Voz 0194 00:00 en Severino Donate buenas noches buenas noches hoy en la cara B discreción siendo una cualidad tan prudente reservada nunca hubiera aceptado irá en la cara nos ocupamos de la discreción tomando como punto de partida lo que dijo ayer Pablo Iglesias después de su encuentro con el presidente en funciones Pedro Sánchez todos vamos a tener que ser discretos

Voz 1900 00:41 Iglesias Se refería la discreción que deben volver las negociaciones que mantendrán PSOE y Unidas Podemos para sellar o no un acuerdo de investidura de legislatura o un programa de medidas sociales

Voz 3 00:52 discreción prudencia hay

Voz 1900 00:54 buena voluntad apeló a la discreción en tres ocasiones dos de ellas acompañada de cualidades que suelen ir aparejadas

Voz 3 01:01 a ella prudencia discreción intranquilidad

Voz 1900 01:04 el giro hacia la discreción ya se había escenificado la pasada noche electoral el veintiocho de abril Iglesias comparecía ante la prensa para valorar los resultados e informar sobre la conversación telefónica con Pedro Sánchez a quién le había comunicado la intención de Unidas Podemos de participar en un gobierno de izquierdas

Voz 4 01:21 hemos quedado en hablar bien reunirnos con brevedad y esto digamos que llevará mucho tiempo les pidió que sean pacientes que asuman las reuniones para organizar un gobierno

Voz 1900 01:32 qué quieren otra vez discreción al día siguiente les respondía la vicepresidenta en funciones Carmen Caro

Voz 5 01:38 está Unidas Podemos te hemos visto ir avanzando también en la comprensión de lo que supone fíjese que anoche hablaba de discreción ella hemos visto como se pretendía en otros tiempo que incluso los la negociación en los acuerdos las reuniones no fueran con luz taquígrafos practicamente con los periodistas sentados a la misma mesa e todos vamos haciendo camino de todo vamos a aprender

Voz 0194 02:04 debemos entender que la discreción es una cualidad más efectiva en política que la transparencia os atrevéis os voy a preguntar a Madina guardan Tomás hacer una clasificación de políticos españoles más discretos So indiscretos

Voz 6 02:17 pero primero en mejor discreción una mejor transparencia Madina en negociaciones ambas es la mejor de las escenario sumarles dos pero yo creo que negociará investiga tienen que ser discretas

Voz 0194 02:30 Isère reventado alguna negociación por alguna indiscreción

Voz 6 02:33 yo creo que muchas seguramente muchas de las grandes negociaciones que están en la Historia de la cultura político histórica de este país con las redes y las indiscreciones digitales de estos últimos años no subir al conseguido por ejemplo se me está ocurriendo a los turistas ciento cincuenta y cinco monedas de plata Ignasi discreción transparencia

Voz 7 02:52 trasparencia sobre quién negocia y el hecho de estar negociando discreción sobre qué se negocia y tuneados desde el otro lado

Voz 8 03:01 pues a mí me toca pedir la máxima transparencia siempre entendiendo que muchas veces la discreción es imprescindible pero claro yo siempre abogará por por tener la máxima transparencia pero si no puede ser la máxima transparencia y que haya las menos mentiras pues Aix les voy a decir lo mismo que no nos engañen

Voz 0194 03:20 claro que no nos marquen mejor que no nos digan que no lo pueden contar aquí es eso

Voz 8 03:26 eso va por los políticos pero también por los asesores por los jefes de comunicación por todo por todo el entorno que muchas veces también acaban estropeando negociaciones

Voz 6 03:36 con sus versiones ese es un debate más entre la verdad y la mentira que entre la discreción y la necesidad de que la política no se puede decir toda la verdad siempre bueno eso es verdad era no decir toda la verdad

Voz 9 03:49 mentir es fina como bien sabemos es innato eso les preguntaron testigos deba decirlo nunca preguntándose a decir la verdad sino al de toda la verdad toda la verdad y nada más que la verdad está muy calculadas esas preguntas

Voz 1900 04:23 en escenografía sobria indiscreta quizás la gesticulación un poco menos pero el contenido lo clava

Voz 0194 04:32 de verdad que el silencio goza del prestigio que rodea los discretos aunque hay silencios que grita

Voz 1900 04:39 por seguir con el hilo que une con que comenzamos la cara B recuperamos una entrevista realizada en Hora Veinticinco no

Voz 0194 04:46 mucho tiempo siguiesen amigo de Pablo Iglesias al otro lado del silencio estaba Íñigo Errejón

Voz 12 04:56 me gusta pensar que sí pero estamos en tareas que dificultan la conciliación de los afectos a veces de la lógica política

Voz 13 05:05 esta es la banda sonora de La ventana indiscreta compuesta por Franz Waxman músico alemán uno de los grandes

Voz 1900 05:11 título original es real Windows ventana trasera sea como sea las ventanas propias ajenas las de las eh

Voz 14 05:18 exteriores o las de los patios de luces siempre son una tentación la protagonizan como ricos

Voz 1900 05:23 darán James Stewart gris Kheyl futura princesa de Mónaco

Voz 0194 05:32 y si ya era complicado tener una vida discreta siendo una estrella de Hollywood el cuento de hadas hecho realidad metió a Kelly en la boca del lobo

Voz 1900 05:41 en la primavera de mil novecientos cincuenta y seis con la fecha de la boda ya cerrada la actriz enmarcó en un trasatlántico acompañada de decenas de amigos y familiares pero tuvo que encerrarse muchas veces en el camerino porque también sacaron pasaje cientos de periodistas y fotógrafos ya había otros dos mil esperándola en el puerto

Voz 15 06:07 fíjate

Voz 1900 06:10 la última película que protagonizó Grace Kelly se titulaba a alta sociedad musical en la que Le acompañaban en pantalla en Crosby mis Armstrong y Frank Sinatra Frank Sinatra era un periodista que se colaba en la casa de los prometidos para informar

Voz 16 06:25 yo soy el ves todo co donde a nivel a lo Glover ande dando todo

Voz 0194 06:40 dos formas esa película altas océano era un rímel de Historias de Filadelfia lo era gustaba más la otra de Cary Grant Stewart no estoy de acuerdo venga puede estamos de acuerdo los retomemos las buenas costumbres vamos con la etimología

Voz 1900 06:54 indiscreción procede del latín discreta discreto en latín se decía discretos que podría ser el nombre de un personaje de la vía de Brian no la de nuestro Brian de los Monty Python que también podría que es el participio de discernir el significado sensatez para formar juicio y tacto para hablar o obrar el tacto no de una palabra clave y hay otras acepciones donde expresarse con agudeza ingenio y oportunidad reserva prudencia circula inspección también hay

Voz 17 07:22 edificaciones informáticas discretas conjuntos matemáticos discretos espacio

Voz 1900 07:28 los topo lógicos discretos pero no es eso de lo que queremos saber que te pido que me hables de los conjuntos matemática

Voz 0194 07:36 Patricia Ramírez de psicóloga escritora conferenciante muy buenas noches

Voz 18 07:41 buenas noches qué tal muy bien Patricia cuáles son las características

Voz 0194 07:44 una persona discreta

Voz 1528 07:47 mira no no hay que una persona discreta es una persona que actúa con sensatez no eligiendo en cada momento el comentario oportuno tiene autocontrol pues esto significa que a pesar de cabeza uno tiene información muy interesante que te convierte pues en aparte atractiva del grupo pues la persona discreta suele declinar el interés que pueda suscitar antes que traicionar pues el secreto de otra persona la discreta también actúa con respeto no porque vamos hacia quién le ha confiado pues un secreto una intimidad y sobre todo con empatía y contacto porque hablar de temas que no corresponden es fallar y dejar en ridículo a la gente que ha confiado ese secreto

Voz 0194 08:22 si esto forma parte de la personal y cada personalidad de cada uno o es algo que se educa en este autocontrol para no contar para no excederse

Voz 1528 08:31 exacto mira nadie nace siendo discretos discreto esto es algo en lo que no vamos educando Iturbe en un entorno en el que todo el día están escuchando chismes en tu casa en el que pones programas de televisión donde sólo se comparten chisme donde tú oyes a tu madre a tu familiares hablar otras personas pues terminan interpretando que esto es normal entonces la discreción en algo en lo que se debe educar yo creo que es muy importante educar a los hijos que cuando los hijos vengan con chismes del colegio decirles que no hablan de personas que no están presentes que no se habla de nadie mal que es toda la rumorología que esto pueda hacer daño que uno se ponga en el lugar de la otra persona de la que se está hablando que miramos las consecuencias de nuestros comentarios que muchas veces hablamos sin esa parte reflexiva tan importante

Voz 0194 09:13 un comentario

Voz 1528 09:14 así que para ser discretos uno puede entrenarse

Voz 0194 09:17 es es fácil creo que eso dime dime

Voz 1528 09:19 importantísimos las relaciones sociales porque las relaciones son algo para disfrutar y tu disfruta de la Hair de la gente en la que confía

Voz 0194 09:26 es fácil detectar al discreto y en en en un en un grupo humano es fácil esta persona puedo confiar porque va a ser es la discutían personifica es fácil eso

Voz 1528 09:36 yo te diría que es fácil detectar el indiscreto sea cuando te has porque claro cuando no conoces al grupo porque cuando juegas tenga el grupo es fácil saber me discreto o no pero cuando no conoces por siempre alguien que levanta más la voz que comparte cosas íntimas que cuenta cosas suyas personales que Tuiza uy esto está fuera de lugar que habla de otras personas que hace pero más fuera de lugar no que cómo se protagonismo en la sensación de que con tal de seguir teniendo protagonismo vendería hasta su madre no sea que detectara el indigesto más fácil el discreto normalmente es alguien pues que lo vemos más reflexivo más callado más observador más prudente con sus palabras pero que eso sea algo como un rasgo de su personalidad más estable pues al final todo al tiempo hecho finalidad cuando Le cuentas cosas que no llegan a ningún sitio en un principio hay que arriesgarse porque nadie tiene certificado de ser discreto

Voz 0194 10:29 si tuviera si tuvieras quedar un único consejo a un indiscreto para para que cambiara tú que le dirías

Voz 1528 10:35 pues yo le di yo la haría esta pregunta oye las cosas que vas a contar de la persona que las cuentas tú crees que la persona querría que no las compartiese con nosotros sea la gente debía hacerse esa pregunta esto que voy a decir es oportuno esto que voy a decir de otra persona a la persona les gustaría que se contara seguramente la respuesta es no

Voz 0194 10:55 una pregunta

Voz 1528 10:55 trabajamos era reflexivo y es más reflexivos

Voz 0194 10:59 pues Patricia Ramírez muchísimas gracias

Voz 18 11:02 a vosotros hasta luego muy buenas noches

Voz 1528 11:04 no no os habéis dedicado a la política

Voz 0194 11:06 que no os voy a pedir los nombres por aquello bueno siglos queréis decirlos decís pero tú te has encontrado Madina con políticos indiscretos indiscretos sí sí sí

Voz 6 11:14 o lo llevaba algunas asociaciones cuando el diputado en el Parlamento que por indiscreciones se rompieron tú sabías si éste está en esto es de esto va pues con el tiempo fui viendo pero las primeras veces fueron sorpresas desagradables también es verdad que aprendí de políticos de primera división tipo Ramón Jáuregui el propio Alfredo Pérez Rubalcaba que me enseñaron el valor de la discreción y de mantener la palabra dada no ambas cosas yo creo que en política son buenos sino

Voz 0194 11:42 tú puedes poner también nombres y apellidos guardianes apolíticos indiscretos puedo perro malos no no no no los Bilbao nos lo ha pedido simplemente que es saber si en este en este grupo humano que sobre los políticos hay muchos indies

Voz 7 11:56 que sí fíjate que cuando las relaciones entre el los políticos catalanes y el conjunto de España pues nos no han teatro show sino que consistían en intentar mejorar el país desde desde tensiones territoriales que se había pues ellos y estuve a veces cerca de de negociaciones muy discretas que después tuvieron la luz cuando ya estaban cocinadas por tanto sí sí me gustaría es que vivan los indiscretos

Voz 8 12:22 si sabes que yo ahora estaba pensando que incluso se podría hablar de partidos discretos porque no porque a mí por ejemplo el PNV me parece que es un partido que sabe negociar bien porque cuando necesita levantar la voz para conseguir lo que sea pues lo hace pero luego como vimos en la moción de censura es experto en en negociar de manera discreta porque de hecho fue el que negoció de manera más discreta y salió la moción en gran parte fue bueno que fue fue también por ellos no por eso creo que sí que hay partidos que son expertos en negociar con discreción

Voz 2 13:06 tal

Voz 1900 13:16 algunos estallaron en el álbum de Nacho Vegas Biel ética esto se llama un ejemplo de discreción

Voz 0194 13:32 sí yo también me hubiera tenido que preguntar a la psicóloga luego también el tiro de personajillos de estas de que me iban a contar una indiscreción ese médico no no me lo cuentas no me lo cuenta me lo antes si es verdad me me dan siempre como apuro ahora loca si no no sé pero me da como apuro vamos a otra cosa vamos

Voz 19 13:50 Moscú infiltrados no es sólo uno de cinco hombres

Voz 1900 13:57 ahora es el momento lo que están escuchando no tiene nada que ver con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump el informe del fiscal especial Robert Müller sobre la trama rusa

Voz 0194 14:07 duerme que por cierto trama acaba de impedir que llegue al Congreso invocando uno de los privilegios que tiene como presidente

Voz 1900 14:12 no lo que han escuchado y escuchan pertenece a la película Tin que él Taylor Soldier Spy que aquí se distribuyó con el título

Voz 20 14:19 el topo mucho más sencillo y discreto protagonizada por Gary Oldman una de espías los tipos en teoría más discretos del planeta que hasta de viene a hablar

Voz 0194 14:33 nota al margen de los espías sobre esa costumbre de hablar en susurros nos da la sensación que aunque quién es susurran creen estar siendo discretos siempre tiempo

Voz 1900 14:42 a pensar mal no vuelvo pero muy mal como el mismo está cometiendo una felonía no tienes que ser de ningún partido en basados en fin lo que están escuchando susurros forman parte de la composición de David va antes vocalista y compositor de Talking Heads

Voz 0194 15:04 después de esta digresión volvemos a los directo a los discretos espías pero sólo como excusa para

Voz 1900 15:11 repescar a Donald Trump vale gobernante que cabalga a veces desbocado a lomos de Twitter recuperamos una de sus actuaciones más indiscretas y no hablamos de su vida privada conferencia de prensa con el presidente de Rusia Vladimir Putin en Helsinki

Voz 22 15:25 no hay que ir a la interferencia en las elecciones de dos mil diez

Voz 1900 15:30 seis que acabaron llevándole a la Casa Blanca dice que su gente le cuenta que ha sido Rusia el dice que ha hablado con Putin y que Putin está a su lado le dice que no ha sido Rusia y que por lo tanto no tiene por qué sospechar nada por cierto tran hizo todo lo posible para desprestigiar a su servicio de inteligencia aunque luego como suelen hacer los indiscretos dijo que no quería que se expresó mal a mí muy discreto muy discreto no me parece Tram con que nos despedimos Compay Segundo su beso discreto la gusto escuchar

Voz 23 16:00 enamorada de desea muy apurada esta mañana Seve esta mañana en este rico mira mira

Voz 24 16:22 débil