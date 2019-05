Yolanda: "Si tienes hijos haces un parón en tu carrera como investigadora muy notable"

Voz 1

00:00

te llamamos a Yolanda lo Yolanda López soy profesora e investigadora de la edicte Elario de salud mental sobre todo temas específicamente de no sé qué tal ser investigador es complicado pero ser investigadora es todavía más difícil todavía no es más que tienes hijos esperando algunas algunas estaciones que otros países por ejemplo pues que cuando tú tienes un hijo otros quince fácil que años pues afecta incluso publicaciones en los proyectos que ha realizado sin embargo cuando tienes a nivel nacional de proyectos aquí en España no dan una posibilidad de elegir otros años en que has tenido hijos pues para para poder hacer esta evaluación como sí sucede en otros países las mujeres científicas muchas perciben abocadas a a dejar a su versión de tener hijos por poder continuar con su carrera investigadora debería haber medidas en muchos sentidos pues por ejemplo el apoyo a la hora de Grecia de horarios apoyo institucional para el cuidado de los hijos de intentar que no se hagan todas las cosas aparte que no allá hablaría elaborada paquete básico de las seis de la tarde porque eso rompe lo que es la conciliación por otro el techo de cristal porque las mujeres estamos llegando a situaciones de poder porque justo cuando cuando tu carrera investigadora está más fuerte si decide tener hijos no pudo acceder a puestos de poder hacer un parón en la carrera notable