Hora 25 Deportes: Luto en Can Barça (08/05/2019)

Voz 2 00:13 en Barcelona pues si día para ir pasando en Barcelona en todas partes donde haya barcelonistas imagínate pasear esta mañana por las Ramblas y encontrarte a la gente chinas no te lo imaginería la radio la radio

Voz 0919 00:24 el Magia Borrás por Barcelona hoy te encuentras con la gente

Voz 1891 00:28 de qué se habla de que es triste muy triste

Voz 3 00:31 es increíble lo que pasó no todavía no lo entiendo no era un partido fácil pero la verdad es que que muy triste muy triste no sé no sé qué haremos a partir de ahora no sé no sé qué haremos con el entrenador básicamente con los fichajes nuevos no sé la verdad es que muy triste sensación estoy como decaído como frustrado situación muy desagradable decepción decepción ni en vida

Voz 1982 00:57 ya a los aficionados del Liverpool ojalá ser

Voz 3 01:00 uno de ellos vivir una una eh

Voz 2 01:02 es tan grande pues que el Barcelona sin Messi es poca cosa tan no funciona Messi ha sido la cosa no pita no chuta hay una Messi dependencia dos Sastre algo que teníamos todos convencidos de que vamos a ganar un partido desastroso de limitados

Voz 4 01:23 deje refleja perfectamente sí pero déjame que tiene José les diría que hay vida más allá del fue

Voz 0919 01:27 Paul era pero hay muchas otras

Voz 4 01:29 cosas en esta vida que producen tristeza Moreno

Voz 0919 01:32 y además hoy van a ver a las nueve de la noche la segunda semifinal el partido de vuelta Ajax Tottenham ya sabéis en la ida cero uno ganaron los holandeses vamos a ver quién es el rival del Liverpool en la final del Wanda Metropolitano en fútbol en el día tiene una noticia en Leganés después de haber conseguido la clasificación el equipo pepineros ha renovado al entrenador Pellegrino que sigue hasta junio de dos mil veintiuno y fuera del fútbol el gran protagonista del día era Rafa Nadal que debutaba en el Master mil de tenis de Madrid ha ganado en dos sets con cierta facilidad al Canadá ese Feli Soccer seis cuatro seis cuatro estas eran sus sensaciones

Voz 1774 02:11 toreo son importantes para mí porque me ayudan a sobretodo a a tener otra opción de jugar al siguiente día hace dos semanas quizás jugar el siguiente día no era una quizás no era uno mejorar porque no no lo sentía así a los entrenamientos ahora sí creo que cada partido me de la posibilidad de de dar un paso adelante que

Voz 0919 02:30 va a jugar en octavos de final con el norteamericano luego vamos a las pistas porque tienen que jugar todavía hoy Fernando Verdasco David Ferrer pero como siempre en el inicio del pero

Voz 2 02:41 clama vuestros mensajes

Voz 5 02:44 buenas tardes Gallego por nada rápidamente para decir que es lo mismo que el otro día llamé para para glorificar a Messi es decir que que Messi pues el mal mal porque Messi ayer hombre el Liverpool juega he juega mucho pero hay el Liverpool cafeína así porque faltaban dos de los mejores y tal yo lo sé yo no sé si es que al Barcelona en la Copa de Europa se atasca competitivamente no sé qué les pasa pero pero no sé una cosa rara ya Luis Suárez a mí estuvo uno estuvo bien osea que esperamos ya nuestros ya te pasa es que Messi ayer pues mal ya sé que claro no puede él solo con todo pero nosotros juegan pero pero mal así que nada nadie ese gana se pierde así que la vida sigue continua buenas tardes ya hemos de la vida sigue

Voz 0919 03:46 que la vida sigue dejad vuestro mensaje

Voz 6 03:49 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes de Ice parte de él los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 04:05 buenas tardes señor Gallego hay que ver lo bien el Barça esta temporada hay que ver lo bien que lo ahí al Barça pretemporada ya Argentina en Anfil otra vez el espíritu de Roma

Voz 8 04:17 si es que hay Dios mio

Voz 7 04:20 una mala tarde la tiene cualquiera

Voz 6 04:22 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve

Voz 0919 04:26 el cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate y lo primero es ver cómo se presenta la otra semifinal dentro de veinticinco minutos en el Johan Cruyff arena Ajax Tottenham quién le iba a decir a este grupo chavales holandeses que iban a estar en unas semifinales que iban a ser casi favoritos para meterse en la final porque recordemos era ayer ganó cero uno en la ida cómo salen los holandeses como sale el equipo de Pochettino José Palacio buenas tardes

Voz 1038 04:59 hola qué tal muy buena gallego pues llega eufórico el haya ya no sólo por esa victoria cero uno en el Tottenham Hotspur Stadium en la ida sino que viene también de ganar la Copa la condesa iba llegó están a cuatro partidos de firmar el triplete eso sí tienen que pasar hoy por encima del Tottenham no tiene cambios El conjunto de tenga sólo mete amarra Wii como lateral derecho en lugar de Bell Man en cuanto al uso C que ganó en la ida en Londres sí que hay novedades en el once de Mauricio Pochettino que nunca llegado el Tottenham o una final de Champions siquiera hacerlo en el día de hoy es que sale con cuatro dos tres uno cambia la los tres central con lo que apostó en la ida y además juega son el héroe de la del partido en el Etihad que eliminó al Manchester City de Pep Guardiola deja en el banquillo a Fernando Llorente juega el coreano en punta de ataque por detrás estarán ya los genios de Ericsson y Lucas Moura lo pita la alemán Felix Bridge así que todos atentos tanto Liverpool como en Madrid de la IX la noche Johan Cruyff arena este Ajax tótem

Voz 0919 05:54 el día después del Barça el día después de la catástrofe del Liverpool adquiero de llegar a los jugadores que ha hecho hoy Valverde

Voz 9 06:02 sí

Voz 0919 06:02 Santi Valle buenas tardes qué tal muy buenas

Voz 2 06:05 llegaron a las cinco de la mañana al aeropuerto de Barcelona

Voz 1891 06:08 noche larga muy dura mucho silencio en el vuelo de vuelta con Valverde especialmente tocado Nos cuenta gente que estaba en ese avión frustración rabia porque se ha repetido la pesadilla de Roma de Turín de París y tantas otras el equipo sabe que ha vuelto a tropezar con la misma piedra son horas difíciles para el barcelonismo tanto Gallego que ayer en el aeropuerto hubo un pequeño incidente entre algún aficionado del Barça y Leo Messi un aficionado le recriminó a Messi que no hubiese ido a saludar al público después del partido y el argentino respondió cuando estaba haciendo el control de de equipaje y el aficionado en cuestión ha dado su versión de los hechos al que te lluvias de ser Cata

Voz 10 06:52 con eso hija al Mencey es el capitán del equipo tú tienes que demostrar los valores del Barça no coger el vestuario protagonista poniendo mala cara eh no yo estaba encendido desde luego toda la peña encantando sí sí sí Messi yo también soy de Messi Messi pero desplazado y luego la gente lo entendía cuando solo explica

Voz 1891 07:15 por suerte no pasó a mayores pero es el ejemplo más claro de cómo está el barcelonismo después

Voz 2 07:21 la debacle de Anfi yo estaba encendido seguramente que no se lo dijo a Messi en un tono cordial nos va seguro que no se lo dijo en un tono cordial

Voz 0919 07:32 bueno el Barça el día después hay muchas especulaciones queremos preguntarle nuestro compañero de Radio Barcelona ser Cataluña Sique Rodríguez que tiene buena información sí que muy buenas tardes Gallego buenas tardes primero Valverde corre peligro su continuidad ha renovado hace nada puede que siga puede que no

Voz 1906 07:51 dependerá más de él que de lo que decida Bartomeu que sigue confiando en Valverde la directiva no quiere cargar todas las culpas en el entrenador aunque sí hay gente que piensa que ayer se equipo co apuntan también a la plantilla consideran que si Valverde era bueno antes de Liverpool no es tan malo después pero insisto son días donde va a haber movimientos ir recuerdo que Valverde meditó mucho antes de renovar si seguía o no por lo tanto todo abierto aunque si me tengo que mojar creo que Valverde

Voz 0919 08:21 seguirá pero todo abierto jugadores que quedan señalados después de lo de ayer no Messi que seguramente fue el mejor una vez más del Barça hay alguien que haya firmado su sentencia en el Barça y que el año que viene tenga ya la puerta abierta

Voz 1906 08:36 según algunos dirigentes hoy es día de lamerse las heridas pero sí hay futbolistas que quedan señalados hay renovaciones pendientes en algunas dudas en cuanto a traspaso si noches como la de ayer ayudan a pensar que hay futbolistas que terminan un ciclo derrotas como la de Liverpool obligan a a tomar decisiones y eso es lo que se va a hacer en los próximos días no digo ayer la planta la directiva volvió tarde la dirección deportiva también hoy es día de reuniones de hoy es día de llamadas pero las decisiones no se toman en caliente si es verdad que en los próximos días pues se valorarán distintas cuestiones pero yo creo que hasta después de la Copa

Voz 0919 09:19 por último la directiva hoy ha dicho Joan Laporta en Barcelona que si se convocan elecciones a la presidencia del Barça este verano él será un candidato mercenarios posible

Voz 1906 09:30 es imposible por lo que me dicen y me lo aseguran al cien por cien no va a haber elecciones este verano ni de coña esa es la expresión textual Bartomeu quería terminar su mandato y quiere terminar su mandato que concluye en el dos mil veintiuno

Voz 0919 09:49 a esperar esta noche contamos más cosas gracias y que un abrazo un abrazo hoy treinta y nueve Hora veinticinco Deportes La Ser

Voz 0919 11:48 el único equipo que nos queda en Europa se Valencia que mañana juega la vuelta de las semifinales de la Europa League con el Arsenal enseguida estamos allí para intentar animar en la remontada que tiene que llevar a cabo el equipo de Marcelino pero antes Javier Tebas presidente de la Liga de los clubes españoles se ha reunido hoy con el presidente de la UEFA

Voz 1891 12:05 señor Ceferino que en teoría es el jefe de Rubiales

Voz 0919 12:09 Antón Meana buenas tardes hola qué tal cómo va muy bueno ha ido acompañado de Rubiales saber al jefe de Rubiales

Voz 0231 12:15 eso no no ha ido Javier Tebas presidente de la Liga a Nyon a pedir la Zeppelin que no se venda al poder de los grandes clubes y que no le compre la ECA una nueva Champions cerrada jugando los fines de semana para el año dos mil veinticuatro ayer la Cadena Ser habló con gente importante del fútbol como Vandersar del Ajax o como el Nápoles y el riesgo de que desaparezca el fútbol tal y como lo conocemos es muy elevado eso Javier Tebas ha ido hasta Nyon a que le diga que todo lo que sale en prensa son rumores que no hay nada serio y que esté más o menos tranquilo la semana que viene el que va Rubiales a Tebas la semana que viene convoca Ceferino a las federaciones para que vaya Rubiales que decir a la gente que eh

Voz 0919 12:59 en este asunto te vas y Rubiales van de la mano bueno de la mano es una metáfora de la mano baguette poco sí que estoy leyendo justo

Voz 1906 13:07 me escribe ahora Javier Tebas que ya llegado de embrión

Voz 0919 13:09 en directo si estos en directo como es una pregunta

Voz 0231 13:12 periodística algo que pueda contar pues nada en Nyon ayer más de lo mismo que no se ha presentado la ECA vamos a trabajar para parar este proyecto primero negociado con la UEFA después si no es posible por otro

Voz 0919 13:24 medios te digo yo que Rubiales Tebas hacen las paces por este asunto ya lo verás más en El Larguero vamos a Valencia Pedro Morata ambientazo mañana en Mestalla hay que remontar un tres uno buenas tardes

Voz 1716 13:34 hola qué tal Gallego buenas tardes y un tres uno el partido de ida el Valencia lo perdía ese gol fatídico en el tiempo de descuento el Valencia tiene que remontar marcando un dos cero como mínimo y ojo porque el Arsenal en cincuenta y cinco partidos de competición oficial que lleva esta temporada sólo en seis partidos Gallego no ha marcado que marcara el Arsenal mañana en Mestalla sería evidentemente otro problema añadido Unai ex entrenador del Valencia lleva ocho semifinales de María la consecutiva todas ellas pasadas mañana seguramente será otra historia el Valencia hace quince años que no juega una final europea en aquella ocasión la ganó novedades La principal en el Valencia Koke Lahm el hombre que produjo ese cambio de sistema masivo con cuatro centrales y un cinco tres dos de Marcelino en Londres está disponible va a poder jugar tanto en principio un cuatro cuatro dos volverán al once inicial después de las rotaciones de la Liga Garay Gameiro Guedes y la duda es si va a jugar Soler o vas en el Arsenal que viene de los cuatro últimos partidos donde ha perdido tres y empatado uno los últimos cuatro de Liga en Premier no ha ganado ya ha encajado diez goles y además con presión porque ya no puede ser harto Marcelino dice que mira a sus jugadores a los ojos Ike B

Voz 17 14:47 la remontada nosotros vamos a afrontar el partido con el convencimiento que podemos ganar al Arsenal ese convencimiento a mí me lo transmiten

Voz 0919 14:57 ojalá sea así porque el Valencia es el único que podemos tener este año en una final europea la otra semifinal Chelsea Eintracht de Frankfurt está marcada por la decisión de la justicia deportiva que le ha dicho al Chelsea Paco Hernández que en el próximo mercado de verano no puede fichar jugadores y esto puede

Voz 18 15:15 afectar al mercado si la Comisión de Disciplina de FIFA ha mantenido la sanción al Chelsea en conjunto de Londres no podrá fichar durante los dos próximos periodos de fichajes este verano y el próximo invierno así que no pueden fichar hasta dos mil veinte por haber incumplido el artículo diecinueve del Reglamento de FIFA que afecta a los menores en veintinueve casos el Chelsea ha anunciado que va a recurrir altas veremos cómo termina afectando esto a los movimientos en una semana de la Europa League mañana se pueden meter en la final si hacen bueno el uno uno de Alemania ante el Eintracht puede volver Hassan que fue suplente en el parto

Voz 0919 15:44 hoy en el Madrid lo que dicen es que esta decisión no va a afectar al fichaje de Hazard

Voz 0231 15:51 al intento de fichaje de Jafar que va a llevar a cabo

Voz 0919 15:54 Al Madrid vamos a Sevilla que estamos en feria hay hoy en la caseta de la SER han estado con los que mandan en el Sevilla

Voz 19 16:00 hablando del futuro Santi Ortega buenas tardes qué tal muy buenas si estado el presidente José Castro y el director deportivo Monchi a este I que ha sido protagonista en el inicio de la feria pero el incidente con Del Nido le hemos preguntado les hemos insistido como ha hecho la digestión de todo hecho y esto es lo que ha comentado Monchi pero aquí un ni culpable ni inocente Don no discuten

Voz 20 16:21 pero como amigo hermano hay que dice que yo creo que pagarán

Voz 19 16:28 el para entrar no mirar hacia atrás y lo que quiere el presidente del Sevilla ese hacer cuentas de que el año sea Champions aunque sea complicado muchísimo estos son los detalles de Pepe Castro hablando de la decepción que no sería ser cuarto

Voz 21 16:41 a voy a hacer un esfuerzo importante económico no para entrar en Champions no entramos en Champions que todavía

Voz 0919 16:47 es posible

Voz 21 16:48 para nosotros es una decepción y hay que decirlo con esa claridad rotunda para nosotros en Europa hilo de la Champions siempre ha sido una ilusión nosotros tenemos que aspirar

Voz 0919 16:59 a lo máximo ha quedado claro en el Athletic de Bilbao Se despide bueno un histórico Susaeta que no va a renovar con el Athletic Iván Martín

Voz 1891 17:08 en apenas cinco minutos de comparecencia en los que ha leído un comunicado en euskera y en castellano en una sala de prensa de Lezama abarrotada contó a la primera plantilla a su alrededor con lágrimas de Beñat el cuerpo técnico el presidente y también Rafa Alkorta ha dicho Susaeta haber tomado una edición en primera persona pero sobre los motivos no ha dejado nada aquí

Voz 22 17:26 pero a pesar de que mi sueño era ser un Guan Klum del Atleti las circunstancias no han ayudado a que esto suceda tiene nuestro Atleti lo más importante que me llevo son amigos amigos de amigos con los que te iría a la guerra y secos voy a echar de menos en el día a día

Voz 1891 17:39 pero sabéis que no se les demos viendo para ASEM no sabe dónde estará el año que viene gallego sí tiene claro que no va a colgar las botas puestas

Voz 1133 17:46 la que tiene una buena oferta y la noticia de la tarde en el Leganés el equipo pepineros que ha conseguido ya matemáticamente su salvación estará el año que viene en la Primera división y eso supone que hay que renovar al entrenador se lo ha ganado Pellegrino Óscar Egido buenas tardes

Voz 0065 18:03 hola Gallego muy buena ya al acto oficial allí veintiuna una montado durado algo más de tres semana como hemos contado deportivos su representante Horacio Rocío ha estado esta mañana en Butarque remilgos Felipe Moreno indias y han cerrado la renovación hacia el más para el técnico en no sólo ha salvado a estocada mente sino que ha batido su récord de Putin aplica

Voz 0919 18:22 seguimos en Hora veinticinco Deportes

hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 1804 20:04 Jesús Gallego

Voz 0919 20:08 cerramos el fútbol contando que queda un mes solamente un mes para que comience en Francia el Mundial Femenino de Fútbol más grande que ha habido hasta ahora veinticuatro selecciones intentando conseguir ese cetro que han ganado tres veces ya las norteamericanas y allí va estar la selección española hoy el seleccionador español Amanda gana nos ha contado cuáles son los planes de aquí a ese siete de junio cuando empieza el Mundial buenas tardes

Voz 25 20:33 qué tan gallegos y la selección femenina de fútbol a presentar

Voz 0419 20:35 ante esta mañana todo la ruta del equipo para este Mundial de Francia dos mil diecinueve el próximo amistoso será ante Camerún el diecisiete de mayo sin la mayoría de sus habituales por los con con compromisos que tienen Atlético y Real Sociedad con la Copa de la Reina basta con esa final de la Champions el último amistoso ceda el veinticuatro de mayo en El Sadar ante Canadá Illa el ocho de junio España debuta ante Sudáfrica en el Mundial cita de la que ha hablado Jorge Vila en SER deportivo

Voz 2 21:00 sigo muchísimas ganas con muchísima ilusión con ganas de seísmos preparando bien todavía quedan algunos hitos en el camino para llegar en las mejores condiciones y con muchas ganas de que llegue ese ocho de junio con el debut sur

Voz 0919 21:13 áfrica China y Alemania seis el grupo que tienen las españolas como pasemos esa fase cuidadito que vamos a llegar muy lejos vamos al tenis a la Caja Mágica Master mil de Madrid hoy debutaba Rafa Nadal yo no sé Pedro Fullana sí ha ganado con facilidad o con más dificultades de las esperadas su primer partido Pedro buenas tardes

Voz 25 21:34 qué tal muy buenas digamos que con una combinación de ambas es verdad que nada estado bien con el servicio con buenas sensaciones bien al resto y con el revés pero es que ha fallado muchísimo su rival en el día de hoy el canadiense Félix Auger uno de los grandes de la nueva generación dieciocho años que ya promete mucho que ha hecho un gran año pero que hoy ha fallado muchísimo al resto de los servicios de un Rafael Nadal que ha dicho que lo más importante sin duda era la victoria este a triunfo por un doble seis tres en una hora y media de partido y lo importante es ganar porque dice que viene de un momento muy delicado mental

Voz 1774 22:07 mentalmente tuve un momento bajo no momento de bajón me costó mucho otra vez ponerme en forma hay recuperar como esa energía Hay

Voz 0919 22:17 la siendo otra vez lo cual está es

Voz 1774 22:19 es una está en la base de todo en esta vida es la ilusión y la energía de las ganas de hacerlo es lo que te hacen realmente poder hacerlo después lo hagas sonó ya se verá pero que ahora tengo la posibilidad de hacerlo y hace dos semanas creo que no la tenía esta en la realidad y de la grandiosa

Voz 25 22:33 en pleno bueno pues viniendo de donde viene Rafa Nadal lo importante es que vaya consiguiendo victorias para seguir acumulando partidos y buenas sensaciones mañana otro encuentro no antes de las ocho de la tarde se enfrenta en los octavos de final al estadounidense tifo ahora juega Fernando Verdasco ante Chano of en la pista número dos va ganando dos uno El español en el primer set Illa jornal a cierra David Ferrer veremos si es el último partido de su carrera o no ante el número cuatro del mundo el alemán Alexander Zverev

Voz 0919 23:00 Miguel Ángel Zubiarrain como ha visto a Rafa en su debut sobre todo si lo comparamos con lo que vimos ayer de Federer Djokovic

Voz 26 23:09 bueno vamos a ver yo creo que es lo que vale es diferente se lo llevó ante Rafa hoy es un buen tenista dieciocho años que promete muchísimo y que bueno no sé qué ha fallado mucho efectivamente los diecisiete años te llevan a todavía no tener cogida la medida de los jugadores que saben hacer daño que lo dejara cuando sacan a esos saques abiertos con bote con mucha pelota se te escape de la raqueta y ahí es donde ha cometido los errores pero yo creo que ha jugado bien el chaval canadiense ha jugado aceptablemente bien es una promesa yo creo que es interesante resultado porque he visto animado con ganas sí dispuesto a todo yo lo dijo en Barcelona que Barcelona ya dijo que había sentido la sin ese feeling de que podía conseguir lo que realmente quería conseguir que lo que se llama quedarán ya lo dijo él lo digo pero efectivamente pues ya jugó un buen día

Voz 0919 24:10 vamos a ver mañana a fuego gracias Miguel Ángel baloncesto hoy empieza la jornada de la Liga ACB quedan cuatro para terminar la Liga regular hay un partido en Zaragoza Zaragoza Burgos con el técnico tanta Zaragoza soñando con los play off

Voz 27 24:25 quizá de Gallego buenas tardes quiere afianzar su plaza is San Pablo Burgos meterse en la pelea por los ocho primeros quedan diecisiete segundos para llegar al final del primer cuarto nueve arriba los locales técnico esta Zaragoza veintitrés San Pablo a esta tarde

Voz 0919 24:40 el resto de partidos mañana y Xavi Saisó está en juego el primer puesto de la liga regular porque lo tiene el Barça pero está igualado con el Real Madrid mañana el Barça juega con Baskonia

Voz 1982 24:49 sí sí sí la verdad es que la verdad es que están los dos empatados a victorias y el Barça y el Real Madrid quiere jugar Baskonia que aún quiere quiere pescar a las siete y cuarto se juegan Unicaja Fuenlabrada y Obradoiro Herbalife nueve y media atención los platos fuertes derbi madrileño Real Madrid el liderato estudiantes para salir de la zona caliente Breogán Tenerife los gallegos para salir de descensos los insulares en la lucha por el playoff Joventut Murcia mismos objetivos que el partido anterior al derbi vasco en Guipúzcoa que sigue su remontada frente a Baskonia quedó para el viernes Manresa Andorra ahí Barça vale NBA playoff

Voz 0919 25:26 esta noche la pasada noche lo más destacado que fue Javi Blanco hola

Voz 9 25:30 qué tal Gallego hombre pues lo primero hay que decir es que los Raptors ganaron a los Sixers dice pusieron ya tres dos en la semifinal de Conferencia están a sólo un partido de meterse en esa final del este gran actuación de Pascal sea Khan veinticinco puntos y eso que llegaba con dudas sobre su estado físico en una noche un poco más discreta de los que no tiene acostumbrado Leonard que unas hizo veintiún puntos y trece rebotes y mención especial gallego para los dos jugadores españoles para Marc Gasol e Ibaka que entre los dos secaron a Joel envíe yo tengo diciendo que es la clave de estos Sixers y les ECAM tienen muchas opciones y así está siendo en el otro partido de mes impuso a Portland al igual que Toronto se ponen tres Los por delante en la eliminatoria Nicola Djokovic volvió a hacer un partidazo veinticinco puntos diecinueve rebotes hizo

Voz 28 26:13 es asistencias también bien secundar

Voz 9 26:16 el serbio por Paul Millsap y Murray que están realizando unos muy buenos play off los dos jugadores de Portland pues poco decir ni siquiera alquilar Imma Colom estuvieron cerca de su nivel para esta noche a las dos Boston Milwaukee con tres uno para los a las cuatro y media Houston Golden State con empate a dos en azerí ojo que Milwaukee Bucks de cupo pueden ser los primeros finalistas de Copa

Voz 0919 26:35 el ciclismo el sábado comienza el Giro d'Italia Ayeste es Mikel Landa el líder de Movistar nuestra esperanza para ganar el Giro

Voz 20 26:43 sí estoy muy bien estoy muy bien llego muy bien

Voz 1804 26:45 creo que es un buen momento no tengo un equipo

Voz 20 26:47 por qué no arropar y creo que es quizás el mejor momento para hacer

Voz 0919 26:52 sí desde el sábado Borja Cuadrado nos cuenta Giraud esta semana cerramos el programa con esta banda británica

Voz 20 26:58 la de misterio

Voz 0919 27:13 aquí lo dejamos a las once y media El Larguero ahora sigue hora25 con Ángels Barceló y nosotros volveremos mañana ocho y media un saludo de Gallego gracias por escucharnos adiós