Eduardo López-Collazo: "Esta generación verá la cura del cáncer"

XXXV aproximadamente estábamos escuchando la radio cuando nuestro querido compañero Bretos leía una carta emocionante publicada hoy en el diario El País

Voz 1 00:12 cansado de escuchar que no tengo tratamiento posible no he parado de luchar desde octubre del dos mil diecisiete cuando me diagnosticaron un tipo raro de cáncer de este ese día me he tenido que enfrentar a múltiples recaídas a priori letales ahora mis pastillas de quimioterapia vuelven a fallar sin tener más que un último tratamiento al que aferrarse para poder seguirlo

Voz 2 00:29 cuando cada día buscó en las noticias el hallazgo de nuevos tratamientos lamentando que ninguno Eduardo

Voz 1995 00:35 esto son muy buenos días

Voz 3 00:38 esta carta la escribe Carolina Cerezo tú trabajas para Carolina y trabajas para miles de personas como ella intentando averiguar

Voz 1995 00:45 que es el el cáncer

Voz 2 00:48 que es el cáncer que es descanses

Voz 4 00:51 son muchas enfermedades ninguna como un solo Koons

Voz 2 00:54 con el nombre y apellidos eso es lo primero que tenemos que saber es una patología que que evidentemente

Voz 4 01:02 sigue siendo la

Voz 2 01:03 la gran patología la mucho con muchas incógnitas la quedó mudo BTM es una palabra que incluso solamente la palabra

Voz 1995 01:12 da miedo ganaremos

Voz 2 01:15 yo estoy seguro que en esta generación tras generación ver

Voz 4 01:17 hemos la la alcanzó esta generación verá la cura

Voz 2 01:20 no es optimismo es es son datos apuesta doy las llaves de la moto son

Voz 4 01:25 datos son datos SAE en cinco años en cinco seis años hemos visto que cáncer que eran totalmente incurables ahora sí lo son

Voz 2 01:32 eh

Voz 4 01:33 en un jinete si lo aprecie lo que llamamos inmunoterapia está funcionando excelentemente mucho tipo de cáncer porque no sé yo creo que si seguimos como vamos seguimos como vamos esta generación van a poder moverla la la Nancy quizás dentro de veinte años si escribo nuevamente un libro así será un libro de historia

Voz 1995 01:53 Eduardo López Collazo es físico es dos cosas muy interesantes podemos hablar de las dos horas es físico nuclear e inmunológico dirige actualmente el Instituto de viste acciones sanitarias en el Hospital La Paz de Madrid acaba además de publicar un libro y me cuesta decir esto es un libro muy ameno es un libro muy interesante es uno un euros sintéticos no voy a decir cortose libro que sintetiza muy bien esa enfermedad que que da gusto leer y hablar sobre el cáncer bien leyendo eso me siento mal me lo estoy pasando no digo porque como lo cómo cómo esa palabra me resulta agradable la lectura sobre algo tan terrible y me siento mal por ello

Voz 4 02:35 sí yo yo intente cuando cuando Anaya me me comentó que era un libro tuyo entonando la editorial creo un libro tuyo sobre el cáncer por supuesto porque la nuevas cosas que me dedico yo me me dije bueno que voy a decir yo de nuevo de esta patología donde que supone esa hindú en la palabra cáncer de Sabin segundo ciento ocho millones de de de de entradas no vive de dónde ha dicho muchísimo ya se han hecho sexto muchísimo texto entonces lo que hice fue bueno es que casi todos los textos están están paralizados a uno son para enfermos otros son

Voz 5 03:07 la pagará súper especialistas otros son para para la verdad

Voz 4 03:10 autoayuda lo que intenté fue un libro para todo el mundo para todos los públicos de sí para el enfermo para el familiar al enfermo para una persona curiosa para persona que tiene miedo al nombre a da la palabra para que esta información está buscando una vocación

Voz 2 03:23 no

Voz 4 03:24 para el súper científico de eso bueno me salió este tipo de libro que es como una especie de novela corta donde además aprende no porque voy a una competición como la tenemos

Voz 2 03:32 yo ahora mismo no lo sabemos no sabemos hablar del cáncer tu libro demostraría que no sabemos qué es exacto gira a hablar es decir los medios hablamos de una larga enfermedad de un bar

Voz 1995 03:43 diente que luchó hasta el de una hucha de

Voz 2 03:45 sí sí cuando hay otra católica vacía otra cosa otra cosa ayer lo que ven

Voz 4 03:50 dentro de intento

Voz 2 03:52 llevar al lector de la mano

Voz 4 03:54 que como ejemplos muy sencillo pero no quedarme en la en la en las primeras capas incluso al final hablo de de la de la de la de las últimas a absurda teoría que tenemos sobre la metástasis que cuando el cáncer ya invade otros órganos o incluso me aventuro a hacer una una especulación de que realmente puede ser canceló todos esos aplicado las personal de científicos que estamos involucra

Voz 1622 04:18 a Iniesta en en este estudio

Voz 4 04:22 desde España porque las cosas se hacen bien y España eso es España esas de muy buena ciencia sobre cáncer no Harvard hay que aquí se puede hacer cosas en en donde yo estoy esas en muchas cosas en ese ni en Barcelona ni mucho lugar en España era más también historias de pacientes

Voz 1995 04:38 que tienen otro nombre vamos a escuchar una fíjese hablamos de cáncer y vamos a escuchar una música

Voz 6 04:44 dime

Voz 1995 04:51 vamos a estropear les da la melodía a nuestros oyentes pero el fondo esto que escuchan han reconocido

Voz 7 04:56 claro pero para él Eduardo

Voz 1995 05:03 qué busca un momento de Eureka su investigación sobre la metástasis no queremos que ustedes asociada a partir de ahora el lago de los cisnes a metástasis

Voz 2 05:09 Josico con pero que ocurren

Voz 1995 05:12 porque con esta música dolor sí bueno Amin

Voz 2 05:14 como buen cubano me gusta mucho la danza hay mucha mucha danza clásica simplemente bueno hace mucho tiempo seas hace ya estamos hablando de dos mil cuatro dos mil cinco que estuve por aquí contigo incluso habla de una radio una cosas que

Voz 4 05:31 pues vimos un tuvimos un resultado interesante que no nos explica en el laboratorio estamos estudiando un es un fenómeno muy alejado vivimos que de pronto dos células ese fusionado entonces funcionaba docentes se quedan totalmente diferente confusión es diferente se unían para ser otra cosa no yo me fui con esa

Voz 2 05:54 The a a al Teatro Real porque tenía tenía una una entrada para ver el a los que lo he visto millones de

Voz 4 06:01 ese he millón uno

Voz 2 06:05 viendo el Adagio viendo justamente el Adagio del primer acto me di cuenta eran dos bailarines que estaban bailando

Voz 4 06:12 dos sentí de pronto se fusionaron y ahí dio hostia esto esto pueden ser Eureka no esto puede ser lo que estaba buscando bueno es un hay un poco y si hice inició no lo lo que es la teoría de que tenemos una metástasis hoy por hoy se exciten muchísimas terapia en contra de mucho tipo de cáncer expresó vago no hay una estrategia clínica definida para tratar la metástasis que es vuelven repito cuando el tumor cuando la el cáncer se expande no cuando ya casi el momento terrible no yo creo que todos estamos de acuerdo que de que lo que pasa es que no sabemos exactamente cómo es paz como qué pasa no bueno ese momento fue empezó fue los prolegómenos fue de momento donde se nos ocurrió la idea de que cómo podía ser que voy a hacer la fusión entre una célula que no está defendiendo es y entre un antidisturbios nuestro el criminal no el creando una especie de caballo de Troya con apariencia amable pero que lleva dentro una información tumoral hacia otro lugar no bueno esto en Hoy por hoy ya no es una teoría no es una teoría loca ya las muchos la estamos trabajando en eso estamos probando algún momento podamos llevarlo una estrategia clínica que

Voz 1995 07:18 Juan Paco la metástasis empezábamos esta entrevista escuchando la carta de de Carolina el diario El País ella quiere que experimenten con ella Fillon me ofrezco experimentar cuando esos ensayos pasan de llevarlas en último avances extraordinarios en cinco años pero cuando esos ensayos pasan a ser aplicables a dar de verdad esperanza personas dejan tú laboratorio se convierten en una realidad eso cuando ocurre

Voz 4 07:40 eso no tiene hay un proceso que puede ser un poquito largo para la esperanza de muchas personas no pero pero cada vez son más corto a que permite al primero en células lusa en algunos modelos vivos y luego pasa lo que sea muy ensayo clínico te responde la farmacéuticas que tiene empieza a tener algo de poder y empiezan a financiar

Voz 5 07:58 posible fármacos para para

Voz 4 08:01 el para curar ciertos patología este cáncer en este caso alcanza no pero siempre todo pasa por el PRI pues lo primero lo primero momento de laboratorio que es donde será la clave de todo no donde encontramos esa esa aumente Eureka que no está en un momento eureka eso es útil que está pensando mucho tiempo antes para que si ocurre algo de establece desde veinte no están así pero bueno es cierto que eso fue Papa

Voz 1995 08:22 tú decías cerrando bien siguió las musas me pillan siempre

Voz 2 08:25 trabajará bajando esa designó no no no dicen mucho cuando no

Voz 1995 08:28 estamos

Voz 8 08:29 dice que es la manera de hacerlo yo yo pregunté si me gusta mucho el optimismo que un día podemos ganar este este combate contra Gas estamos más cerca de saber cómo curar el cáncer o saber prevenir el cáncer porque obviamente este está también forma parte de la lucha no

Voz 4 08:46 son muy buena pregunta mueva preguntas osea yo repito no son datos eh pero la la la lo los científicos somos optimistas somos bien pesimista con contrato no y entonces bueno la lo sí yo creo que va de la mano cada vez que conocemos más cosas sobre cáncer pues sabemos cómo tratarlo como ocurre algo lo también cómo prevenirlo en algunos casos y ahí hay un hay una componente genética que que va del cinco al diez por ciento en España un poco más el dos por ciento que se genética simplemente no pero sí hay cosas que sí podemos evitarla y una de ellas por ejemplo es el humo del tabaco eso está ahí hay millones de de de de de de texto diciendo esto da cáncer aquello no aquellos muy fase hay un triunvirato muy importante el humo del tabaco que es la radiaciones ionizantes decir coger tomar sol sin protección y también la está desproporcionada no

Voz 2 09:37 yo siempre lo digo y lo digo incluso en el libro no esas sesiones de de festiva hace excesivas

Voz 4 09:43 en la en la playa pues aumenta la lotería ir siempre tengo que dar una una quiero es y siempre las cosas son prioridades siempre está la ley de números pequeños donde dice bueno mi abuela murió de murió de un y tú se cayó hoy a los noventa años fumaba como un no es que fue un número aumente la gran cantidad de personas que fuman que fumo mucho pues aumenta mucho las propiedades que pueda sufrir un cáncer de pulmón

Voz 1995 10:11 bueno pues no aprendemos e no planteemos una cosa que me

Voz 4 10:14 en el cambio climático yo estoy seguro que la próxima crisis no va a ser no financiaba a hacer una una crisis de de de de clima de ecológica lo sabemos y no nos hemos nos hemos muchas

Voz 1995 10:24 la central ahí tenemos vosotros no de científicos los investigadores no no lucha es solamente contra contra la enfermedad también luchar contra los falsos remedios el cáncer desgraciadamente en estar tan extendido formar parte unos gusten os guste de nuestra vida pues está rodeado de falsos remedios de curanderos que deseo terapia la psicoterapia están haciendo mella en las terapias contra el cáncer

Voz 4 10:52 sí eso como buena pregunta a la que me lo que lo saca a colación el tema yo por lo general les cada vez que que me llega una información de una de una terapia alternativa no yo lo digo de crédito sea yo creo que como científico tenemos que darle crédito algo no ha vamos a analizar la con los ojos de un científico no y muchas veces están basadas en cosas con lógica con cierta lógica pro volvemos nuevamente a los números pequeño no puede funcionar en muy pocos casos no hay un no tiene aún un método científico detrás no pues no ha sido aplicado por otros muchos laboratorios por tanto se queda en nada no hace daño hace daño porque fundamentalmente da algo que que que las personas los humanos siempre queremos que esperanza bueno la esperanza está en la ciencia inocuo no sé yo siempre lo digo sea cuando parezca algo alternativo que realmente se pueda convertir en ciencia se convertirá en ciencia

Voz 1995 11:43 pero mientras tanto no lo hace en este programa Eduardo contamos con dos amigos a los que llamamos los escépticos que son nuestras referentes en la búsqueda de los bulos tratamos de buscarlos encontrarlos ponerlos encima de la mesa tersura presentar ese valencianos escucha un colega investigado el profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia José Miguel Mulet Mulet muy buenos días hola buenos días qué tal en Bilbao esta vista científico Luis Alfonso Gámez Gámez muy buenos días hola buenos días les voy a recomendar el libro es tan evidente que no sabemos relacionarnos con el cáncer que yo no sé cómo sentirme leyéndolo poner parece que soy pero muy ameno muy interesante entretenido diría habla sobre algo realmente terrible Mulet

Voz 9 12:21 sí a ver el cáncer

Voz 10 12:24 es algo que yo creo que no hay ninguna familia que no haya sufrido pero la paradoja es que cada vez lo sufrimos más porque la gente cada vez por suerte se muere menos de cáncer entonces qué pasa que ahora la gente con cáncer viven más tiempo es decir tenemos la incidencia de cáncer es lo que es pero tenemos mayor prevalencia por qué los tratamientos contra el cáncer son más efectivos y yo espero que cada vez lo sea más gracias a la ciencia no gracias a estos tratamientos alternativos que prometen prometen pero no hacen nada

Voz 1995 12:53 a Gámez es cierto que nos empeñamos en buscar pero la imaginación de quién trata de sacar ventaja de la enfermedad el de la desgracia de otro esto tampoco separa

Voz 9 13:05 es que el dolor y el deseo de vivir

Voz 2 13:09 hace que haya quien se aproveche que se intenta aprovechar de nosotros por eso es muy importante que los científicos replica a las terapias digan diletante que son terapias sí que no sirven para nada porque lo que no se está curando el cáncer ha dicho Eduardo antes que dentro de cinco años parte de su libro podía ser digamos ficción lo historia no es la ciencia es decir vivimos más que lo que vivían nuestros abuelos nuestros padres y nuestros hijos y nuestros nietos vivirán más sino nos cargamos además horror y no olvide

Voz 10 13:40 hemos con uno de los motivos por los que hay tanto cáncer es porque la gente no ha muerto de polio o nos ha muerto de una infección unos ha muerto de viruela

Voz 1995 13:48 bueno vamos a hacer una pequeñísima pausa seguimos hablando con nuestros asépticos y con Eduardo López Collazo investigador de Miguel de Biomedicina que acaba de publicar que es el cáncer que los editores no querían poner cáncer en la portada libro hasta eso es ese empeño el uno

Voz 4 15:05 sí bueno conocemos digamos el público general cosas

Voz 1995 15:08 no creo que sea él

Voz 4 15:11 la ciencia ha avanzado muchísimo se conoce muchísimo estoy yo te la mina en el momento te da dos de que en cinco se año hemos hemos logrado curar el cáncer que antes eran totalmente mortales no se ha dado el gran salto que sea muy inmunoterapia que que que es simplemente una idea tan simple como es tan sencilla como y hacer que nuestras Nuestras de Defensa notado antidisturbios a esta persona esté esta estas cositas que que no están defendiendo que se llaman células pues va a defendernos en contra de los tumores y eso tan sencillo pues hace un premio Nobel el año pasado siempre es iría bueno sí amaneció con esa con esa idea una idea que fue al principio un poco rebatida es una idea que nosotros apoyamos mucho que pusimos mucho grano de arena de aquí de España no mi grupo que hoy por hoy ya se ha convertido en bueno pues en en en una terapia efectiva contra muchos tipos de tumor muchos tipos de cáncer en hoy está salvando vidas no

Voz 1995 16:05 esto no lo consiguen Mulet los zumos de Toxo

Voz 10 16:08 no ni los zumos de Eto'o ex ni el reiki que por cierto hubo algún colegio oficial que avaló su utilización en hospitales pero por suerte ya lo han quitado no les públicos ni ninguna de las curas milagrosas para el cáncer que si uno se mete en Google pone cura del cáncer se le van a salir miles ojalá alguna funcionara pero no de la ciencia avanza poco a poco a paso lento pero firme y así es como están llegando todas las mejoras

Voz 2 16:37 quizá lo más inquietante es que ninguno estamos libres eso acordaos de Steve Jobs es decir nadie diría que Steve Jobs era un tipo mal documentado era un tipo tonto era un tío muy inteligente y sin embargo sucumbió al cáncer en parte digamos su muerte se vio precipitada por confiar en cebo terapias en vez de en el médico que le recomendó cirugía

Voz 10 16:56 no pero Steve Jobs es el caso conocido lo que es tremendo es que si tu preguntas a cualquier oncólogo inseguro que Eduardo conoce muchos casos te dirán que todos los años tienen dos tres pacientes que dicen que se dejan la terapia en algunos casos con muchas posibilidades de éxito para tratarse con cosas alternativas y lo vuelven cuando ya es tarde

Voz 4 17:17 sólo una cosa que sí pasa de hecho yo en el libro como comentaba anteriormente era era es una especie de novela corta no solamente hoy concepto y estadística sino voy contando anécdotas que que ha ocurrido alrededor entre ellas de algunos una paciente en este caso que que que que decidió no te no no no ponerse en manos de un

Voz 1622 17:36 de una de una terapia

Voz 4 17:39 de la que están establecidas bueno de esa foto nuevamente

Voz 10 17:43 que las Se llegó tarde para ella después sigo problema es que esta gente luego no cuenta su historia y entonces como lo cuenta su historia parece que no existan

Voz 4 17:51 no es mentalmente los ruidos los oídos siempre viene por las otras partes no lo lo lo lo los casos de éxito simplemente se quedan ahí los nosotros sólo que eso hace más ruido parece que son los más importante yo siempre digo la la Ley de los números pequeños no hace mucho daño no hace mucho daño

Voz 10 18:06 no y la falacia el superviviente es decir alguien te cuenta que ha sobrevivido al cáncer con una terapia alternativa pero los cien no doscientos que han muerto no te cuentan su historia exacto

Voz 2 18:16 ya hay una cosa que no te dicen a sobrio al cáncer con una terapia alternativa sin abandonar la terapia convencional es lo que suele pasar y te dicen la dieta me salvó del cáncer no es solamente la ayudó

Voz 4 18:27 va a sobrepasar en algunos momentos a a llevar mejor algunas cosas es cierto pero solamente son cosas paliativos que pueden ayudar pero no no curan

Voz 1995 18:36 claro es que si comes bien llevas una vida saludable pues están mejor padece cáncer o para ver una película decir básicamente vas a estar mejor que si estás con una dieta rendirán

Voz 10 18:46 déjame que insista no hay dietas anti cáncer es básicamente en libros con ese título acto lo que lo que tiene

Voz 2 18:53 qué hacer que no esté reñido con comer sano y ser comida saludable y completo oncólogo te de una dieta cuando está siendo tratado del cáncer que es lo que Solís hacer no sí claro fundamentalmente claro

Voz 4 19:04 hay cosas que son básicas a eh

Voz 2 19:07 se sabe que la las células necesitan

Voz 4 19:09 mucho azúcar para cuando cuando para les para para para multiplicarse en un proceso de tumoral puede ser y no pues sí reducimos la cantidad de su que puede vamos a atar

Voz 1622 19:19 intentando eh dificultar Le un poco

Voz 2 19:23 es el crecimiento pero eso no vamos a ver si no lo voy Darren claro pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque si alguien está escuchando ahora oído en la SER esta mañana que he dicho que sino conversa en tu médico usted médico seguramente lo de exactamente lo que tiene que hacer dentro de una de las grandes bueno claro frente

Voz 1995 19:41 sabía abiertos XXV pero hablabas antes de la metástasis en esa enfermedad con con tratamientos como la Kimi la quimio o la radioterapia que son muy agresivos que hacen que el paciente se que deban trapo eh claro la metástasis llega cuando tú ya estás en una pelea estás en el último asalto estás en el ring ya te han puesto Morao entonces en ese momento y ahora empieza el combate el combate de nuevo sobre esa metástasis los efectos de la medicina para para combatirlo como estamos en qué punto está la investigación

Voz 4 20:11 hay muchas está sido muchísimas cosas sino muchísimas cosas y hay mucho frente a lo mejor lo mejor es que hay muchos puntos de vista ahora mismo tratando al mismo tema no y eso siempre con eso vamos a llegar a algo estoy seguro no en mi caso lo que lo estoy atacando desde desde la inmunoterapia es decir de buscando primero buscando una explicación clara a lo que es la metástasis y no me buscando qué cosa en que está el problema cómo explicarlo para que evidentemente después inhibir lo no que ahí está el problema de la metástasis que no entendemos muy bien cómo es el proceso por eso no tenemos estrategia clínica muy definida para combatirlo no en otro caso pensamos

Voz 1622 20:47 es que que lo que ocurre es que hay una especie de de de de

Voz 4 20:51 fusión entre la entre las células que deben defendernos parte de las células tumorales que hacen crear una especie de caballo de Troya que es lo que va viajando por todo el todo el sistema circulatorio hasta llegar y colonizar otros otros otros otro sitio claro cómo va disfrazado o no un poco pues no es no es no es posible que el sistema de defensa nuestro no estadounidense las mata no

Voz 10 21:13 Eduardo no puede ser que hayan diferentes tipos de metástasis que no todas eran iguales

Voz 4 21:17 exacto por eso estoy diciendo que se pueda que que que puede que se ha quedado desde muchos muchos puntos de vistas los no tenemos ese punto de vista hay otros muchos también muy avanzados y estoy seguro que entre todos vamos al algo

Voz 1622 21:29 arar vamos a lograr el el la cura

Voz 4 21:33 en personalizada no yo siempre digo que el cáncer es una es no una enfermedad son muchas

Voz 1622 21:39 edades con con con con un solo no

Voz 4 21:42 hombre pero con muchos apellido y cada cual es diferente probablemente también la metástasis sean diferente en cada caso aunque puede haber algún mecanismo que es el que sí que puede estar digamos que sea universal para todas no pero eso lo veremos en muy poco tiempo estoy seguro

Voz 1995 21:55 con murete con Gámez todas las semanas hablamos de los malos hoy hemos querido traer a uno de los buenos precisamente para completar el el relato que es el cáncer es el libro de Eduardo López Collazo la única manera de combatir un mal es conocerlo tienes toda la razón y su libro muy muy muy recomendable Eduardo muchísimas gracias mucha suerte pero el fondo de estoy deseando suerte a mí y a todos así que así que mucho

Voz 2 22:21 muchas gracias por darnos la oportunidad de de

Voz 1995 22:23 hablar de ciencia en un programa oculto director científico del Instituto de Investigaciones Sanitarias del Hospital La Paz donde están algunos de los mejores profesionales de este país Gámez muy escépticos gracias por ayudarnos a hacer preguntas la ablación un abrazo la semana que viene Igueste este programa porque con ella partíamos sólo vamos a dedicar a a Carolina esa joven que con veinticinco años hoy mandaba una carta del país pidiendo más investigación un beso

