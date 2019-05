Gaspart: "Si yo fuera presidente, Valverde continuaría"

Voz 1375 00:00 quiero molestar cinco minutos a Joan Gaspart el que fuera presidente vicepresidente del Club Barcelona y que está en directo en sintonía El Larguero Don Joan Gaspart muy buenas hola buenas noches qué tal pasó la noche no sé si ha dormido mucho poco o nada

Voz 1 00:14 bueno estoy un poco pero bueno ya está pasado oí realmente que no se puede hay que asumirlo no

Voz 1375 00:25 es el mayor batacazo en su opinión del Barça en la Champions

Voz 1 00:30 no funciona la derrota en Sevilla con toda el agua

Voz 1375 00:36 eso fue apenas

Voz 1 00:41 Milán cero no no yo sigo quedando ese éxito después de tantos años de vinculado al Barça pues de todo no ayer pues lógicamente más que el Dakar en si es que el gran partido que hizo pues hay mucha ilusión por llegar a la bueno no ha podido ser fue la primera

Voz 1375 01:10 me vino a la cabeza cuando vio la jugada del cuatro cero

Voz 1 01:15 poco despiste no por parte del alcohol pues pensaban en una jugada ahí jugador fue rápido y yo que tenía la oportunidad de enganchar los estallidos no una distracción digamos pensando que iba a hacer lo contrario que hizo pero bueno yo el partido de ayer no es que sea semejante de hoy no pero yo decía hoy si estos de los intereses Nos mete un gol dos banal los van a asustar de verdad ya nosotros estos goles los dos primeros por sobre todo pero tampoco entró el segundo que a perder un poco el control es un juego normal pero bueno ahora ya sé lo que hemos conseguido que no es poco que hay en la final de la Copa claro vamos a ver con respecto a Valencia no

Voz 1375 02:17 yo decía anoche Gaspar una opinión más de las miles que ahora decimos todos y además a toro pasado es más fácil opinar no cuando uno cae eliminada pues siempre que hay más críticas y cuando si se hubiera clasificado pues estuviéramos estaríamos diciendo otra cosa seguramente pero yo noche decían no se puede vivir lo vengo diciendo durante estas últimas temporadas no se puede vivir eternamente de los méritos de tener al mejor jugador del mundo en la plantilla de ya lo resolverá Messi cree usted que ha hecho bien el Barça la transición la renovación de la plantilla cuando se han ido marchando jugadores claves pero como se ha mantenido Messi tenían todos la sensación de que con Messi todo es más fácil o cree usted que se ha hecho bien la transición y la renovación de plantilla

Voz 1 02:56 bueno sin esconder de acuerdo con la Liga yo diría que se ha hecho muy bien la Liga enfada brillante y muy bien apuntó que hay que reconocer que se he hecho bien en cuanto a la liga en cuanto a la Champions pues estaba se filiales costarricense hace muy bien sea incluso el partido en casa por no poder un partido desastroso que perdimos y que nos ha llevado a casa tener que pensar que todo lo que se ha una guerra por qué se ha hecho algo mal partido pues yo creo que no yo creo que perdió ayer fatal pero bueno de la temporada que es porque hay que mirar sobre todo de cara a Neville viene con que los taninos sabrá lo que tiene que hacer es como han hecho siempre no

Voz 1375 03:53 hay que este Barça con Messi se construyó para reinar en España pero en Europa no en la mejor competición si se tiene al mejor jugador del mundo hoy algo ha fallado que en la última década no no no no consigue el Barça imponer su dominio como si lo ha conseguido en el torneo doméstico eso es evidente ocho de once Ligas Cinema

Voz 2 04:12 en Europa no

Voz 1 04:14 bueno en Europa no es lo hacía Champions no el Barça en más de cincuenta años de de Champions pues no lo en fin con no es pronto decir al final hemos perdido la Champions equipos de de Europa no pero bueno estaba son más baratos que desgraciadamente todos los culés en unos si para la tristeza persiga está superado yo ayer o mejor dicho esta mañana cuando encontraba personas pues muy tristes y muy deprimidas es algún consejo sano que es que fuera un hospital veía que están muy bien felices con sol pero perdieron partido no se puede poco paredes que se pierde además que eso compartido no

Voz 1375 05:11 para que para que relatan relativizar un poco todos lo hemos visto sí sí

Voz 1 05:14 la gente estaba oí por la mañana la política lógicamente deportivamente hablando eh

Voz 1375 05:21 luego ya eche usted eso porque Deportes Cuatro el hemos oído y le decía usted a David Bernabéu yo recomiendo a la gente que vaya a algún hospital haber niños enfermos verá que lo nuestro es mucho menos grave hecho usted

Voz 1 05:31 no lo he hecho porque mi gravedad oí ya no no sabíamos se llevan porque digo que pienso lo oí no se va a hacerlo pero pero es verdad que no es un día feliz en Barcelona deportivamente hablando no

Voz 1375 05:47 está claro claro

Voz 1 05:50 y me porque tampoco se acaba el mundo Yee también es verdad que los culés cuando las cosas van mal hubo en este caso puntualmente un partido pues es cuando tiene que ya que bueno que somos porque somos que hay que superarlo tampoco hay que les

Voz 1375 06:10 a ella no le hago la última ahí le dejó señor Gaspar y usted ha sido vicepresidente ha sido presidente sigue muy de cerca todo lo que pasa en el club cree usted que corre peligro el puesto de Valverde

Voz 1 06:23 no no si yo fuera el presidente sido siguen fuera viene presidente que tenía por la vez deportiva como responsabilidad de lo Valverde continuaría yo estoy seguro que el presidente y la junta directiva igual digo yo no yo creo que no le había hecho una gran temporada que todavía no ha terminado y no no no se debe más que mejor no no pero bueno perdieron todos los jugadores entrenador ese partido no perdió su entrenador Bueso vamos a hacer un cambio de todo el equipo no una noche y una parte Liverpool una gran noche que hoy se ha demostrado decía uno no el milagro deportivo no pues si me lo deportivo se hacen pues en el último segundo mejor dicho ni en el último segundo en el minuto final Isaza jugando pues un partido que es lo que hizo un libro tú no vaya a a pensar en el mañana ella leía porque para día a día no