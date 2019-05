Romain Puértolas: "A Ikea no le gustó ni el libro ni la película"

Voz 1995 00:00 permítanme que les cuente un viaje vital increíble su protagonista es un francés de origen español llamado Roman Puértolas

Voz 1 00:10 es decir imposible

Voz 1995 00:13 Mi abuelo es maño de Huesca Ortolá cómo se comicios viaje esto las buenos lo han estropeado toda mi vida desde que estoy en España digo en España pero lo tengo que también Puértolas en fin a lo largo de su vida Román ha trabajado confirma o desmiente como DJ te has ido mago buena así el truco es que yo veo los trucos de imágenes de pequeño la sentencia se profesor de idiomas limpiador de ETA de tragaperras se iba de las tragaperras hay ahí fuera policía el coordinador de vuelos pero por encima de todas esas cosas Román a él le gusta escribir de hecho escribió en nada menos que siete novelas que fueron rechazadas en veintidós ocasiones por diferentes editoriales se vamos a escuchar el rechazo número uno

Voz 2 01:09 aquí está el rechazo número dos rechazo de la editorial número tres

Voz 3 01:17 ahorramos el suplicio hasta luego pues se quienes llevan hasta los

Voz 1995 01:21 veintidós patitos por ahorrar el tiempo Román y el nuestro en el año dos mil trece de forma muy inesperada Román logró publicar por fin su primera novela

Voz 4 01:31 el título no era fácil

Voz 1995 01:34 se titula El increíble viaje del faquir que se quedó atrapado en un armario de Ikea Taquan un libro en el que contaba con las herramientas del humor una historia sobre inmigración hoy ese libro es un auténtico fenómeno editorial que de ustedes ya conocen sea editado en cincuenta y cinco países y las productoras de cine han competido por hacerse con sus derechos para convertirlo en película esto compensaría las XXII los metido rechazase CCS habría podido acabar sin nada después de identidad y los derechos de cines está bien pagado y mucho mucho

Voz 5 02:12 mucho ánimo

Voz 1995 02:15 el cláusula futbolista

Voz 3 02:16 no no tanto no pasa nada

Voz 1995 02:19 estaba ya creo que el futbolista no hacer supera mucho que priori pero bien pagado si si es que no sé cómo hacer la pregunta sin comparando con sean los derechos de los derechos

Voz 6 02:33 es una película me dan para vivir bien

Voz 5 02:36 sí sí sí cinco años bueno yo ya di yo desde hace cuatro años me

Voz 1995 02:42 no te queda tiene esto que has te queda todavía

Voz 3 02:47 tras guardar también aguarda unos años bodas tiene los malos tiempos has guardado

Voz 1995 02:54 este viernes seis años después de escribirlo Román verá la historia de su libro en una enorme pantalla de cine

Voz 7 03:02 me llamo haya teatro la Vice Pacelli haya come tienes que ponerte fuerte si quieres que te lleve conmigo a sabéis algún día

Voz 9 03:15 cuando hay un libro no sabía nada

Voz 1995 03:17 este viernes estrena La

Voz 5 03:19 película no en España sale el viernes que hice llama hemos cambiado el título si fijadas

Voz 1995 03:26 Luis está datada de mi novela

Voz 5 03:28 viaje etcétera aquí en España Saleh bajo el nombre de la India a París en un armario de Ikea hemos guardado lo principal

Voz 1995 03:38 de la India París en un armario de de que ante yo creo mi enhorabuena ahí dará gracias felices por tu éxito pero debería escribir un libro sobre tu propia vida es casi más interesante que que la historia de libro

Voz 5 03:52 bueno él es que el faquir el el libro de faquir está hay muchas cosas mucho eso sí yo soy el faquir sin bigote pero decir hay mucho de mí dentro estaba porque todos los sitios que puesto estaba Barcelona en el aeropuerto de Barcelona trabajé cinco años ahí está un hotel en Italia en Roma donde hay un globo entero a cero estático que sale en la película pues eso lo he vivido he estado en estancias en este hotel a todos los puntos en París a todos los sitios de los que hablo lo he vivido entonces una opción fantasiosa o sabes

Voz 1995 04:24 la historia dramones muy curiosa inspiradora por muchos motivos no cumple para nada con la imagen del escritor arquetípico oí este libro que está escrito en esa vieja máquina de escribir en la soledad de una habitación oscura mientras entiendes que no es recomendable un cigarrillos que antes hablábamos de cáncer tú remite Stirling seguido con el móvil hay muchas partes del libro que recogía en el móvil mientras iba Si volvía en metro al trabajo

Voz 5 04:51 sí noventa por ciento escribe en el móvil es mi manera de escribir no soy de los que se sientan delante de un ordenador para escribir porque si no tengo nada que escribir o para qué me voy a sentar no tengo otras cosas que hacer entonces me coge la inspiración cuando estoy no se hacen otras cosas de compras de

Voz 1995 05:07 estoy pensando en la gente que iban en ese vagón de metro contigo si estaba jugando al cándidas muchos

Voz 5 05:13 no les de hecho porque yo trabajaba en el año que está en el circuito en el metro que se va a Eurodisney en doce a mucho daño por la mañana por la vuelta todo el mundo con las orejas de Mickey en el vagón

Voz 1995 05:27 capaz de concentrar cedió hace más difícil de menos des más datos pero déjate estás Guido tu novela mientras los españoles y no españoles que habría de todos a ellos volvían con los aleja de mí CC

Voz 5 05:40 pero me puedo concentrar cuando estuve limpiando trapera hacen Brighton en el sur de Inglaterra pues nosotros imaginar el ruido que hay en una zona de juegos de estas no que pues yo estaba estudian el temario de controlador aéreo en este en este entorno esto

Voz 1995 06:00 qué capacidad de construcción en ambos se imposible imposible bueno y vamos a seguir charlando en unos segundos con Román Portolas el viernes por fin se estrena la película basada en su libro vehículos llama de la India París en el armario y que hay hay faquir esa se iban a la librería

Voz 10 06:16 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 6 06:20 este viernes estrena Encinas en toda España

Voz 1995 06:23 película de la India París en un armario y que como no tenía dinero decidí pasar allí la noche agotada por el viaje me quedé dormida enseguida es la película basada en el libro superventas de Román Puértolas escritora atípico con una historia vital tan rica como la que inventa la ficción literaria hay por cierto Olivella tiene una segunda parte que sale hace hace poco más duras Román buenos días de nuevo la película existiendo el el viernes está basada en un libro de de dos mil trece claro aquí seis años esto ha cambiado mucho realmente la vida no nos permite casi plazos de tiempo más allá de un año yo no sé qué va a pasar el próximo el próximo año cómo ha evolucionado esa Historia cambiaría muchas cosas si volviera atrás

Voz 5 07:07 no porque es una historia que no ha cambiado de hecho la la gente me dice siempre que está está de moda habla de un tema que es un niño directriz en el en el la película que es la inmigración ilegal y era era potente cuando lo escribí en dos mil doce fíjate estamos en diez mil diecinueve estamos contando sigue eso actualidad es todos los días tienes algo de de refugiados y tal entonces esta película no está pasada de moda ir porque es un tema que que recurrente y que sigue haciendo lo mismo después todo que hay en la película que es la parte de la aventura la parte de suerte es una persona que intenta controlar su vida no el faquir nuevas es que le pasan mil cosas mil aventuras que no puede controlar entonces hostal al día también ya hay una historia de amor el amor no creo eso

Voz 1995 07:53 ahora o nunca pasa de Andalucía

Voz 3 07:56 esperemos que ya se ha puesto en contacto con

Voz 5 07:59 bueno y que ya no no no les gusto de de la novela no se no han querido entrar en el juego pero en la película tampoco no hemos podido rodar en una tienda de Ikea entonces tuvimos que transformar una rehacer una lo pase cuando ves la película tú te crees que realmente está haciendo en Ikea los muebles son del mismo tipo los nombres los hemos puesto un poco tal igual el uniforme pero no no no no no quiere jugar es una pena no porque podríamos hacer muchas cosas juntos bueno pues

Voz 1995 08:26 que sepan los sí que aquel libro de Roma ese lemas que su catalogo que durante muchos años fue lo más leído el baño en el mundo

Voz 3 08:34 en el baño tú tiene Paño uno en el salón sigue

Voz 1995 08:38 ente lea donde les de la gana lo importante es que es que es que lean tú que él es

Voz 5 08:44 yo leo muchas muchas cosas yo yo mi vida es lectura desde que tengo unos siete años no es que es mi mi otra vida yo tengo mi vida real ni necesito está al lado que es que es la que escribo que es la que Leo entonces leo de todo mira en de españoles por ejemplo me encanta Pérez Reverte me encanta Eduardo Mendoza Juan José Millas sino mucha literatura y muy ecléctica es hoy una persona que le gustan muchas cosas variar mucho y entonces pues leo un libro en un idioma Ivy League el libro siguiente lo leo en otro idioma Icon otro estilo puede ser Comella algo más serio

Voz 1995 09:20 pues bien IU en montaje de muebles

Voz 5 09:25 pues llevo ya muchísimos años sin montar ya es de que no ya tengo

Voz 1995 09:30 la suerte de haberme ganado dinero

Voz 3 09:34 me da en la en la película

Voz 5 09:37 niña dice cuando sea rico porque sin hoy pobre cuando sea rico me compraré muebles en Ikea sabes que cuando ya tienes dinero pues ya vas a Ikea comparte vasos y he dicho

Voz 1995 09:47 durante es verdad sobre los nombres de de Ikea en este momento hay dos lenguajes universales en el planeta en el mundo que no tienen ningún significado concreto que son muy complejos de leer pero que curiosamente dominan el interés de mucha gente en todo el planeta lo mueble de Ikea y los nombres de los personajes de Juego de Tronos

Voz 11 10:10 juego de Tronos siquiera tienen menos dos cosas en común los nombres raros

Voz 1995 10:14 complicados que es una vez que que que ya te quedas con ellos no se porque yo conozco somos gente normal que conoce nombre de mueble de Ikea yp personajes dejó de Tronos también nos conocemos así que te proponemos un juego romaníes que identifiques sí yo voy a decir un nombre tienes que adivinar si es muy

Voz 1 10:36 o personaje hijo eh vamos a Yahoo

Voz 12 10:42 es todo Ikea

Voz 1995 10:44 correcto sea así pero no debo juego de todo entonces estoy convencido ante para verás es un aparador concretamente a para

Voz 6 10:53 la mera manera y Sonae

Voz 1995 11:00 juego de Tronos es miembro de la casa Reed quería de los reinos el norte y firme creyente los dioses el bosque

Voz 6 11:07 mete me de Meré no con R merece merece eh sí jugaré trono corre finas de Ikea Mir Fela Marcela Ikea juega es Amir Cela baratero en la única hija de cese

Voz 1 11:26 la volumen

Voz 5 11:30 eso sí que ha

Voz 1 11:32 Taburete

Voz 6 11:34 Duran eso dejó no signos de euro engreído y hermano de balón

Voz 1995 11:39 el capitán de la nave silenciosa llovió la así no tengo ni idea de quién es el buque insignia de la flota ayer

Voz 12 11:46 que Ophelia Ophelia esto diría que Juego de Tronos unas fundas

Voz 1995 11:51 para edredón nórdico al bueno qué necesidad hay de poner un nombre como decía una una fundación por último

Voz 12 12:00 a esto

Voz 2 12:02 euros salón pseudo sueco entorno Neus sueco si lo compre cuando mi niño

Voz 5 12:09 nació hablamos el cómputo Jémez y sí sí sí

Voz 3 12:11 sí mira una en el libro en el libro de

Voz 1995 12:16 dos señores hechas y derechas hablando de mueble de Ikea que se saben el hombre

Voz 5 12:19 que en el en el libro hablo de la técnica que tiene en Ikea que me la inventado yo pero para hacerlo para ponerlo nombres sólo inmueble no porque esté como lo llama coger el scratch del juego meten la mano te sacan una de trabajo el a veces te te y sacándole la uve dobles y al final pues tienen la palabra

Voz 1995 12:39 los libros están repletos de de niños y habías es evidente que es una vida lector con mucha cultura en textos clásicos e recomendarías cincuenta ayer coge un libro nuevo recién sacado organizado pero que el siguiente sea un clásico deberíamos alternar un poco más igual ver un poco más atrás en la lectura

Voz 6 12:58 si no cerrando no no

Voz 1995 13:01 simplemente tardando con moderno hay modernizarse está muy bien hay muchas novedades que había seguida en doscientos libros en ocho pero olvidamos gran parte del legado histórico y eso es una pena

Voz 5 13:11 sí bueno de clásico por ejemplo francés está el Conde de Montecristo que es una cosa lo leía hace poco fíjate mea culpa

Voz 4 13:19 porque es un libro francés muy

Voz 5 13:21 casi obligatorio del programa no de colegio de tal es verdad que me lo he leído hace unos unos poco año de hace dos años pero de verdad que es mucho mejor leerte estas cosas ya cuando tienes una cierta edad porque verdad a te dan un ex dictador Hugo dice por favor no

Voz 1995 13:39 creo que hay que adaptar la lectura también a la a la

Voz 5 13:41 da la comprensión y el momento se sí

Voz 1995 13:44 y cuando escribes gracias con imágenes que después te han servido a la hora de porque la película tiene ese director de pero tu interviene es decir te sirven realmente las imágenes para escribir la historia pues siempre

Voz 5 13:56 he dicho que leyendo libros la la gente me han dicho que tengo una visión bastante bueno una escritura bastante visual que ya se ven imágenes y tal hay así escribo no piensa en el cine cuando escribo una novela es una novela no pienso nada en la adaptación y tal lo que pasa es que escriben de manera ya muy visual no sé porqué Veo veo como la veo la la cosa animarse delante de mí cuando lo escribo entonces quizás después para pasarlo a una a una película sea más fácil

Voz 1995 14:22 el cuántas novelas tienes tu ordenador esperando

Voz 5 14:25 sí fue mucha fíjate antes del faquir fueron siete

Voz 13 14:30 las rechazadas estas después tengo cinco otras tengo montón de trozos de novelas cincuenta a cien páginas de novedad que abandone está lleno Porto sitio sea estudia

Voz 5 14:42 ya podrían escribir más si tiene podría sí sí podría dejar otro billón de esos que vendas viene a los Estados define podría dejan lo lo que pasa es que me me me llama

Voz 13 14:53 mi vida escribir no puedo hacer otra cosa y entonces algo más y produjo más pro

Voz 1995 14:58 te invitamos a que siga haciéndolo después de un éxito sin precedentes en cincuenta y cinco países el mundo están leyendo sus libros Román Puerta de la VI de éxito pero también como guionista de su primera película basada a su vez en su primera novela de la India París en un armario de Ikea que tiene pinta de ser una de esas películas que hacen que no salga define sintiéndose un poquito más

Voz 4 15:16 por qué cuando entro Román toda la suerte del mundo muchísimas gracias

Voz 1995 15:20 verdadero placer a montar muebles de gas

Voz 3 15:24 eso es desear eso alguien malo no no eso Malí liquidez es un mal porque es sufrir pero rápido rápido y lo que es peor gracias

Voz 15 15:52 aún muy a consigna un sirena un joven sin me verán si quieren

Voz 14 16:26 esta sí

Voz 10 16:48 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido