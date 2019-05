Los actores y actrices más odiados

Voz 0313 00:00 Carlos Boyero buenas tardes amigo tal como el como decíais que tal muy bien hombre oye lo que ha contado Nieves es lo de la película de lo contado lo de los demás no estaba mal esa tele no está mal tampoco una cosa redonda pero no está mal no está mal igual es porque al no conocer la historia y que te la cuenten por primera vez en la pantalla a mí creo que sí

Voz 0324 00:21 pero por por debajo de la Historia en la historia puede ser eh ir la película era un poco no sé a mí no me no me impresionó pero el temas formidables

Voz 0313 00:33 pero no había ningún actor Vin ninguna actriz en el reparto que te diera una grima especiales

Voz 0324 00:37 no me acuerdo no porque Clooney Clooney me me cae muy bien muy bien ese tipo o sea que no no era de estas que que yo les tengo tanta tanta manía una manía igual irracional pero bueno

Voz 1887 00:53 como todas las manías supone todas las manías tiene algo bueno ahí el hay manías

Voz 0324 00:57 mías que algunas están justificadas fíjate pero le conozco que puede puede

Voz 0313 01:05 con lo preguntado esta Carlos Boyero porque ya lo saben los oyentes lo hemos anunciado hace un ratito y en redes sociales hace varias horas que hoy en La Ventana del cine queremos compartir estas manías el actriz la actriz o el o el actor que no soporta por el motivo que sea no todo arranca de una conversación que tuvimos aquí en Antena hace unos días no hace tanto

Voz 0324 01:25 los interpretes también excepto un actor que a mí me resulta intratable quiere está en todas las películas asilo yo le tengo una manía especial que es Colin Farrell aquí hace del padre y los niños domador no sé si manco después de de la guerra con historia de amor cómo no con la con con la trapecista

Voz 1887 01:48 está ahí sí padres si te gusta Colin Farrell Colin Farrell no pero que me ha hecho una que si hay alguna ahí ha trabajado por los

Voz 0324 01:57 mejores directores pero es un tío que les de no sé a vosotros pasa también que hay actores que te queda entre no que no tendrán lleno aquí pero vamos este tío no no para de currar se lo disputan osea que que a mí me pasa con algo tendrá

Voz 1887 02:12 con Glenn Close tiene que es una actriz fantástica he visto pero es magnífica pero ella ella no me tampoco repelús que parece fría o no me da repelús merece el menú que no es su criterio pero pero

Voz 0313 02:25 lo que hay bueno pues oyentes de La Ventana oyentes cinéfilos de La Ventana nueve cero dos catorce sesenta sesenta años que haber puesto

Voz 1887 02:31 me da repelús no pudo con él

Voz 0313 02:33 no puedo con no puedo con desde Las Palmas Jorge buenas tardes hola

Voz 1887 02:37 hola buenas tardes amigos bien muy bien

Voz 1 02:40 muy bien muy bien no puede Sandra Bullock no puede le da repelús

Voz 1887 02:47 sabes sabes que no se no está solo no es la de actrices sobretodo de Hollywood es la más nombrada así eso porque a ver yo he dicho lo del repelús Jorge pero si puede aportar algo más como nos explica el repelús

Voz 2 03:02 Iban es esa mujer en esas películas son finales siempre previsible normalmente suelen ser planos sí ha hecho películas de acción y tal pero siempre es lo mismo no siempre tiene que estar en Galán al lado de ella no entonces

Voz 1 03:21 es un cliché demasiado

Voz 2 03:24 anticuado para la sociedad hoy en día no te gustó no tampoco porque no visto Gravity porque salía a ella

Voz 3 03:33 la vida es trampa

Voz 1 03:39 nada he decidido he decidido dejar de

Voz 2 03:43 pues se ha sale en el reparto Sandra Bullock

Voz 1 03:46 que nada cero

Voz 0313 03:49 pero oye pues esta es una forma de de seleccionar disculpas eh porque Carlos Boyero siempre dice que me veo este director o esta actividad voy seguro

Voz 1887 03:58 cero a la inversa también en el caso del oyente pero no por la calidad interpretativa sino que deduzco que es por el poco criterio que crees que tienes Sandra Bullock a la hora de elegir sus papeles y por lo tanto las películas no

Voz 1 04:10 exacto exacto y se ha creado

Voz 2 04:14 o sea creado se ha creado ella a sí misma su propia voz su propia línea de trabajo no iba a decir de actuación pero claro aquí tiene que actuar entonces no va conmigo entonces bueno a mi me gusta más la gente más arriesgada arriesgada que se mete en en diferente en diferentes tipos de película con diferente en línea argumentales yacían comedia drama lo que sea

Voz 1887 04:43 pero que espero que sean

Voz 2 04:45 poco previsible que sean ha llegado

Voz 1887 04:48 muchísimas gracias amigo de alguna algún argumento en defensa Sandra Bullock lo dejamos así Carlos bueno bueno la manía no hay no hay lento posible aquí no

Voz 0324 04:56 las estrellas esos perdón opiniones dan los guiones cuando alcanza es ese estatus en Bollywood sobre todo escriben guiones a a tu medidas a que que la estrella es la reina Sandra Bullock que ha sido durante mucho tiempo una estrella yo sé si hay películas suyas que me que me que me gusta incluso a ella encontrado a veces es un punto morboso pero pero puedo entenderlo lo que contaba lo que contara señala oyentes

Voz 0313 05:32 la Ventana no puedo con nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Miranda de Ebro Adela buenas tardes

Voz 4 05:39 buenas tardes un placer hablar con los dos igualmente de verdad

Voz 0313 05:42 la igualmente son uno o son unos son varios los que no

Voz 4 05:45 con lo cual bueno pero sí bueno pues yo estaba de acuerdo con Sandra Bullock que no la soporto porque ese tipo de mujeres impertérrito Now llorosa o luchar también estaba de verdad de acuerdo pero ha ido mujeres pues la qué

Voz 5 06:00 no aguanto ex del Rayo

Voz 6 06:03 no no no no no

Voz 0324 06:07 pues no me acordaba pero estoy de acuerdo con con usted

Voz 7 06:11 no no me gusta nunca pero no la tenía yo en mi lista eh yo creo que se hizo famosa por ese famoso que yo tardé ver esa película en falso orgasmo no es no se puede hacer que los pequeños

Voz 4 06:28 esto y luego pues hay unos actores comodín Carrie no soporto Nicolás que ha dictado un poco

Voz 0324 06:34 estamos con lo de Jim Carrey externos estamos de acuerdo pero hay una película que sea mal so de Humanes seis en la que la verdad me sorprendió sí pero de entrada digo que no voy a dar ninguna

Voz 0313 06:49 la comprendo perfecta Adela ya con lo mismo que con Jorge antes de hacer un poquito de abogado del diablo y Nicolas Cage por ejemplo en Las Vegas tampoco

Voz 4 06:57 pues sí hombre a ver siempre hay papel películas que sale salvado actor no quizás porque luego como muy siempre iguales no muy siempre es muy repetitivos los estoy y quizás eso que me a la al actor pero también estoy de acuerdo porque soy totalmente de y teatro que siempre digo a la gente lo que yo observé otro le puede gustar

Voz 1887 07:20 claro eso es porque sí

Voz 4 07:22 te director diez este actor de la película va más allá ayudamos si K I todo todo lo que rodea al mundo del cine o al mundo del teatro como hay que leerlo porque a mí me puede decir algo como un momento a otro no sea que hay que ver cine la vida exhibe viva Alpine la radio

Voz 0324 07:40 muy bien había me encanta me encanta Adela su tolerancia Isabel por qué porque yo no soy nada

Voz 4 07:48 gracias a que él tenía tantas dura vamos

Voz 0324 07:52 sí porque desde muy pequeña

Voz 4 07:55 vivido la al mundo del cine no pero siempre digo a la gente tú vete IVE el espectáculo que sea del recoger salgo tú serás crítico de eso como de eso siempre que no te lo cuenten vive lo vive íberos pelo que haberlo Ivette a escuchar como un concierto como todo hay que ir a haberlo

Voz 0313 08:16 qué bien qué bien Adela muchísimas gracias que bien eh oyentes de La Ventana nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1887 08:22 no puedo con desde Murcia Antonio hola hola buenas tardes Antonio no puede con

Voz 4 08:28 realidad son con dos grados

Voz 0324 08:34 quién cuál eso eso es un acto de sí sí sí

Voz 4 08:39 bueno la razón es que no me ponen muy nervioso lo to porque mira como para abajo siempre todas las actuaciones

Voz 8 08:49 para mí que igual en la película que lo tenga que parecen que en el mismo papel situándote no varían no no no

Voz 4 08:57 lo que es la diferencia entre una picadura

Voz 0324 08:59 con eso de que miran para abajo si debe ser un gesto muy coqueto no suele contra ese gustará mucho asimismo

Voz 0313 09:06 la CIA eso nacía Antoni hacía James Dean mucho eso de meterse las manos en el bolsillo

Voz 0324 09:11 a ese no le puedo a es es es es

Voz 1887 09:14 sí que me pone malo eso lo puedes hacer cuando no tienes papada eh y eso que sólo hizo tres películas si semi

Voz 0324 09:20 no es una leyenda aguante esa siempre tocándose la cabeza o la nariz suspirando haciendo le preguntan qué tal de Diaz y en vez de decir bueno malo o no se tiene que rascar la oreja tiene que agacharse tiene que me resulta insoportable perdona Antonio algo perdón

Voz 4 09:42 el me sobretodo en la SER y poder así hacer obispo de Inglaterra bueno es exagerado el La Bañeza de mirar hacia abajo y ahora me ponía muy nervioso cuando el firme tengo que decir una cosa que siempre es una película en la que te sorprende también el reparto tuvo que fue y que para mí hace un gran parte del IVA como presidente de Inglaterra

Voz 0313 10:21 ayer Antonio muchísimas gracias amigos reforzando bien el mundo manías hay que es prorrogarlo pero en todos los territorios

Voz 1887 10:29 es lo que está claro es que esto es un filón si todos estuviéramos aquí una semana estadísticamente salen como Nicolas Cage como el más odiado repelús o el que no soportan horquilla que porque lleva años con papel contarle bien es claro o hay una película suya que me encanta

Voz 0324 10:46 se llama Asesinato en ocho mil efectivos no

Voz 1887 10:49 pero fíjate desde hace años ya de eso Illa Sandra Bullock aunque también alguien recuerda sale en su defensa por el gesto que tuvo en el año dos mil diez cuando le entregaron cuando le concedieron el premio el Razzie que es como el premio a la peor actriz sí que ya fue de las únicas que ha tenido el humor y la piel de ir a recogerlo veía además cómo se locos el sentido de diseños inertes ya desde Bilbao Nerea hola hola buenas tardes con quién no puedes

Voz 2 11:17 vaya por delante que que me he un montón de películas de Let pero es que es salir él me da pereza Hans reconozco que es muy buen actor pero a mí me da pereza

Voz 1887 11:27 pero fíjate es un concepto muy bonito el repelús sería uno el repelús el me da pereza es otro que dices

Voz 2 11:34 pero reconozco que es muy

Voz 1887 11:37 sí estoy no

Voz 2 11:38 sí pero bueno yo creo que que a partir de

Voz 9 11:41 de qué hizo Philadelphia Forrester quedan tantas

Voz 2 11:43 películas de las que salí a Hans que era como un hay más actores de te conozco quiénes bueno pero voy a cantar decano está algo

Voz 1887 11:58 sí a mi me gusta mucho sí hombres pero un actor me encanta por ejemplo en cambio iba a decir lo mismo que para mucha es un intérprete como personajes blandos de gusto Camino de perdición marrón

Voz 2 12:13 no Paul Newman lo poco que saldría Podemos

Voz 3 12:18 sí

Voz 2 12:20 era la voy a ver qué sale Paul Newman y que aguantara Tom Hanks

Voz 0324 12:26 qué despedida la del señor Newman bajo la lluvia con el otro hijo que lo va a matar no lo sabe diciendo me gusta que que seas tú estás grandioso Newman pero con como estuvo casi siempre

Voz 1887 12:42 la su vida muchísimas gracias Nerea Antonio dice que no puede con el estreno plumazo de cada año de Eddie Redmayne

Voz 0324 12:49 dice que no lo aguanto bien esto tienes ahora o lo localizamos

Voz 1887 12:54 a Marta dice que Ben Affleck y insufrible como un actor aún pero como actor Jover

Voz 0324 12:58 su hermano casi a cosa

Voz 1887 13:03 Mariola dice estabilidad que saldría lo sabía cosas Mariola dice Toni Cantó es demasiado fácil como respuesta o no bueno ella propone Toni Cantó Carmen dice que Leo Di Caprio Penélope Cruz que le perdonen pero a pesar de ser grandes actores que les saturan

Voz 10 13:18 pero casi Casey Affleck que en Manchester frente al mar no te gusta señor Almería algo de fontanero

Voz 11 13:24 de basurero les Pinto los pisos sacó de electricista y los dos sabemos que es ilegal yo soy puntual y doy servicio a cuatro edificio

Voz 1887 13:32 yo si usted se queda el dinero bengala de te lo pongo pero eso

Voz 0313 13:34 el original hasta que no te quejes

Voz 12 13:37 yo llevo dos chicos siguen

Voz 0324 13:40 su apoyo

Voz 12 13:43 ya no Mané

Voz 1887 13:46 le molesta incluso les daría una

Voz 0324 13:50 y eso que es su personaje estaba atormentado por hablamos del hijo que sufre mucho y tal pero sí le dieron el Oscar no por hacer lo de siempre para hacer de es de es que se le tengo una manía especial

Voz 1887 14:07 oye a ver todo esto que está

Voz 0313 14:10 los comentando la última va desde Santiago de Compostela Santiago Santiago hola buenas tardes

Voz 1887 14:16 hola buenas tardes venga que eres el último con quién no puedes tú con Juliette Binoche no cuidado porque porque porque Santiago porque yo creo que no ahí media de acuerdo contigo

Voz 2 14:31 pues a mí tanta intensidad no suelen ser bastante bastante va aburre bastante

Voz 0324 14:40 tiene una tendencia a trabajar con directores garitos arriesgados vanguardistas no sus interpretaciones a me

Voz 1887 14:51 pueden Carragher lo que pasa perdóneme me parece una mujer tan hermosa tan bueno pero eso no es incompatible no no pero es que por una parte

Voz 0324 15:01 no que que que que no me interesa Turró ni que pero pero es que miro esa cara clases

Voz 1887 15:09 estilo hoy incidió es que es bellísima por cierto he régimen es el protagonista de La teoría del todo eso es la película que la sí sí sí

Voz 0324 15:20 pues pues está bien

Voz 10 15:22 mira que si en la teoría de la chica danesa también también sí

Voz 0324 15:29 ya pero puedo entender que le tenga manía hay común todo tan de rarito que puedo entender que no

Voz 0313 15:36 oye entes oyentes cinéfilos de La Ventana otro día seguimos conversando pero todo esto de hoy venía a colación de que este viernes se estrena un western que tiene muy buena pinta los hermanos Sisters el título es es muy curioso ya dirigida por Jacques Audiard y uno de los protagonistas es uno de los una de las bestias negras de Carlos Boyero Joaquin Phoenix

Voz 13 16:00 no claro

Voz 1887 16:02 año mil ochocientos cincuenta o está americano en plena fiebre

Voz 0313 16:04 del oro dos hermanos se gana la vida como asesinos a sueldo ambos son contratados para encontrar y matar a un buscador de oro

Voz 14 16:12 el hermano entregándose

Voz 1887 16:16 dejaremos qué tal esta esta película yo tengo ganas de ver tengo ganas de western bueno pues si si es el caso

Voz 0324 16:25 a mí me resulta muy atractiva aunque al al principio es como tan insólita que tengo no tengo mis dudas diciendo esto de qué va hecha por por un director francés sino que es un tipo no interesan de ir rarito con una película extraordinaria para mí que es el profeta Un profeta la la de la cárcel no la Davis no la he visto eh segundo lo más sorprendente ves paisajes de western a lo auténtico grandes y ya pero sabes cuáles son esos paisajes no es Vitoria Navarra que se ha rodado en España todas como antaño antes era en el sur

Voz 1887 17:07 sí sí sí la verdad es un western día

Voz 0324 17:10 vamos psicológico aunque la palabra me asusta un poco yo no creo que John Ford o Howard Hawks que se propusiera nunca hacer western psicológicos no sino otra cosa Isaac mis favoritos no pero la la historia es muy perturbadora la de estos dos hermanos que bien educados para para matar y que sin embargo además además de eso guardan en un fondo muy oculto pues cierta humanidad sueños de cambiar su vida no que viene la gente a la que persiguen que son todo lo contrario el contacto entre ellos el ex un western repito atípico pero digo primero que el western siga ahí los saques uno por favor un género para mí es formidable no pues lo notamos el está muy bien J Si Reilly que es uno de mis actores favoritos llega al que es otro chico que me gusta siempre está Joaquin Phoenix aquí digamos que hasta Le a darle soporte deja y no es que me apasiona

Voz 1887 18:19 me pero déjalo ir iremos recomendamos de parte de Carlos Boyero a partir del viernes los hermanos Sisters

Voz 16 18:32 Bin

Voz 1887 18:35 el cierre musical de La Ventana del cine Carlos Domínguez insiste de los cuatro de Liverpool no menos no

Voz 0324 18:43 es que te respeto muchísimo que hoy estás pasa el Nou mal buena una mala noche pero bueno eso Un día en la vida una de las grandísimas canciones de los Beatles en Piper evidentemente te soy sincero creo que fundía grandioso en la vida de del Liverpool

Voz 1887 19:06 sí señor sí señor lo olvido e iba al fútbol nunca

Voz 16 19:19 eh