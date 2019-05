Entrevista íntegra a la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos

Voz 1 00:00 las nueve siete las ocho y siete en Canarias Irene Montero muy buenos días

Voz 1727 00:05 París llevó al extremo ayer su nueva personalidad política de contención de discreción un encuentro en la Moncloa de dos horas y cuarto y una rueda de prensa de cinco minutos señora Montes

Voz 2 00:14 bueno creo que ahora tenemos la responsabilidad de

Voz 3 00:16 eh proteger esa negociación ese diálogo

Voz 2 00:18 no hay hay eso es en lo que

Voz 3 00:21 que en lo que estamos creo que estamos siendo muy explícitos en las propuestas que nosotros hacemos siguen lo que nosotros queremos pero creo que también toca proteger estáis viendo estos días como hay por ejemplo grandes bancos como el Banco Santander que está intentando presionar e influir decisivamente en la conformación de del Gobierno en Spa caña que quieren votar después de que los ciudadanos hayan votado creo que frente a esos que quieren mandar sin presentarse a las elecciones hay ciertos diálogos que tienen que que protegerse siendo transparente siendo claro en lo que uno quiere pero pero a la vez protegiendo un diálogo que que es una cosa sería importante porque estamos hablando de de la posibilidad de configurar un Gobierno

Voz 1727 00:58 Enrique Gil Calvo se preguntaba ayer en El País quién había madurado más si Pablo Iglesias o el electorado de Podemos

Voz 2 01:05 sí

Voz 3 01:05 bueno la pregunta creo que podemos ha hecho un camino de de de madurez muchas veces a fuerza de golpes y con errores propios graves que que forman parte de nuestro pasado y que nos han permitido madurar pero que que ha sido ha sido un camino bueno que lo lo habéis vivido con nosotras no eh creo que todos creo que todos somos conscientes pues bueno primero de que los cambios que nosotras queremos ese van a tener que producir con acuerdos con otros que no piensan como nosotros que las cosas pueden incluso conseguirse aunque vayan más lentas de lo que a nosotros nos gustaría pero que hay un horizonte de la formación posible en España y creo que ese es el principal mensaje que ha lanzado la gente en estas elecciones a veces las cosas se tienen que conseguir con más tiempo con más acuerdos e cediendo en cosas y no renunciando pero sí transigir con el que no piensa como tú pero las cosas se pueden cambiar España puede ser un faro en Europa que está ahora mismo con la extrema derecha avanzando si en una descomposición de los Estados de bienestar y España puede ser algo dice

Voz 2 02:06 diferente y para eso vamos a otra el resumen de de Reuniones

Voz 1727 02:09 ayer es la voluntad de entenderse solo esa

Voz 3 02:12 sí la necesidad de paciencia hay darle tiempo a

Voz 1727 02:15 esa es que ya está aquí puede leer y hasta aquí podemos leer hasta aquí puede leer pero ustedes han dicho que negociaría si líneas rojas gran dicho claramente lo dijeron este después de la reunión del Consejo Ciudadano pero el Gobierno de coalición sigue siendo su prioridad política eso es así

Voz 3 02:29 nosotros hemos expresado claramente qué es lo que queremos y un gobierno de coalición sobretodo porque entendemos que lo que hace falta en España es estabilidad

Voz 2 02:38 creemos que un gobierno de coalición permitir

Voz 3 02:39 ya no solamente una mayoría parlamentaria mayor que la que tienen ahora mismo las derechas sino hacer las cosas importantes que tienen que ver con el horizonte morado con que acabar con la lo que se llama con brecha salarial no la desigualdad retributiva un horizonte verde y afrontar la cuestión del cambio climático que las sobre todo los más jóvenes están poniendo encima de la mesa sí creo que para afrontar las cosas importantes y para dar estabilidad es importante un gobierno de de coalición pero respecto al diálogo pues preferimos mantener la discreción que no es incompatible con la transparencia pero que creo que puede ayudar a que ese diálogo se haga con cómo tiene que

Voz 1727 03:15 cuál es su opinión personal Illa la posición política de Podemos sobre esta fórmula de la que se viene hablando y que nadie explicita del todo un Gobierno monocolor socialista en el que se integrarían independientes muy vinculados a Podemos dirigentes de Podemos en los muchísimos niveles de la Administración que hay que no es necesariamente el Consejo de Ministros

Voz 3 03:37 nuestra propuesta es el gobierno de coalición nosotros ya tenemos la experiencia de

Voz 2 03:42 de estar haciendo algo

Voz 3 03:44 cuerdos con un Gobierno desde fuera también tenemos la experiencia de participar en gobiernos a nivel autonómico y de ser gobierno a nivel municipal y sabemos que cuando se cambian las cosas importantes de verdad es cuando estás en el Gobierno es por eso por lo que nosotras pensamos que con los resultados que tenemos y con la fuerza que nos ha dado la gente lo que más estabilidad puede aportar a España para afrontar esos cambios que son profundos y que necesitan de un gobierno estable de un Gobierno que esté decidido a hacer esos cambios es un gobierno de coalición y eso lo hemos dicho durante toda la campaña que vamos a gobernar

Voz 1727 04:21 sé que se está después del veintiséis de mayo no nos vamos a quitar el sayo electoral y que no van a abundar en este asunto del Gobierno pero por concluir un gobierno de coalición clásico con ministros de un partido y de otro en el consejo es hoy la condición para apoyar la investidura de Sánchez

Voz 3 04:40 todas las fórmulas de cómo sea ese gobierno es una cosa que hay que darle tiempo y paciencia pero nosotros hemos sido muy claros durante la campaña ahora queremos un gobierno de de coalición pero sobre las fórmulas concretas que puedan darse a través

Voz 2 04:53 es una negociación eso requiere tiempo pero para apoyar la investidura si tienen que estar en el Gobierno con la fórmula que sea vamos a darle tiempo a la negociación

Voz 1727 05:03 de momento usted la portavoz socialista Adriana Lastra tienen que

Voz 2 05:06 negociar la composición de la Mesa del Congreso han hablado ya antes en estamos en contacto siempre como pues hayan hablado claro hablado

Voz 3 05:14 pero bueno sobre este tema concreto pues tendremos que sí

Voz 2 05:16 pues lógicamente el día veintiuno escuadra eh constituida en las Cortes pues en estos días seguiremos en ello

Voz 1727 05:22 con qué criterio se plantean esa composición por ejemplo Esquerra Republicana debería estar aunque no le corresponda aritméticamente

Voz 3 05:28 vamos a darle tiempo y vamos a ver cuáles son también las propuestas que que hace todo el mundo en la mesa hay una presidencia hay cuatro vicepresidencias y cuatro secretarías es un espacio importante de trabajo en el Congreso

Voz 2 05:41 hay permítame que también

Voz 3 05:43 sea discreta hay le demos tiempo a esa negociación de la mesa que además se resuelve antes que la del Gobierno sea que que cuando haya cosas concretas que comentar lo comentaremos

Voz 1727 05:52 vox debe estar

Voz 3 05:54 bueno nosotros desde luego vamos a intentar que esa mesa pueda favorecer un trabajo parlamentario serio riguroso y un trabajo parlamentario que sea acorde con el gobierno progresista que nosotros queremos obviamente como los demás partidos pacten y si hay partidos como ciudadano o como el Partido Popular que deciden pactar con Vox eso deriva en que tengan representación son diputados electos diputadas igual que igual que lo suyo por tanto digamos si de mi depende pues seguramente mi respuesta sea osea yo no voy a pagar con Vox para que estén en la mesa pero no depende de mí son diputados electos que evidentemente pues si consiguen un acuerdo con otras formaciones políticas para estar pues a lo mejor terminan está

Voz 1727 06:37 y al margen de la composición que tenga la mesa sí me gustaría saber su opinión sobre algo de fondo de criterio vimos en la legislatura de la moción de censura como PP y Ciudadanos bloquearon la posibilidad de debate es decir la mera posibilidad de debates que proponían ustedes proponía el Partido Socialista se bloquearon en la mesa ustedes les van a aplicar la oposición la misma medicina o van a permitir que PP y Ciudadanos debatan de lo que consideran oportuno en el Parlamento

Voz 3 07:03 creo que eso es lo que corresponde a un país serio y democrático es decir la mesa está para facilitar los debates una vez que se da el debate tú puedes expresar con vehemencia contundencia hay toda al rigor que quieras tu posición el debate pero esto que hemos visto de utilizar la mayoría de PP y Ciudadanos en la mes anterior para intentar cercenar debates no solamente para impedir que se dieran sino cuando conseguíamos que se dieran a alargar y prolongar indefinidamente los periodos de enmiendas de una forma torticera para evitar por ejemplo que la ley mordaza se pueda derogar para evitar que haya bueno leyes importantes que que que condicionan el presente de muchísima gente entonces creo que la mesa debe estar para facilitar los debates aunque Fatih de primeras ese debate o no te guste o tenga una posición contraria al que la

Voz 1727 07:51 a esto hay que ponerle la fecha es decir Irene Montero dijo en la SER que el Parlamento va a servir para lo que debe servir un Parlamento para que se discuta de todo

Voz 3 07:59 aunque uno en nuestro acuerdo con creo creo que eso creo que eso debe ser así

Voz 1727 08:02 sí creo que eso le preguntaremos a la señora Lastra cuando venga también porque porque ha sido uno de los en fin de los espectáculos más lamentables que menos hace por la política en realidad que hemos visto bueno es que no

Voz 3 08:13 algunos casos muy bochornosos ha terminado en el Tribunal Constitucional diciendo que el Partido Popular vulneraba la separación de poderes porque porque estaba el Ejecutivo influyendo en el Legislativo intentando impedir el Ejecutivo Legislativo legislase es decir que es que que es digamos es una cuestión seria no de de atacar la esencia del Estado de derecho en España

Voz 1727 08:33 tres asuntos muy concretos de la actualidad el primero lo acaba de contar la Ser a las nueve de la mañana el Gobierno el Gobierno en funciones pretende en la modificación del del Código de perdón de la política penitenciaria que se refiere a los agresores sexuales a los delincuentes sexuales que no puedan beneficiarse los condenados de permisos o de cualquier otro beneficio penitenciario antes de cumplir la mitad de la condena escuchábamos a la constitucionalista de la Swat decir ojo con el populismo punitivo cuál es la posición de Podemos

Voz 3 09:05 querría leer con detalle la propuesta eh a priori nosotros somos bastante garantistas en estas cuestiones y creemos que la ley penitenciaria y las las normas penitenciarias están para cumplirse yo creo que lo central en este caso son las cuestiones de las violencias sexuales pasa por la reforma del Código Penal para garantizar lo que es un grito en las calles contundente por parte de las mujeres y creo que toda la sociedad que es que sólo si es si dejar de distinguir entre abuso y agresión sexual que pasemos a una lógica que también no sólo tiene que ver con la reforma el Código Penal tiene que ver con la formación de los agentes judiciales de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a actores sanitarios con todo el mundo para que podamos hablar Bono de que no hay situaciones como la manada no donde te preguntan o bien si has abierto cerrado bien las piernas o te dice no no yo es que han metido cinco cinco tíos en un portal a a una a una chica yo escucho jolgorio no esto no puede ocurrir creo que eso tiene que ver más con la formación y con la reforma del Código Penal querría leer en detalle esto pero a mí a priori me parece que en materia penitenciaria hay que ser garantista y que lo que importa de verdad ahora hemos modificar el Código Penal para que sólo si sea así para que para que la voluntad de las mujeres quede claramente reconocida en el Código Penal y no se pueda producir este tipo de situaciones como la de la manada segundo cuestión de actualidad de esta semana

Voz 1727 10:24 a qué pienso cuando cuando escuchó leyó que quién había sido la presidenta del Parlament de Catalunya ya

Voz 2 10:29 Baba cerdos para la exportación

Voz 1727 10:32 los políticos catalanes no independentistas

Voz 3 10:34 pues creo que se habrá arrepentido muchas veces de haberlo hecho y creo que que eso no se puede tolerar creo que ese tipo de que creo que son sobre actuaciones creo que creo que hay que bajarle muchos tonos al debate territorial a la confrontación territorial y creo que esto forma parte de esa escalada la sobreactuación y de confrontación innecesaria que está impidiendo resolver el conflicto entonces ya sabéis que ahí nosotros hemos defendido con mucha claridad que tiene que haber diálogo y que tiene que haber calma y mesura a eso está claro pero usted parece

Voz 2 11:07 es un comportamiento racista

Voz 3 11:09 creo que es del todo inadecuado creo que es absurdo hoy creo que forma parte de la sobreactuación creo que seguir intentando calificarlo de racista también forma parte de una escalada que no nos lleva a ningún sitio es evidente que eso está fuera de lugar fuera de tono que no tiene ningún sentido y que no contribuye a nada y creo que es una cosa que no piensa ni siquiera la mayor de personas que pueden a día de hoy ser independentistas decir que es que creo que que que forma parte de una lógica del debate público al respecto de la cuestión catalana que ya la gente no quiere más entonces me parece que seguir calificando la a buscar el adjetivo calificativo Master terrible más terrible para para esto que que es claramente una cosa que está fuera de lugar pues pues no contribuye al contrario ahora que decir oiga mire reconozca usted que se ha equivocado que esto es que no lo piensa ni siquiera la mayoría los independentistas bajemos el tono y vamos a ponernos a dialogar

Voz 1727 12:00 que no es la primera vez que lo que lo hace por eso identificar identificar de qué estamos hablando probablemente es la única manera de avanzar para arreglarlo

Voz 3 12:07 sí sí sí que la sobreactuación forma parte de la dinámica no sólo de la derecha en España sino de las de las formaciones independentistas en muchos casos estoy de acuerdo pero también creo que ni las personas los votantes los ciudadanos independentistas y muchos ciudadanos de la derecha quieren este este este espectáculo en el que convertimos a veces no

Voz 1727 12:25 política y en tercer lugar acabamos de contar que Caixa Bank ha cerrado esta madrugada el ERE que afecta a su plantilla

Voz 3 12:32 de dos mil y pico trabajadores ustedes

Voz 1727 12:35 en su programa electoral que la banca devuelva el dinero del rescate del rescate que se hizo con dinero público que todavía estamos padeciendo las consecuencias de aquel rescate sabe que ahí no van a coincidir con el PSOE es una línea roja es materia de transacción de negociación

Voz 3 12:51 el Partido Socialista ha llegado a proponer esto yo creo que sobre todo esto es algo que quiere la ciudadanía ningún ciudadano de este país le ha perdonado un banco una deuda más bien al contrario lo que ha visto la gente en este país es que a los bancos les el rescatado con dinero público en el momento más difícil para el sistema financiero pero también para las familias y las familias han prestado su dinero nada menos que sesenta mil millones reconocidos que habría que ver si si hay más dinero por ahí pero de momento sesenta mil y que lo hemos prestado y que no se nos ha devuelto y eso al revés no pasa no hay ningún banco que le perdone deudas a las familias los bancos perdona deudas a aquellas grandes empresas de las que son accionistas o a los partidos políticos a los que financian sus campañas pero a las familias no les perdonan deudas por tanto yo creo que esto es una cosa que interesa a los ciudadanos y que un gobierno responsable sobretodo cuando queremos tener dinero para la sanidad tener dinero para la educación para la dependencia pues tenemos que abordar porque es una cuestión de justicia pero es que además ese dinero es necesario para cubrir las necesidades de una sociedad que necesita extender su estado de bienestar extender sus servicios públicos y hacer grande lo común y eso tiene que ver también con la igualdad

Voz 4 13:58 pero yo creo había preguntado si era una línea roja no se me olvida ahí que tenemos que hacer una pausa no veintiuno ocho y veintiuno en Canarias

Voz 1 14:11 nueve

Voz 1727 14:12 veinticinco ocho y veinticinco en Canarias tenemos en el estudio de Radio Madrid Irene Montero ha portavoz de Podemos la mujer que de momento lleva el día a día de las negociaciones más inmediatas de la nueva legislatura la composición de la Mesa de las Cortes del Congreso de los Diputados con su homóloga del Partido Socialista Adriana Lastra pero tenemos una noticia en la provincia de Cádiz en la playa de casting Novo dónde está nuestro compañero José María Ruiz porque han naufragado una patera una embarcación con migrantes y hay dos desaparecidos José María buenos días

Voz 5 14:44 hola buenos días desde la playa del Castell Novo aquí entre con el de la Frontera y El Palmar de ser donde en estos momentos operativo por aire por mar y por tierra busca esas dos personas desaparecidas una mujer con un bebé que ha llegado esta noche en una pantera donde también ya han sido socorridas veinticuatro personas se también se ha sumado a este operativo efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de momento no hay rastro de esas personas desaparecidas

Voz 1727 15:16 gracias José María muy arriba en la en la provincia de de Cádiz y Calleja muy arriba tú que conoces bien ese territorio en lugar donde ha aparecido donde se ha producido el naufragio

Voz 4 15:28 los puntos que más distancia tiene respecto de la costa africana lo cual quiere decir que ha sido una travesía complicadísima esperemos que se puedan encontrar esos cuerpos con vida aunque por los datos que nos da nuestro compañero es una vez más el Mediterráneo como cementerio gigantesco de esperanzas de gente de bebés de mujeres de hombres es un destrozo de tal envergadura que casi se nos agotan las palabras para quien este hecho allí eran

Voz 1727 15:52 ante con que es donde estaban ahí jugándose la vida Irene Montero es insoportable por más que lo conté hemos y que vayamos diciéndolo de día en día que este goteo forme parte de del paisaje informativo ya resulta insoportable escucharlo

Voz 3 16:05 sobre todo porque es una cuestión política no solamente humana hay que es necesario seguir contando y que los medios de comunicación deis cuenta de ello es que es una cuestión política sí hay vías legales y seguras de acceso a los países de la Unión Europea y hay sistemas de asilo y sistemas de refugio que permiten que que se pueda gestionar esta situación de otra manera pues seguramente no veríamos tantas muertes si hubiese un sistema de Salvamento Marítimo que eso también pues es una cosa que hay que criticar incluso del Gobierno socialista fuerte como servicio público y el gobierno del Partido Socialista lo que ha hecho retirar dinero no nos encontraríamos con ONGs que tienen que buscarse tretas para entrar llegar al mar a intentar salvar vidas nosotros creemos que debe haber un servicio público de Salvamento Marítimo teniendo tanta costa como tenemos para intentar facilitar que esas vidas humanas cuentan son tenidas en cuenta y que lo trabajamos políticamente damos soluciones políticas a una cuestión que es política que es como la gente puede garantizar vivir con dignidad cuando está huyendo de la guerra de la violencia o o de la miseria no en busca de un futuro

Voz 1727 17:07 José le voy a dar la palabra enseguida a mis compañeros para que le pregunten pero dos muy concretas mías antes de de de abrir la mesa una es o no una línea roja la devolución del dinero del rescate a la banca en la negociación con el PSOE

Voz 3 17:19 días antes nosotros vamos sin líneas rojas pero es una cuestión muy importante para nosotros porque creemos insisto que es una cuestión de justicia para con los ciudadanos igual que ningún banco perdona deudas pues entendemos que que los ciudadanos no tenemos por qué perdonar les esto sobre todo cuando están ganando tantísimos millones porque es que siguen ganando día a día los grandes bancos muchísimos millones de euros de beneficios y por tanto no tendría ningún problema en debatir por ese dinero enough parece una cuestión también útil para poder financiar todo lo que debe ser financiado en España la sanidad la transición ecológica la lucha por la igualdad todas las cosas que necesitamos para afrontar los cambios que necesita España

Voz 1727 17:55 la segunda pregunta está dentro de la negociación con Adriá

Voz 2 17:58 en La Lastra está dentro de la negociación

Voz 1727 18:00 Unidas Podemos PSOE que alguien de Unidas Podemos

Voz 2 18:04 en el Congreso de los Diputados calma paciencia con la negociación pero está fuera estamos hablando de la composición de la Mesa obviamente hablamos de todas las posiciones

Voz 3 18:15 la mesa IRI incluida la presidencia

Voz 2 18:18 hombre claro hablamos de todo de las cuatro vicepresidencias las cuatro se

Voz 3 18:21 Darias y de la presidencia alguien va a tener que ocupar la

Voz 2 18:23 es ciencia del Congreso ustedes estarían encantados eso vamos a darle tiempo

Voz 1727 18:30 Teodoro León Gross cuando quieras

Voz 1926 18:32 pues nada aquí estoy asistiendo a la reconstrucción de de Podemos a este cambio hacia la madurez a la prudencia la calma la tranquilidad Hay ya sin luz y taquígrafos yo tengo interés en cualquier caso en preguntar más allá de la exposición nacionales que claramente van a estar ah pues expuestas a los resultado de las elecciones municipales y autonómicas por la oposición por las expectativas de Podemos ante la próxima la Unión Europea no la que salga de las elecciones de del veintiséis

Voz 3 19:04 bueno primero quería decirle que reconocerlos aprendizajes que uno hace cuando entra en la política institucional creo que no es algo malo al contrario nosotros pensábamos que podíamos hacer algunas cosas más rápido hoy pensábamos que era necesario potenciar la transparencia en las negociaciones porque muchas estaban haciendo en reservados de restaurantes y completamente opacas a la ciudadanía pero también hemos aprendido cosas una cosa es que no vayamos a un reservado de uno

Voz 2 19:32 él a negociar Ike que no hablemos con quién quiere mandar siempre esa

Voz 3 19:37 darse a las elecciones y que son los que financian nuestras campañas para definir las políticas de empleo e para definir las políticas fiscales con los bancos y otra diferentes que como usted decía pues hayamos aprendido también que muchas veces la discreción no está reñida con la transparencia y que a veces en las negociaciones hay que darle su tiempo esa que a mí me parece positivo que seamos capaces de reconocerlos aprendizajes que hemos hecho también en en estos años

Voz 4 20:02 yeso era exactamente lo que hacía que ir ascendiendo a es aprendizaje estamos de acuerdo entonces Ina ir respecto a a las espetó

Voz 3 20:09 nativas pues nosotros salimos igual que hemos salido en estas generales siendo realistas con con la verdad por delante y planteando que queremos gobernar porque sabemos que sólo gobernando se cambian muchas de las cosas importantes obviamente cuando uno sale a unas elecciones sale a ganar pero nosotros sabemos que nuestro objetivo es que es el resultado de esas elecciones la gente está pidiendo acuerdo que nos permita gobernar y que haya gobiernos progresistas revalidado aquellos en los que ya estamos

Voz 1926 20:35 eh

Voz 3 20:36 pudiendo incorporarnos a otros porque sabemos que sólo si estamos en los gobiernos vamos a poder cambiar muchas cosas importantes y quiero recordar que hay muchas cosas importantes que se cambian a nivel estatal pero hay muchas competencias transferidas a las comunidades autónomas muchas que hay en los ayuntamientos y que además nosotros queremos seguir potenciando ese poder municipalista por tanto pues

Voz 2 20:56 es pues eso a eso vamos no

Voz 3 20:59 a cambio España entera sea se tiña de gobiernos progreso

Voz 1926 21:02 casi Pepa me permite diez segundos la pregunta que él quería hacer exactamente que quizás la formulado males hay una el la el propio presidente del Consejo lo ha dicho no una especie de duelo en estas elecciones entre los partidos tradicionales el Partido Popular la socialdemocracia la institucionalidad europea la agresión de partidos populista de partidos extrema derecha pero también de Izquierda etcétera Podemos

Voz 4 21:27 que en qué línea digamos pues

Voz 1926 21:29 son sus expectativas de la próxima composición del Parlamento y qué papel jugaría allí podemos hemos

Voz 3 21:34 hemos sido muy claros nosotros creemos que los problemas de Europa tienen que ver con el abandono de las políticas sociales con la resignación por parte de la socialdemocracia en la mayoría de los países aplicar políticas de cuidado protección y hacer grandes los servicios públicos muchas veces plegarse a las políticas de austeridad que ahora mismo se aplican de forma indistinta por gobiernos socialdemócratas por gobiernos de la derecha y nosotros creemos que hay que recuperar una Europa social una Europa de derechos que sea un faro en el mundo entero de Derechos Humanos de democracia de engrandecer los servicios públicos es verdad que muchos países de Europa en los que está avanzando la extrema derecha

Voz 2 22:14 hay

Voz 3 22:14 hay algunos ejemplos si me permite quizá más pequeñitos como es el caso de Portugal que están intentando decir que Europa se puede reconstruir de otra manera nosotros creemos que España debe ser un ejemplo en Europa de cómo se puede reconstruir Europa no desde la extrema derecha desde las políticas de odio y desde el absoluto no se desde el absoluto no respeto a los derechos humanos sino todo lo contrario con gobiernos progresistas que firmemente crean en los servicios públicos en el Estado de bienestar en los derechos tenemos muy pocos minutos y muchas

Voz 1727 22:45 preguntas moje se ya que dice que el aprendizaje es verdad forma parte de no sólo de la experiencia humana sino también del de la política dígame un ministro que ha hecho bien y que le encantaría que repitiera en el Gobierno de todo

Voz 3 22:59 creo creo que sí que madurez te puedo decir si tiene que repetir sino tiene que repetir pero he dicho muchas veces y además se lo he dicho personalmente con la ministra Montero aunque a mí yo estaba de permiso de maternidad y no pude digamos seguir esas negociaciones en la primera línea pero siempre he dicho que la ministra Montero por ejemplo nos hemos entendido hemos trabajado por más seria cuando ha habido discrepancias que las ha habido lo hemos gestionado y creo que es una ministra yo no me atrevo a decir quién tiene que poner el Partido Socialista como ministros y ministras y quiero ser muy discreta con la negociación pero si me pide que reconozca un ministro una ministra que lo ha hecho bien pues creo que muchas veces lo he dicho no que con la ministra Montero hemos tenido una relación por lo menos rigurosa y honesta no cuando ha habido diferencias resolverlas y tener una voluntad de entendimiento firme estamos subrayando yo lo he hecho las ocho

Voz 1727 23:48 de la mañana el hecho de que las izquierdas negocio Elaine que eso es una noticia histórica en este país pero claro eso se produce en el ámbito nacional en el ámbito de ustedes ha habido de todo tan de todo que han perdido un cuarenta por ciento de apoyo a las elecciones generales que ustedes han atribuido casi íntegramente a las peleas internas hablaba con Cristina Monge por ejemplo de la situación en el Ayuntamiento de Zaragoza ahí el despiste que pueden tener los zaragozanos que quieran votarle a ustedes Joaquín ha sido son destinado claro es que yo

Voz 6 24:18 lo que está en una situación muy paradójica estamos viendo un Podemos que como decía antes Teo mucho más dialogante de mano tendida mucho aprendizaje ya sobre sus espaldas más cercano a llegar a acuerdos y lo vamos a ver en el mismo momento Sabah coincide en el tiempo de unas elecciones municipales y autonómicas donde muchos sitios las confluencia son los acuerdos en torno a esa nueva política que representaban Podemos se ha roto ya hablamos efectivamente destacas del Ayuntamiento

Voz 7 24:41 Zaragoza donde Zaragoza en Común que ha gobernado en minoría pero hago

Voz 6 24:44 Bernad durante estos cuatro años de repente se presenta de dos con dos listas diferentes una nombre en Zaragoza en Común capitaneada por el que ha sido alcalde hasta ahora yo era por parte de Podemos tú crees que usted cree que las que la hay que el electorado de izquierdas va entender esto bien que se den esas situaciones a la vez

Voz 3 25:00 creo que esas son algunas de las consecuencias más negativas

Voz 2 25:03 sí más bochornosas de los

Voz 3 25:05 problemas internos que y como los hemos gestionado en el pasado creo que eso tiene que formar parte del pasado y que debemos hacer las cosas diferentes a partir de ahora sí pero uno también tiene que ser responsable con como ha hecho las cosas hasta ahora no sólo reconocer los errores sino asumir las consecuencias creo que las estamos asumiendo creo que los ciudadanos ven con claridad que eso son cosas que son errores y que no se deben producir de nuevo porque lo único que hacen es debilitar la posibilidad de que haya políticas progresistas y políticas que cambian la vida de la gente yo no puedo expresar más que Bono la autocrítica porque creo que lo hemos hecho mal y que eso evidentemente cuando uno reconoce errores no se queda en la nada los errores tienen consecuencias

Voz 1727 25:44 como cuál tiene dimite por esos errores

Voz 3 25:46 creo que asumir las consecuencias no solamente tiene que ver con dimitir nuestras responsabilidades siempre están a disposición de los inscritos seis somos un partido que tiene muchos mecanismos revocatorio es que creo que además deberían ser instalados como parte de los mecanismos democráticos que tú no te dan un cheque en blanco a los ciudadanos cuando te eligen au tus inscritos Tous afiliados cuando te votan sino que si tú no cumples con lo que hace eso defrauda So hacer las cosas mal te puedan revocar eso en el caso de Podemos siempre ocurre pero además de asumir con una supuesta revocación no con Mecano mismos de revocación interna creo que asumir la responsabilidad es también dar la cara y ser capaz de cambiar de modificar esas actitudes y de que queden como algo que forma parte del pasado y como algo que tú eres capaz de superar incorporar como un aprendizaje para no volver a repetirlo para centrarte en lo que es verdaderamente importante es en lo que estamos nosotras ahora no en incorporando nuestros errores y nuestros aprendizajes ser capaces de hacer lo que dijimos que íbamos a hacer cuando nacimos gobernar para cambiar la vida de la gente y creo que eso la gente también se da cuenta hemos podido cometer errores pero no nos han comprado seguimos siendo decisivos para que la factura de la luz baje el precio de los alquila

Voz 1727 26:54 ver esa Raúl Calleja ha dicho usted siete

Voz 4 26:56 esa es la expresión darle tiempo que es está en las antípodas del tic tac la antaño como usted bien recuerda

Voz 3 27:04 era para mí hoy Chad pero bueno

Voz 4 27:07 bien para la Pedro que estaba desaparecido en combate y luego la otra idea es que ustedes dieron una rueda de prensa en la que con unas caras sonrisa llamativa ya habían decidido quién iba a ser el vicepresidente me pido esto me pido lo otro me pido este ministerio mientras Sánchez estaba hablando con el Rey es evidente que hay un cambio radical de actitud la pregunta es tiene que ver con sus resultados electorales tiene que ver con que hagan una crítica que ha hecho Íñigo Errejón ustedes han renunciado ya a la dialéctica los de arriba a los de abajo

Voz 1926 27:37 si se quedan arrinconados en una izquierda

Voz 4 27:40 que ya sabe que no va a gobernar con que tiene que ver este cambio de actitud O'Shea es algo táctico puramente para ganar electorado viendo que ustedes ante unos resultados electorales malos no han perdido en Cataluña han perdido en el País Vasco en sitios donde habían era la fuerza más votada tiene que ver esto con el tacticismo tiene que ver con esos aprendizajes de los que habla tiene que ver con que ya reconocen que es una fuerza Izquierda y lo único que pueden hacer es pactar con otras fuerzas que dan no pasarla

Voz 2 28:06 creo que nosotros hemos aprendido oí lo he dicho con total claridad y que la

Voz 3 28:11 la discreción no está reñida con la transparencia hay ser honesto en lo que tú quieres en cuáles son tus objetivos ser transparente en que estás negociando para la vez intentar ser discreto para proteger la negociación sobre todo cuando estamos hablando de una negociación que está sometida a muchas presiones de actores que quieren mandar sin presentarse a las elecciones y que mandan mucho en este país como puede ser el Banco Santander creo que eso no es incompatible eso es un aprendizaje que nosotros hemos hecho además de eso creo que los ciudadanos no quieren volver a a vivir la situación de dos mil dieciséis Se ahí no solamente no otros creo que hemos aprendido creo que he aprendido todo el mundo creo que la gente no quiere que volvamos a una situación de política convertida en espectáculo de quién tiene la culpa ir echarse los trastos a la cabeza los unos a los otros para al final terminar reconociendo que el problema era que el Grupo Prisa o el señor César Alierta estaban llamando a Pedro Sánchez para impedirle pactar con Podemos que es lo que ocurrió en dos mil dieciséis y además reconocer que había sido un error creo que de esa experiencia aprendimos aprendimos todos y creo que ahora de lo que se trata es de que la voluntad de los ciudadanos sea la que impera por encima de aquellos grandes bancos o grandes corporaciones del Ibex treinta y cinco que por otra parte están expresando con total claridad no esperaron a que la gente votase pero un día después ya estaban diciendo a los medios de comunicación claramente oiga nosotros queremos un Gobierno con Ciudadanos no un gobierno de progreso en este país esta es la voluntad de los que queremos mandar sin presentarnos a las elecciones pues yo creo que todos hemos aprendido de las experiencia de dos mil dieciséis nosotros los primeros pero creo que que los ciudadanos no nos perdonarían que volvamos a convertir la política en un juego de de culpa así que quieren que negociamos de forma seria rigurosa transparente dentro de que podamos preservar la discreción de una negociación y sobre todo que no terminemos pues eso convirtiendo la política en un juego de culpas para al final terminar reconociendo que el problema era que estaban pegando teléfono a todos los que quieren mandar sin presentarse a las elecciones esta vez que que el voto de los ciudadanos sea el que cuenta que ustedes reconoce con todo el respeto Ana Patricia Botín que también pidió que el día de las el el derecho a la libertad de expresión

Voz 1727 30:12 a quiénes quieren un gobierno distinto al que ustedes quieren Fall

Voz 3 30:15 daría más legal de lo que ocurre es que cuando se trata del Banco Santander cuando se trata de una empresa del Ibex me temo que no es solamente una cuestión de libertad desde la libertad de expresión sino que mueven es esa es tiene que estar garantizada para todos y por eso digo que con el máximo respeto a su opinión que no solamente pudo votar sino que puede emitir la pero no es un problema de libertad de expresión no es un problema de querer condicionar la formación de un gobierno por métodos diferentes a los que socialmente nos hemos dotado para decidir un Gobierno que es votar en las urnas no es laico en tiempo con resultados

Voz 4 30:44 ya están a la vista porque desde luego Rivera

Voz 3 30:47 pero yo por la labor herbáceos pero acuerdos se está yendo el tiempo nueve

Voz 1727 30:52 cuarenta y uno h cuarenta y uno en Canarias tenemos una noticia que quiero preguntarle su opinión también a Irene Montero ya que la tengo aquí los presos preventivos yunquera Romeva Sánchez Turull Rull acaban de pedir al Tribunal Supremo que les ponga en libertad provisional para poder recoger el acta ejercer como diputados del Supremo está Aitor Alvarez buenos días buenos días Pepa qué dicen exactamente con qué argumentos piden no sólo recoger el acta sino ejercer como diputados

Voz 8 31:19 sí en primer lugar piden poder ir el día veintiuno al Congreso a recoger el acta de diputados y convertirse por lo tanto en parlamentarios del Congreso del Senado de forma efectiva esto seguramente se lo permitirá el tribunal que les está juzgando de hecho para el día veintiuno no está prevista sesión en el juicio ya pensando Manuel Marchena en esta cuestión pero además piden poder ejercer sus cargos de forma efectiva es decir quieren poder votar una ley de educación por ejemplo de dependencia de lo que sea también podrá intervenir en los plenos para eso piden su libertad para poder asistir regularmente a los plenos porque hay que tener en cuenta que en las cámaras baja y alta españolas el voto es innegable a diferencia por ejemplo del Parlament de Cataluña donde un diputado pues puede votar por otro es lo que ha estado ocurriendo estos últimos meses esta segunda petición previsiblemente no será aceptada por el tribunal que juzga

Voz 1727 32:10 gracias Aitor han hablado de esto señora Montero porque claro es una decisión que va a tomar el Supremo evidentemente pero que afecta la composición de la Cámara

Voz 3 32:20 yo creo que en esta hace falta proporcionalidad creo que

Voz 2 32:22 que es evidente y todo el mundo velo

Voz 3 32:25 cinco Que

Voz 9 32:26 bueno el propio señor cursar hablaba de que había habido un ejercicio de desobediencia masiva eso no es indiferente al derecho y creo que cualquiera que ha practicado la desobediencia civil lo sabe pero una cosa es eso y otra es que tengamos presos preventivos durante meses y meses y meses Ike

Voz 3 32:41 estamos viendo una situación que creo que a todo el mundo le parece desproporcionada para lo que debería ser una cosa es que haya que rendir cuentas ante la justicia y otra diferente es que haya tal nivel de desproporción entonces creo que parte de lo que a nosotros nos toca es bajar el balón decir bueno pues si son diputados electos son personas que han sido elegidas deben poder participar del juego democrático igual que igual que los demás y a partir de ahí intentar reconocer a todos los actores para intentar buscar soluciones que son políticas independientemente

Voz 9 33:12 de los procesos judiciales pero esto no es una cuestión judicial es política y desde luego plantearse qué pasa con la prisión preventiva en este país no

Voz 3 33:18 eso es eso por su esta para hacerlo vamos a ver si eso también puede ser cosas de las que evidentemente nos tenemos que ocupar ya lo decía antes con con otro tema que nada tiene que ver a nosotros en esto siempre nos gusta ser garantistas

Voz 1727 33:31 son las nueve y cuarenta y cuatro ocho y cuarenta y cuatro en Canarias vio el partido el Barça

Voz 3 33:36 ya te decía test no lo he visto y de hecho he tenido que preguntar soy honesta con ello he tenido que preguntar qué pasó con el resultado porque ayer cuando cuando acostamos a los pequeños pues de trabaje un ratito y después priorice también lo voy a decir ver Juego de tronos que no lo había visto si no voy a hacer spoiler pero es lo que diga que así que no sabía ni qué había pasado con ahí parecía

Voz 4 33:56 ya ya encontró su cuenta algo

Voz 1727 33:58 de de este capítulo de Juego de Tronos el tiene treinta y un años verdad su vida ha cambiado radicalmente de Un en muy poco tiempo eh tienen mucho protagonismo político es evidente protagonismo mediático una enorme responsabilidad madre de familia numerosa en breve en qué ha cambiado la mirada Irene Montero este proceso vertiginoso en el que está metida desde hace relativamente poco tiempo

Voz 3 34:21 bueno personalmente yo creo que ahora valoro mucho más pues la amistad los tiempos la quizá las cosas sencillas los de estar con los amigos

Voz 7 34:30 ambos au el poder leer que ETA

Voz 3 34:32 a mí lo hablamos antes no de tener un tiempo para estudiar para leer tranquila para mí eso ahora es un poco difícil sí políticamente pues bueno reforzar los compromisos por los que estamos aquí una en campaña me preguntaba muy buen periodista Venecia han renunciado a la luna el hecho de ser padres les ha hecho como renunciar a la luna decían no me ha hecho tener más prisa porque la luna baje porque yo ahora tengo dos hijos y una hija en camino y quiero que que cuando sean conscientes del mundo y del país en el que viven estén orgullosos de que es el país con la mejor sanidad de que entiendan que la sanidad les salvó la vida hay que es la Sunny sea pública y la formación pública y el trabajo público de los profesionales de la sanidad que haya una educación pública a la que puedan acudir y formarse que haya un sistema atención a la dependencia es decir tengo prisa porque porque esos cambios que son necesarios lleguen lleguen para todos