Un hombre encuentra un mosquito del jurásico en una ensaladilla rusa

Voz 0470 00:57 en todo por la radio en La Ventana tenemos una experiencia muy interesante porque Javier Coronas

Voz 3 01:02 lleva unas semanas Javier buenas tardes hola qué tal buenas

Voz 0470 01:05 de de cazadoras motoras que es la segunda tercera que traen Si yo quiero preguntarle si ello preguntar qué pasa con las cazadoras motera

Voz 3 01:13 si no es la Malo pues igual de esa misma es el forro dentro pues va a dólares quedado habla mismo oye

Voz 0470 01:21 el siete a un oyente no para tus cosas u oyendo

Voz 3 01:24 un oyente para coronas por favor a partir de ya

Voz 0470 01:27 a nueve cero dos catorce sesenta sesenta oyente para Corona nueve cero dos catorce sesenta y ahora por lo demás Toni Martínez Iñaki de la Torre Chaila Alam con Especialistas secundarios Lenear os todavía algún culé por ahí suelto

Voz 3 01:42 uno más quiere decir yo no que pelitos

Voz 0230 01:47 no sólo eso el próximo presidente del Senado será la primera autoridad del Estado desde mil novecientos setenta y ocho al que hayamos visto desgañita en doble sentido sentido A

Voz 7 01:57 pero mantente firme libro Los Serrano

Voz 8 02:00 mi libro nos

Voz 7 02:02 cuarto Dios muy librarnos de ello

Voz 3 02:05 sentido B vuelve Mariano Casado delante fuero

Voz 0230 02:12 no cabe duda de que Miguel discretas un señor que se desgañita incluso podría crearse la palabra desgañita aceptarse grita gritar compasión en los mítines el gran Isaías qué gran Isaías porque conocemos lo que es desgañita RSE pero nadie sabe qué es Ghani y Tarso aros y deshacer es lo contrario de hacer desgañitaba debería ser lo contrario de gallito darse quitarse el granito quitárselo cañito a gritos pero que se sepa no existe el bañito como saben los oyentes de todo por la radio Iceta es un aficionado la poesía japonesa cada día difunde un haiku el último que colgó el de ayer antes de saberse preside futuro presidente del Senado ayer cuál fue Nerea Aróstegui a ver época de lluvia el lodo con cadáveres enemigos enterrados tropezando las ruedas pues esto PRO con reggaetón también quedaría chulo yo pedía ayer pedía Pelayo en el Richie no pedía Joan Manuel Serrat reggaetón hoy tendremos Serrat en por los Simon

Voz 3 03:30 pero bueno eso no hace eso son muchos bueno muchas cosas que te

Voz 9 03:34 hemos que hablar hoy también hemos puedo hubo un

Voz 0230 03:40 bueno cada partido bueno oye aquí el fútbol nos da igual somos aquí puro intelecto

Voz 10 03:47 el Reino Unido y comer bien quiere fútbol teniendo vino Feria del Vino en Ciudad Real y Balbino

Voz 0230 03:52 Agustín Cacho Ciudad Real

Voz 11 03:56 lo que dice Mariano Viva el vino aquí estamos es muy buena

Voz 9 04:01 ya está bien sí sí sí sí sí es que aquí vino de todos los colores ahí vino con sabor a chuches

Voz 11 04:08 hay vino eh hay vino blanco vino tinto vino rosado de vino de todos los colores porque esta es la gran cita enológica serán cita más de dos mil bodegas van a venir más de ciento diez diez mil visitantes hice espera hacer cuatrocientos mil contactos comerciales una de las iniciativas más impresionantes es la Galería del Vino en el que se pueden catar todos los vinos que hay en esta feria repito todos los vinos que hay en esta feria estamos a pleno casi todos hablando de mil cuatrocientas mil quinientas referencias ya me echo un poquito para atrás y además una de las curiosidades es que ahí se descubre quiénes son los amantes del vino hay dos clases de amantes del vino los que van con un botecito de papel escupiendo el vino y los que se verían hasta lo que escupen esos esos contadores de verdad el cupo nada a mi me parece que lleva mucho trabajo la hacer el vino como para andar a Haro por cierto también con protagonismo de dos compañeras de la Cadena SER porque esta tarden hace el nombramiento de La selva de los embajadores del vino varios periodistas varios personajes de la comunicación española dos son de la Cadena SER Pepa Bueno y Ana Terradillos

Voz 3 05:23 a ver si os amigas Quality repare tempranillo

Voz 12 05:32 ahora

Voz 3 05:36 muy bien muchas gracias hasta luego a la día les sólo tirará el caso

Voz 13 05:50 ah vale

Voz 3 05:50 twiterías

Voz 1610 05:56 he empezado las teorías el partido de ayer no alguien lo vio puede atención afectara a la historia del rock el Twitter del gran Álvaro Velasco los cuatro de Liverpool ya no son los Beatles

Voz 12 06:07 Sandra San Siro

Voz 1610 06:12 vamos con Santa que reflexiona sobre esas palabras que parecen otras

Voz 14 06:15 cosa a mí ansiolítico me a periodo en el que los primeros hombres de la tierra se cosas

Voz 3 06:22 pues no está mal

Voz 11 06:24 eh

Voz 1610 06:25 vamos a una situación realmente incómodo e ingería

Voz 14 06:29 demostrar que lo siento que jamás volvería avergonzar que que hacemos en un karaoke

Voz 3 06:34 esta canción es para

Voz 1610 06:39 los cambios del mote sobre el vino de hielo los caminos del mote son inescrutables un ejemplo a cargo del

Voz 14 06:46 Piojo en mi pueblo hay un tipo que no bebió XXII cervezas diez vinos ocho chupitos cuadros gin tonics si Ron con un zumo

Voz 1 06:53 y ahora les llaman de zumos

Voz 1610 06:56 y acabamos con retraso Koke tuiteó sobre su cuñado hablando con

Voz 14 06:59 niño chico cuántos años tienes diez

Voz 3 07:02 pueda ya tenía doce

Voz 16 07:10 eh Claudio

Voz 3 07:39 oye que yo era noticia importante

Voz 0230 07:42 pues el voto a Irán anuncia que deja de cumplir sus compromisos de tratado antinuclear

Voz 1 07:48 a ver si reglamento del mundo de una vez

Voz 0230 07:51 sesenta días da irán a Occidente en general occidente en general somos nosotros el ocho el próximo ocho siete de julio no sesenta días a estas horas Francino podría estar haciendo su convocatoria de partido de fútbol ya estaba cerrado así no podemos pero de aquí dos meses pensando mira la última pachanguita nos vamos de vacaciones julio comienza la guerra no lo ha dicho Josep Borrell y esto sí que es preocupante

Voz 17 08:19 no te has que tenemos es que Irán avanza más en el incumplimiento del Tratado de lo que pensábamos esta mañana mala noticia

Voz 0230 08:32 la noticia mucha gente está muy preocupada Okur banalidades la derrota del Barça es decir ver si cuatro a cero amigas amigos que puede haber una hecatombe nuclear no nos distraemos con tonterías

Voz 1 08:47 los cuatro de Liverpool muy bien más repetido el día llama Le chiste madre mía el gol del bombero torero la defensa al Barça que pasa que pasa nada que parece que sacar un córner sobre todo y con cuidado sobre todo

Voz 16 09:02 madre mía desde Caperucita Roja

Voz 0230 09:05 todo el mundo sabe que no hay que distraerse cogiendo flores cuando el lobo sacó un córner hoy La Vanguardia recoge este relato de los últimos años del Barça en Europa ha perdido tres a cero en Roma mira como suspira Francino cuatro a cero en París tres a cero en Turin ayer cuatro cero en Liverpool en total catorce cero coma no es un buen balance Erasmus el Barça ganado muchas cosas pero este balance no es bueno el enfado de los aficionados del Barça puede hacer que cambie el himno del club que pasaría a ser este

Voz 18 09:35 eh

Voz 0230 09:44 no ayer claramente el culé masculina incluso nuestro Jordi Martí esta mañana lo comentaba en Hoy por hoy con Toni Garrido que se vio que el Liverpool fue mejor en los dos partidos y lo vio toda Europa todo el mundo bueno salvo una persona el líder del Partido Popular Pablo Casado considera lo ha dicho hoy que la eliminación del Barça fue injusta

Voz 9 10:07 ayer vimos una eliminatoria creo que muy justa a un equipo español

Voz 1 10:17 no hay ninguna persona en el planeta Tierra

Voz 0230 10:20 dicho esto que fue injusto Pablo Casado yo creo que intenta empatizar con gente poco es algo claramente va probando dice bueno dice muy justa muy injusta parece que dice injusta pero vamos a escucharlo ralentizado

Voz 9 10:34 ayer vimos una eliminatoria que muy justa a un equipo español yo creo que dice

Voz 0230 10:41 el injusta injusta se come la N y entonces es confuso a continuación Pablo Casado se mete en una disertación sobre lo que hay que hacer en el descanso de un partido de fútbol cuando el resultado es malo en la primera parte parece que se está promoviendo como sustituto de Ernesto

Voz 1314 10:56 a ver eso eso es un razonamiento lo vais a escuchar es un razonamiento raro cuando los resultados van mal en la primera parte del partido no hay que lamentarse ni empezar a explicar qué es lo que ha pasado si nos han hecho falta sino han hecho trampas Si el árbitro estaba despistado O'Shea hemos jugado mal

Voz 0230 11:13 Pablo Casado explica a continuación lo que tendría que haber hecho Valverde no hay que hacer es mirar hacia la segunda parte ilusionar a la plantilla estar en El Vestuario decir

Voz 1314 11:20 que cerramos filas porque tenemos una segunda parte

Voz 0230 11:23 que jugar no es verdad que ahora Valverde está en la picota como se dice de TV que emite todo pero de todas las posibilidades que hay probablemente la última sería tener a Pablo Casado como entre no mira Valverde no ha tenido éxito en Europa pero ha ganado bastantes más cosas que Pablo Casado que acaba haciendo su disertación explicando que su segunda parte que ahí viene la metáfora del jardín en el que se había metido lo que cuenta Casado es que la segunda parte de su partido no es en las próximas elecciones locales sino en las próximas generales

Voz 0788 11:56 esa segunda parte

Voz 1314 11:58 es la que se juega el veintiséis de mayo precise me permites son las próximas elecciones generales

Voz 0230 12:02 Juana Casado es muy dado a las metáforas aquí les vamos a escuchar explicando que el Centro Centro el Centro centro político no es como un árbol lo contó ayer en la Cope

Voz 19 12:13 el centro no se ocupa cambiándose de sitio el centro como un árbol tienes que tener las raíces de los principios un tronco de tu balance de gestión sólido y luego abrir la Copa para que más gente entre eso es lo que ha hecho siempre el Partido Popular

Voz 0230 12:26 en centros como un árbol ahora con música

Voz 21 12:37 el centro nos ocupa cambiando de sitio el centro con un árbol tienes que tener raíces de los principios un tronco de tu balance de gestión sólido abrir la Copa para que más gente y eso es lo que ha hecho siempre el partido

Voz 0230 12:53 noticias frescas Vox ha dejado de ser de Utah hecha hoy ha pasado a ser ultraconservador esta es una decisión de Albert Rivera eh no hay acuerdo claro con Pablo Casado para quien ya sabéis que Vox es un hecho después de haber sido hecha secas y en el caso de Alber Rivera pasa de ser partido sin calificar a partido ultraconservador vamos a escuchar a Rivera que casualmente esta vez esta mañana en una televisión que es algo realmente infrecuente ofreciendo doctrina

Voz 1314 13:26 yo creo que en política se hubiera llorado de casa con los amigos hechos ya

Voz 3 13:30 no viene a hacer amigos nimia llorar por las esquinas

Voz 1314 13:32 hombre blandengue cuando escuchamos

Voz 0230 13:35 que es vox yo lo he dicho muchas veces son partido ultraconservador lo dicho muchas no

Voz 1 13:39 no vamos

Voz 0230 13:45 lo que ha dicho muchas veces es que él no tiene por qué calificar a Vox era un partido sin calificar como alcohol o Coutinho califica ahora pasa a ser un conservador falta por especificar si estoy pluralista o no estoy una lista pero no la guerra lenguaje de las próximas semanas estará en decir que PP y Ciudadanos son de centro PSOE Izquierda Pedro Sánchez Izquierda Radical podemos extrema izquierda y Miquel Iceta separatista o cómplice de separatistas el más misterioso de todo esto es el silencio de los boxes los buenas noches Claris están callados los demás sus socios PP Ciudadanos diciendo solda hecha no son conservadores multa tal Xunta cual pero ello no dice nada Irene Montero de Unidas Podemos esta mañana en Hoy por hoy ha sugerido un cargo de relevancia para su partido político hablamos de todo

Voz 22 14:34 cuatro vicepresidencias las cuatro secretarías y de la presidencia alguien va a tener que ocupar la presidencia del Congreso ustedes estarían encantados eso vamos a darle tiempo

Voz 0230 14:43 sí

Voz 0577 14:44 y no sería un acuerdo

Voz 0230 14:46 bien visible Tote eh no hay gobierno de coalición pero la tercera autoridad del Estado sería un rockeras o un arrojó eras una menuda presidiendo el Congreso y un homosexual presidiendo el Senado Zeimi nazis homosexuales separatistas la anti España sólo falta un ministro verano a Josep Borrell y esta mañana en Televisión Española

Voz 1 15:10 Iglesias quiere un gobierno de coalición hasta yo me he enterado usted no es un secreto para nadie lo ha repetido todas las veces que ha podido ir a un gobierno de coalición

Voz 0230 15:19 no sólo Iglesias Irene Montero esta mañana lo ha dicho siete veces

Voz 23 15:22 gobierno de coalición de gobierno de coalición Gobierno de de Coalición por averno de coalición un gobierno de de coalición Gobierno

Voz 24 15:29 de de coalición

Voz 0230 15:30 siete veces pueden parecer mucha pero también puede ser síntoma de una cierta relajación en las exigencias porque la semana pasada no sé si lo recordáis pero le contabilizados doce doce en la última entrevista algo muy importante siempre hay que conservar las creencias y mantenerlas incluso cuando vayas a robar un ladrón que se santigua antes de robar una virgen nos lo cuenta cuentan

Voz 3 15:56 pero es consecuente en diario La Mañana

Voz 24 15:58 Quintina han publicado unas imágenes en las que se ve un robo esto a las afueras de un comercio donde desde hace diez años encontraba la Virgen de ITA Team en el vídeo se ve cómo se acerca un hombre con un casco azul cubriendo su rostro roba la Virgen eso sí antes de ellos es antigua a pesar de su acción que es considerada un gran pecado pero bueno mi esto no es la primera vez que sucede en Semana Santa esta vez en Brooklyn un hombre también fue captado por las cámaras de vigilancia cuando fue robar este hombres es antiguo tres veces antes de lanzar un ladrillo a La Ventana para romperla y entonces robar en

Voz 25 16:30 como antes de salir a jugar no que te hay gente jugador que esas antiguas que se come más sutil

Voz 1610 16:45 dónde estamos ahora pues vamos a hablar un poquito de naturaleza no si es para animar a que aparentemente con nuestro experto el ya conocido por todos vosotros Antonio

Voz 2 16:55 hola

Voz 3 16:59 animalicos de la universidad

Voz 14 17:03 esa cosa la naturaleza hombre

Voz 1610 17:05 mucho que bienes así de expedición de algún recóndito país de África de Asia o de porque estás Morenito falso el sabes

Voz 3 17:13 Pablo Escobar vengo de allí

Voz 14 17:15 norte lo del cambio climático Nano que es la hostia estaba el pueblo el pueblo estaba lleno de alemanes así buscar el sol lo veía por ahí con la jarra de cerveza con la chanclas calcetines mucho turismo de sol hay en el Polo Norte ahora con el cambio climático

Voz 1610 17:28 pero Pereza tanto experto

Voz 14 17:31 sí sí sí es comienza comienza a ser preocupante estado estudiando a los osos polares o atención noticia en exclusiva empiezan a ir en vez de cubierto de pelaje blanco como iban siempre ahora llevaba chaleco de peloteo dice

Voz 0277 17:43 no

Voz 14 17:45 de verdad lo que sólo brazo y la pierna ya no les sale lo hace falta claro a un poquito de pelón el torso ya ya ya les vale así Man más fresquito de hecho va mira vamos a poner una campaña en marcha en el Polo Norte que se llama No More Beers Without Sant Laser queremos repartir entre la población de osos polares gafas de sol porque la retina del sol se están deshaciendo pobre bicho bueno en fin abrimos la consulta al explicar nada nadie no tenemos esperando desde la última vez que vine está en el teléfono

Voz 8 18:12 hola buenas tardes Antonio aquí que perdona espera que aceptamos semana el teléfono nun si no te preocupes no te preocupes todo aquí la musiquita que sonaba el teléfono pues mira me han hecho con él había musiquita polígono por era lo de si no no daba a conocer conocerla de supere Caracol sabes si ocho

Voz 0230 18:33 solo

Voz 0577 18:35 yo suma a Caracol y los que quieren

Voz 8 18:42 oye ha sido dos semanas ahora me tiro por el pues te vas a ver Niklas a Curro adelante con tu curso estábamos ahí te cuento el otro día hace ya dos semanas y me he pedido ensaladilla rusa y me fijé que la mayonesa había atrapado que me parece un mosquito del Jurásico vaya siente antigua la ensaladilla no lo hiciste bueno lo que haría cualquiera acogió el Mosquito les trajera sangre aisle una cadena de ADN la complete con otras cadenas de ADN que te por la casa y Clone una bajada tuvo un huevo si los sometía condiciones de calor y humedad idónea y cuando el juego se quebró apareció un animal del jurado tengo me dio un mal sonido

Voz 9 19:24 y qué animal de Jurásico hace cuanto a la vida

Voz 8 19:28 un caniche huevo leche

Voz 3 19:31 ya es mala suerte

Voz 8 19:33 es mala suerte que que el ADN que el mosquito era de un Pedro

Voz 14 19:39 te digo una cosa en el Jurásico no sólo había veló cierra torero Haro por esa pradera también correteaba en animales Random como los perros caniche que

Voz 8 19:48 se ilusión como niños lució nada tengo un caniche de jurásico es igual que un caniche de ahora pero caga mucho más

Voz 14 19:55 por eso te pasa por delito Nicolas bueno no tenemos tiempo para más de de centralita así que lo dejamos aquí sólo recordarlo por favor que el viernes estaré firmando en el Fnac de Río cien BC ejemplares de mi libro no tiene cocodrilos al váter que esa tasca tenéis una papelera al lado es el libro vale a Nicolás adiós

Voz 8 20:15 yo es bueno venga soy yo

Voz 9 20:21 yo creo que se lleva a cinco menos dando la turbia y si no está mal

Voz 8 20:25 sobre la canción de verdad de verdad sus lo cabo descubridora

Voz 3 20:34 cantando aquí Vigo

Voz 0577 20:38 la Ventana compararlas por encima

Voz 0470 20:53 a seguíamos en La Ventana en Todo por la radio a ver a ver lo prometido que duda sí o no a ver Serrat reggaetón reggaetón Serrat voces

Voz 16 21:02 seguro

Voz 3 21:12 tú sabes dónde te metes soy lo blanco sí

Voz 0470 21:16 ya sé que los deseos de los oyentes son órdenes para nosotros

Voz 3 21:19 eso saliente se llama como se ha hecho pero bueno

Voz 1693 21:24 tú verás que escuchar bien a los oyentes para intentar cumplir sus deseos a ver a ver a ver entonces vamos a escuchar primero que que es lo que Pelayo en el Ritz ir reclamaba no vamos a escuchar qué nos decía

Voz 26 21:35 pero no voy a engañar tiene detrás de la M terrario hablaré para la no sólo porque es un grandioso muy bonita eso hay poco Benedito ahí muy poco prácticamente nada y vale

Voz 1610 21:51 según usted Serralde falta PRO bananero no

Voz 26 21:55 qué bien Penélope ni siquiera se mete ahí un triste

Voz 1693 21:58 pues allí estábamos escuchando a Pelayo en él que decía que no tenía nada de Many hoy prácticamente nada de bananero bueno pues vamos

Voz 3 22:06 intentar escuchar a Serrat

Voz 1693 22:09 pasaría con Serrat si le ponemos un poco más de sus letras

Voz 3 22:12 no vamos a intentarlo vamos a lo hemos hecho

Voz 1693 22:19 mira os propongo una cosa vamos a escuchar primero a Serra cantando con la nueva letra más más menciona

Voz 0577 22:24 sí

Voz 1693 22:25 con la música de siempre con el arreglo de Lucía la canción

Voz 3 22:29 día hacemos hombre

Voz 1693 22:31 cómo sonaría con ese con esa un poquito más de medio vamos a ver

Voz 27 22:37 la la la

Voz 29 22:48 para que no te mueves

Voz 30 22:53 Andy Murray mil

Voz 29 22:55 ya es mucho

Voz 3 22:58 sí

Voz 29 23:01 que golpee en el bien de la Kepler sí

Voz 31 23:09 Bibi hoy

Voz 29 23:19 soy porrazo Trípoli

Voz 32 23:29 el la guayabera

Voz 29 23:33 qué tal tu para qué te voy a llevar al ovillo del Mediterráneo te vas a enterar tu esa sería la versión uno

Voz 3 23:50 chévere no estará contento Pelayo estaba aquí mucha gracia

Voz 1693 23:59 bueno pero Pelayo en el aquí no acaba todo aromas más más porque claro para para que va a darle coherencia de verdad vamos a escuchar a Serrat cantando esta letra estupenda pero con una base de rédito

Voz 33 24:11 es decir yo habré llenos y entonces nos vamos de poder evitar no vamos a epidemia evitar el movimiento de cadera

Voz 32 24:22 Perrín Tim admite que bueno te vuelves sea ya dicho

Voz 29 24:34 lo que hay que golpea el viento muy vete a mi Reed de red de Río ni tengo más de lo que he tenido

Voz 34 24:52 soy tuvo sigue Eton en Gush queda Vicálvaro 3D resto sí

Voz 35 25:00 es arriba pero pero es que pronto yo te el dolor

Voz 36 25:09 no

Voz 1693 25:20 bueno bueno es seguimos con mi cerradas para terminar bueno esta noticia la saco del mundo de la ópera que me parece brutal porque una directora holandesa que se llama There be there que no sé cómo se pronuncia pero suena como a Paco

Voz 3 25:34 se ha convertido una obra

Voz 1693 25:38 Bizet del compositor en la puesta en escena la convertido en un reality y entonces yo me he imaginado esto voy a intentar hacer mi versión de la Habanera de Carmen de Bizet a conocida

Voz 37 25:49 te hablaré viene conocía

Voz 3 25:52 de rima

Voz 12 25:55 con el reggaeton

Voz 1693 25:57 cada no no porque con eso del reality show para vamos a cantarla como la cantaría la estrella de los reality shows en España y todos estos programas que es la princesa del pueblo Belén Esteban Ruiz bueno lo de he hablado todo eso

Voz 38 26:10 el Gan es una

Voz 1693 26:12 pero pese pareja bueno queda es pura coincidencia

Voz 38 26:16 quién está bien

Voz 0277 26:17 yo que voy volando por los abogados de tras de quien me espía enmascarado detrás las sombras Lin quien me manda vive Dios anónimos quién paises de mí vi min Inter Dona no me interrumpan que allá te deja o hablar a título me entiendes es auténtica los protege

Voz 0470 26:56 guste me encanta la careta de esta nueva sección Javier Coronas para que estudie parece muy solemne versiones muy alcohólicas son de verdad oye tenemos oyente ya e influyente sí o la oyente qué tal

Voz 39 27:14 hola soy el oyente no oye nada Guillermo

Voz 0871 27:16 el Javier es cómo funciona el concurso hay que demostrar que las personas que trabajan en la SER conocen a los oyentes que escuchan La Ser me imagino que que tú escuchas ya has llamado el momento que hemos hecho un requerimiento la semana pasada bueno hace quince días en fue la primera edición de este concurso ir el ganador fue Arman yo creo que es así lógica sede Germán Armand vuelve a concursar en la siguiente competición concursal han cuatro personas Arman Tony por la parte de Barcelona por la parte de Madrid Sheila e Iñaki vale tuvo Francino no te clasifica este no pasa nada si te pregunta

Voz 11 27:57 una premonición ya hay que salga

Voz 0871 28:00 hay que saber quiénes el oyente con lo que estamos hablando así que vamos con la primera pregunta cuál es el nombre del oyente que no se haya llamado

Voz 0577 28:08 Horacio María Jesús Julio o Ernesto Barcelona me parece Julio tiene nombre

Voz 3 28:18 Horacio me gusta a mí también se es bonito Horacio Julio Julio hay que decir que tenemos atendía a todos los resultados como el bar vale oyente cuál es cuál es tu nombre de verdad sí sí

Voz 39 28:33 hasta ahora van empatando entre Madrid y Barcelona Mi nombre es Julio A

Voz 3 28:38 no que muy fino e no llamas es muy

Voz 0871 28:42 lleva la cuenta de incluir de julio muy fino valiente pregunta Julio otro Julio yo no te preguntan Julio muchísima vamos de hecho el día que no puede vengo yo ahora a Julio

Voz 0577 28:59 viendo color favorito cuáles el negro

Voz 0871 29:02 el rojo el verde o el amarillo

Voz 12 29:05 Barcelona negro rojo verde amarillo rojo o yo creo pues pero bueno yo

Voz 3 29:13 no sé si este

Voz 10 29:15 sí yo digo el rojo yo digo negro yo tengo el rock

Voz 0577 29:19 también Iñaki yo digo rojo rojo negro

Voz 0871 29:23 tres rojo y negro y Julio cuál es tu color favorito

Voz 39 29:27 bueno el negro Barcelona que han apostado por la bandera CNP pues pues han acertado efectivamente

Voz 3 29:33 a a los aciertos no lleva un año siguiente

Voz 0230 29:41 pregunta

Voz 0577 29:42 cuántos puntos del carné de conducir tienes Julio no conduce B cero nueve o de doce Barcelona Hace unos doce eh bueno entonces yo creo que lo con doce julio nueve diría yo no yo creo que doce doce cuántos puntos de tienes Julio

Voz 39 30:07 gracias por la confianza que los han dicho doce efectivamente son doce puntos oscuros

Voz 3 30:12 quedan cuando sólo en total el carné

Voz 39 30:20 que cuando eres bueno cuando eres bueno bueno quince dice que es un extra Venus

Voz 3 30:25 ella de Normandía

Voz 9 30:28 tira salimos con doce eso es sí sí sí sí sí porque cada día nos viene muy bien muy bien sabes que siempre pregunta

Voz 1 30:35 bueno yo me viene

Voz 3 30:39 en cambio el te pregunta es que es clave

Voz 0871 30:44 ya lo querría Iturriaga diques que deporte practica Julio

Voz 0577 30:50 pero ver padel fútbol petanca o ajedrez ajedrez animal para del fútbol fútbol pádel qué deporte practicas Julio soy enfermo

Voz 3 31:08 tenemos tiene voz a un recuerdo empate vamos a hacer un recuento de marca Antoni seguirla con dos puntos Iñaki con un punto por debajo todavía quedan tres preguntas remonta la jugadora montado una pregunta importante

Voz 0871 31:25 te y cuántas veces ha robado Julio en su huida cero

Voz 0577 31:32 una seguro dos o más de tres yo creo que una yo digo que no concreción en unas imágenes yo digo cero yo yo también yo creo que una

Voz 0871 31:46 me aseguro tú aquí yo una he dicho porque es que me

Voz 0577 31:48 dice que si no este hombre no es no es hace puntos

Voz 0871 31:51 yo robado nunca tuvo una respuesta no es no es que no es una es una seguro es uno coma sabe pero

Voz 3 32:00 más de tres coma uno

Voz 0871 32:04 su propio ya que dice uno yo digo dos y recabar nos recuento de verdad es muy importante esta pregunta ha dicho no no dos dos dos dos en julio cuántas veces has robado

Voz 39 32:17 pues mira yo no sé si se hubiese dejado llevar por los doce puntos pero sólo una hija yo creo que ya se ha descrito o cualquier una goma una voz más de borrar de aquellas de las

Voz 3 32:30 primeras Milán cuánto vale vale no no puedo escribe escribe Julio al trullo una una como diría como cero también es el proceso

Voz 25 32:43 yo de extradición punta

Voz 0871 32:46 bien gracias a qué instrumento toca Julio a la batería guitarra ninguno o piano guitarra ninguno no es un instrumento es una opción cero guitarra yo digo piano

Voz 0577 33:00 sí sí sí

Voz 3 33:01 tiene guionista hombre pádel diríamos

Voz 9 33:06 padel surf que habla así como guitarrista pianista este hombre

Voz 0577 33:10 Julio Rey este momento tocas

Voz 39 33:13 Chela no no no como instrumento se iba sino que se lo acertado ninguno ninguno

Voz 3 33:22 cómo estás cómo está el marcador Fernando VI La con tres a dos puntos con lo cuento el empate empate

Voz 0230 33:36 hay que evitar ahora la respuesta de Sheila para

Voz 0871 33:40 en julio que cantante tanta es tu preferido Serra Rafael Rafael Sabina se tangana

Voz 3 33:51 pues a ver lo que tú fíjate tú Sheila

Voz 33 33:56 el yo voy a decir Rafael

Voz 9 33:58 bueno yo voy a decir Sabina yo Sabina también

Voz 3 34:02 la Junta tangana y queda alguien eh no no no no a ver repasa repaso no hay un Rafael Sabina a mí me tangana Junco eso está no no que lo diga que diga si quiere tiene juncos Julio pero llegados a mí sería para mí para mí ni a su vida privada

Voz 0871 34:33 Julio cuál es tu cantante Auckland tanta

Voz 39 34:36 es un descubrimiento muy reciente porque no había habido nada de él y me está gustando mucho

Voz 3 34:44 me he llevado claro claro doble Iñaki Roma Iñaki si eso esos casos la semana de la mano ha ganado músicos que tenemos no pudo muy bien no sea te hemos conocido directamente sabemos que te llama Julio que te gusta el negro que tienes doce puntos del carné que te gusto al pádel que ha una vez seguro no te acuerdas de la otra Iker ningún instrumento que te gusta

Voz 0871 35:19 tangana ir alguien te al que ya conocemos desde la cabeza

Voz 3 35:24 muchas gracias

Voz 8 35:26 comparten información que quieres aportar más a gusto

Voz 39 35:30 sí una información también soy un aficionado de Javier Coronas desde los tiempos en los que estaba en que viene luego

Voz 3 35:36 te te puedo decir que si cabe otro dato

Voz 0470 35:42 entonces ya Junco

Voz 3 35:46 ya lo previsto

Voz 2 35:48 pero ahora el conjunto

Voz 3 35:52 bueno esto de los frutos de donde era que nosotros hemos dicho bueno si bien luego seguramente de Aragón

Voz 0470 37:00 bueno ya estamos en clase de música Iñaki de la Torre tiene la palabra y la guitarra guitarra

Voz 0788 37:05 he traído la guitarra hoy se me ha ocurrido que comandita gusta esto de las canciones que están por descubrir de grupos famoso

Voz 3 37:10 si no voy a coger cuatro cinco discos míticos

Voz 0788 37:12 de los cuales una sola canción aún no las demás ya no sabemos más no este estar Miami estaba en el Tato You de los Rolling Stones pero tenía otras cuantas canciones bonitas

Voz 0470 37:21 dejen a tocar una muy bonita que se amaba

Voz 0788 37:24 hoy tienen a friend

Voz 16 37:27 la primera frente no

Voz 0788 37:30 las primeras permanente de las eh

Voz 28 37:37 el andén a su sexo no no no iré a ver

Voz 0788 38:28 sí sí mucho muy bonito pero que además en el vídeo están muy pedo porque lo grabaron muy pesado iban encontrando sus amigos con otro esas los Stones los vas viendo con una cara de merienda que no

Voz 3 38:38 lo hizo muy tendría una versión de eh bueno

Voz 0788 38:44 The Beatles el disco Blanco aquel famoso tiene muchas canciones conocidas por ejemplo la Back in the Yves es

Voz 40 38:49 yo fui buen programa llame Bates veía muy si nada pues ahí allí a la conocemos heroína

Voz 0788 39:13 ha sido muy buena en mantón de canciones en el Blancos un doble álbum hay una muy bonita eh esta era muy bonita pero sin rock and roll arranca una de las caras pero el fin

Voz 0577 39:21 de una de las caras muy bonito que se Will que tampón

Voz 0788 39:23 lo conoce mucha gente no

Voz 41 39:26 todo el mundo guarda

Voz 28 39:37 chao a John no es así a lo muy

Voz 0788 40:20 no hay huy el es muy bonita que hay un disco de Lennon que también se quedó lado de los que sacó nada más terminar con los Beatles en realidad ya lo estaba grabando cuando los bytes que era el Imagine no

Voz 28 40:30 a su lado

Voz 42 41:02 allí

Voz 0788 41:04 todo esto es que todo el mundo han destacan no sabe que hay maravillosas canciones dentro de ese disco como por ejemplo o My love

Voz 43 41:13 sí

Voz 41 41:26 no está en nada en la máquina y y no más veces está en en la buena

Voz 42 41:46 eh que si eso sí es

Voz 40 42:02 sí

Voz 42 42:03 no no no

Voz 41 42:13 no está en la en la zona no más y todo está está en la mapa en fin

Voz 3 42:34 este ratito más bien bien

Voz 0470 42:36 quién déjame una cosita antes se cuanto antes la última canción haber pregunta para todos y para todos cuál es el actor o la actriz que no soporta AIS que detesta es que no podéis con hielo con ella por la razón que sea no puedo con

Voz 0788 42:48 se llama este año

Voz 3 42:50 yo no podía con quién estuvo aquí Nicolas Cage es el más nombrado asombrado Nicolas Cage no podía haber más nombres más nombrar ese día

Voz 12 43:07 Cameron Diaz día tampoco con más más nombres más más

Voz 3 43:11 Richard Sandra Bullock también un rabo Gwyneth Paltrow tienes que Pérez

Voz 0470 43:14 digo esto porque dentro dentro de nada de un ratito abrimos la Ventana del cine con Carlos Boyero y hoy no ha propuesto eso porque a menudo los uno de los estrenos del viernes aparece como protagonista un actor que él no puede soportar no diré cuál por uno de los yo no podrán soportar uno y no se ha dicho hoy por qué no convocamos a los oyentes cinéfilos que nos digan cuáles son sus fobias en ese sentido porque dice que no se va a quedar corto oyentes de La Ventana el actor o la actriz que no soporto no puedo Akon saca al nueve cero dos nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta eso después y ahora cerramos la clase de música española el gran e Iñaki

Voz 2 43:51 corrió

Voz 0788 43:54 hay un disco muy bonito de de Rodes tuvo que Català de

Voz 40 44:01 para otro

Voz 28 44:07 Atlántico así ah

Voz 0788 44:28 entre ese mismo disco hay una versión porque le gustaba mucho el soul clásico cantaba una de los aisle y Brothers pero en vez de hacerlo rápido ellos lo hacía despacito decía

Voz 40 44:36 eso Jaro a Prince que

Voz 28 45:01 fiel Elsa

Voz 40 45:11 no