jugadores del Barça estaban de espaldas se buscarán culpables pero hoy sólo queda pedir perdón Busquets y Luis Suárez

no hay que pedir perdón por actitud por cosa ante ese vieron hoy el cual no no fuimos un equipo una ajenas pasa haya P disculpas poco más

bueno se oye un otro palo ahora en caliente prefiere no dar explicaciones no ya habrá tiempo para reflexionar pero bueno la verdad es que es muy difícil explicarnos porque el año pasado junto a Román también que perdíamos que tenía un partido eliminatoria que pasamos a y hoy también con este partido es muy difícil de explicar pero bueno ya hablaremos internamente habrá tiempo para reflexionar

Voz 1161

02:10

además el Master mil de Madrid hoy tres citas no antes de las cuatro debuta Rafa Nadal ante el canadiense Félix ya en el horario nocturno no antes de las ocho Fernando Verdasco con el ruso cara en casa no off David Ferrer contra el alemán Alexander Zverev y en la NBA Toronto está a un paso de la final de la Conferencia Este tras colocar el tres dos en su victoria esta noche ciento veinticinco ochenta y nueve euros Philadelphia con once puntos de Marc Gasol y de Ibaka también se pone tres dos Denver en el Oeste con su victoria en sobre Portland ciento veinticuatro noventa y ocho tres puntos de Juancho Hernangómez