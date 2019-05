ERE de primera y ERE de segunda: radiografía al sector de la banca

Voz 1 00:00 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 00:30 Pedro sobre el estado de salud Alfredo Pérez Rubalcaba sí venimos contando esta tarde que está ingresado en un hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en la Comunidad de Madrid después de haber sufrido un ictus cuando estaba en su casa hay parte médico comunicado oficial de este hospital es escueto apenas cinco líneas ese comunicado cuenta que Alfredo Pérez Rubalcaba ingresado en el Hospital Universitario en una UVI móvil del Summa uno uno dos a las siete y cuarto de esta tarde del miércoles con síntomas dice compatibles con un infarto cerebral conocido como ictus que está aplicando el protocolo diagnóstico y terapéutico habitual su estado continúa actuales se grave a la espera de la evolución en las próximas setenta y dos horas

Voz 0194 01:46 con tiempo no excesivamente lejano en el que los bancos españoles intentaban conseguir nuevos clientes con una lluvia de regalos y de sorteos recuerdan campañas como ésta

Voz 1667 02:05 al sector se vendía si todavía habrá quién conserve las sartenes la cubertería o alguna vajilla de las quedaban los bancos al llevar la nómina en los noventa el Central Hispano recurrió a Rafaela Carra para prometer una lluvia de regalos

Voz 4 02:21 aparte de un Miura

Voz 1667 02:25 bueno hoy ya no hay tantas joyas tantas vajillas ni regalos en general hoy los clientes simplemente esperan que no les cierren su oficina bancaria del barrio

Voz 0194 02:34 nos acompañan jefe de Economía de la Cadena Ser Javier Ruiz buenas noches

Voz 0194 02:39 y es que no es broma desde poco antes del comienzo de la crisis han desaparecido casi la mitad de las oficinas

Voz 5 02:44 las las cifras son realmente monstruosas desde que empezó la crisis en el año dos mil ocho han desaparecido el cuarenta y cinco por ciento de las oficinas bancarias de España una de cada dos practicamente Maupassant ETA cuarenta y seis mil a poco menos de veintiséis mil es tremendo el dato en términos de sucursales pero en términos de empleo es todavía peor uno de cada tres empleados de banca se ha visto en la calle prejubilado o despedido de los casi trescientos mil empleados de banca que teníamos tenemos a día de hoy ciento noventa y dos mil treinta y uno por ciento de despidos las plantillas sean Ibar izado fruto de dos cosas las es Illa tecnología y hoy suma siguen porque hoy son dos mil de Caixa tres mil quinientos cuatro mil

Voz 0194 03:33 Antón es lo que vamos a contar ahora nos va a ayudar en un ratito localizar las zonas más afectadas por la desaparición de estas oficinas pero antes vamos a interesarnos por los planes de dos entidades bancarias éstas que citaba ahora mismo Javier para reestructurar su negocio primera entidad fresca

Voz 1715 03:46 esa van que hoy ha cerrado un acuerdo con los sindicatos para reducir su plantilla en dos mil veintitrés

Voz 0194 03:52 personas Barcelona Sergi López buenas noches

Voz 1895 03:55 las buenas noches son algunas menos de los que ese plan

Voz 0194 03:58 yo inicialmente y los afectados semana además con una buena indemnización

Voz 1895 04:03 Caixabank quería rebajar la plantilla en dos mil ciento cincuenta y siete personas por lo tanto saldrán ciento treinta y cuatro menos gracias a la negociación las indemnizaciones son a razón de cuarenta y cinco días por año trabajado con un tope de cuarenta y dos mensualidades desde UGT Cati libra destacaba tras la firma del acuerdo que son las salidas incentivadas que las últimas que había dado Caixabank y sobre todo remarca que sólo se irá del la empresa quién quiera hacerlo

Voz 0379 04:30 aquí va a salir el que hago números el querido vale situación personal yo me lo puedo permitir tengo cincuenta y cinco tengo cincuenta y seis tengo cincuenta y siete y me pagan esto me pagan lo otro convenida sobre social hasta los hay tres aportación al fondo de pensiones etcétera etcétera mira todas las características iba pues sí pues a mí me sale bien yo me voy el que no les sale por unos llegaba llega así de simple

Voz 1895 04:56 en el caso de los trabajadores de cincuenta y seis o más años se pueden acoger a una prejubilación que va en función de la edad de cada persona la empresa les pagará la cotización ya los sesenta y tres años se jubilarán

Voz 0194 05:08 seis Comisiones Obreras que representa el cuarenta por ciento de la plantilla se ha desmarcado de este acuerdo sabemos porque

Voz 1895 05:14 porque este sindicato no se cree que con lo que sea firmado hoy se vaya en evitar las bajas forzosas que es lo que querían evitar a toda costa el acuerdo contempla que haya movilidad geográfica y Comisiones Obreras considera que aquellas personas que no quieran irse a trabajar a otro sitio finalmente serán despedidas de manera forzosa Ruth años es portavoz del sindicato en Casablanca

Voz 6 05:35 es lo único que claro al final quedarán posibles extinciones creadas de manera indirecta forzosas por la movilidad no

Voz 1895 05:46 en este apartado del expediente la dirección de Caixabank ha aceptado una de las reclamaciones del comité de empresa para que en lugar de poder enviar a un trabajador a cien kilómetros de distancia de su actual puesto de trabajo se limite esa distancia a setenta y cinco

Voz 0194 06:00 si este plan de Caixa Bank contempla el cierre de oficinas bancarias

Voz 1895 06:04 el cierre de oficinas que se contempla es prácticamente de ochocientas hay que decir que también se ha rebajado en unas setenta respecto del anuncio inicial de Caixa Bank la entidad bancaria ha explicado hoy su apuesta por las oficinas Store y las Bank que están en ciudades principalmente con gestores y atención ininterrumpida mañana y tarde de lunes a jueves y también los viernes por la mañana en cambio en las zonas rurales

Voz 0194 06:29 sólo se asegura la intención de la empresa

Voz 1895 06:31 de estar en aquellas poblaciones de más de diez mil habitantes en este sentido nos tenemos que explicar que hace tres meses hicimos un estudio en la redacción de la Ser en Cataluña de la presencia que había de los bancos en las poblaciones catalanas de menos de mil habitantes no salió que hay sesenta poblaciones de menos de de más de mil habitantes que no tienen ni una sola entidad bancada

Voz 1895 06:55 si hasta luego Daniel zonas rurales este estudio que no es esta

Voz 5 06:58 Ava contando ahora Sergi López es esa España

Voz 0194 07:01 hacía Ada alguna nota vaciaba pero sí rural

Voz 5 07:04 la más afectada por esta tendencia de cierre de oficinas bancarias es la más afectada porque lo que ha ocurrido en España es un proceso de concentración bancaria extraordinario han desaparecido más de cien entidades bancarias se han consolidado en tres cuatro cinco grandes grupos a día de hoy cinco bancos los cinco grandes banco los de España tienen el noventa por ciento de los créditos y el noventa por ciento de los depósitos cinco entidades controlan todo el mercado bancario obviamente cinco entidades no compiten contra sí mismas con lo cual si eh Caixabank tiene una oficina en un pueblo no va a poner una segunda competir contra era que está ocurriendo que en ocasiones ni siquiera es rentable mantener una oficina en un pueblo basta con una oficina para cinco seis pueblos y eso es lo que está pasando que los sitios con mayor dispersión geográfica tienen menos oficinas al final lo que está ocurriendo es exactamente eso que la España vacía da ve cómo sus habitantes tienen que recorrer veinte treinta cuarenta kilómetros para llegar no Blanco a veces a un cajero claro porque no es

Voz 0194 08:10 por falta de clientes no sé si es por un modelo de utilización del banco por por las nuevas tecnologías falte de clientes no es

Voz 5 08:18 el luego que no de hecho es fundamentalmente por dos motivos el primero es por esa enorme concentración que ha habido yo digo cinco bancos controla todo el mercado bancario y el segundo es por una cuestión tecnológica ahí es que en las grandes ciudades la gente ya no va al banco o no va al banco tanto como iba antes los depósitos se hacen Viacom

Voz 0194 08:36 Jero las consultas de saldo Gravesen y a través del novenario así

Voz 5 08:40 que nadie vaya directamente allí que es lo que ocurre lo que ocurre es que hay algunas provincias que son verdaderos desiertos bancarios hay un a medida que utilizan los economistas es un índice que puede en fin sonar para expertos se llama el índice ejercen dado que es el que utiliza Estados Unidos para decir uy esto es demasiada concentración en esta provincia en esa zona hay muy poquitos bancos no vamos a permitir esas fusiones bueno pues ese índice se multiplica por dos en Almería Cádiz Girona Guadalajara Huelva Ourense Santa Cruz de Tenerife y Sevilla hay demasiado poco banco ahí con lo cual sufren los clientes pero es que se multiplica por tres en Huelva en Santa Cruz de Tenerife y en Sevilla en castellano efectivamente no es un problema de modelo bancario parece más bien que es un problema de no querer competir contra sí Asimismo

Voz 0194 09:33 saludamos a Patricia Suárez que es presidenta de a su fin que es la Asociación de Usuarios Financieros Patricia muy buenas noches buenas noches personas sin cajero au sucursal bancaria a una distancia vamos a decir razonable pueden protestar ante su banco por no disponer este servicio es un derecho que tiene el cliente pues

Voz 7 09:49 ahora mismo no lo es lo cual supone una contradicción porque por un lado se está avanzando para que no haya pues dinero negro que no haya blanqueo de capitales y se quieres rece restringir de alguna manera el uso de KAS que tengamos el dinero en efectivo pero por otro lado no suele está facilitando a los usuarios sobre todo en esa España vacía de la que hablabais ahora mismo el acceso ya no va a tener una sucursal sino a tener un cajero porque es verdad que con el móvil con Internet podemos hacer muchas operaciones prácticamente todo pero sacar dinero hasta ahora solamente podemos hacerlo realmente en un cajero o en una sí Kursaal esto es un problema grave y hay algunas iniciativas pues por ejemplo la en la Comunidad Valenciana de que haya ya si no se puede poner un cajero o Un o una sucursal Un un Bush que vaya atendiendo a determinados pueblos una vez por semana para paliar este

Voz 0194 10:41 estamos hablando del problema sobre todo en esa España vacía en esas provincias determinadas pero da la casualidad que en esa España vacía da hay gente mayor que habitualmente es la que se queda yo no sé si eso abre una brecha de exclusión financiera

Voz 7 10:54 totalmente una exclusión financiera por lo digital en este caso claro porque tenemos personas mayores que no

Voz 0194 11:01 esto que hacemos tan fácilmente nosotros con la aplicación ellos no saben uno pues

Voz 7 11:04 efectivamente ya probablemente tengamos que decir que ya no les toca realmente no entonces esto realmente es es un problema nosotros desde a su fin una de las cosas que defendemos es la banca como servicio público que no se me entienda mal no va la banca pública sino la banca como servicio público como pueda ser correos es decir tiene que llegar tiene que llegar mejor de lo que está llegando hasta ahora porque es un servicio necesario para el buen funcionamiento de la economía

Voz 5 11:34 hay una cuestión que es importante también desde el punto de vista de los consumidores y es el servicio que se presta con esas plantillas tan menguadas tan menguantes la pregunta literalmente sexta es hay personal suficiente para dar un servicio mínimo un servicio decente

Voz 7 11:54 bueno claramente no claramente cada vez es es menor y además el lo cierto es que la normativa en este sentido sí que está avanzando para que el personal esté cada vez mejor formado pueda explicar mejor los productos pero es claro pero tenemos que tener personal lo primero no básico Hinault no lo estaba viendo por estas situación que estabais comentando de despidos y de y de recortes

Voz 0194 12:17 pues es Patricia Suárez muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros Xavier diríamos que son dos las entidades bancarias que hoy son noticia por los ajustes de personal que quieren aplicar a sus plantillas hemos hablado de Caixabank la otra entidad la citaba al principio es el Banco Santander que quiere ajustar su red después de la compra del popular no

Voz 5 12:32 sí que plantea una cantidad de despidos todavía sin concretar pero que va rondar entre los tres mil quinientos y los cuatro mil es decir el doble de lo que hace Caixa hoy va a haber reunión el próximo día catorce hoy ha comenzado a rodar ese ERE simplemente se ha comunicado el motivo básicamente ese dice motivos tecnológicos motivos de integración bancaria los dos que definen a todo el sector y habrá Reunión como digo el día catorce pero insisto el tamaño es monstruoso en esto otros cuatro mil posibles despidos más

Voz 0194 13:04 os pregunto a vosotros tertulianos Madina la fotografía que queda de los bancos en España de la situación de ese banco físico

Voz 0515 13:14 bueno es evidente que es un proceso en un en un sector perder un proceso de reestructuración plena que afecta a su volumen de capacidad generación de empleo que incorpora nuevas formulaciones nuevas modalidades de competencia digitalizada y no regulada a través de las vamos así que estas que tiene una serie de condicionamientos para operar el sistema financiero que es un sistema que corazón casi el ADN de esta última década de crisis ultra vigilado que nos lleva a veces a confundir beneficios van rentabilidad a veces pensamos que eso que los bancos anuncian es rentabilidad no es verdad es es dinero muchos rentabilidad pero a partes para financiar crédito para operaciones Inter bancarias para pagar deuda etcétera etcétera yo creo que va como decía Javier antes esas cinco que hoy controlan el noventa por ciento dentro de unos años será menos de cinco yo creo que seguiremos viendo fusiones bancarias concentración de operaciones financieras que puede generar lo que tú señalabas que es una clave muy relevante las disparidades asimetrías brechas entre zonas rurales edades hace esos ha

Voz 0194 14:22 educación decía que no nos lo de la brecha de la gente mayor pero luego los jóvenes que no pisan prisión enclavada en una entidad bancaria que no es atravesado nunca la puerta a lo largo de es la oración

Voz 8 14:33 bueno yo no creo que haya habido que tiene que ver mucho más fusiones sino que lo que ocurre es que aparecen nuevos actores no va a verlas y que era sin alardes bueno sí pero que lo importante no digo que vaya Bet sino que lo relevante a efectos de mercado que sólo la mitad de lo que quiero decir es no es tanto las fusiones que pueda ver que no cambiarán mucho más la tendencia sino que lo que realmente a mí me parece relevante es apareciendo nuevos actores en el sector bancario Avalos nombrará Amazon por su nombre a Apple Pay por el suyo son auténticas bancarias va a haber una tarjeta como sabéis tarjeta de crédito Apple dentro

Voz 0194 15:05 les hablamos él claro y que por el solo hecho de que

Voz 8 15:08 lleve la Manzanita pues la va a llevar todo joven y no joven porque eso era lo cool y a partir de ahí pues eso es decir el pago con el móvil pues en España todavía le queda mucho por andar pero en este momento ya en muchos sitios en los que se está pagando el resto de Europa me refiero y especialmente en Estados Unidos togas al cajero y pagas directamente con el móvil paga el billete de cualquier cosa

Voz 0194 15:28 aquí cada vez se estila más eh también Guardans

Voz 8 15:30 no no no pagan todavía pagar me refiero no no que

Voz 2 15:33 tres las transferencias eso sí eso sí se estila mucho en España es lo que tú vayas

Voz 8 15:37 el móvil indirectamente PIN directamente tal con lo cual ya no tienes ni

Voz 2 15:41 ni siquiera tarjeta de que nuestro prefiero eso eso refiero sí sí eso me refiero que tú vas a comprar el pan y exacto así como vale que estamos aquí en la mesa casi todo si casi todos lo tenéis pero no todos los países

Voz 8 15:54 días lo tienen por tanto no vale pero no es verdad no tengas

Voz 2 15:57 es verdad que todos lo tenga éxito para los géneros que seguro que toda la DGT muy cool pero las panaderías no son tan parecería y los transportes de Madrid pues no son así de culto y no puedes comprar un billete con lo cual no

Voz 8 16:15 pero perdona momento vivió el a parte del tema de de la parte bancaria yo sí quiero subrayar la otra parte que es donde entre la política y esto no deja de ser una tertulia entre social y política yo estoy muy de acuerdo siendo liberal a veces en otros temas en que hay que imponer a partir de ahora obligaciones de servicio a los bancos que hasta ahora estaban dejadas a vivir de competencia pero momento que este mercado deja de funcionar en zonas rurales tienen que tener obligaciones de servicio probablemente el Gobierno va a tener que intervenir en esto iba a tener que hacer unas obligaciones mínimas que tendrá que ver el el el los bancos como los hacen siglo Cáceres poner un camión con lograr un camión cisterna pues un camión cajero que existen y que vaya pasando por ahí pero tiene que haber obligaciones

Voz 9 16:56 eso sólo lo ha osado regulan

Voz 8 16:59 no hay una obligación política urgente

Voz 9 17:02 hay News

Voz 1617 17:03 pues yo que en la vida en general soy un poquito menos liberal que Guardans estoy de acuerdo imponer esta medida que que propone porque es verdad que la digitalización es un reto para para el sector bancario como lo ha sido para tantos otros sectores para para empezar por el nuestro no pero la digitalizar con la solvencia que es lo que también les interesa sobre todo en este caso a los bancos no puede estar reñida con con ese servicio en creo que era el Banco de Santander no que hablaba de de que es todo esto era el principio de una revolución y es cierto que es una revolución en la que no sólo los bancos son actores citaba a Apple como como ejemplo pero pero va a haber más esta Amazon es cierto que existe esta brecha entre lo rural y lo lo urbano y esa brecha generacional yo creo que ellos están obligados también a a que no sea ONDE y por tanto combatirla como como sea posible luego decía lo de los nuevos actores porque hace poco Jaume Guardiola sabéis que es el el número dos del del Banco Sabadell alertaba también del Ris del riesgo de que los bancos puedan volverse invisibles decía él invisibles es físicamente pues por ejemplo La Caixa es tú lo sabes perfectamente Ángels eran en el centro de Barcelona era una en cada esquina y ahora ya no pero todos tenemos familiares mayores que no entienden la fórmula de estas nuevas

Voz 2 18:31 cecina están amplias tan fantástica estará bonita te en cafés que parecen Cáceres pero que al final buscas

Voz 10 18:36 a alguien que te da atienda no hay nada pero es muy calles muy compara la gente me para la gente mayor

Voz 1617 18:42 yo creo que que la combinación esa pues

Voz 0194 18:45 estaban obligados porque al final

Voz 1617 18:48 además de la digitalización de la solvencia de llevar a cabo como puedan está revolución hay una cosa es que ellos se juegan también la reputación cada día

Voz 5 19:00 de de lo que estáis de lo que estáis diciendo ahí efectivamente una lectura de quiénes estamos fuera de la ventanilla del banco es la de ver cómo efectivamente cada día hay menos gente pero hay una cuestión que no es económica es Qasim moral o ética los bancos tienen dinero para despedir tanto despedir así de bien esto es un paracaídas de oro lo que hoy ha hecho Caixabank es espectacular te pagan porque te quedes en tu casa trece años desde que tienes cincuenta y dos años hasta que cumpla los sesenta y cinco no sólo te pagan el cincuenta y siete por ciento de tu salario no sólo te pagan toda tu seguridad social insisto además te pagan entre veintiocho y treinta y ocho mil euros de incentivo para que lo hagas pero digo yo un debate moral en esto Illes los cincuenta y dos años es el fin de la vida laboral de una persona todo esto con bancos insisto que se lo pueden permitir solamente porque la gente tenga en cuenta cuál es el se lo pueden permitir la banca el año pasado ganó dieciséis mil seiscientos millones de euros que en castellano significa ganar cuarenta y cinco millones de euros al día o dos millones de euros por hora que no

Voz 0194 20:06 jamás me mareado olvidemos la cota

Voz 8 20:09 demos la Caixa títeres hemos olvidado muy rápidamente la Caixa hoy trata como un banco más no es un banco más La Caixa es una entidad sin Anhui de lucro es la heredera de una entidad centenaria durante muchos años la casa en Cataluña ha sido lo más similar a la función pública trabajar en La Caixa era entrar en La Caixa era era vamos

Voz 2 20:29 bueno era como sacar las oposiciones y ya está pues imagínate ahora jubilar de la casa jubilarse en la casa lo que supone arte La Caixa pero que es una cosa que se les debe a sus a sus empleados éxito

Voz 8 20:42 sacamos el tema moral sobre la mesa como se decía hace un momento bueno pues efectivamente los que entraron en La Caixa tienen esa sensación de de de haber dejado la vida por por pero en forma de lo común cualquiera

Voz 0194 20:54 la empresa guardan

Voz 8 20:55 no no yo estoy no no discrepo radicalmente que hasta ahora en las generaciones que se está jubilando ahora yo no digo la gente que entre ahora Illa nuevos contratos de la casa los que se están jubilando ahora con cincuenta y cinco años a los que les va a aplicar este plan estaban en La Caixa ya han dedicado la Caixa una devoción pero insisto

Voz 10 21:11 que como cualquier persona no trabajo no me Joaquín como mucha gente que trabaja en otras empresas Iker no tuvo la oportunidad de esta subida

Voz 8 21:17 acciones como cualquiera yo te corregido dicho no al cualquiera pero evidentemente hay otras empresas en España especialmente empresas familiares y empresas pequeñas

Voz 2 21:26 la auto empresa por supuesto mucha gente trabaja mucho en España y en la cancha no es la única nunca diría eso es algo más si me permites la alternativa guardar

Voz 5 21:34 yo si me permites es que con cincuenta y dos años da igual lo que hayas hecho te queda mucho por hacer con cincuenta y dos años tienes toda una vida por delante yo no sé si con cincuenta y dos años más que pagarte por qué te queda

Voz 2 21:47 siempre hay que recuperar esto digitar al miembro de Hunosa y los de los de los de Sagunto aquel desastre de la reconversión la pregunta es a te imposibilitan trabajar o salen con cincuenta menos de la mitad permite compatibilizar con unos trabajó en finalización debido a la realización de te pague más cincuenta y siete por ciento de te vas a casa hasta que en Copa sesenta

Voz 5 22:12 cinco te pagan toda la seguridad social y además te pagan una prima porque te quedes en casa de insisto la más bajas dieciocho mil euros la más alta es XXXVIII mil yo en fin

Voz 1715 22:22 entiendo que nada entiendo entiendo el

Voz 5 22:25 aumento de que oye lo han gana y entiendo el argumento además de que esto no cuesta dinero públicos dinero privado de los accionistas del banco y el banco pero entiendo el dilema moral de decirle a un señor de cincuenta y dos años surgirá laboral la termina

Voz 8 22:36 dado me parece horrible eres blanco advierte

Voz 0194 22:39 eso insisto que los trabajadores de La Caixa que en Cataluña son común instituciones tener un novio llevar a casa uno

Voz 11 22:46 ha habido que trabajar en la casa era como se llegado a todas esas esas y se presentara

Voz 10 22:53 las presentaban en casa con alguien que trabajaban la clase decían la Ninette

Voz 0194 22:59 en el futuro asegurado tampoco

Voz 10 23:02 exacto por eso estamos las dos aquí para la tenías que haber trabajado

Voz 0194 23:09 te has a todo esto es decir que en muchas empresas la gente se deja la vida trabajan desde el principio y muchos años ya ascienden hilo no tienen bueno pues la jubilación que tienen no tiene nada que ver con con la jubilación que tiene saca uno cuando se va de La Caixa y Javier Ruiz muchísimas gracias gracias ya no está hasta tiempo desde ir a la casa