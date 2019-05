Si Sí o Si No 1x03 | Los perros (08/05/2019)

Voz 1 00:00 un uno con

Voz 1005 00:17 Bob Pop hola a todos esto es programa tan necesario como un biopic de Jesús Caldera poco necesario me refiero hoy empezamos hablando siguió sino de la puntualidad la puntualidad es un si la puntualidad de que el mundo funcione pero no el mundo de los humanos el mundo en general el mundo del sur y Kato también es decir si la mamás y cata llega a los suyos más Arde in puntualmente a cuando ellos tienen hambre los tíos hasta luego es decir la puntualidad también en necesaria para los Kato pero a diferencia de los sindicatos esas mamás que no ha llegado ha sido puntual posiblemente pues porque le perseguía una compleja ha tenido un problema con con un el hecho lo que sea le han pasado cosa a diferencia al ser humano y puntual reincidente es in puntual cargándose en tu tiempo en el tiempo de los puntual vale es el la impuntualidad es una allanamiento del tiempo de los que somos puntuales para la gente que sin puntual entra en tu casa del tiempo Si el tiempo fuera una casa entra ahí ISE caga en tu casa en tu tiempo sabe tú tienes un tiempo para hacer una cosa para ver de una peli un algo y ellos están cargando encima de de esa peli están violando tu ratito por ejemplo de ir al baño que ratito de Asegarce todo eso se lo están lo están haciendo eso sí lo peor está cuando alguien que llega tarde quiere que lo aceptemos con normalidad con por ejemplo Santiago Abascal que llega que ha llegado tarde a la Edad Media y ahora quiere que todos seamos Edad Media y nos pongamos a quemar brujas y hacer cosa que ya no son de ese tiempo ya pasó ese tiempo Santiago han decidido nació un poco tarde no es nuestra culpa Yesa la primera recesión de decisión sino y con esto doy paso a puntualmente porque es lo que toca ahora mismo a mi amigo pop por cierto antes de de que ya bop que está ya a ir a puntito de hablar pero se ha quedado ahí esto no no en ningún mensaje para David Broncano esto

Voz 4 02:20 de de rajar de la puntualidad no tiene nada que ver

Voz 1005 02:23 con qué David con quién trabajo diariamente se pase por el forro el tiempo de los demás hola about cómo estás ahora Jorge

Voz 5 02:31 contento porque hemos cambiado la cabecera sí

Voz 1005 02:33 si saben de cómo manejan saliendo de la guarida pero me gusta creo

Voz 6 02:38 que sobre todo porque le da a la gente que

Voz 5 02:41 no quiere escucharme ya le avisan

Voz 1005 02:43 el principio para que no escuche problema no quiere porque ya sabe que salgo yo sea que han ensayado como a traición claro exactamente y hay gente que no esté claro y por otro lado un poco spoiler pero en el que se agradece al final también tú te Mazo dentro

Voz 5 02:56 nada es que te como la boca es que estoy a favor de todo lo que yo te conozco somos los dos va señora súper puntual súper puntuales de hecho yo soy demasiado puntual siempre llegó demasiado pronto los sitios pero eso también hace que lea más caro a mí la puntualidad extrema me ha hecho abrazar la cultura que bonito eso lleva un libro porque sé que voy a llegar antes de tiempo porque me agobia mucho llegar tarde pero técnico

Voz 1005 03:21 dado que esto que estás diciendo de que el hecho de llegar antes de tener que esperar te está animando la lectura es a estos ratas como David Broncano por ejemplo se pueden agarrar a eso para decir Bob he llegado media hora tarde porque yo lo que quiero es que tú eso es verdad por por la formación de miras tu nacional vamos con el tema cultural del día el primero que hable que abrimos me interesa muchísimo hoy es el primer día que cambiamos y que no es una canción o poco de hecho no vamos con una película vamos con un señor que hace películas una obra en Miyazaki sabes quiénes no hombre claro si Miyazaki

Voz 5 03:55 les damos lo Koke

Voz 1005 03:57 El viaje de Chihiro si mi vecino toro miro decir a Montoro que que también tiene vecinos este señor vales un creador y director no sé si él hace lo dibujo ató no sé ni cómo se llama bueno a ver Miyazaki a su favor si no se nota mismo pues hombre me hago Milla lucky es uno uno claramente Miyazaki ha creído ha creado lo que yo llamo la la fantasía emo el género de animación Fantasía emo fantasía lánguida fantasía sin ganas de vivir en la película de Miyazaki hay un montón de cosas fantásticas uno lobos que vuela todo es muy fuerte básico pero los personaje lo viven pues con con con desgana lo los personajes son una gente que que lo ven todo hoy que estarían ha costado esta gente que en agosto por la noche tienen frío que hace Frasquet pero se agradecen no pero muy un frío esta gente que no se baña porque hoy que cierto ala así son todo lo personaje Miyazaki

Voz 5 04:55 a todos

Voz 1005 04:56 vamos a poner de hecho he pedido a Antonio tres para que haga alguna cosa aparte bueno traerá agua no le gusta no le pidió hacer labor de ella pide un café claro

Voz 5 05:05 lo tira por encima de la cabeza entonces digo

Voz 1005 05:07 a ver si goza por lo menos con labores de documentalista que me sacara una escena de El viaje sí hay película por cierto que al todo el mundo le gusta ganó el Oso sí vida Caña Caña que la película escondí hasta mira

Voz 7 05:20 Iñaki creía que había desaparecido lo necesitará para volver a casa

Voz 1005 05:26 y sesenta alumnos hayan dado un seto

Voz 8 05:29 ya

Voz 7 05:31 yo lo que es una tarjeta de despedida

Voz 9 05:35 Chihiro

Voz 7 05:38 giros y claro eso lo habían Domina Nostra robando sus nombres aquí te llamase pero conserva tu verdadero nombre común secreto pero poco la Elvira qué es lo que no quiere decir que él se en varas paremos un momento Roberto

Voz 1005 05:53 no es decir que está muy bien que Chihiro salvo haya olvidado Chihiro tiene tiene ideas muy potentes y es que yo el pero por qué hablan

Voz 5 06:01 sí porque ellos se lo echan

Voz 1005 06:04 porque habla ese niño como sí parece que que no pueden hacer que alguien dormido mira hay Swiss lo que pasa en las películas de Miyazaki es que parece que todo el mundo está hablando con chupan ha costado con un señor dormido al lado no quiere después Turner seguirlos Sisa cambiar tu nombre aparte otra cosa que me porque vivió visto muchísima peligro sin gustarme en este caso puedo hablar de de que la mira o con autoridad me he visto esto todos Siro es decir una cosa que me ofenden muchísimo es que hay una una moraleja una metáfora hay que es que al principio una película los padres de Siro se quedan comiendo en un sitio porque los hombres son de buen comer lo lo dos el padre y la madre se van convirtiendo en cerdos eso me hace un insulto a la gente como a mí que me gusta comer que yo lo que haría todo el rato es comer en la vida es decir todo no tendría sexo no haría programar Jones habiendo comida buena llame y eso es un insulto

Voz 5 06:53 Jorge es que sabe yo ante eso es una cosa si éste no tuyo a este autor habla mucho más de tipo que de él ya habla bien o mal para mí no pero yo sí tu amigo estoy aquí Portillo tampoco voy a ver yo aquí a ponerte a parir porque no hago más programas contigo yo me lo vas aquí muy bien pero es que yo soy súper fan y te digo porque hablan así porque si hablan con un tono más alto si piensas que a quitar la ropa ponerse a forniquen

Voz 1005 07:24 porque eso te pasa con a mira camino

Voz 5 07:27 vas un poco también con toda la animación japonesa que siempre veras

Voz 1005 07:30 hombre momento se va a convertir digo Cano esto llama

Voz 5 07:33 en esto es todo esto va a ser

Voz 1005 07:36 el vómito que unida reflexión porque me pasa allí también hombre yo en el tabloide cuando era es verdad que ya de adultos menos pero yo cuando tenía doce trece años lo trabajé todo lo que pude también entonces cuando veía ya manga que no era en Taiz digo a pero aquí no aquí no se va a nadie y con con esta peligro pero es verdad que te garantiza que dices aquí no se claro ese toro

Voz 5 07:56 de voz te deja claro dónde estás qué bueno reflexión lo vamos a dejar aquí pues yo creo que ya con esto está represión cultural a la gente le convalidar un par de Haynes asignaturas ahora lo mismo que te digo esto Miyazaki no Miyazaki sí

Voz 1005 08:09 me voy con el tema principal del día es el tema que vamos a decir sí sí opinó hoy el tema iba

Voz 5 08:15 decides tú claro como casi el

Voz 1005 08:18 el resto en la cosa del programa la verdad es que también lo decía es vale hoy el tema principal son los perros

Voz 5 08:24 a los perros para mí son un sí claro sí pero los dueños de los perros no

Voz 10 08:31 o entiende la picardía decir los perros como animal como a mí me encantan los perros

Voz 1005 08:36 a esta muchísimo por eso no tengo al gustarme mucho los perros por eso lo dejo a los perros que estén bien los perros pero ellos que League

Voz 5 08:42 tienes Morales me da siempre es que es así lo P

Voz 1005 08:45 pero cuando no eran humano bueno vamos a llamar a una persona que le gustan poco los perros hizo el de vamos a aplicar todo esto para que no dé su opinión llegue el chiste de Dani Rovira hija resulta que puede mira pues la verdad que es que coincide claro

Voz 5 08:57 claro graciosas

Voz 10 09:00 hola Dani Rovira hola hola qué tal tú tú me que pasa te Beto

Voz 11 09:06 si te veo como como como la como la mitad de la cara pero bueno es necesario verte entero

Voz 1005 09:11 ya está ahí yo te nosotros vemos actriz es sólo de hecho tenemos un Frei inmóvil

Voz 11 09:17 Colón fray pues sí soy muy bien pero bueno pero

Voz 1005 09:19 al ser tu Ka de hecho no es el Foreign que mate favorece donde tengo que decir

Voz 11 09:23 no me dejó yo me estoy viendo como en movimiento

Voz 1005 09:26 nosotros no tiene claro cómo

Voz 5 09:28 de perrito Pachón ahora mismo el saque

Voz 11 09:32 es una cosa de de una cosa después de quinientos agentes aunque con un puto Freire donde hago como yo no tengo frío bueno yo yo yo funciona muy bien

Voz 1005 09:44 es Dani te acuerdas el retrato que te hicieron el otro día la resistencia que hace pues si ese es el escenario de la sala mimo y eso es lo que tenemos ya lo vamos a hacer así porque es verdad que de fue de quinientos dieciocho bueno para que nos vean no estoy solo está aquí Bob vale yo giro la pantalla

Voz 11 10:00 te escucha te escucha o que te estoy loco en voy Nieto súper guapo todo el rato

Voz 5 10:05 es un Frei muy impactante tengo muchas ganas de que da este programa en You Tube sólo para que te veas todo el rato así nos demandas es correcto no no ya ya está la demanda

Voz 1005 10:16 a eso pero bueno a ver Dani en el programa este que estamos haciendo de una forma completamente irresponsable decimos sí os sino a cosas y en este caso estamos hablando de de los perros que es el tema principal el día entonces sí

Voz 5 10:30 es la opinión del programa que coincide mucho

Voz 1005 10:32 con la mía es decir en la mía Bob tiene una opinión pero tiene menos peso porque había que uno uno a unas escalas el la mía es que lo

Voz 5 10:39 pero sí pero los dueños de los perros no

Voz 1005 10:43 entiendo totalmente totalmente de acuerdo han si está de acuerdo pero hay otra llamaba tipa pero si eres tú el dueño de perro Danny tú lo sabes eso no yo no sigo

Voz 11 10:51 yo yo soy yo soy coetáneo suyo te no digo usar el también el concepto dueño a veces se me escapa pero somos familia más que otra cosa no pero soy soy poco partidario de lo que tú dices no todos pero pocos de perros de gatos niños vale yo Yulia

Voz 1005 11:09 es decir a mí me opiniones que el los perros a nivel mamífero a nivel vivo es la hostia pero en su en su momento los perros eran lobos es cuando el perro confluye con el hombre cuando empezamos a engañar lo sea tenerlo ahí a llevándolo a la aldea ya eso cuando convertimos a unos seres precioso uno lobo que si quieren te arranca en la garganta de de la metáfora acaban siendo pequinés perro pequinés se que lo que son son ratas grandes de hecho no son inmigrantes lo pequineses es decir y son ratas entonces es la el momento en el que confluyen el con el ser humano cuando lo Ferro semana la mierda qué opinas tú

Voz 11 11:50 a poder hacer una una valoración de lo mejor tres mil años tres mil años de complicado sobre todo defender defender esta teoría con el frente mineros

Voz 7 12:07 cabe te digo que es una pena podría ser de hace tres mil años se porque donados a consideró poquito prehistórica

Voz 11 12:15 de hecho ahora mismo podría a lo mejor de morderse la garganta perfectamente

Voz 1005 12:22 y en contacto con los humano en hay mucho

Voz 11 12:26 a ver hay mucho hay mucha matice mira hace poco me leí un libro la llamada de lo salvaje que hablaba de una especie de Jack London finamente o es un cejas que una de las que ya estaba cómoda ir por la crisis de la familia lo vendieron empezaron a tirar de trineos con las Salva Harley de repente se encontró con un logo tuvo como esa diatriba adhesivos divido domesticado pero tengo ahí genes que ya serenarse y se va con los lobos y es muy bonito muy bonito lo que pasa que eso no pase un Haski esto hará un chihuahua diga me lo voy lobos no vaya porque no sólo es tu familia ya no no no

Voz 1005 13:09 pero un montón de Chiguaguas tú ahora mismo porque yo lo que lo que diría lo que le diría en la gente de perro mi mensaje para la sociedad aprovechando que tengo un micrófono que todos los que soy dueños o cambiar es el hombre decir que soy amigo de los perros que tenéis es que claro es que eso que has hecho tramposo eh

Voz 11 13:28 entonces lo que deberían porque físico el que me marrón

Voz 1005 13:33 eso verdad entonces yo creo que lo justo si realmente vosotros queréis a a estos seres que conviven con vosotros lo que debería hacer es ahora mismo toda la gente que no esté escuchando que coja sus perros que lo lleven a dos en la zona verde tampoco se tiene Ki-moon lejos es decir si detrás de la ahorra más de tu casa ya hay un Javi medio grande is soltarlo hay todos los para mí imagínate qué bonito sería todos los a los de Madrid sueltos a la vez ahí igual a todos hay incluido la incluidos los de la protectora lo de la productora los perros ciego empujando a cien con los perros de la policía que se pongan a buscar hachís ahí por Madrid Love todos los perros que hacen algo en la sociedad todos sueltos suelo paralíticos también lo saben lo delataron o sin silla de ruedas eso dice eso a lo mejor dudaban un poco dice yo quiero un poco de contacto con el ser humano todo precioso formando una enorme camada y a lo mejor ya no sé si revelándose por un poco de rencor que no podían tener a a al ser humano ya dejándonos informan una sociedad nueva de perro y mucho más avanzada o atrasar no lo sé porque existe sabes

Voz 11 14:39 Nicolas llama White Goss no me dijiste tú sí sí claro sí sí os acojan antes sí sí sí es un el hecho de Déu de un perro que lo abandonan hijo de mete lo meten en todo el circuito después de perros de pelea seguidos y luego perros escapa libera al resto de perro hice monta una especie de jauría de perros cabreado con el ser humano por mitad de la ciudad

Voz 1005 14:59 pero te queda muy loco pero eso precioso se

Voz 5 15:01 claro que como yo no estaba escuchando estos últimos reto porque yo tenía en mente aún Chihuahua

Voz 12 15:08 en medio de una jauría de lobos convicción se coma la Britney Spears en los Globos de tres contra Chiguaguas que decide que sin futuro es ser Entertainment de lobos hace un repertorio buenísimo haciendo de bailes a los lobos José Beyoncé la Super Bowl hostia ahí estaba pero no M

Voz 11 15:25 cabeza aparte bien mucha pericia el chivo chiquitín es que mandan como no como en la película mercenario Joe Pesci

Voz 1005 15:35 claro que no Soraya Rajoy convocó ayer también correcto y es verdad que a lo mejor esa sociedad pero me gusta mucho eso lo extendería aparte Chihuahua que cada perro cumpliría un papel pero en una sociedad de perros

Voz 11 15:50 pero por ejemplo estos perros que han sido cruzados con su propia familia para que la raza y al final son perros que se quedaron a medio camino extensión poco color los reyes

Voz 1005 16:00 no es perro una siguiéndole vería que lo mejor los ojo que tú ves que hay detrás falta un verano un golpe de Ono algo verle

Voz 11 16:08 a lo mejor si hay un pero cruzado de mil historia un poco como la Rosalía de los perros no

Voz 1005 16:16 apropiación vale claro claro

Voz 11 16:18 no es lo mismo es trasladar una cosa la otra pues al final no

Voz 1005 16:24 bueno todos hoy con Red Bull rinitis de perros ella maravilloso supervivientes con perros fíjate con la con la perra Pantoja la verdad Radio Gaga de perro dos perros muy bonachón es de perros que están más desfavorecidos sí sí ha sino de perro quedar muy bonito

Voz 11 16:52 todo lo formato que hay de programas absolutamente todo pero de pero de repente lo Manolo no como dos perros comentando de fútbol con los deporte las cosas en el Chelsea escrito de aquí ya que que hacer un mundo paralelo de absoluta pero

Voz 1005 17:08 bueno todos potable alta pero bueno hay hay discos de perro sabéis que hay discos de villancicos con dos perros con ladridos esto es maravilloso Paco Clavel maravillosa de perros canciones en ese giro por ejemplo al puente sobre el río aguas turbulentas ladridos eso precioso sí

Voz 11 17:27 me dio mala y perros que monte entienda de cosas absurdas para los humanos ejemplo eh perro sea el que sea el delito que se le pone el humano

Voz 1005 17:43 es exactamente lo caro perros que quieren hacer de los humanos carnívoro como los humano que hay alguno que leí una noticia de gente que está intentando que el verano aquí Daniel estamos completamente en contra verdad dime que aquí

Voz 11 18:00 bueno lo que pasa que que la vía de hoy pueden comer practicamente todos pero bueno el uno de Giotto lote dos mío son chico entonces ya hay le tengo que dar de comer lo que el perro necesita para estar sano

Voz 5 18:13 eran alérgicos antes de estar contigo

Voz 11 18:15 que sí vale si no porque aquella que fueran dos era mucha casualidad Daly

Voz 1005 18:23 que por cierto B pero ves que son alérgicos perro pues por carencia en contacto con los humanos tú crees que lo logra de la Antigüedad que la gente viales que a lo mejor lo había pero se moría muy rápido había selección natural selección natural

Voz 11 18:34 lo he dicho yo no he visto en ningún lobo tomando ordinales

Voz 1005 18:38 nos vamos no me joda Corti ni uno ni un perro ni un lobo ve gano diciendo mira yo me lo pones todo con brotes de soja pues no no lo perdían los lobos Erandio

Voz 11 18:51 no he visto ningún logo comiéndose una gallina pero previamente preocupándose allí nació Felipe

Voz 1005 18:56 yo creo en Liga esta cabina oye oye tú cómo estás te voy a voy arranca ahora mismo el gaznate Nate pero de tu vida te la considera Casio plena qué porcentaje de tu vida

Voz 11 19:06 metía en unas jaulas sencillamente es exactamente eso

Voz 1005 19:09 así que nada Daniel oye en te vamos a dejar que creíamos que iba iba ven mucha oposición con hechos no no en un punto había un encuentro precioso no sí lástima el Sovereign porque todo lo demás ha funcionado Fenômeno ni tiene un pasado

Voz 11 19:23 la de Face Time podía haber sido una llamada para una foto de Google

Voz 1005 19:28 pero la verdad es que ninguna foto de Google te saca tal como lo mismo decir eso es verdad que hemos ganado para la comedia tiene que entender es verdad que muy bueno

Voz 11 19:38 es una cosa he cuando vea esto idea Alfredson yo urgente las cacas de perro iré a la Cadena Ser cuando estoy prestando otro poca caca por favor

Voz 1005 19:47 me parece fair play completamente mí gracias Daniel gracias por Ike nada que ya sabes que ahora en cuanto llegue a donde tiene que ir a soltar a los perros a que vuelvan a la libertad

Voz 11 19:57 sí sí lo voy a los voy a los voy a soltar a tope oye cómodo cómodo se llama poca para ya a otro poco

Voz 1005 20:03 sí sí yo sino es ponérselo eso es sólo una semana por lo menos sí sí

Voz 11 20:08 sino fisión sino eso es sí sí ese no me pareció me parece muy bien creo que ésa era una canción de Equinoccio

Voz 1005 20:14 pues no de descubrí ayer buscando el primer programa que había puesto en Youtube que es una canción de David Summers si te ha dicho Samarás David David Summers era porque no me refiero a David Summers me refiero al hombre donde el hermano de Donna Summer no singular David Summer en el de los hombres que Summers ya ya ya pero que lo he dicho y estaba atentando culebrón

Voz 5 20:41 Macy's asistió sino que también no va a demandar dos demandas en una misma semana tampoco nos da tiempo

Voz 11 20:46 la verdad que sí no pone hoy sí un sí ponen los internautas

Voz 1005 20:49 y ponen al rara caer me parece que la tilde en el primer

Voz 11 20:56 sí sí así que es difícil no junto que es como destino

Voz 1005 21:01 voy a voy bien de verdad el sino el sino de los tiempos oye que un beso a Hollande que mil gracias y que y que a tope con con los perros que a tope con lo puesto también eh vale tengamos ya Daniel me Engracia

Voz 11 21:13 pero claro está

Voz 1005 21:16 bueno ya hemos dado el mensaje sobre los preguntaré te da buen friend que bueno Dani estaba precioso un póster y ahora los perros ya sabemos que ha perdido ahora está resuelto para la ciudad cuando baje estudio esperando que estaba está todo tomado hay un pequeño

Voz 5 21:28 la sala bailando en Callao te digo una cosa yo pedrería

Voz 1005 21:30 seguro que a mí no es decir si encima Long de Sí Se metieron a mí al cuello como la película dichos Messi cuando yo he sido el que abierto el digas

Voz 5 21:41 ese es el mis te es que te va a hacer una escultura

Voz 1005 21:44 sí que es verdad que todo buena claro yo seré ahí cuando dentro de años en el mundo de los perros cómplices de los Ximo pero el planeta los perros pues yo estaría ahí

Voz 5 21:52 de hecho los perros cuando han caca en la calle Aranca fluorescente sólo para ti sabes cómo estos pitos que sólo escuchan los perros está micro frecuencia pues ellos harán una caca de un color que sólo puedas ver tú para que nunca la pises para accidente un homenaje a ti pero qué cosa más bonita acaba de ocurrir

Voz 1005 22:08 es una nostalgia ya que necesidad sí preciosa hablando de reflexión es precioso

Voz 5 22:15 a batir a más porque de Tetro Katy pues venga dale y Kiki

Voz 13 22:18 Mari que que que que ya abultado hora

Voz 11 22:21 el hombre que a mi me gusta no me lo quita tu señora

Voz 14 22:24 pero ERE Martí laca de hoy traigo mi sí pero no para este programa de una cosa que me tiene a mí en un hay Illes sí pero no a usar emoticonos es tique después

Voz 1005 22:39 a los chats de Whats App The Telegraph

Voz 5 22:42 yo digo un sí total porque yo creo que el mundo del motor es que resume tantas cosas una carita sonriente

Voz 1005 22:47 el lo de la imagen Un besito que te lanza un

Voz 5 22:50 por ejemplo un ex tiques de Spider Man Rosa con todo esto Aena David y creo que es que además destroza el lenguaje tal como lo conocemos y además de deja claro que las palabras son importantes según para qué cosas pero hay conversaciones frívolas de tiqui taca ta no de te basta un Stricker Un Gift bueno un guiño

Voz 1005 23:10 el el geek bien usado en la verdad es una maravilla

Voz 5 23:13 yo creo que nos cambia también lo es que entonces estamos dependen las palabras no las palabras tener su sitio en una importante en un texto largo en un libro en un guión de una película pero para una conversación que tampoco está de importante una Stricker o un Give o una emoticonos nos pone en nuestro sitio en demuestra que tampoco es tan importante todo lo que queremos decir

Voz 1005 23:32 sí eso es muy bonito eso es a favor del sí pero

Voz 5 23:35 luego tengo aún no hay un no gusta por no poner pero por una cosa personal que me afecta adelante que Joana de repente cuando hablo con la gente hago emojis no me digas y Edward pero así lloros anotó desarrollado anda o Asensio

Voz 1005 23:53 quedan para la gente de la radio primero ha puesto la

Voz 5 23:56 Carey otra vez para que tú escribas para la gente que no lo vea en You Tube que deberían pero la gente que sólo escuchen podcast si te así así Bob ahora mismo ha hecho las gemelas bailando exacto lo obras hablaba así también ahora hecho la Lillo chino éste es lo eh eh entonces claro a mí eso me está afectando Mi vida cotidiana porque yo antes parecía una persona un poquito más normal pero ahora Amestoy entregando mucho al uso del emojis físico que bonito eso sí entonces no sé si es bueno sino de bueno yo quería medida compartirlo contigo

Voz 1005 24:26 sobre todo yo creo que he cuidado con cuando quieras a ayudarte de objetos y que la mierda con ojos física no veo es que voy a así lo haces así sueltas hay un papelón ahí aparece en más brusco

Voz 5 24:38 lo va difícil me parece poner los ojos

Voz 1005 24:42 creo que con la gafas clavada en esa mierda la sonriente es decir tú unos ojos se lo pone el coja a lo mejor ha comprado una paga le quita los ojos y se ponen a la mierda pero ahora como hace él

Voz 5 24:54 sonrisa que difícil porque es muy complicado yo no sé si tengo que seguir indagando en el mundo el que difiera de Stricker o empezar a quitar mejor gente

Voz 1005 25:02 podría podría ser la verdad que yo creo que que tires yo creo que veo a donde llega la locura te hago una pregunta yo el elemento allí irónico en el que no dicen me dicen yo por ejemplo creo que le Moggi uno de los más usado creo que es que es el de carita guiando con boquita lanzando obeso corazón cuando es ese utiliza tres veces seguidos que se usa mucho yo creo que significa Sisi claro lo que tú digas hijo debut efectivamente entiende es decir la gente lo pone así porque quedan tal pero si lo hubiese dice te te te cortan la conversación así sí claro si lo que tú quieras tirando anda

Voz 5 25:38 mucho al de los ojos para arriba donde que son dos ojito mirando barrio no demore mio a claro ese yo lo uso mucho pero pero ese no es irónico no siempre dando estoy un poquito hasta la pipa pero yo sí decir pues ya te digo sí pero no al al este uso pero voy a evolucionar porque yo creo que esto es de las recorrido yo creo que a tope hay que te quieren

Voz 1005 25:57 lo que vivas en Mollet me parece maravilloso

Voz 5 26:00 subida de Mollet que tengo una película celoso

Voz 1005 26:02 no no la vi fue hace bueno ahora es turno de darles si es sino a la persona la gente está ávida si es y no es no sabe qué hacer con su vida íbamos a a preguntarle a a contestar la gente que a preguntas como Cristina que no dicen las bromitas de meter una rodaja de chorizo en el sobre electoral sesión sino que es el causado

Voz 6 26:22 el pero pero no

Voz 1005 26:25 pero no no clarísimo crees que estar antigüedad Sánchez igual ya decir ya lo peor lo menos malo es que nos roben Super dos mil quince por cierto recordemos que esto como hemos grabado programas a la vez cosa de puentes y digital esto sigue siendo aunque ya hace mucho pero sigue siendo un país en el que gobierna Pedro Sánchez ahora mismo guapa pierna por por una moción de censura sino con una elección entonces no sabemos dónde estamos eh eh

Voz 5 26:50 de que la gente esté escuchando mi voz y ahora mismo está

Voz 1005 26:53 que está en paradero desconocido ahora mismo el azar desaparecido sí sí que lo hayan hecho como en Buenos Aires hace tiempo pues lo mismo quién sabe entonces pero la verdad a Jito de hecho ni siquiera esto ya el toro le hay muchas formas políticas de Olear que se están poniendo muy de hola por desgracia donde por desgracia entonces el otro Leo no vamos a votar intentando hacer votar en serio a intentar votar ya ya habéis votado ya esto que contamos no tiene ningún sentido venga cuando haya otra vez si vuelve a haber elecciones alguna vez

Voz 5 27:23 lo va de voto Amal y estamos como estamos es claro es las botas son voces de ultratumba claro

Voz 1005 27:28 mira no me esperaba que el inicio de ultra acabaran tumban pues el es que suele acabar así sí sí paga casi vale vamos a contestar en también a Vincent Jolie que dice Shakira has sino Shakira para mí es un sí

Voz 5 27:44 hoy

Voz 1005 27:45 claro a mí Shakira

Voz 5 27:47 gusta muchísimo para mí es una clara del lenguaje de hecho creo que Shakira canta con emoticonos

Voz 1005 27:51 es que ella caro el la la figurita que hace con los perros se vuelve loco cuando canta Shakira te digo mal ir a parte a mí yo estoy muy a favor de Shakira porque ella ha empezado acabar con el patriarcado en la evasión de impuestos que sin mordaza ha estado dominó ahora por hombres la evasión de impuestos bien te digo que la la hija de Franco y la nieta han trabajado muy bien esto eh pero han sido medir menos mediática es verdad pero ya trabaja los

Voz 4 28:21 lo perdió alguien de la una tía un alguien del reino la del emérito Pilar también a lo mejor al final también trabajo

Voz 5 28:29 sí sí yo sí que ha habido mujeres pioneras también el esto a las que desde aquí manifestó

Voz 1005 28:35 dos nuestro a para luego respeto y apoyo claro por abrirá acabar con el pase en el la evasión de impuestos bueno y acabamos ya el Pro Ama hoy con la canción que si en este caso es una canción muy desconocida pero que me gusta mucho de un grupo que se llama la canción se llama Toti tía ni de un grupo que se llama Chicano Batman todo con ese nombre no puede ser mala para nada eh tiene el organillo más divertido del mundo ir con esto acabamos fisios sino gracia Bob Pop Antonio tres Elena David Roberto Paz Vega que creo que hace tiempo que la gente no les da las gracias yo creo que ahora mismo es decir Paz Vega dicen como Gracia sabe inglés toca el corazón de inesperado Paz Vega en la segunda mejor actriz de photocall que tiene España estoy completamente de acuerdo contigo hasta aquí sí sí sí yo sino gracias

