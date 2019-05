Flash Deportes SER de las 14:30 (08/05/2019)

después de la eliminación del Fútbol Club Barcelona ayer frente al Liverpool hoy conoceremos al otro finalista de la Champions que saldrá de la eliminatoria entre el Ajax y el Tottenham y el conjunto holandés parte con la ventaja del uno cero conseguido en el partido de ida pero no se puede fiar del equipo inglés después de lo ocurrido ayer en Anfil algo para lo que Valverde anoche no encontró explicación

sí lo he seguido en directo lo seguida en directo soy pues como todo lo que los que queremos a Diego pues muy emocionado con día triste para los atléticos y ahora sólo queda el agradecimiento eterno aunque que todos los sale Piccolo de le tenemos a digo yo creo que en estos nueve años se quiere Diego Godín cogió un equipo no en ruinas pero bueno un equipo descompensado un equipo inestable y ha hecho una fortaleza del entonces bueno he pecado

Voz 0711

01:25

claro pero el año que no no sé qué decirte alguna ya que se quedara como hizo el año pasado y como seguiré diciendo que son juegas diferente pero no me preocupa que se vaya que se quede al final Antoine hará lo que quiera como ha hecho siempre entonces bueno que tenga claro lo que hace si con eso que Manolo aunque que él quiera