Fernando Llorente: "Seguro que Harry Kane se recupera para la final"

Voz 1 00:00 Don Fernando Llorente muy buenas las buenas noches qué tal jode porque yo no yo bien pero tuvo imagino que vamos

Voz 2 00:07 estamos es bueno esto es increíble gestionados todos

Voz 3 00:12 es una fiesta y una

Voz 1 00:15 los curas seguido dónde estás ahora digo dónde estás

Voz 0643 00:18 estamos en el vestuario todavía no creo que nos tenemos que preparar echando leches porque el avión es así ya no estamos todavía Ny luchar como

Voz 1375 00:28 Weiss el avión es porque hemos

Voz 0643 00:31 ha ido al campo a celebrarlo con situaría si en las gradas cantando Si bueno la verdad es que ha sido alucinante joe que segunda parte hemos hecho

Voz 1375 00:41 sí fíjate que estaba Íñigo Marquínez y Dani Garrido sobretodo eh y alguno más si Yago de Vega oye vente para Atleti vente para Betis pues igual no te ha salido mal eh

Voz 0643 00:51 pues la verdad es que fíjate con como campeona vidas depurada que al final pues bueno he tenido mucha participación pues al final el trabajo tiene su recompensa ahí bueno hay que estar siempre preparado porque nunca sabes cómo puede llegar la oportunidad

Voz 1375 01:06 en la segunda parte peleando de Conde Lied con los centrales buscando algo que parecía impensable porque no sé que se ha dicho Pochettino en el en el descanso cuando os vais al descanso el vestuario con dos cero tenéis que meter tres goles en la segunda parte que que ha pasado en ese en ese vestuario en el descanso Fernando cuando te dice el míster Llorente vas a salir pero que habéis dicho

Voz 0643 01:24 sí la verdad que no lo que he dicho exactamente porque yo no tenía que cantar y entonces todo cables que pueda haber salido recibió muchas careta sí porque refrenda un poco pero en el Sistema Central un poco como el secador y me he ido rápido pero bueno la verdad es que tampoco hacía falta mucho que sí porque así un desastre la primera parte hemos vuelto a ser dominados por el haya empezado fatal Si bueno no teníamos nada que perder hemos dicho que vamos aquí que salir a por todas así si somos capaces de meter un gol vamos a tener opciones y así ha sido hemos metido un gol es quitarle esa entrar un poco en el miedo en el cuerpo oí hemos seguido peleando hasta el final ya hemos tenido la suerte de meter otro oí ahí así que nos ha costado un poquito el tercero pero bueno ha sido bueno

Voz 1 02:14 de dónde te los tres Lucas Moura que hoy no esta Harry Caine y mete los tres se no

Voz 0643 02:20 ha sido increíble porque además el segundo me hizo hecho un paradón el portero sí sí sí

Voz 1 02:25 sí lo estábamos comentando dijo al menos mal que no

Voz 0643 02:28 metidos luego eh porque sino me quería morir

Voz 1 02:30 es tremendo tremendo no has visto la jugada no no hemos visto todavía

Voz 0643 02:35 no todavía no he visto todavía no he visto juegos ha sido increíble y luego otra partiría de ya al final soy una locura que partido que partido bueno

Voz 1375 02:45 así sí que ha colgado el Lamela esto

Voz 4 02:48 eh ni Instagram que nos hace

Voz 1375 02:50 hace Fernando hacernos una idea de lo que ha sido la fiesta en vuestro Vestuario eh

Voz 5 02:54 ah

Voz 6 02:58 ya ya

Voz 7 03:05 peregrinación larga las Vestuario

Voz 1 03:07 os habéis salido hace un rato después

Voz 0643 03:10 sí hemos salió al césped como te he dicho a primera hora con los aficionados Si la verdad que pues increíble no Banesto

Voz 1 03:19 ex jugadores uno por uno y bueno muy bueno total que vas a venir a Bilbao pero ya como campeón de Europa que te faltaba eso ya he dicho yo me proclama ya hablamos lo que queráis

Voz 0643 03:28 todos se agrupa ya eh porque mi futuro está más en el aire que salga de ahí bueno pues eso que sea lo que quiera

Voz 1375 03:38 joe oye Fernando nos alegramos un montón de te mandamos un abrazo de aquí no sé si quieres decirle algo a alguien en tu pueblo Bilbao en La Rioja entre localidad a los españoles que te escuchan en en el Larguero Si quieres decir algo a quien te dé la gana

Voz 0643 03:51 lo que espero que hayan disfrutado oí nada para que vayamos a Madrid y seamos capaces de hacer un mismo partido llevarnos