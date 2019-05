La comida de verdad, según Carlos Ríos

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora Veinticinco uno Monés robo Ferral la la la

y lo más si usan Twitter usan insta

Voz 3 00:19 es probable que hayan visto fotos etiquetadas con Amjad Rial Foot pero si no frecuentan las redes sociales quizá hayan detectado en su entorno una reciente pulsión por evitar los productos procesados platos preparados es para evitar los snacks bueno hoy vamos a hablar de este movimiento y como siempre nos acompaña responsable de la sección Gastro de la Ser Carlos Cano buenas noches buenas noches

Voz 5 00:40 eh Carlos qué es eso de Rial fue la traducción es fácil comida real comida de verdad

Voz 0335 00:45 básicamente es todo lo que se come menos los productos ultra procesados aquellos que han pasado por manos de la industria alimentaria y que nos llegan con una lista bastante poblada de ingredientes barra bueno y otras cosas no que que luego vamos a mencionar por ejemplo una lechuga fresca es comía

Voz 5 01:03 de verdad pero una ensalada César ya envasada

Voz 0335 01:06 y con un poquito de salsa eso no llegan a un ultra procesado en realidad lo de Real food no es una dieta más bien es un estilo de vida pero a diferencia de Slow

Voz 3 01:16 Foot que ya hemos hemos hablado mucho aquí

Voz 0335 01:18 exacto bueno pues Slow Food quizá tenía un origen más político económico si quieres un carácter humanista real en cambio tienen un origen científico sus argumentos tienen mucho que ver con la nutrición y en general con la salud en en el fondo hablaba antes de la lechuga no es nada muy revolucionaria Se trata de comer parecido cómo comían nuestros abuelos pero hace no se dos años sonaba a tendencia gastronómica algo de una minoría no hago

Voz 3 01:47 ya vemos cada vez está la gente más pendientes se extendió como la pólvora y surgió de repente se lo ha inventado si se

Voz 0335 01:55 es el alimentado a alguien que tiene nombre y apellidos se llama Carlos Ríos es un dietista nutricionista que además acaba de publicar un libro come comida real tiene consulta al Madrid aunque desde Huelva y estudió en Sevilla hay hay que decirlo donde reina donde se ha convertido en una referencia absoluta es en Instagram ahora mismo tiene más de ochocientos mil seguidores que es una barbaridad triplica a gente como Alberto Chicote o como derechos Marta que ha pasado también por Hora Veinticinco gentes muy famosa en Instagram pues el el triple es una es una barbaridad que les sigas habrá queda muchos consejos y que no se corta un pelo a la hora de señalar con el dedo le da lo mismo que sea un hospital público una marca de yogures a una cadena habla con nombre y apellidos totalmente

Voz 3 02:37 Carlos Ríos buenas noches hola buenas noches tu tu tu libro empieza con una referencia al cine esta entonces

Voz 6 02:46 esto no es ser real

Voz 7 02:49 de quién voto definirías real si te refieres a lo que puede sentir a lo que puedes oler a lo que puede saborear Iber lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro

Voz 8 03:04 este es el mundo que tú conoces

Voz 3 03:07 Carlos dice dices que vivimos en Matrix porque vivimos en Matrix

Voz 4 03:10 pues porque digamos hemos aceptado como normal el entorno en donde pues hemos nacido y hemos crecido en este entorno sobre todo a o referencia al sistema alimentario entonces el sistema alimentario en donde nos hemos desarrollado es fundamentalmente ultra procesado es decir lleno de estos productos que a la larga son perjudiciales para la salud por tanto la gente está un poco digamos engañada y sigue por ese camino que elevaba perjudicar un cierto intereses para que la gente siga por ese camino

Voz 3 03:46 hemos sido hemos ido cayendo en eso porque antes hace años no había tantos productos ultra procesados pero es verdad que hará la gente ha ido cayendo a partir de mi generación yo creo van cayendo en base al engaño siempre bueno

Voz 4 04:00 obviamente no sea cuando hablo del engaño pues hay muchos factores es decir uno de ellos el marketing y la publicidad al aparecer en en nuestro sistema alimentario estos ultra procesado cobrar mucho poder económico utilizan ese sepa ese poder económico que bueno como todo negocio legítimo para publicitarse por todos los canales llegar desde lo más pequeño a los más mayores no pero luego también los numerosos puntos de venta hacen que comamos esos ultra procesados o también incluso el tiempo que ya llevan con nosotros hacen que lo veamos como normales o incluso de nuestra propia dura es decir que hay muchos factores que hacen que al final dentro de usted está compra acabe se ultra procesado aquí dentro de tu alimentación pues también

Voz 3 04:50 otra procesados que acaban no está en nuestra cesta de la compra aunque algunos ponga que son sanos porque la publicidad muchas veces también va en eso

Voz 4 04:59 ya en cuando hablábamos de engaño hablo de que muy poca marca te van a decir oye este saludable pero es que el marketing funciona así el marketing funciona por sugerir por persuadir Tea que son productos o aparente que te dan la apariencia de que son seguros y saludables incluso beneficiosos para di que el herido un reclamo de qué rico en fibra vitaminas y luego no es lo que es el que

Voz 3 05:27 es el caso de la ensalada de la lechuga que ponía Carlos Carlos Cano que me parece paradigmático no porque uno piensa no me da tiempo de comer voy al supermercado evidentemente en mi trabajo no tengo las herramientas necesarias para hacerme una ensalada y aliñar a Bono como como unos en la línea te compras una ensalada de esas envasadas con su salsa dices bueno esto es una ensalada pero eso no es sano

Voz 4 05:50 bueno ahí lo que tendríamos que ver es que obviamente hacia esa ensalada dañadas unas salsas ultra procesadas con Picatoste con queso procesado con carnes procesadas decir que es lo que compone la lista de ingredientes de ese producto porque al fin al cabo de lo que yo intento concienciar a la gente de que oye todo producto que te lleves a la boca a tu alimentación que va a formar parte de dicho mira de dónde viene es decir que es de que está compuesto ilesos pero los a comprobar en la lista de ingredientes como empezaste tu en esto bueno pues si te refieres a redes sociales pues eh

Voz 3 06:33 no tenía interesar al margen que seas nutricionista pero cuando empiezas a mirar realmente la etiqueta

Voz 4 06:40 por decirlo de alguna manera pues cuando salida carrera ahí empecé a pasar consulta me di cuenta que la gente que venía consulta tenía digamos esa por así decirlo esa inquietud de de ver mejor fundamentalmente para objetivos estético pero bueno yo luego le llevaba por el camino de de la salud que es el el mejor no el el objetivo de estar bien ir tenía un Kaká es decir tenían mucho lío en saber cuál eran producto buenos para ello y cuáles no yo con un poco la tecla de de enseñar este rival Putin de hoy estos son esto es la comida real estos son buenos procesados estos son ultra procesados come de esto complementa tu dieta con esto buenos procesado e intenta evitar estos ultra procesados eso cambió digamos El paradigma para muchísimo que estaban centrado que sin calorías que sin nutrientes que tiene y eso pues al final lo llevé luego a las redes sociales en el libro de otra manera

Voz 0335 07:42 las explica que la bombilla se encendió cuando una profesora en un ejercicio de clase le pidió que sustituyera a unos frutos secos por unas galletas y que luego lo que bueno esa esa idea inicial

Voz 3 07:58 el redondeó con con algún que le dijo su abuela que es lo que te dijo te abuela claro que sí

Voz 4 08:04 mi abuela pues a lo mejor yo le Trey algún tipo de comida que yo compraba pues me decía hoy la comida que venden parece de mentira

Voz 9 08:13 yo al principio no era va no le daba

Voz 4 08:15 la importancia porque oye pues digo es como que sí que pasan mucho tiempo con el móvil no es de su época no pero al final esos conocimientos que ya tenía o esa realidad que ya tenía guardaba un mensaje muy potente y es que se han introducido unos producto que hemos dado por hecho de que son alimento dos Si son buenos para nosotros y no lo son tanto no y eso luego tenía digamos un demostración científica porque había científicos que estaban investigando sobre ello los estilo estaban demostrando no entonces ella ella sin saber de nutrición sin saber de calorías y nutrientes que es lo que me estaban diciendo la carrera sabía perfectamente cuál era la comida de calidad y sobre todo cómo cocinarlo para hacerlo de forma deliciosa porque al final Gabón no olvidemos que la alimentación es un placer no se trata de de hacer dietas para sufrir como muchas veces gente cree que

Voz 3 09:12 los antes cuando cuando hablábamos del tema cuando empezamos a hablar del tema con Carlos lava de alimentos procesados como que todo sean malos pero actúa antes has dicho buenos procesados tú los divide en tres grupos que son mínimamente procesados los buenos procesados los Ultra procesados eso que es bueno los mínimamente procesados por

Voz 4 09:31 sería el alimento entero que ojo en mínimamente porque todo todo alimento que hoy comemos ha tenido un procesamiento a lo mejor lavado un cortado envasado incluso el pescadero que te quita las tripas del pescado te está procesando pero es mínimo no altera el producto luego hay productos de esa materia prima les a lo mejor lo meten en un bote de conserva como las legumbres de bote o en una conserva de latas como las sardinas las sardinas en aceite de oliva o hacen un waka vale un humus son gazpacho envasado en realidad son platos o comidas que ya lleva un procesamiento pero ese procesamiento no ha empeorado el producto porque no le han añadido o retirado no les han añadido ingredientes no saludables o retirado nutrientes saludables como por ejemplo si yo cojo un no sale quitó la fibra pues lo estoy quitando un pro un nutriente saludable silo en Si yo le añado a esa harina azúcar y grasa vegetal refinada por ejemplo con unas galletas no que sería pues estoy procesando no el origen que sería pues eso el trigo entonces al final Dagom producto ultra procesado por qué porque lleva ingredientes que no son saludables no que serían estos azúcares añadidos harinas o aceites vegetales refinados aditivos sal sobre todo cuando vienen todos junto es decir no cuando viene uno solo sino cuando viene la mezcla de todos ellos y que por eso digo que los Ultra procesados suelen tener larga lista de ingrediente fundamentalmente en más de cien

Voz 3 11:14 qué ingrediente que destacaría entre productos que se consumen mayoritariamente es decir que encuentras mucho en los supermercados y que la gente compra mucho que destacaría es como muy malo es decir la gente no lo sabe la gente sigue consumiendo esto en cambio estos fatal

Voz 4 11:29 claro la gente lo que yo me encontré que catalogó como la comida basura pues eso las hamburguesas con patatas fritas y demás ido refrescos pero ahora sale una bebida energética que es super azucarada o lo zumos envasados que te crees que son frutas y eso es un es azúcar líquido no hizo obviamente lo consume la gente bastante o los derivado de cereales que no tiene nada que ver con el cereal integral de primigenio no es decir le ha añadido azúcares o han hecho barritas de cereal

Voz 3 12:03 cereales en el desayuno son fatal lo cereales

Voz 4 12:05 desayuno suelen ser muy procesados a no ser que te cojas unos cómodo avena centeno integral cosa muy muy rara que que de nuevo no puedes comer solo tienes que cocinar lo tienes que combinarlo porque eso es una característica la comida real no nos comemos la berenjena abocado solo no es que la cocina amos en cambio los Ultra procesado es abrir comer no como una patata frita o o una pizza para el microondas

Voz 3 12:34 es el pan de molde aunque sea integral de muchísima semillas etc etc el pan de molde en

Voz 4 12:39 no mira el pan de molde au bueno el pan general que venden en los supermercados en SER suelen ser bastante procesado porque tienen y ausencia de fibra los han refinado les han quitado la fibra sin él lleva la palabra integral no tiene porque ser integral de verdad aunque ahora con la nueva normativa Delgado normativa va a cambiar pero bueno eso lo que nos con prueba de que pueden haber estado engañando durante muchos años con total impunidad no bueno pues ese pan pues una fermentación muy muy a corta con una cantidad de gluten bastante indigesta es decir y luego con que es acompaña cuanto abuso o ese pan no el pan es uno de los alimentos más consumidos por los españoles donde su calidad nutricional no es que sea la que destaque por tanto si alguien consume pan en el desayuno almuerzo en la cena no está mejorando su alimentación

Voz 3 13:39 la harán hemos conocido la nueva regulación la nueva norma el pan deberían ser mucho más estrictas las leyes las normas ya no sólo la publicidad sobretodo en la publicidad pero también a la hora de de fabricar y poner a la venta productos sí sabemos que son dañinos prueba es una cosa que me parece muy interesante que es que no estamos hablando de sí engordaron engorda que también a lo mejor no Si estamos hablando si son buenas no son buenas para nuestro organismo

Voz 4 14:02 sí claro a ver la la normativa actual de alimentación vela mucho por la seguridad alimentaria eso significa que es muy raro que te vaya intoxicar con ningún alimento en el mercado y eso es ojo eso hay que agradecerlo porque no todos los países tenemos esa la esa ventaja no entonces la alimentación ha mejorada en cuanto a seguridad pero no en cuanto a calidad es decir han aparecido en este sistema alimentario estos productos que no son tóxicos agudos es decir nadie Se va a empeorar su salud por tomar un refresco incluso yo soy de los que dice que dentro de tu alimentación un diez por ciento puede llevar esto ultra procesados algo ocasional el problema está en que la gente abusa porque precisamente está en en Matrix es decir lo consume directamente te todos los días en su desayuno en su cena variable a veces eso varios día varios meses varios años o durante toda su vida y eso está relacionado con estas enfermedades crónicas que están colapsando el sistema de salud como la diabetes tipo dos la obesidad algunos tipos de cánceres tendrán entonces yo lo que reclama es que en el etiquetado al menos de estos productos ultra procesal advierta la cantidad de estos ingredientes que sabemos que no son saludable y las consecuencias a largo plazo como ya están apareciendo en algunos países como en Chile donde en esto ultra procesado que aquí lo podemos encontrar con eso reclamo debajo en en en grasa súper sí demás allí vienen etiquetados con alto en azúcar alto en calorías alto en en grasas saturadas y el propio Ministerio de Salud te recomienda que cuanto menos de estos productos coman mejor para tu salud eso es lo que deberíamos tener aquí

Voz 3 15:52 hay marcas que deben tener tengo mucho cariño no

Voz 4 15:56 bueno las marcas que la comida real que promocionó sí que me tiene bastante Galadí dieron la fruta verdura eso eso me tienen que exacto pero pero está claro que hay otra marca de ultra procesados que no y que los próxima década tendrán que reinventarse o pues digamos pivotar

Voz 3 16:16 hablando de de de la publicidad tu al fin y al cabo es un influencer de la de la Real Foot pero tú hablas de los mal influencer

Voz 4 16:23 sí me influencer es esa es esas personas que tiene en ese impacto en la población ya sean por el número de seguidores por la credibilidad por la fama por lo que sea que pues sus recomendaciones tienen efecto en la población es decir ellos recomiendan X producto y la gente lo compra en el tema de alimentación pues lo mismo ellos recomiendan Équipe producto y la gente lo come entonces cuando llega esa marca con gran poder económico y representa pues esa oferta ese influencer para que recomiende este ultra procesado incluso dirigido a niños incluso muchas BC ocultando que es publicidad pagada sino que que parezca natural y corriente hace que ese influencer impacte miles de personas para que consuman estuvo ultra procesado Hay por tanto empeora su salud por tanto yo ahí le pongo esa etiqueta de mal influencia puede influenciar leer

Voz 0335 17:21 me gustaría recordar que Carlos Ríos ha comparado los Ultra procesados con un poco lo que pasó con el tabaco hace unos años que de alguna manera está socialmente aceptado y que poco a poco paso a paso lo hemos ido en su lugar no icono

Voz 3 17:36 conscientes del daño que hace al organismo claro yo creo

Voz 0335 17:39 lo que que este éxito de del movimiento real footing tiene mucho que ver con el auge de las intolerancias alergias alimentarias enfermedades vinculadas de alguna manera con la alimentación de hecho en los últimos años ha habido una especie de desplazamiento de centro de gravedad del discurso que tiene que ver con alimentación hace unos años casi que solamente escuchábamos a los cocineros cuantas más mejor paulatinamente los medios de comunicación por supuesto las redes sociales se han ido llenando de dietistas nutricionistas que ponen estudios científicos encima de la mesa y que están arrastrando están liderando la opinión en en todo este sentido

Voz 3 18:18 yo pienso que consumir real es mucho más sencillo no la gente yo no sé si no lo hace por vagancia bueno Carlos Cano hace así con la cabeza como no no tengo tan claro que trabaja muchas horas igual es más sencillo abrir una no estima que no está el horno a eso no es cierto no es cierto a ver yo no es que sea porque tú puedes preparar a Carlos Ruiz me va me va a rendir pero tú puedes preparar tu pizza tu pizza con tu masa con dos cosas en congelar la preparas el domingo por la tarde y lo tienes es un poco así no Carlos Dime que sí

Voz 4 18:45 bueno aquí tiene tiene razón en el tema de la planificación donde al final la excusas es por tiempo realmente lo que lo que hay detrás es que falta de concienciación y de prioridad cuando tú tienes esa concienciación y tiene esa prioridad no hay excusas que se te pongan entonces bueno el tema de la planificación es muy importante porque tú puedes incluso cocinar el domingo congelar Tapersex o el hace el día anterior mientras se está haciendo la cena te está haciendo el tapeo o la comida de mañana en fin que realmente buscarse la no pero por otro lado como decía Carlos sí que les ultra procesadores están diseñados para digamos para ese facilidad de consumo yo ávido comidas que tradicionalmente Nos hacían que ahora sí se hacen por culpa de esos productos decir el picoteo por así decirlo con estos producto de es NAC de para llevar que lo puede llevar en el bolso en la en el bolsillo no una un paquete de patata ajo de va una barrita una bollería envasada no pueden todo eso está yo para que bueno es que no tengan ni que cocinar no te facilitan mucho la vida enzimas barato muchas gracias

Voz 3 20:00 sí sí sí te si de facilitan muchísimo

Voz 8 20:04 siempre terminamos esta sección

Voz 3 20:05 los con con una receta en el universo de real Food con qué receta nos quedamos

Voz 4 20:11 a ver bueno hay muchísima recetas además cualquiera que entre en en el Instagram de al footing no fuese compartimos tres recetas nueva diariamente pero bueno sí que es cierto que hubo una que tuvo bastante bastante impacto no acogida que fue pues una crema de cacao y avellanas saludable como se puede hacer una crema de cacao avellanas notable utilizando ingredientes saludables no consta de dátiles vale bueno en primer lugar avellanas no avellanas tostadas o crudas que serían puede cien gramos ciento veinte gramos la agente doble utilizar a estas medidas a ojo y luego para darle un poco de dulce pero no con azúcar refinado

Voz 9 20:55 Le añadimos a estas avellanas

Voz 4 20:58 dátiles seis dátiles lo que quiera uno endulzar que además lleva su fibra vitaminas antioxidantes eh cacao puro en este caso no cacao azucarado sino cacao de grasa seguro ir por ultimo algo a lo mejor para digamos para darle un poco más de consistencia de aceite o bien de coco o bien de aceite de oliva pero que que no sea muy fuerte vale entonces sólo triturados con un procesador de alimentos que tengas en casa sede más y hace una Manteca una crema y al final eso pues lo pues juntar con fruta de estás preparando pues la atípica crema que venden en el supermercado pero que lleva un montón de azúcares añadidos de grasa hala está te baja estás comiendo con frutos secos de verdad con cacao de verdad Icon dátiles de verdad no

Voz 3 21:51 cuántos aprende a tu lado Carlos Ríos come comida real así se llama el libro recomendable muy recomendable ya me me me parece muy interesante que es eso no sólo para para perder kilos para no engordar quién este preparado de las calorías sino sobre todo para quienes se preocupado por la salud Carlos muchísimas gracias

Voz 4 22:08 gracias a vosotros hasta luego Carlos esta semana que viene