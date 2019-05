Un reinado muy corto

Voz 0469

00:00

estar calentando la banda para al final no jugará el partido me imagino que debe ser algo frustrante para cualquier futbolista digo me imagino porque yo no pase nunca de la etapa banquillo claro pero más frustrante debe ser prepararte para un trabajo durante cuarenta y dos años luego durar treinta y tres días en el cargo os dará algo menos lástima si os digo que el individuo en cuestión era el último Rey de Italia Humberto II su padre Víctor Manuel III había sido Rey de Italia desde el año mil novecientos hasta el mil novecientos cuarenta y seis por si nos viene a la cabeza uno que sucedió en Italia durante esos años os recordaré que fue gobernada por el fascista Benito Mussolini de mil novecientos veintidós a mil novecientos cuarenta y cinco y efectivamente Víctor Manuel III fue instrumental en facilitarle a Mussolini su acceso al poder claro cuando Mussolini fue ejecutado Italia derrotada como una de las potencias del Eje de la Segunda Guerra Mundial Víctor Manuel III decidió que los setenta y siete años era una buena edad para jubilarse pasarle la corona a su hijo Humberto regalo envenenado que le hizo un nueve de mayo de mil novecientos cuarenta y seis y digo envenenado porque claro esa corona para mucho él estaría ya siempre asociado al fascismo y el dos de junio de mil novecientos cuarenta y seis pocos días después hubo un plebiscito para decidir la forma de gobierno de Italia ganó la República por unos dos millones de votos así que el doce de junio terminaba ya el reinado de Humberto II qué pasaría a la historia con el club el sobrenombre de El Rey de mayo también pasaría a la historia por sus continuas súplicas para poder volver a su tierra antes de morir pero la República italiana fue implacable y murió en mil novecientos ochenta y tres en Suiza