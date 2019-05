Voz 2

00:05

Pedro Sánchez propone Miquel Iceta como presidente del Senado catalán constitucionalista y con cierta habilidad y polivalencia a la hora de relacionarse con sus adversarios es una viva imagen del perímetro que alcanza la mano tendida del presidente del Gobierno Iceta un político al que le gusta bailar decía semanas atrás que no dejaría Cataluña porque quería ser presidente de la Generalitat yo sugiere que no va a renunciar a la dirección de los socialistas catalanes no recreo Iceta ha sostenido al PSC en sus peores momentos en que ha llegado a estar con el agua al cuello y ahora que el partido reflotarlas llamado de Sánchez desde el toque de corneta para la renovación del socialismo catalán con quién estará pensando el presidente cada vez más puesto en su cargo Sanchis de hecho redoble de autoridad citando los líderes de los tres principales partidos antes las preceptivas consultas reales la presencia de Casado Rivera Iglesias en las escaleras de Moncloa era un reconocimiento de su rango antes de formalizar lo en la investidura sí con Casado buscó un mínimo territorio común aislada ciudadanos con Rivera quedó de manifiesto que los ánimos no estaban para satisfacer las fantasías dos poderes fácticos la imagen de buen rollo con Pablo Iglesias llega clausura de obligatorio cumplimiento hasta las elecciones del veintiséis de mayo pero se sentaron las bases de un futuro pacto con Unidas Podemos o Pablo Iglesias utilizó el método Tarradellas para ponerle difícil a Pedro Sánchez la pretensión de gobernar solo la transfiguración de Iglesias en político de Estado es una de las novedades destacadas de este nuevo ciclo decían harén que la política toma cuerpo en el espacio que hay entre los hombres y la filósofa saber Bárbara casen lo interpreta si la política no se mide por una verdad ideal es más bien un bien común que los hombres fabrican sin cesar entre ellos pequeña síntesis de cultura democrática útil en los tiempos que corren ni leyes eran la terrorista de la historia ni verdades trascendentales sutil gestión de la pluralidad humana lo cual me parece que exige un cierto reciclaje de la clase política