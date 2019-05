Colegios con o sin leña

Voz 1989

una de las grandes batallas que libra en en el juicio del pluses los fiscales y los abogados se libra sobre la actuación de los Mossos la Policía autónoma catalana para los acusadores que se apoyan en las declaraciones de muchos mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional los Mossos fueron pasivos contemplativos favorecieron el referéndum ilegal a la postre eso favorecería en su idea de que la Generalitat levantino se apoyó en ellos para su golpe ya vale día delitos fuertes como el de rebelión o el de sedición las defensas se vienen apoyando estos días en la narración de múltiples testigos votantes amigos del soberanismo estos explican que la violencia sólo existió los colegios electorales donde actuarán las policías del Estado y que no hubo incidentes donde actuaron los Mossos pero no es que no actuaran sino que intentar una y otra vez para el referéndum pero como iban con fuerzas escasas la gente les desbordó cada uno tenemos nuestra experiencia o nuestra impresión de cómo fue la cosa pero las únicas que valen al fin y al cabo son las de los magistral