100 Yardas - Tiempo de oyentes (Programa 162)

Voz 1 00:00 ya

Voz 1025 00:11 bien ya fútbol americano bienvenidos a cien yardas una semana más del fútbol americano protagonista la NFL con muchas noticias con muchas historias que van pasando quizá una que a mí me ha tenido un pelín más preocupado esta semana no sé si los pero no de los defensas de los Bucks Nets Jason Pierre Paul puesta está pidiendo una segunda opinión porque parece ser que podría tener una lesión de cuello porque podría tener alguna fractura de vértebras malas noticias para el chaval porque si se confirma obviamente lo va a tener complicado para estar y para seguir jugando a fútbol americano no es el único protagonista esta semana también en Florida ya estamos pendientes también de Calvin Smith por qué bueno nos está con lo Jacksonville Jaguar Si paré de ser que a lo mejor podría haber algún tipo de Troy vamos a ver si es verdad o no pero hay mascotas de ahí equipado como siempre hoy le mandamos un abrazo enorme a Louis Jones que por problemas familiares no va a poder estar aquí ya Rubén que estará hoy trabajando a estas horas cuando estamos haciendo nuestro podcast pero por ahí anda Andrea Zanón y Xavi o qué tal Andrea

Voz 2 01:42 Montllor nombre Txemi

Voz 1025 01:44 ti tampoco viven alguna noticia especial que te ha llamado la atención esta semana como a mí o no

Voz 3 01:50 va a lo que tiene más que más que parece que tiene tiene una lesión bastante serio

Voz 0453 01:58 lo que pasa en en un primer momento se daba prácticamente por hecho de que se iba a perder seguramente la atemporal

Voz 3 02:03 ahora a una opinión saber Sancho no logra parece ser que algunos puedan

Voz 0453 02:08 dad les dan pero vamos que la lesión está ahí

Voz 3 02:11 ha habido gente de coche sí sí

Voz 4 02:14 hay ahí le va la carrera por ahí anda anda Iker asistió la Iker qué tal estás

Voz 5 02:20 muy buenas porque pues yo encantado de la vida porque si no me equivoco nos vamos a ver tuyo dentro de muy poquito

Voz 1025 02:26 es verdad que ese vuelo

Voz 5 02:29 a ver que viene para San Sebastián y con ganas de que pase por aquí

Voz 1025 02:33 sí señor avisaremos fecha hay lugar para que os deis una vuelta a los que estén por ahí por el norte y que queráis compartir con nosotros porque encima el mítico Iker Sagasta iba a hacer la presentación con lo cual yo voy a estar como vamos como un niño con zapatos nuevos

Voz 5 02:49 yo os digo que que eso pronto anunciaremos ya eso Sophie fecha llora pero a quien se quiere acercar de de aquí de los alrededores de San Sebastián yo la primera semana de junio me iría reservando alguna tarde por si acaso porque quiere conocer a fondo nosotros nosotros encantados de la vida

Voz 1025 03:06 ahí estaremos por cierto el lunes el lunes trece estoy en Valencia por la tarde la casa en el libro saque quién esté por Valencia si le apetece o por la zona también ahí estaremos con el vuelo donde cuando ya que ahora pero ahí lo tengo hoy abriremos líneas estáis ya muchos de vosotros llamando porque habéis visto el mensaje en Twitter en redes y ya tenemos dos tenemos ahí controlados y fichados así que podremos compartir pero antes de eso hay unas cuantas cosas que han seguido pasando esta semana aunque claramente Iker ha bajado un poco la espuma después del draft no

Voz 5 03:40 pero lo que lo que pasa todos los años no siempre la la NFL desde que termina la Super Bowl hasta que pan saldrás nos tiene muy entretenidos tiene siempre un montón de cosas desde ese momento entre la agencia libre la preparación para el draft todo lo que va pasando es una época buenísima y ahora a partir de ahora es cuando de verdad empieza el de acierto porque la actualidad baja muchísimo porque apenas nos va a dar cada me litos pero pero no el volumen que viene teniendo desde desde que acabó la temporada nos tenemos que preparar ahora ahora es cuando se nos va a hacer largo hasta que empiece el fútbol americano

Voz 1025 04:16 me imagino que si hoy hoy también por cierto que es que el otro día se me pasó he visto un montón de comentarios en el canal de Youtube y Dios quería es decir al porque hay gente que dice oye no estoy de acuerdo con vosotros pero Reynders no estoy de acuerdo con lo que el equipo faltan que comentáis es que estamos totalmente de acuerdo con vosotros de que no estemos de acuerdo porque de eso se trata de que todos tengamos nuestra opinión y que compartamos esas opiniones así que agradeceros desde ya todos los comentarios positivo Hinault en positivo o en negativo como queráis llamarlos porque para eso estamos para debatir para hacernos ver unos a otros que quizá en cosas que creemos tener razón no la tenemos ya al revés osea que espectacular y un abrazo enorme a todos gracias por compartir esos comentarios también a través del canal de Youtube no me queréis empezar a ver es decir

Voz 6 05:10 bueno lo primero que decir siempre estuviera de acuerdo esto sería

Voz 2 05:13 yo sí pero

Voz 1025 05:15 si no te pasa lo mismo has visto que hay un montón de en por ejemplo está semanas que hemos ido menos cariñoso llevamos un año cariñoso con los si ya hay muchos de los Reynders también joe hay muchas cosas que dicen que tienen razón hay otras que no pero hay cosas no

Voz 5 05:31 Nos pasó también cuando hablamos de los Balcanes bueno pues para eso estamos no para tener puntos de vista para decirlo aquí para debatir es lo que nos gusta

Voz 6 05:38 tardes estoy y además debatiendo es como es como

Voz 5 05:41 aprendemos is sobre el el programa yo quiero empezar por ayer he se terminó el plazo para la ronda compensatorias

Voz 6 05:51 a la hora de fichar agentes libres sí sí

Voz 1025 05:54 por qué me está echando la bronca Schumi vamos a de las cosas bien cambiamos de tema estamos venga a ver entonces me decías cayese cerraba oficial

Voz 8 06:12 mente eso es la Romero

Voz 5 06:15 la ronda lo malo es que ahora ya son Fleta mente libre que ya no están restringidos de ninguna manera ya hay algunos jugadores muy interesantes en el mercado pues yo os quiero plantear varios casos para que penséis donde podrían encajar mejor donde podrían aportar más virtudes voy a empezar con los dos más gordos a ver a mi me parece que es suya ancha son los dos jugadores que ahora mismo más interesantes podría ser en mi opinión vale pero

Voz 1025 06:45 pero para quién porque yo también yo también pienso lo mismo pero a donde donde los metería AIS

Voz 5 06:51 eso por sí sí ancha hay tres sitios donde suenan con mucha fuerza el el ya ex jugador de de los Layos porque no va a volver uno es Buffalo otro es Philadelphia ojo como cayera en Filadelfia Seattle eso lo también para para para los Rey bien pero parece que los tres que más fuerza tiene son Buffalo sí sí sí

Voz 4 07:14 se porque lo ha hecho bastante bien los deberes este año vamos a ver cómo arranca arrancarlo temporada no pero

Voz 5 07:20 al es que Andrea cualquiera de estas tres defensas porque las grandes defensas ganarían bastante consiliario

Voz 0453 07:28 seguramente más

Voz 3 07:31 cuando hablamos de lo coge la lista de la gente

Voz 0453 07:34 en este momento es larga y con nombres importantes como diciendo que cuando hablas de un pero es como eso es decir tiene Cleries bien pues quizás es decir aquí me viene bien siempre no hombre está claro que hay equipos que tienen más necesidad y otros que tienen menos no pero pero sí bueno los tres que has dicho y cualquier otro no pues efectivamente son Trans defensas que ya de por sí sí importantes eso es un suba son jugadores que bueno en el caso de su hijo igual sabes no es que son gente que dice bueno es que a lo mejor cambiando que bueno es que que necesiten mucho que demostrar es gente de valor absoluto con lo cual hombre hay hay otros Carmen

Voz 9 08:19 como Erin Berry que ahí

Voz 0453 08:22 independientemente de Suu de Sun indudable calidad pues puedes pensar en la lesiones en la era se para en caso como alza como su realmente

Voz 5 08:35 sí sí que ha tenido algún problema de lesiones pero bueno

Voz 3 08:38 si no pero sí

Voz 2 08:41 ya lo caro pero su es un valor seguro eh

Voz 6 08:46 sí Chipre por su su parece que hay dos equipos también que están muy muy interesados que para que son los primeros en la lista uno son los Colts

Voz 2 08:54 en cogerle Modric madre mía qué miedo y otros solo

Voz 6 08:56 está ahí es que yo no quiero ni pensar en You Rel Casey hizo junto a en esa línea defensiva que además son dos equipos que quizás no parten en la primera línea de de favoritismo pero que sí que tienen plantillas para tomarlos muy muy en cuenta que ha ganado tantísimo dinero en su carrera el contrato que les saca Miami es es terrible es que si tú tienes a su motivado te da valor

Voz 10 09:25 absolutamente bueno tras ver under no

Voz 0453 09:27 que ya de tal manera esas son las típicas situaciones que luego alimentar rumores no no porque también en esta época se están esa de Teruel porque si no

Voz 9 09:36 de de su también habla alguien que había dejado caer un posible interés de The New England

Voz 6 09:42 sí sí sí es cierto intenta el principio desde que era gente libre sonó que podría es bueno hombre

Voz 1025 09:47 sí pues otro pero algo que no dos

Voz 2 09:51 sí bestia enmedio claro

Voz 6 09:53 si es capaz de adaptarse al al

Voz 2 09:56 no tengo ninguna duda

Voz 3 09:59 a ir es eso cuestión no efectivamente

Voz 9 10:02 ahí sí que son posiciones donde si hablamos de de de necesidades

Voz 0453 10:07 pues seguramente él es uno ahí sí que que que añadirían mucho mucho

Voz 10 10:16 del claro

Voz 6 10:19 ya

Voz 2 10:20 jolín independientemente de que luego David siempre saque

Voz 0453 10:22 en Petróleos de cualquier cosa no pero yo creo yo la verdad que después de dos o tres estado bastante desconectado ahora no que se nombrará a alguien que a lo mejor ha fichado antes no bueno es también

Voz 6 10:35 Castro tiene colista es esa tercera lista

Voz 2 10:39 bueno eso no porque

Voz 9 10:40 de ahí tan bien también se hablaba de un posible interés de New England no individual hija pero no sería la primera vez no que alguien les va y luego vuelve es justo

Voz 6 10:52 por qué iba a decir es es el a mí me parece el típico caso que del hijo pródigo no que se va

Voz 3 10:58 oye ya con Val Kilmer

Voz 6 11:01 vuelve y lo acaba haciendo bueno el Jason va Corti hizo ese camino el de Brown ya vuelta y fíjate lo bien que funcionó el año pasado

Voz 1025 11:10 la verdad es aunque

Voz 3 11:12 pues al no son Veiga el play hace son jugadores

Voz 0453 11:15 importantes dentro de lo que es la economía de los petos gestionan a la gente que vuelve este año y es un jugador importante sea ahí dentro el stock lo que aporta global importante yo estoy cuadros bastante carismático independientemente de que si no fuera la grandes estrellas no pero como jugador se podría decir que tales como

Voz 6 11:41 que yo creo Andrea que además Bolden pero bueno Bolden como pueden ser otros es un jugador que incluso da más valor estando en los patios porque saben sacarle muchísimo más partido que otras

Voz 0453 11:52 pues claro claro por supuesto sí sí hombre aparte que eso es una cosa que yo siempre he dicho no que

Voz 10 12:00 hay que tener cuidado ahí

Voz 0453 12:02 dicho bien no no es una cuidado con los jugadores que se los potros por qué

Voz 9 12:08 allí Lesaka Lesaka el mar

Voz 0453 12:12 a lo mejor todo los ves no hay muchos jugadores que salen de ahí luego pues en otros equipos Antonio

Voz 6 12:22 pues tenemos casos tenemos casos a patadas si ha salido últimamente salvo Charles Jones que sí que que está haciéndolo muy bien el resto yo no creo que Miguel Alejo se hayan acercado a lo que eran capaces de dar tengo mucha curiosidad por ver a Troy Flowers caen en los labios eh bueno claro es que con un entrenador que ya le ha entrenado

Voz 1025 12:40 claro el compromiso por ejemplo ahora

Voz 0453 12:42 uno de los ejemplos que te vamos a verlo no porque en principio sí claro pero estará ni del ahora yo no tiene que que que no tiene por qué ser una regla de no es que sea así inevitablemente pero me refiero que no es que te habla de casos no de ahí han sido fenomenales y luego han sido un desastre en otro lado pero que a lo mejor ya no son bestias jugador determinante que en los explico

Voz 5 13:09 más viéndola el año pasado claro

Voz 1025 13:12 fíjate en Miami prácticamente no terminó de funcionar aunque yo creo que este año podrían haber aprovecharlo un poco más pero

Voz 4 13:19 a ver qué pasa ahora a ver a ver ahora

Voz 1025 13:23 en esta continuidad de camino qué tal le va la vida no

Voz 11 13:26 siete diez en mismo el mismo camino ojalá no eh pero me me huelo con Hogan

Voz 1025 13:32 si tú crees si comieses

Voz 3 13:34 el perdón si sido para mí para mí eso sí

Voz 0453 13:37 cinco caso no que probablemente

Voz 10 13:42 explotan dos patrios y en otro lado eso no parece

Voz 1025 13:47 que curioso bueno podemos ir hablando pero quiero preguntaros también por el trabajo que están haciendo en los jets venga seguimos sin llamas en el fútbol americano

Voz 12 14:03 y yo vez minas un gol a la banda

Voz 13 14:22 lo que sí

Voz 14 14:38 ah sí

Voz 12 14:41 yo

Voz 1025 14:42 bueno pues quería hablaros de que en la polémica o de una las polémicas de de que nos polémica como tal empezáis que lo que se ha preguntado le han preguntado si bazar en las a prácticas libre del equipo de Pets que por cierto jets dicen que están trabajando para adaptar viendo el jugador a al al lo que van a hacer el el año que viene con él pero por otro lado el ha contestado que él bastan en él no en los penaltis cuando cuando se juega a fútbol y esto ha descolocado a un día otros no sé si habéis visto Iker no sé si ha seguido esta historia esta semana

Voz 5 15:19 sí pero es que yo cada vez que leo estas este tipo de historias porque son muy habituales en la NFL más con este perfil de jugador yo yo entiendo que ellos cuando se trata de preparación física tienen personales específico que trabaja con ellos

Voz 1025 15:36 claro que yo creo que no se abandona no que yo siguen trabajando obviamente

Voz 5 15:40 sí pero claro como no pueden abandonarse estos jugadores pero quiero decir desde

Voz 11 15:45 desde un Antonio Caro a uno

Voz 5 15:49 tienen un equipo específico que trabaja con ellos y ellos prefieren hacerlo preparación física manera particular que que ir al a los entrenamientos que por eso no son obligatorios del del equipo Eleven vio además lo deja claro cuando seas de fútbol americano cuando sea específico de campo iré yo creo que él prefiere no hay más polémica que es aquel que el propio prefiere prepararse a su manera

Voz 1025 16:13 si tienes claro también que lo has hecho tenéis claro porque esta pregunta también es para ti Andrea te es claro que lo jets van a trabajar para hacer la vida fácil y que él sea uno de los grandes protagonistas en ataque

Voz 0453 16:25 hombre seguramente además los jets si lo vas analizando un poco al tiene una plantilla en ataque

Voz 2 16:32 importa muy potente que sí

Voz 0453 16:35 saque en cuanto a personal y talento ahí tienen tienen tienen grandes posibilidades no prácticamente sale explotar bien a Sonatrach en que que perdería funcionando muy bien precisamente por tener armas alrededores va a ser el único o también les todo lo que ya ya lo sé es ya al haber visto su su lista su calidad su versatilidad también él es el que pueda hacer buenos a los demás no

Voz 5 17:04 que me me me lo he quitado Andrea yo te iba a decir que sólo la tensión que le vio vela atrae por su versatilidad ya buenos al resto

Voz 2 17:12 claro claro claro porque se beneficia a todos

Voz 0453 17:14 porque lógicamente pues está claro a la es de abanico de posibilidades en ataque pues pues él se beneficia de Ernesto se beneficia

Voz 1025 17:25 porque vosotros qué sensaciones tenéis con los jets este año tú por ejemplo Iker que eres muy fan de los jets

Voz 6 17:30 sí a mi a mi lo que me gustan porque mi jugador favorito igual que llama Lavapiés está en están ese equipo yo creo que los los y en las últimas temporadas lo he dicho creo que son un equipo con un futuro a corto medio plazo importantes creo que es el momento de que Jean piensen a recoger algún algo de sí

Voz 2 17:49 pues sí porque la paciencia

Voz 6 17:52 acabado creo que se ha acabado cuando despiden a Tom Bowles y creo que les dan el equipo seis para que cojas andar nos lo desarrolle

Voz 15 18:01 sí sí yo admiro es su

Voz 6 18:05 eso es circunstancias es la división en la que están

Voz 1025 18:09 claro es que la la división en la que están si si analizamos fríamente Miami no parece que este año sea un rival aparentemente ya veremos luego cuando

Voz 6 18:17 en en la que están tiene en teoría a uno de los mejores equipos de la NFL

Voz 1025 18:20 qué material teoría a uno de los pero

Voz 6 18:22 por ese equipos de de la NFL los tiene a dos equipos que son grandes incógnitas porque busco al tándem en pleno desarrollo y tengo mucha curiosidad por ver quién va a ser entre PIL Jet el que tome el testigo de ser el el el número dos de esta división no creo que los diez pueden serlo creo que tienen las armas eh daros cuenta de una cosa va a haber un cuartel de cuarenta y dos años tres Kuerten vas sophomores tres cuartos más de segundo año en la NFL

Voz 0453 18:52 si era otra cosa es que no no descubro el agua caliente evidentemente claro con con el fichaje de Robben habrá tres de los de los cuarteles que han salido en primera ronda el año pasado dos tanto si son tres top ten

Voz 6 19:06 el año pasado

Voz 3 19:06 claro sabes que ha salido lo uno Macy's

Voz 9 19:09 pero antes de que empezara la fiebre Mayfield generalmente al de váter estaba Mary Rose Allen si me apuran ida es pues yo salen eso es pero sí que los poderes ahora sala eh

Voz 6 19:26 sí de que de que el año pasado había como una bueno y creo creo que todavía a pesar de que el de reducción ha bajado mucho de que estábamos ante dos Kuerten que pueden tener una carrera muy larga en la en la NFL y que pueden rendir de ya que son ni Icon con Allen pasó da la sensación que tiene tanto talento tanto talento por

Voz 5 19:47 pero pero por por lo que estoy entendiendo

Voz 1025 19:49 de lo que estáis hablando vosotros dos este año podría ser un año para que veamos un poco de buen juego tanto en jets como un búfalo creéis que lo Tossa subirán un poquito en la temperatura de la espuma de ja ens en su división porque seguimos teniendo clarísimo que los Patrick estarán por encima del bien y el mal

Voz 0453 20:07 no

Voz 6 20:08 yo creo que sí yo creo que yo yo espero unos unos diez te equilibrados no creo creo que lo decía antes Andreas con toda la razón que tienen un ataque con con muchas armas y que nos puede hacer pasarlo muy bien pero creo que también tiene una defensa sólida que que todo

Voz 2 20:26 yo gran trabajo desarrollo hilos Billie Jean

Voz 6 20:29 no nos van a descubrir nada con que tienen una defensa tremenda si son capaces de mejorar en ataque y los y son capaces de tener ese equilibrio Vanessa verdad tipos muy incómodos de jugar contra ellos a mí yo espero cosas de los y eso no no no digo que vayan a jugar play no creo que estén ya para eso pero sí pero que puedan estar menos peleando o aguantando el tirón

Voz 4 20:50 muy bien quiere rematar algo Andrea o cambio

Voz 3 20:53 hay que tener en cuenta son

Voz 0453 20:56 decía especialmente seguir porque en primer lugar tener un primera ronda que ya entra en su segundo año por lo tanto teóricamente B y luego se ha reforzado saque razones para pensar de que no vayan a lo mejor que el año pasado no el dos de nada que te diga han hecho algo mal empleo construyendo sobre el tiempo que ya existía con el añadido a que su Bach que se supone que sea no ha salido en primera ronda en año pasado en ambos casos pues ya está en su segundo año no

Voz 9 21:29 con más experiencia que no lo sé

Voz 6 21:32 con más personal claro si si si es que se han reforzado bien por terminar y para cerrar estudié perdonadme hemos mirado al a la división pero claro mira la conferencia el año pasado parece que que habíamos convenido que la nacional era mejor que la americana y luego la americana acabó siendo netamente mejor que la nacional en cuanto a resultados quiero decir a enfrentamientos directos este año va a ser una nacional más fuerte todavía si cabe con unos Brians renovados que se sumara

Voz 1025 22:00 aparentemente bien

Voz 6 22:01 que ya están en la pelea se pierde no va a ser nada sencillo meterse en play off en la americana para Jeffrey para Bill pues entiendo que resta presión porque creo que nadie se lo va a exigir pero sí creo que tienen que empezar a presentar su candidatura a cosas los dos equipos eh

Voz 4 22:16 muy bien bueno vamos a jugar algo que nos encanta hacer puntualmente en fin yardas eh

Voz 16 22:36 no no no no ácido para Nicky

Voz 1025 22:49 no es que nos alguien yardas sorprenderme y por eso colgamos justo cuando estamos arrancando el programa número teléfono en redes sociales para que no ya a Messi para que forme parte del programa eso luego abrimos hace algunas semanas y hoy queríamos ha pasado de dará me han pasado algunos días así que seguramente muchos de vosotros teníais cosas que compartir con este equipo de charla dos que hacemos cien yardas por eso hemos abierto líneas probablemente dos preguntéis cosas que quizá no podemos contestar hoy las estaremos la próxima semana no hay problema pero estamos abiertos a todo tipo de comentarios así que vamos aviso a vosotros porque estáis viendo a Andrea Iker y tal estamos petardos tu sea ahora mismo podíamos hacer cinco horas de llamadas que los separa

Voz 4 23:35 pero vamos vamos

Voz 1025 23:37 las pocas íbamos viera llamando por estricto orden de llegada como manda Alejandro Alejandro ya desde la primera llamada ola Alejandro qué tal estás bienvenido en yardas

Voz 4 23:48 hola buenas gracias nada un lujazo bueno con nosotros a ver la no la prevé

Voz 1025 23:54 a obligada que te hacemos siempre te mola algún equipo en especial

Voz 2 23:58 pues ahí está aquí muy de muy de los hijos

Voz 1025 24:02 ah mira qué bien no sale muy de Seattle Illa parieron la pasión por Seattle por dónde te viene por algún tema pero

Voz 17 24:10 fue por alcance no veía nada de fuel americano días hace hace más de tres años a siempre tras escuchar vuestro programa habrá algún partido Iker fue el apogeo de Seattle estos últimos años me enganché con ellos que de una maravilla

Voz 5 24:24 claro que somos culpables eh

Voz 1025 24:26 me di me perdona Iker adiós

Voz 5 24:28 el el hotel de los últimos años es un equipo que cansado si es lógico que quién es quién haya empezado como Alejandro a ver el fútbol americano de aquí a cinco años atrás los hijos por su manera de jugar y de entender el pueblo americano yo creo que es un equipo muy muy den quedarte con él

Voz 1025 24:45 la segunda pregunta obligada y luego ya no es pues tirarla que quieras desde dónde nos están llamando desde Gijón a muy bien de Gijón pues tú

Voz 4 24:52 un abrazo enorme a ver si cuéntame

Voz 1025 24:55 quiere saber qué quieres contar qué quieres compartir a ver si te podemos ayudar o no tu directamente Nos dicen lo que opinas que para eso estás

Voz 2 25:02 bueno lo primero enhorabuena por el programa

Voz 17 25:04 es una pasada aquí de Iker que también los luego cada cada billete sube lo vemos el primer día

Voz 1025 25:14 mira todo o sea torturas por partida doble esto es droga dura que lo sepas eh

Voz 5 25:19 se fino

Voz 17 25:21 pero luego la pregunta del respeto a los hijos según él draft hicieron y si el equipo que se les va a quedar para este año

Voz 0453 25:30 en la temporada sí se puede

Voz 17 25:32 nacer entrar en playoff o avanzar algún alguna ronda de playoff

Voz 1025 25:37 me me alegro que no esté hoy Louis Jones porque seguro que te diría que él no lo ve en ella pero yo creo no se Andrea sí tiene la misma sensación que Seattle a priori Seattle es un equipo para entrar en playoff a priori

Voz 3 25:51 estaba escuchando comentar

Voz 0453 25:53 yo también la semana pasada me hayan porque bueno si no lo ha hecho en el draft pero no creo que sea el año pasado ya depositado en la temporada eh

Voz 9 26:04 diría que muy bien

Voz 0453 26:07 demostró que había solucionado alguno de los problemas que que la habían aceptado en los últimos años este año

Voz 6 26:14 han hecho un muy buen Gran Premio oprimido

Voz 0453 26:16 pues porque bueno aparte que no ha sabido aprovechar los freaks que tenían arriba para conseguir más Pixie acabar con el acabar con mucha gente seleccionada cuando tenía solamente cuatro cuatro elecciones

Voz 3 26:29 yo creo que seguramente eso

Voz 0453 26:34 ahí que evidentemente Agüero campeón de División tienes dos plazas no es que sea fácil equipo muy buenos y que al final no será una sorpresa y la competencia lamenta pero yo creo que seguramente los yo sólo un equipo que tiene que tener cualquier cualquier objetivo los no no es seguramente una temporada donde dice no no pero es más ya yo creo que no hoy los hijos son un equipo que no se puede siquiera conformar con decir no dejen premios que tienen empleo y con eso me doy por satisfecho

Voz 1025 27:07 ahí sí que no creo que que seguro

Voz 2 27:10 el a y luego ya veremos

Voz 1025 27:13 el caso reglas de Baker

Voz 0453 27:16 yo tengo una cosa yo

Voz 15 27:17 que los hijos se estos hijos por era entonces yo no se han ganado muy rápido el el respeto de de todo el mundo

Voz 6 27:26 yo yo creo que no se les puede descansar de nada es cierto que Univisión tiene una a uno

Voz 5 27:30 tras otra vez

Voz 6 27:31 solamente van a ser un equipo muy potente pero es que ellos ya han demostrado que la transición no ha sido tal que han sido capaces de adaptar la defensa con jugadores jóvenes que lo van a vencer al renunciaba a Frank Clark que seguro que por querer cogería pero económicamente el movimiento les sale sale fantástico porque me negarle un dineral pues ha extraído un chico para la línea vamos a ver cómo sale Julia pero que en teoría es el que ellos les gustan ya sabemos que si hacen los forma muy bien eso va a ser para renovar a Bobby Warner el año que viene que bien lo merece ir digo una cosa más el el que han cogido en el draft Blair hecha echarle bueno Juan Marquis Blair porque

Voz 1025 28:11 pero bueno con cuidado tapar el hueco

Voz 6 28:14 Code pero Thomas no es fácil porque quizá estamos hablando de uno de los mejores es desde de todos los tiempos pero creo que Blair a Daniel le va a ser renovado a va a Wilson porque te tienes contento vamos a ver qué pasa con dos Valbuena si se tiene que retirar o no y por último va vamos a ver cómo sale que mercado si sale bien a mí me parece es el que los que los hijos el año que viene un equipo como dice Andrea para aspirar no sólo a meterse profesor sino que que tengan aspiraciones de pelear por

Voz 0453 28:45 si te vas aprovechando hablando del mismo tema para aprovechando para para también es decir si Iker y bueno si también en este caso no lo descubro yo pero para mí Med Cup Met Net calza ha sido uno de los grandes entre comía robos

Voz 10 29:02 sí sí

Voz 0453 29:04 es el típico caso de bueno en pie Sansón la mínima duda hay empiezan a caer a caer la han pillado nadie esperaba que pudiera llegar hasta ahí Carrero

Voz 6 29:14 sesenta y cuatro claro

Voz 0453 29:17 yo creo que es un jugador de un talento extraordinario oí en ese equipo puedo hacer muy bien llevado y lo veo mal francamente pero son son sensaciones al no lo que seguir pero bueno

Voz 2 29:32 es una cosa más tú te quedas Augusto perfecta me he quedado muy capaz de lo mejor que hay un abrazo enorme cuida te

Voz 1025 29:44 participar

Voz 18 29:46 calabazas adiós hasta luego

Voz 19 29:55 ya

Voz 20 30:00 no

Voz 1025 30:08 Nos encanta de vez en cuando esa hacer esa la magia la magia compartir con con vosotros a los que nos ponemos voz pero que estáis ahí

Voz 4 30:18 todas las semanas al otro lado esperando el panorama

Voz 1025 30:20 descargando siguiendo nos en los canales de redes sociales en Youtube así que es fantástico para esta cola más muerte sí

Voz 2 30:31 sólo una cosa

Voz 0453 30:32 que bien aunque asume tebeo cuando hablamos sólo de los agente libre

Voz 1025 30:36 sí

Voz 0453 30:38 aparte lo que hemos ido Moragas que hay muchos más viene gente como ya hay estable

Voz 1025 30:46 es que se sabe es que han pasado este año Andrea no sé si caro este año hay nombres muy potentes en la agencia libre que a estas alturas no tiene equipo y que te te remueve un poco diciendo pero joder cómo puede ser que este tío no esté de un equipo no

Voz 11 31:02 no creo que ninguno ella ella y Michael Krasic vayan a tener problema para encontrar

Voz 4 31:06 estoy seguro pero pero sorprende que está Dalton

Voz 1025 31:10 desde estén todavía viendo a ver que no no sé si será estrategia también probablemente a representantes Abraham

Voz 0453 31:18 ahí ahí hay muchas cosas estoy tras también uno

Voz 11 31:21 que no es ninguno de los dos en los que Joaquín cualquiera de nosotros me encantaría

Voz 4 31:25 pues vaya dos sprays Tamar saca Lao Zagales no no sé muy bien qué tal está

Voz 1025 31:31 has muy buenos días cómo estoy encantado cuéntame tu apellido es

Voz 2 31:36 ah vale pues nada te polca

Voz 5 31:39 el mar hoy ya estaba pidiendo las llamadas antes de que lo anunciara pues eh además de verdad

Voz 1025 31:44 en serio estaba

Voz 4 31:45 Diango y por llamar madre mía lo primero

Voz 11 31:49 yo estoy en Alicante esto es el un Design fin yin y me salió para charlar con vosotros son rápidos

Voz 1025 31:54 me parece volvía aquí cuál es tu equipo preferido

Voz 11 31:57 pues yo voy con que querido veo yo a mí no me el no era precisamente

Voz 4 32:03 ahí sí que si quieres te la pongo Marco se ha que yo creía yo

Voz 11 32:10 te reconozco que a mí no me ha gustado pero es la la temporada

Voz 1025 32:15 tengo mi Planes

Voz 4 32:18 sí estoy estoy llevando hacia él

Voz 1025 32:21 a dos o no

Voz 11 32:23 sí pero ahora mira lo bueno lo bueno estoy y lo bueno es de vuestro programa es que me gustan los Patriots es así pero es que es imposible no disfrutar con con otros Beckham Jr cogiendo un balón viendo cómo juegan por ejemplo los hijos como tira los balones en el último minuto coches que es imposible este deportista ambos seguro que hay de soy de los patios sí pero es que

Voz 2 32:46 cómo mola light

Voz 11 32:48 te ponen a ver si vamos ya largo mira te digo una cosa con una jugada con la que disfruté y todavía no me la creo es con la última jugada de los dos espacios

Voz 1025 33:01 de hecho no te la querella tal Milà

Voz 4 33:05 claro claro no sé si lo

Voz 1025 33:08 visto que sabéis que Miami mira traería a ver si a estos días voy a volar a Miami me también alguna prometo Si me traigo más de una sortear la entré entre todos vosotros escucháis de hecho camiseta de

Voz 5 33:20 Juan de Miami mire si si él me da pero de Miami de hecho una camiseta

Voz 1025 33:25 está la jugada estudiada como

Voz 4 33:29 qué es lo que pasó no me parece una locura total

Voz 11 33:31 pero es que ya te digo es eso sea ya reconozco que a mí me gusta no sabes es que es imposible pensar como en una organización y eso lo dice muchas veces Andrea en un presidente entrenador y el resto jugadores tan tan bien engrasada durante tantos años es que es muy creíble esa es talco

Voz 6 33:49 el estilo único

Voz 11 33:50 exacto ya es que en cualquier deporte que te pongas no lo vas a encontrar o mira lo único que me encajaría sería en Fórmula uno su Maker Jean Todt Ron Dennis aquí no y tantos casos estos tres

Voz 6 34:03 sí cuando lo ocultan

Voz 11 34:05 es como un universo paralelo que no sé cómo lo hace pero siempre estará ahí

Voz 1025 34:10 no no y siempre ha funcionado siempre gana del verdad

Voz 2 34:14 me ha gustado la elección de

Voz 21 34:17 mira te voy a hacer dos preguntas muy rápidas la elección de este año de de draft de los Patriots crees que sois el equipo a batir otra vez o no

Voz 11 34:25 yo te digo una cosa yo me pongo en la piel de Keith jugador que recibe la llamada de de los Patriots tú sabes lo que tiene que se sea yo que sé algo distinto que que los Patriots que cogen a jugadores que no conocen ni Dios y les sacan unos talentos que alucinar o sea que te llamen en primera ronda de los patrios tiene que ser

Voz 2 34:49 ya ya hombre

Voz 1025 34:50 imagínate la segunda pregunta

Voz 21 34:52 el te compraría su camiseta Arceo

Voz 1025 34:55 estando en los puestos sí sí digo una cosa

Voz 11 34:58 conforme tú me asume me dice el Twitter de que lo habían elegido

Voz 6 35:02 sí esto busqué en Instagram en y en estoy en Twitter ya me puse a seguirlos

Voz 11 35:07 la muerte igual que con Alejandro Villanueva ya pueden del Informe Robinson de Alejandro Villanueva

Voz 2 35:12 es brutal por cierto es si quiere y por cierto

Voz 1025 35:15 no no os perdáis el que viene con Arzuaga eh porque estaban con él incluso el día viendo un un espectacular

Voz 2 35:23 la Robinson Éste además con las

Voz 11 35:25 en civilidad que ese hombre trata este tipo de temas

Voz 2 35:28 es que el grupo tal manera tal brutal

Voz 11 35:30 seguro que sí

Voz 2 35:33 participar un abrazo enorme claro que sí venga venga a trabajar ahí cojos

Voz 1 35:40 escucha pierda

Voz 22 35:52 en lo más alto ancho de Fletcher

Voz 1025 35:57 hay una cosa que ha dicho Mark Andrea que que tú yo con Iker también lo hemos compartido un millón de veces no lo bonito que es este deporte en general que aunque tu equipo sea a veces estés apasionado por cualquiera de estos equipos fue luego disfrutas un montón cuando otros partidazos increíbles no

Voz 3 36:16 no me lo dices a mí que soy el paladín de no tengo equipo que por mucho que siempre lo he dicho yo

Voz 0453 36:27 Miro que lo que hace que no me canso nunca pero nunca porque es que precisamente contener tener colores pues decir lo disfruto ir al teatro con lo cual creo que el tengan pero no lo es que que me gusto en directo no me gusta otro y aquí me conocen igual que bueno lógicamente puede tener una vida pero unos más que otros de de jugadores entrenadores que no tiene un equipo eh ver que mira hace años me cae muy bien y me dejan indiferente Si me cae muy bien claro porque me gusta ver cómo juegan porque me gusta entrenador bueno que efectivamente es esto no quería añadir

Voz 3 37:03 lo que estaba comentando antes Marcos no

Voz 0453 37:06 si este del tema de los porque si de la letrina te puede dar a nadie

Voz 1025 37:11 ya que te voy a venir muy bien porque yo

Voz 0453 37:13 normalmente forma cuando ya esté años lógicamente esto luego está pendiente de que lleguen al final pero ya han fichado al diez Roux que sería ella de más de la gente del draft se

Voz 2 37:30 hola hola hola entonces estamos todos estamos ya

Voz 3 37:34 bien los tres Camus siempre ahí un peaje que a muchos

Voz 0453 37:40 si saben que no es completamente desconocido no eran alguien que muchos pensaban que podían entrar en el draft

Voz 5 37:48 ya y que nos tienen acostumbrados a que de repente un rookie ella

Voz 6 37:53 pero es cierto es un jugador importante al año siguiente

Voz 5 37:56 ha pasado este mismo año en la secundaria

Voz 0453 37:58 sí sí por eso por eso digo que que ahí hay que añadir en la que además del draft que han hecho que para mí lo han hecho muy bien el deportista que tan sólo uno de los equipos

Voz 23 38:08 que más me gustaba detrás

Voz 2 38:12 Diez

Voz 0453 38:13 tres que te van a sacar de ahí

Voz 2 38:16 claro

Voz 1025 38:17 pero pero sí que es cierto un poco lo que decís yo me imagino a la emoción de cualquier chaval que le llaman los Patriots pero yo me imagino que de cualquier chaval que le llama cualquier equipo de la NFL porque al final es bienvenida circo no te están abriendo la puerta de tu futuro

Voz 2 38:32 por eso es muy

Voz 1025 38:35 en muy poquitos en en en esta fiesta no

Voz 0453 38:37 no no esto seguramente pronombre yo siempre lo he pensado pero esas facturas que luego yo siempre he dicho pero igual que digo siempre que a veces no nos damos cuenta que acabamos de chavales de veintidós años veintidós veintitrés sabes que con todo eso todo lo que eso puede suponer o que estamos hablando de seres humanos que pueden tener su problema en casa de de de una desgracia un familiar de una hacen

Voz 3 38:59 para acción pieza no no las tenemos en cuenta muchas veces también hay también no es muy bien

Voz 0453 39:10 alguien que quiere jugar al fútbol americano

Voz 9 39:12 sale del cole Drac

Voz 0453 39:15 cualquiera de los treinta y dos les vale Dicho esto no es una ciudad haciéndole no yo no

Voz 9 39:23 lo sensibilidades entre la

Voz 0453 39:26 calidad en un equipo neutro ambiente aquí para otro o la accionado te pasa porque en el fondo va a hacer el sitio donde más emitir claro

Voz 2 39:34 te va a crecer ahí claro

Voz 0453 39:36 a vivir en un sitio sabes

Voz 10 39:39 bonito estoy ya ha

Voz 0453 39:42 ha perdido la montaña frío no

Voz 5 39:47 la bien

Voz 1025 39:48 para que no se note Ki Va que estaba comparando Miami con Minnesota que no sé si

Voz 3 39:56 así las cosas

Voz 0453 39:58 colocó buques tensa un poco si hoy por hoy todo el mundo sabe que sin ser mi equipo porque ya lo he dicho un millón de euros dentro de me cae muy bien especialmente en los últimos años además por tener el síndrome de Robin Hood que siempre que con el más débil me caen bien los Brands claro

Voz 2 40:15 por hoy Irak

Voz 0453 40:18 deportivamente a sus proyectos ilusionantes seguramente un jugador que el Ross Brawn el hombre fue en un equipo qué dicho esto puesta de gira es como si a ti te dice póster fichamos con un gran contrato en una tele americana prefiere si era Cleveland

Voz 24 40:34 sí

Voz 2 40:34 o San Diego

Voz 1025 40:36 yo te diría San Diego porque lo quería

Voz 2 40:39 porque si me soy soy muy próximo a la frontera yo con Tijuana

Voz 25 40:43 claro

Voz 2 40:45 no no no

Voz 4 40:48 claro Detroit una ciudad para formarse madre mía a totalmente

Voz 5 40:54 pero de pie remataba este tema

Voz 1025 40:57 llamada si la alegría real

Voz 5 41:00 cuando pasas el Training Camp vi te garantizando el contra

Voz 4 41:02 claro cuando el chicos todavía tiene que trabajar

Voz 1025 41:05 sí sí claro claro firma sin ninguna duda venga pues seguimos con llamadas hay un montón muchísimas gracias a todos los que están llamando a través de este número que colgamos y lo hacemos desde aparecer en Twitter en redes sociales durante un ratito por ahí estás Sergio hola Sergi qué tal estás hola

Voz 26 41:22 hola ser dijo hoy que te más con

Voz 1025 41:25 a ver te he perdido y te recupere bueno hacer Yi

Voz 26 41:28 hola así ahora ahora te recuperas

Voz 1025 41:30 qué tal Sergi cómo estás muy bien encantado Sergi González desde donde de ahí en Santander y pregunta obligada te mola algún equipo gays

Voz 27 41:40 he cualquiera que juegue contra los reyes he cogido muchos timón

Voz 4 41:44 porque estás contando eso está en la pena

Voz 12 41:47 a ver

Voz 28 41:50 está casi como Andrea ASEM hace todo el equipo qué jugadores

Voz 4 41:57 muy bien estamos recuperando Andrea que aunque sabía cortar Andrea no has to Sergi Llosa que imagínate ahora mismo estamos llamando bueno aquí cuéntanos

Voz 1025 42:06 Sergi que te apetece de preguntar y comentar salvo que sea una pregunta para Andrea porque espera temidos te deseo que los recupero no no

Voz 29 42:13 una llamada a una una pregunta si que tengo para

Voz 28 42:17 pues sí que soy un concierto en los jugadores que Symantec

Voz 10 42:22 el pasar venimos tres años

Voz 28 42:26 por qué exactamente tanto tiempo tienen que estar en cole sabiendo que encima sin podrá saber qué es lo que está por qué por ejemplo en la última temporada Florens igual pero este año delanteros no pero para el siguiente aunque tiene claro que tú sabes entonces entre lo que pudo capacitado para llegar a él

Voz 1025 42:50 yo yo creo que lo hacen por protegerles si por importarles unos años de estudio es verdad no sé si está de acuerdo conmigo

Voz 2 42:58 sí sí

Voz 3 43:00 en realidad debería hacer trece años fuera discute

Voz 0453 43:04 uno no está obligado a no pero yo creo que es un poco punto enormemente dentro una cuestión a Lourdes no para no incentivar demasiado el hecho de que cuantos más bien tenso así más

Voz 9 43:21 dejamos de estudiar aquí

Voz 0453 43:23 por otra parte también un tema ha de desarrollo físico no porque aquí somos un deporte de contacto y contactos muy violentos ha por mucho que todos sabemos y entonces siempre es verdad que hay excepciones la mente ya conocía este jugador mira cómo está mide ya mide dos metros pesa ciento treinta kilos es un tío

Voz 2 43:44 sumar formado ya pero

Voz 0453 43:46 no no puedes más arte en la esencia es decir te tienes que poner un arregla porque luego también habrá un chico de dieciocho años que bueno pues a conocer el caso Clarete no fue un tema que que que bueno se con los tribunales y al final

Voz 2 44:05 sí

Voz 0453 44:07 desnudo

Voz 2 44:08 sí estaba formado para poder jugar

Voz 0453 44:11 no pero quiero decir he aquí que el el bueno no sabe yo no pero en la NBA hay jugadores estrellas que han llenaron directamente de de la del Airbus no

Voz 3 44:24 aquí casos muy importantes como el de Kobe Bryan exacto al que no quería meter la pata pero buena gente pero claro el baloncesto americano

Voz 0453 44:36 pretendía jugaron en F

Voz 6 44:38 el

Voz 0453 44:38 claro que si tú a tú puedas a las sanciones obras para todo no abres para nadie es a todo el que salga escudo cuenta con chico que no estás preparado incluso físicamente a meterse en esa guerra

Voz 6 44:53 hay una

Voz 2 44:55 el doble algo pero dime no digo que

Voz 28 45:00 el la ver entiendo que sí permite a cualquier jugador y yo estoy solamente no va estar preparado pero creo yo pero creo que tres años de Connie para personas

Voz 1025 45:15 ya pero sabes qué pasa Sergi que no sé si si

Voz 4 45:17 estarás de acuerdo conmigo no pero ya no es una cuestión

Voz 1025 45:20 física es una cuestión que ya te Catí con veinte tacos te pagan millones por jugar a fútbol

Voz 4 45:28 estar formada por qué eres carne de cañón es probable que a los Veinticinco estés está arruinado quizás vincula al americano

Voz 5 45:34 es que aún así les pasa la mayoría no

Voz 4 45:37 esto que aun así también pasamos por ahí eh osea

Voz 5 45:39 sí pero número

Voz 6 45:41 Carbonell el documento de la formación física más la académica desde luego que la física es es la más importante porque claro la gente sea juegas contra jugadores de tu edad o en el entorno de tu edad y no tiene nada que ver con luego encontrarte pues con las bestias que te vas qué te vas

Voz 5 45:58 la quita es ese desarrollo en la NBA

Voz 6 46:01 durante muchos años no fue obligatorio tenías que acaba el general pues años lo recordamos ahora tienes que pasar al menos un año en la universidad o fuera del High School te puedes jugar Europa si quieres pero un año hasta poder acceder a a la a la NBA pero si es que no tiene nada que ver se les tienes que llegar preparado pero además entrar

Voz 2 46:21 aquí mira ya esto no generalizar pero encuadre

Voz 6 46:28 muy justitos a sabiendo leer y poco más él les quiere que tengan también ese desarrollo para llegar preparados también

Voz 0453 46:37 yo te puedo ver de casos que he visto personas mente sino hacer nombres de jugadores que habían terminado la carrera en Estados Unidos jugando que dinero unos jugará te estoy hablando en estrellas hace grandes jugadores que no que no había ganado tenía o no de de de felling horrible Xavier escribir en inglés

Voz 9 46:59 ya ya me lo habían hacer una carrera Iza

Voz 1025 47:04 es que es que está la otra cara de la moneda pero es así oye Sergi un abrazo bien fuerte gracias por compartir un rato cien yardas

Voz 29 47:11 un abrazo vosotros sin muchas gracias quizá Ronid

Voz 4 47:17 es un placer estar al otro lado no sé dónde está pero cuando te atropella que oigo coches pero por todos los lados vale cuidado hace mucho

Voz 30 47:30 sí claro soy dudes eh voy

Voz 1025 47:38 seguimos con os lo he dicho en serio cuando se he dicho lo de las llamadas para sí dime

Voz 3 47:47 yo no lo que yo hago

Voz 0453 47:49 la llamada a los dejamos para otro

Voz 3 47:52 qué no para que nos acordemos porque el tema el tema

Voz 0453 47:55 esto es de los de los años me he querido para entrar en la biodiversidad es uno de las cosas que la X es el él dice que no va no va a tener en cuenta Pierson

Voz 1025 48:05 os que da da igual para ellos vale todo con todos

Voz 0453 48:09 Ellos defienden producido limitaciones lo cual tiene luego al tema para para más como si hoy ningún otro momento para quizás es una de las cosas donde podría hacer un mínimo la pupa al es decir no estamos hablando en su momento les robaba los hay otra pero estamos hablando de una Liga que que en el fondo si quiere algo de publicidad porque claro estrellas reales lo puede ficha por qué no marque no van a venir nadie porque ese MCL no es Hakkinen a las competencias como el horario ese es él

Voz 3 48:48 qué puros hacer rodar entre comillas a la NFL

Voz 2 48:53 ante el jugador que antes

Voz 3 48:55 el año dos años de este tío es una estrella fíjate que bueno en la sabe mira yo

Voz 0453 49:06 lo de pago lo que sea que no es muchísimo dinero pero ya estás cobrando dinero

Voz 2 49:13 claro

Voz 0453 49:14 que no cobraría asestando en College sigue formando t il aquí hay exponiendo tesis se puede utilizar el término cuando llega tuvo edad que estás elegible para la Fele pues ya te puedes ir ahí no

Voz 1025 49:28 lo que ha hecho es una trituradora de talento

Voz 4 49:30 yo esto lo hablamos otro día

Voz 31 49:33 no no muy bien por qué

Voz 1025 49:35 estoy lo guardamos para el próximo programa claro pero pero es una trituradora vamos si te pillan imagínate si si no te conducen bien el daño te pueden quitar de la profesión directamente no es un debate

Voz 6 49:48 muy interesante estaba por ahí Edgar

Voz 1025 49:50 a qué tal estás bienvenido hacen yardas

Voz 2 49:53 hola qué tal cómo estáis muy bien a las preguntas obligadas desde dónde nos llamas

Voz 10 49:58 pues de Barcelona ha muy bien si tienes

Voz 2 50:01 este equipo no tiene equipo cuál es tu gira por supuesto

Voz 1263 50:03 todo el equipo del que no se habla en el programa Moneo

Voz 4 50:06 no vota Radio vete preparando que lo vamos a despedir como se ha

Voz 1025 50:13 cuéntanos qué quieres comentar qué quieres aporta preguntar lo que sea

Voz 10 50:18 pues nada bueno la verdad que sí

Voz 1263 50:20 obviamente como soy de los que salió bueno ahí lo comentaba pero pediría su de Mickey me esta semana

Voz 10 50:28 a mí le preguntaron

Voz 1263 50:31 qué le pareció el juez trepar no quarterback no en el que gana más dinero

Voz 6 50:37 al nadie se pregunta por qué no eres el mejor pagada

Voz 10 50:40 sí porque no es lo mejor para eso y al final acabaron

Voz 1263 50:43 estando pues yo lo que quiero es más un equipo etcétera Hay y bueno da un poco la la muestra no de de que de Gaza imbecilidad metía este tío no cuarenta y dos años por ejemplo ahora a la semana pasada o hace dos tres les a a beatle no ha

Voz 2 50:59 sí sí hay tantos millones no soy un par de temporadas