Enrique Vila-Matas: "Si tuviera que contar mi biografía me la inventaría"

Voz 2 00:11 ahora mis PCAS porque has elegido este este domingo pero antes quería preguntarte alguna relación con el mar

Voz 0584 00:20 en realidad debería contestar a todas desde desde niño tengo la impresión debe provenir de Atlántida es decir no me explico a salir de pesca con mis familiares en verano cuando tenía tres años hay algo ocurrió que me provocó que espanto el descubrimiento de la muerte asfixia de los peces aquí me dio la impresión de que venía de un mundo subterráneo que era una garantía esto ha permanecido hasta ahora utilizado incluso algún momento era un texto a un pasado anterior

Voz 2 00:56 alguna vez en alguna entrevista más de una has dicho que no recuerdas practica donde nada de la infancia

Voz 0584 01:06 he dicho que no tengo nada que contar especialmente en la infancia porque no hay conflicto no existe conflicto y entonces no hay narración sin embargo no

Voz 2 01:17 que a esos años tan tempranos a los tres años ya consideras que venías de otro de un lugar subterráneo oscuro oí difícil distinto al de el al del que venimos todos no

Voz 0584 01:30 bueno trataba de trataba de de averiguar por qué me había provocado este espanto la muerte de los peces ya que pasea al no poder ver un pez muerto si vivo pero no muerto en la cocina de casa de mi abuela tenía que como que comer en casa de mi abuela recuerdo de espaldas al a una naturaleza muerta la que había un pescado muerto con gran júbilo de diversión de toda la familia porque había salido como nieto mayor especialidad que estaba explicando que no podía haber un pez muerto de hecho prácticamente al ver a verlo y eso sigue ocurriendo es decir no no he comido nunca un ejemplo

Voz 2 02:10 porque Enrique Vila Matas ha elegido este seudónimo de este escritor

Voz 0584 02:14 porque lo utilizado una gran cantidad de veces Virgen BOC utilizado momento que decidí que habían frases que inventaba decía como dijo en cierta ocasión Virgen BOC entonces coloca una frase a Virgen BOC pero que era mía dije en voz tiene bien entradas hoy en día en Internet o más incluso hay personas que se hacen pasar por Virgen BOC actualmente en Twitter de modo que en fin pero bueno aquí

Voz 2 02:43 Vila matas naciste en una casa que estaba muy cerca enfrente del cine Metropol

Voz 0584 02:48 bueno en frente si enfrente son Marc

Voz 2 02:50 acá en algo a tu personalidad

Voz 0584 02:54 bueno así porque digamos que mi relación con el cine con los carteles de cine que anunciaban las películas de Bogart en el cine que estaba enfrente de mi casa que veía desde la ventana del principal el piso de mis abuelos y mis padres pues a era una de las cosas sigamos diferentes de de mi mundo cerrado familiar siempre digamos monótono con las mismas la imagen del cine al que todavía no había iba pues era era para mí algo que llamaban detenciones

Voz 2 03:27 los carteles de las películas ese bien

Voz 0584 03:29 era porque todas Metropol era uno de los tres cines de una cadena de Barcelona Capitol Metropole y bosque de memoria que estaban especializadas en serie negra uno de estos cines el Capitol siempre en el mismo programa los tres están las Ramblas todo creo que estuvo hasta hace muy poco le ha crean Can pistolas porque era el lugar de de del cine sería negra de la ciudad y bueno conociera metro porque había sido antes que muy curioso antes de la guerra porque mi padre había nacido en esa casa había sido en un teatro hay sabía de Zarzuela había sido cine y al mismo tiempo teatro de Zarzuela había habían actuado en los mejores cantantes de zarzuela del país IU habían probado una cosa que salió mal que es una fuente de agua dentro de dentro del cine y también dentro de cine porque empezó siendo cine que tuvieron que quitar porque el agua mojaba de vez en cuando a los espectadores se haya convertido en un conflicto

Voz 2 04:32 los minutos iniciales de infarto

Voz 0584 04:34 ya

Voz 2 04:36 así todo la casa abuela hay una historia que tiene que ver con un relato que tú a hablaste en una novela creo que más que su contratiempo de que lo habías escrito sin tener consciencia de que lo escrito luego lo encontraste

Voz 0584 04:55 sí así sí él

Voz 2 04:57 la casa de la abuela que relato es ese y cómo fue esa historia

Voz 0584 05:00 el primer relato que escribe y que lo escribí con con cinco años ir a alguien auto ha escrito por Enrique a los cinco años es una historia de una historia de amor de un niño que se enamora de una niña de viaja en un tren hacia Zaragoza sea mal duende de Aragón lo único que pasa es que había olvidado que cuenta de edad apareció en casa de mis padres a cuando ellos murieron hace tres años descubrí no tenían guardado desde hacía años yo creo que ya lo sabía pero había perdido la memoria de que ponía la fecha exacta que lo escribí que es un dato que desconocía tenemos poca memoria todos no tuviéramos más entenderíamos mucho las cosas nuestra vida creo porque o no pero creo que serviría para saber cosas que yo siempre tenía un recuerdo de de dibujar en el suelo con mi tía a en la casa de mi abuela y dibujar en breve tiempo escribir dibujó y escritura pero no no sabía que había escrito un cuento corto terminado y bueno yo entrantes en realidad ríe cuando volvía a escribir fue había hacia los dos

Voz 1 06:08 dieciséis diecisiete años sobre todo

Voz 0584 06:11 a mí supongo que estaba conectado con esa experiencia inicial posiblemente

Voz 2 06:16 una sala de la memoria dicen que la memoria es ficción en el caso de tu literatura esto es esencial porque a veces parece que estamos leyendo ensayo a veces parece que estamos leyendo ficción y a veces encontramos datos de tu biografía no

Voz 0584 06:31 sí se puede dar datos emigra decía son siempre bastante

Voz 2 06:34 sí

Voz 0584 06:35 cada transformados literatura transforma la realidad tease son otra otro mundo no dioses si tuviera que contar mi mi biografía es la cambiaría también es decir porque me aburriría mucho transcribir lo que ha ocurrido porque ha ocurrido volverlo repetirlo otra vez no nunca repito por esos inventos siempre prácticamente nunca repito nada es decir además de todo lo que ya he visto oído de me encanta la novedad aunque me equivoque siempre no creyendo que es nuevo algo que no lo es pero escucho mucha música cuando escribo trabajo con explotar su opuesto

Voz 2 07:12 no pues pone a Bob Dylan Tom Waits

Voz 0584 07:15 no quiero claro que voy voy cambiando y construyendo top todo tipo de música nueva también evidentemente esa es la forma de investigar qué decir

Voz 1 07:23 que hay ahí infinito pero

Voz 0584 07:26 cuando encuentro un buen disco nuevo que no había oído nunca que alguien que no conozco etc eso me era perfecto para escribir porque tengo la la ilusión la desde saber que tengo por delante algunos días de de de disfrutar de una cosa nada no hay antes es que el Ibex con una sola canción la hoy a todo el rato escribe universal a casa para siempre sólo yendo a una pieza de todo

Voz 3 07:49 pues a mermar ah sí

Voz 0584 08:40 no recuerdo el título porque era más bien el You Tube que me llevó a a era un una para fin era un tipo de música que correspondía a la historia de un de un hombre que tenía varias voces afines bueno que tenía que ver con la trama de alguna forma con esa sacan esa pieza es la que veía con la intención no sé si buena o mala de que fuera tuviera una coherencia a todo lo que hacía en el libro a base de Bachar esa canción pero para mantener siempre el mismo clima o él mismo ha en fin fino que fuera les diera un poco de cómo hacer una película poner una una música en concreto no

Voz 2 09:25 que es el abismo Party bueno

Voz 0584 09:27 en Acantilado el comienzo de mi novela la que acaba de aparecer esta bruma insensata se inicia en una casa en ruinas en el Cap de Creus en al lado de Cadaqués en una casa en ruinas y al borde de un acantilado con un personaje que está en una situación límite digamos que las cuadras doble puede peor mis personajes empiezan siempre así y les va tan mal que sólo pueden mejorar algo su vida todos acaban mejor que estaba en un principio sólo ligeramente mejor

Voz 2 10:03 esa ese ese tema explorar el abismo hemos hablado del abismo la exploración

Voz 1 10:10 cómo la vamos a rayas

Voz 0584 10:13 bueno a esa parece que es difícil porque si hay un abismo cae en el abismo no en principio se trata de estar en un en un punto de ese abismo Kenny Ny conduzca al abismo directamente tiene Stephen en tierra firme

Voz 2 10:29 te a Matas esta bruma insensata es tu nuevo acercamiento a los lectores o la forma en la que los sectores nos volvemos a acercar a ti te gusta la relación con los lectores o de incómoda te gustan las ferias te gusta firmar los te gustan las presentaciones

Voz 0584 10:47 no me gustan los lectores que leen el libro a partir de ahí después si si en lugar a a se presenta en algún lugar de los veo pues me parece muy bien también pero pero en realidad cuando escribo no están nunca en mi casa es un poco pensando en era no hay nadie concreto sino más bien en en el trabajo que hago a mí mismo trató de de hacer algo que me a mí me me interese a partir de ahí espero siempre que interese a los demás

Voz 2 11:14 no aparte con esto ya vamos a despedir pero no quería que te marchará sin preguntarte por el humor que tienen todas tus novelas es involuntario porque si parecidas balseros cambio todo eso el humor salen los personajes con Ness muerta en particular que a veces están está en el límite de el humor y la tragedia del humor negro

Voz 0584 11:43 en toda la época estuve en el colegio extras diecisiete años a era tenga una impresión recuerdo de vivir una tragedia auténtica solamente de estar en el colegio no el mejor amigo de aquellos años cuando lo volví a encontrar diez años después ha estaba hablando con el de repente después dijo veo que si estoy viendo el humor de siempre me quedé helado porque no sabía yo que tenía sentido del humor debe ser una forma de tener un sentido rumor esta

Voz 2 12:08 a veces otros descubren cosas de nosotros que no sabíamos

Voz 0584 12:11 sí pero yo nunca me río de lo que digo es prácticamente

Voz 2 12:15 son los demás los de lo que vivo Enrique Vila Matas despedimos a nuestros invitados siempre pidiéndoles que nos digan si es que lo tienen quién ha sido o es el faro de subida o que Chano que bueno pues pues ahora bici faros

Voz 0584 12:29 te Obama humanos humano Paula de Parma a la que dedicó los libros material pongamos que el mundo

Voz 2 12:39 muchas gracias por arte acercado esta madrugada este faro