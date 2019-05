El Larguero: Segunda parte (08/05/2019)

Voz 1 00:00 un

Voz 1201 00:25 las doce y tres de la noche Julio Pulido incorporados anodino la Julio muy buenas que tardará noches como estaba el concierto de Ennio Morricone es increíble a tocar ha sonado esta sí sí a dos veces la hizo bueno el feo y el malo poli para adivinar noventa años para adivinar quién es el bueno es fiel malo en este sentido la verdad es que les podamos poner nombre y apellidos el bueno el feo y el paro en la historia del mareos y malos hay muchos bueno ya que buscarlo estuvo el otro día también Yago de Vega

Voz 4 00:53 bueno creo que ayer no ayer

Voz 1201 00:55 me voy tú guay no increíble noventa

Voz 5 00:58 años ha estado dos horas e interpretando

Voz 4 01:01 bandas sonoras lleno absoluto

Voz 5 01:04 e interpreta sentados dirige sentado y ha sido increíble apoteósico

Voz 1201 01:09 he escuchado lo que le interesa Romer a toca alguna de la Niña Pastori dejó Mágina Blanca perfectamente no quiso

Voz 1824 01:17 Montilla

Voz 1201 01:19 los gallegos perfectamente mi mismo estado y ampolla vaya el partido de Liga de Campeones para que no lo he visto manera no te digo una cosa está grabado en lo bueno de ahora que ese todos lo saben

Voz 4 01:30 en cuanto termine Larguero me pongo lo he tenido emoción dos cero no pero el Tottenham y el noventa y cinco padre de vida con Pochettino restándole dando las gracias a el ilustre hicimos señor que estar ahí arriba supongo bueno de tiempo de sale Green además de escuchar la música del bueno y el malo a Ennio Morricone estamos esperando posibles protagonistas en Amsterdam en ese Johan Cruyff Arena donde está Sique Rodríguez y enseguida en cualquier veto podemos hablar también con David Ferrer que había puesto punto final a su carrera perdiendo con esbelto

Voz 1375 02:01 pero

Voz 4 02:02 hoy habíamos convocado esta sesión extraordinaria de sanedrín habituales de los domingos con todos para analizar lo que está pasando y lo que puede pasar en el Barça en los próximos días próximas horas enseguida lo vamos a tratar y lo vamos a hablar de a Joan Gaspart en el inicio de este Larguero lo primero que ha dicho bueno lo primero casi acabando Si yo fuera presidente del Barça mantendría Valverde ahora hablamos de ese asunto pero dejadme que salude a un hombre que hoy probablemente sea el tío más feliz de la tierra

Voz 6 02:32 Don Fernando Llorente muy buenas las buenas noches qué tal yo no yo bien pero tú me imagino que vamos

Voz 0970 02:39 estamos de bueno esto es increíble gestionados todos

Voz 3 02:45 la fiesta no

Voz 6 02:47 es una locura seguido dónde estás ahora digo dónde estás

Voz 3 02:51 estamos El vestuario todavía es

Voz 0970 02:54 creo que nos tenemos que preparar echando leches porque el avión

Voz 7 02:57 sí claro claro estamos todavía Ny luchado durante es

Voz 8 03:03 sí porque hemos salido al campo

Voz 7 03:05 a celebrarlo con situaría si en las gradas cantando Si la verdad que ha sido alucinante José que segunda parte hemos hecho

Voz 1375 03:13 fíjate que estaba Íñigo Marquínez y Dani Garrido sobre todo eh y alguna más si Yago de Vega oye vente para Atleti vente para Atleti pues igual no te ha salido mal eh

Voz 0970 03:24 la verdad que fíjate con cómo cambia la vida temporada que al final pues bueno he tenido mucha participación pues al final

Voz 7 03:32 el trabajo tiene su recompensa Hay vivo no hay que estar siempre preparado porque nunca sabes cuando te puede llega la oportunidad

Voz 4 03:38 en la segunda parte peleando de Live con los centrales buscando algo que parecía impensable porque no sé que se ha dicho Pochettino en el en el descanso cuando os vais al descanso al vestuario con dos cero tenéis que meter tres goles en la segunda parte que que ha pasado en ese en ese vestuario en el descanso Fernando cuando te dice el míster Llorente vas a salir pero que habéis dicho

Voz 0970 03:57 sí la verdad es que no sé lo que he dicho exactamente porque yo

Voz 7 04:00 no tenía que calentar entonces todo cables así que salió a calentar sí porque además que está un poco pero en el Sistema Central un poco más secador y me he ido rápido pero bueno la verdad es que tampoco hacía falta mucho que decir porque ha sido un desastre aparte hemos vuelto a ser dominados por el haya se produce empezado fatal sí bueno no teníamos nada que perder hemos dicho vamos aquí que salir a por todas así que somos capaces de meter un gol vamos a tener opciones y así ha sido hemos metido un gol es quitarle esa entrar un poco en el miedo en el cuerpo oí hemos seguido peleando hasta el final aquí hemos tenido la suerte de meter otro oí ahí así que nos ha costado un poquito el tercero pero bueno ha sido bueno

Voz 6 04:46 me lo que te los tres Lucas Moura que hoy no está Harry Caine está esto y mete los tres se no

Voz 7 04:52 cómo ha sido increíble porque además es segundo me ha hecho un paradón el portero si y lo estábamos comentando dijo al menos mal que lo ha metido porque si no me quería morir

Voz 6 05:03 tremendo tremendo no has visto la jugada no no lo he visto todavía

Voz 7 05:07 no todavía no he visto con ha sido increíble y luego otra por tenía de ya al final que tiene animales soy una locura mi partido que partido bueno

Voz 4 05:17 sí que ha colgado Lamela esto en Instagram que nos hace nos hace Fernando hacernos una idea de lo que ha sido la fiesta en vuestro Vestuario bien

Voz 9 05:28 eh sí

Voz 1824 05:37 celebración larga la droga habéis salido hace un rato después

Voz 7 05:42 sí como te he dicho a primeros de aficionados iba la verdad que pues increíble no van estos bares

Voz 6 05:51 jugadores uno por uno y bueno muy bueno total que vas a venir a Bilbao pero ya como campeón de Europa que te faltaba eso que ha dicho yo me proclama campeón y luego ya veremos lo que queráis

Voz 0970 06:00 todo se verá a ver qué pasa porque mi futuro está más en el aire que la verdad es que no hay bueno pues lo que sea lo que Dios quiera

Voz 1375 06:10 joe oye Fernando nos alegramos un montón de te mandamos un abrazo de aquí y no sé si quieres decirle algo a alguien en tu pueblo Bilbao en La Rioja Henri localidad a los españoles que te escuchan en en el Larguero Si quieres decir algo a quién te de la gana

Voz 0970 06:24 nada que espero que hayan disfrutado oí nada para qué

Voz 7 06:28 vayamos a Madrid y seamos capaces de hacer un grandísimo partido llevarnos

Voz 6 06:32 al final que será maravillosa Se va a recuperar Hurricane para final hubiera a ver si ahora llega un poquito con retraso y te pone titular seguro que se recupera seguro seguro mamones es un abrazo Fernando Llorente dos me alegro oír me alegro finalista de Adela

Voz 4 06:50 Champions Fernando Llorente con las vueltas que da la vida las vueltas que da vida estaba Fernando qué pedazo de tío y que para darle siempre ha sido bueno en sí que estaba en Amsterdam se incorpora ir habría que está por ahí en Barcelona o la avería muy buenas hola mano qué tal muy buenas ahora nos cuentas cómo ha sido el día después en Barcelona por tu tono ya notó que

Voz 1824 07:11 vaya Cardona vais esto no no no no novia

Voz 4 07:15 no hay que ser humano estamos todos los meses exactamente entonces Joan Gaspart y enseguida os escucha todos yo lo que contaba en la apertura de este Larguero es que la sensación que hay ahora mismo en el club es que Valverde está sentenciado lo que pasa que es cierto que no hay plan B porque lo mismo que cuando Neymar se fue pilló al club con el pie cambiado hoy no había plan B y al final dijeran venga bueno hay que gastarse la pasta Coutinho ciento sesenta den ciento cincuenta

Voz 1375 07:44 pues que por cierto ya hemos visto cómo han salido las dos operaciones por ahora sobre todo una de ellas ese plan B que no existía porque que nos Marcos

Voz 4 07:56 que las de Villadiego hija me voy al PSOE ya que estoy cansado de estar a la sombra de Messi me voy que ayer ganar el Balón de Oro La

Voz 1375 08:01 Liga y la Champions bueno

Voz 4 08:03 ahora tampoco hay plan B en caso de que al final se tomara la decisión de Valverde que repito no es una decisión

Voz 1375 08:08 tomada pero ahora mismo la sensación que hay aún Veinticuatro horas después es que Valverde

Voz 1722 08:15 al que ya el año pasado pues a lo

Voz 1375 08:19 de Roma ya estuvo a punto de costarle el puesto pero bueno la Liga la Copa segunda oportunidad este año los de Liverpool para muchos directivos del no

Voz 1501 08:28 lo duro de la directiva afines al presidente Bartók

Voz 1375 08:30 veo es imperdonable

Voz 1722 08:33 por eso digo muchos creen lo dicen en privado Valverde está sentenciado esto es así

Voz 4 08:40 ahí es para que termine la temporada que termine en los dos partidos de Liga que se juegue la final de la Copa del Rey con el Valencia iba a valorar y tomar las decisiones en

Voz 1722 08:49 en en frío no en caliente

Voz 1375 08:52 es verdad que Valverde se ha ganado el respeto del vestuario eso es indudable y eso es muy importante se ha ganado el respeto de Messi de los pesos pesados del Vestuario pero en la directiva ven que a Valverde le falta algo más que es un buen entrenador pero que en eso el entrenador top y que en los partidos donde realmente te juegas el cocido pues ha salido mal rematadamente mal en las dos ocasiones y eso tiene a Valverde en el punto de mira sería injusto porque evidentemente Valverde es el blanco fácil y eso lo sabemos todos Valverde es como es Valverde se llama Ernesto Valverde ella es lo fácil ir a por Valverde ya está pero ahí está Pepe que algún día alguien tendrá que hablar de los fichajes de Pep Segura digo yo que algún día alguien tendrá que decir Oiga usted me puede decir la de castañas que nosotros mismos últimos alguien digo yo que alguien tendrá que pedir responsabilidades no sólo a Valverde que para mí la tiene y mucha sino también asegura por debajo está Abidal que bueno pues si mantiene una buena relación con la plantilla con los jugadores con los pesos pesado pero el peso de las decisiones deportivas alguien tendrá que asumir la responsabilidad de muchos fichajes que han fracasado algunos de ellos ni los ha puesto Valverde

Voz 4 09:56 dinamitando dilapidando millones para para para nadería

Voz 1375 09:59 las absolutas con un central tras otro con centrocampistas yo creo y lo he dicho antes de la eliminación en estos días y estos meses no se ha sabido hacer la transición en el Barça de verdad lo creo al margen ya del estilo no se ha sabido hacer quién iba a suceder a Xavi quién iba a suceder a Pujol quién iba a suceder a a Iniesta quién iba a suceder a los pesos pesados

Voz 1722 10:17 al final cuando no está Messi

Voz 1375 10:20 no hay nada alrededor hay un Barça más cohesionado

Voz 4 10:22 o sea que defiende mejor más junto pero los días

Voz 1375 10:25 es también está el Madrid de la Quinta del Buitre que arrasó en España pero al final siempre es el hecho encara que en Europa tragará y al final eso no vale para el Madrid para el Barça pues ganar dieciséis Ligas seguidas está muy bien es un mérito espectacular y es un dominio que demuestra sobre todo una cosa la regularidad del Barça indiscutible incuestionable pero amigo si llega el día de Roma ganas cuatro uno en la ida te pintan la cara y un año después ganas tres cero en la ida y te pintan la cara eso te cuesta el cargo y ahora mismo la sensación que hay en el club aunque no lo digan públicamente es que repito Valverde esta sentencia hola también veo venir el debate y termino por mi parte esto ya viene en la dirección en la que viene Valverde esa al estilo que yo creo que sí

Voz 1722 11:08 eh

Voz 1375 11:09 ha ha antepuesto otros valores a ese valle algunas centrales que le han dado más peso y más fuerza al estilo del Barça la filosofía a no cambiar los valores sin embargo Valverde ha antepuesto otros más cohesionados más juntos defender mejor que Messi resuelve arriba

Voz 4 11:26 pero ya veo el debate ahora ya va a empezar el el debate por la calle

Voz 1375 11:31 en dirección contraria diciendo claro aquí estamos nosotros los salvadores de la patria recuperamos el estilo y ganamos y eso no es tan fácil porque ahí está Guardiola que sigue con ese estilo no gana nada si fuera tan fácil si eso fuera tan fácil venga quitamos a Valverde que más suben esa carga al estilo traemos a uno que es de la cuerda de Guardiola del estilo de Guardiola pero es que Guardiola se fue del Barça no pilla una Champions

Voz 1722 11:55 tan fácil no debe ser

Voz 4 11:57 por eso digo que ahora no es que Valverde venga uno

Voz 1375 12:00 pero que no es no es tan fácil aquí hay mucho más de fondo y ahora hay que ver qué pasa con el futuro inmediato Valverde si él decide marcharse o si la directiva decide decirle que

Voz 1722 12:11 que se busque la vida en otro lado

Voz 4 12:15 en Barcelona Jordi Marco bueno el que quiera afinar en Veinticuatro horas después

Voz 0985 12:19 es como como está la cosa bueno yo te decía anoche que después del el mazazo llega a un punto de inflexión allá antes y un después de Liverpool hablaba de incertidumbre incertidumbre empezando por la del propio entrenador porque Valverde en efecto está debilitado han sido dos derrotas dos fechas Roma Liverpool que marcan su carrera pero yo creo que antes de la intervención de la directiva si es que se produce que yo no lo descarto yo creo que es el propio entrenador el que va a hacer una reflexión y en voz alta hay en sus adentros Se va a preguntar si seré capaz sí se ve capaz si esas dos derrotas lastran mucho si se ve con la fuerza si se ve con la suficiente apuntalamiento por parte de todos los estamentos del club porque es verdad que por lo menos por lo menos en el en la eliminatoria contra el Liverpool no ha habido dirección de partido ni ha habido en este sentido el Liverpool le ha pasado por encima al Barcelona Ahora bien si nos preguntamos qué nota le poníamos a Barcelona hasta ayer qué nota le poníamos a la temporada del Barcelona hasta ayer le pondríamos pues una nota alta una nota alta lo que pasa que para jugar contra Europa la Europa con mayúsculas el equipo no te alcanza pero Manu no sólo nota alcanzado en los últimos dos años es que hace cinco años que no te alcanza por lo tanto de la misma forma que ponemos el foco en el entrenador que me parece bien hay que ponerla también en la dirección deportiva hieren

Voz 4 13:40 el ambiente totalmente tenemos que preguntar Oiga

Voz 0985 13:43 qué va a hacer con este Barça el Barça de Messi en Europa no le alcanza usted Le tiene que hacer evolucionar en dos sentidos en el sentido físico pero no fichando Arturo Vidal o a Paulinho sino buscando otro tipo de físico más dinámico y por supuesto dándole al Barcelona más fútbol ya hay manos y estoy de acuerdo contigo en que ha habido algún retroceso en el estilo que habrá que revisar

Voz 10 14:05 yo he bendecido durante el año el camino tomado por Valverde y no me voy a echar atrás ahora tras la novatada que sufren Roma Valverde como hace todo entrenador tomar el camino que cree más corto para ganar lo que intenta es que el equipo aprenda a competir mejor eh que ya no se puede asumir el control de los rivales atrás del balón por las herramientas que tiene por el paso del tiempo que Xavi Iniesta ya pasaron y que Europa exige variantes no olvidemos que este Barça Valverde este año gana en Wembley al Tottenham finalista la Champions gana empata con el Milan el interacción muy convertido en los partidos por dos el doble enfrentamiento ante el Atlético en la Liga sale vencedor en los cuatro clásicos ante el Madrid sale vencedor en Old Trafford sale vencedor decir yo creo que Valverde y su camino hasta ayer mereciera el visto bueno han al menos a nivel de fiabilidad las grandes citas ahora evidentemente Liverpool lo rompe todo en mil pedazos eh yo reconozco a día de hoy mi desconcierto por lo que pasó ayer evidentemente puede estar equivocado pero una cosa hace cuarenta y ocho horas todos o casi todos dábamos casi por hecho el triplete a sigue el camino igual tan malo no era en Se debe echará Valverde yo creo que la reflexión tiene que ir más allá del entrenador reducirlo todo a Valverde sería cometer el mismo error que cometí este en su día con Luis Enrique o que estuviste a punto de cometer el año pasado tras la de Roma y el Barça n que es que pensar ya estamos pues el entrenador que quiere es va más allá de eso qué quiere ser de mayor CIR a qué quiere jugar para mí es la gran reflexión que hacer el presidente que tiene que ser él el que marque como máximo responsable la línea a seguir a que quiero jugar como quiere hacerlo quiero valor me con me competen otros parte de mano ejecutar me sirve esta secretaría técnica que ha fracasado con estrépito dilapidando el dinero para relevar a animar me sirve este entrenador que domina España pero no ha dado el paso adelante una de arropar para conquistar Europa me sirve esta plantilla en la que tanto Silvina acomodados a la espera de que Messi es hora de mirarse al espejo y de responder a preguntas directas para mí respuestas firmes y sobretodo decisiones valientes

Voz 4 15:56 sólo una un matiz que os hago eso que es preguntas en Barcelona yo pensé que estaba ya superado a que queremos que juegue el Barça es que me decía esta mañana hablaba con David Bernabéu nuestro compañero de Mediaset y me decía es que en el Barça siguen vendiendo una cosa de cara a la galería de cara afuera y luego de cara a dentro es otra cosa no es que el estilo el juego yo creo que también a lo mejor hay que quitarse la careta en el Madrid eso ahí no engañan a nadie el estilo en Madrid es ganar que da igual cómo se juegue

Voz 1375 16:19 cree que el madridista le puede gustar más o menos pero es el Madrid

Voz 4 16:21 gana ahora en el Barça se sigue vendiendo parece que de puertas a fuera una cosa pero estamos viendo que cada año va a menos lo del estilo entonces de verdad se tiene que preguntar la directiva al Barça todavía a qué quiere jugar el Barça porque yo pensé que desde que yo no

Voz 10 16:33 igualmente desde que llegó a Johan Cruyff pensé que eso no se cuesta

Voz 4 16:36 nada

Voz 11 16:37 pero vamos a ver qué Valverde ha renovado hace un mes y medio no

Voz 4 16:40 sí vamos a ver yo de verdad

Voz 12 16:43 estoy alucinando sí si escuchamos algunas cosas que se decían el domingo por la noche yo escuchamos la escasez vienen diciendo desde ayer por la noche

Voz 0239 16:51 o ha cambiado el mundo radicalmente en un partido en un partido que es inconcebible Bartomeu

Voz 12 16:59 declaraciones de hace apenas cuatro semanas no tenemos dudas de que Valverde es el entrenador del Barça para este para la siguiente temporada es un entrenador en el que confiamos muchísimo

Voz 4 17:09 perdóname perdóname gallego que me pide paso así que Rodríguez en Ámsterdam sí que

Voz 1824 17:14 si hola qué tal pues aquí estamos con Mauricio Pochettino hola Manu sólo para felicitar

Voz 4 17:18 en El Larguero que tabla cómo estás sí hola hola Mauricio bien hola hola hola felicidades eh porque hay muy poca cobertura simplemente felicitarte para en la doble grado pero es es decir a ver no sé si nos escuchas técnico del estamos todos ya está Manu bueno estamos con Mauricio Pochettino es en directo para el larguero felicidades porque bueno estás vivo yo pensaba que habrías muerto que es el partido que ha vivido hoy

Voz 13 17:48 la verdad es que siempre creer tener tener esa fe es lo más importante en el fútbol no escanear el partido con los dos cambios en la segunda mitad porque eso en el día tengamos la primera parte es una parte en la cual merecimos más pero no no hemos podido

Voz 4 18:07 es hora simplemente felicitarte para el larguero que manos te salude ya está ahí te dejo tranquilo hasta luego hasta luego Mauricio venga te luego un abrazo que oye que pueden expresar todos sabes que pasa es que tiene prisa y estamos en el túnel de la zona mixta hay muy poca cobertura pierde el avión y hoy está seguro hay no State de estate tranquilo está seguro nos tenemos que mandar seguridad la mandamos sí manda la cadena pero bueno pues nada primero y Mauricio Pochettino en felicitándole estaba el hombre ahí un poco agobiado porque porque quería hablar con todos a la vez es imposible claro pues enhorabuena Mauricio Pochettino es lo más importante que se metió en la final de la Liga de Campeones

Voz 12 18:55 hablando gallego alucinando decía con lo que decía Valverde

Voz 4 18:58 muy pocos días se lo que decía aparto veo al presidente Hosni

Voz 12 19:00 la verdad es que Solbes es un entrenador en el que confiamos mucho está haciendo un gran trabajo es una persona inteligente conoce bien el sistema de juego del Barcelona gestionó los partidos de manera que no le gusta el día que renueva garantizamos la continuidad de un entrenador de una persona que representa de manera excelente los valores del club y la visión que tenemos del fútbol compartimos un proyecto para el punto el bar deberá vamos a ver entonces estaban tomando el pelo hace un mes y medio a los socios a los aficionados Si llega a meter ayer un gol Messi de de de las dos ocasiones que tuvo hoy el Barça pasa con ese gol si hubiera acabado el debate pero yo es que creo que lo que no se puede es pensar que hace cinco días Valverde que podía tener encauzado el triplete era el entrenador por qué había sabido dosificar a Messi que había hecho había fichado Arturo Vidal y la gente verdad fichar para estos partidos porque no sé qué de pronto a la basura en mejoras

Voz 4 19:54 esto es el fútbol

Voz 1824 19:56 a ti te lo firmó por no sé cuántos mucho dijo Ramos

Voz 1670 20:02 en Lisboa Charlotte y no vuelven del Madrid

Voz 0239 20:05 o algo no lo con el en el avión de Air Madrid pero pasó seis días seis de verde había descubierto la pólvora en el partido de ida en el Camp Nou en el que el líbor Liverpool le mete un repaso histórico del gol de Messi del gol de Messi vendemos una película que no fue a Valverde se le se les sube

Voz 4 20:26 en Deimos que había sido un marcador muy abultado para el Barça dijimos no no para no

Voz 1824 20:31 a cuatro os escuchaba atenta mira acaba de eso Chávez agradecería

Voz 0239 20:37 yo creo que vendimos una cosa que no fue cuando digo vendimos digo en general yo sólo aquí que también que yo creo que fue yo creo que fue en diez minutos con tres las acciones de Messi que pasaron a la historia y nada más a Valverde se le encumbró porque hizo un cambio en el que metió a Sergi Roberto en el centro del campo y colocó a en un doble lateral poco menos que había descubierto como entrenador la la fórmula de la Coca Cola creo que Valverde no ha cambiado no ha movido los pies del centro de el de la plaza de toros como aquel como aquel torero no lo ha hecho desde que está como primer entrenador del Fútbol Club Barcelona los que han cambiado son las opiniones alrededor de Valverde creo que es el momento de que mucha gente reconozca que lo verdaderamente difícil de ganar la Champions lo lo hemos visto hoy también lo verdaderamente difícil de verdad aunque sea ninguneado al Real Madrid por sólo ganar tres cuatro de cinco lo verdaderamente difícil de verdad en este mundo del fútbol es ganar la Champions por mucho que Guardiola de sus acólitos piensan que lo difícil es ganar la Premier

Voz 1824 21:41 tampoco lo dijo Zidane no terminan terminan de en la Liga a no no no no no no te parece oye por favor

Voz 0239 21:55 bien Jarque permítame que me parece me parece que los jugadores se están yendo de rositas empezando por Messi que ayer tiene que ser también el partido en ese fue el mejor del Barça pero no le dio para pasar a la final empezando por Messi y terminando por Ter Stegen que seguramente son los dos mejores futbolistas de la temporada pero repito

Voz 1722 22:13 todos

Voz 0239 22:13 los palos o casi todos se los está llevando Valverde hilos que se relajaron ayer del primero al último fueron los futbolistas que estaban asustados desde el segundo

Voz 0985 22:24 sobrecargas Estado perdóname algo perdona toda me gustaría hacer algo porque yo puedo comprender todo pero no puedo suscribir lo que ha dicho Antonio en la parte de su intervención cuando ha dicho que nosotros vendimos que el partido de ida fue una exhibición

Voz 1824 22:40 el lunes perdona perdona perdona una exhibición temporal

Voz 0985 22:43 bueno futbolística que no sabía aún con Europa perdona se dijo aquí que el partido pudo acabar cinco cero cuatro cero tres cero o incluso dos a tres Iker el resultado ya era ficticio sino hubiera sido perdona sino hubiera sido por la actuación de Messi por lo tanto Antonio yo no sé lo que tú escuchaste aquel día no otros medió escuchar aquí perdona Antonio aquí no se vendió una exhibición estratosférica del Barça en la ida contra el Liverpool

Voz 1824 23:07 Nuestro vivía el Liverpool jugó no es que no no no no Antonio dejan a Valverde porque metió a dedo y metió gol te lo hizo lo hizo bien pero yo me espero Jordi Jordi

Voz 1576 23:19 Nos lo toma como algo personal acaba acaba acaba de entrar pero martes escuchan acaba de entrar diez minutos acaba acaba de entrar diez minutos hace hace minuto Joan Gaspart que creo que salga ha sido alguien en el Barça y él mismo lo tengo aquí apuntado acaba de decir esto fue un accidente el partido y fue un gran partido el tengo

Voz 1824 23:38 que es lo que te quiero decirle representa

Voz 1576 23:42 todo el mundo lo bueno vale no no yo no vendo a todo el mundo Adrià pero lo que estaremos de acuerdo es que todo el mundo cuando salían los aficionados están muy felices por el resultado porque habían visto el golazo de Messi de falta porque pensaban que estaba en la final y porque pensaban que el Barça día mucho ya había muchos has dicho te dice yo no dije que no

Voz 0985 24:00 desde que sin firmar hoy sin Salah El para estaban

Voz 4 24:03 a mí sí sí perfecto lo dijiste tú presupuesto que lo

Voz 1576 24:05 digo pero yo no dije pero yo lo que no dije fue que el Barça hizo un gran partido yo no me voy dijo John Locke dijo el yo a lo que voy es que el Madrid y el Barcelona lleva mucho tiempo que no juega bien al fútbol pero aquí lo importante y a mí eso hasta cierto punto no me importa quiero decir al final importante yo creo que es ganar el Barça estaba ganando lo que pasa es que el Barcelona tiene una falta de liderazgo abrumadora y eso el día D a la hora H cuando tienes que estar en los últimos designé campeones que

Voz 1375 24:31 no puede fallar un partido te has pegado contra

Voz 1576 24:33 Juve de la Pegaso salvo el milagro de Pekín contra de París Anne Germaine de la P te que te que te te partió la departió la cara dos veces el Atlético de Madrid te te pintó la cara a la Juve en definitiva

Voz 1375 24:46 que falta liderazgo y se han ido juntos jugado

Voz 1576 24:48 eres no sean reemplazado y lo que no hay nadie que tire del carro porque Messi es muy bueno en lo futbolístico pero yo a Messi ayer no le veo girar sin una sola vez dar un grito eh zarandear a un compañero a tres compañeros delante del portero pero perfecto en lo futbolístico pero yo hablo otra cosa el fútbol sabes en un vestuario seguido otra cosa ida contigo grite parece que el ente

Voz 1824 25:09 por su parte no hay nadie que lo haga de forma Marcos la palabra

Voz 4 25:15 te aquí Julio Pulido pero estaba os estáis a Mario Torrejón ahí tenemos tiempo a todos nos estamos alarmando creo que me en mi opinión un poco más de la cuenta por lo de Valverde cuando es lo normal

Voz 1375 25:26 este año el Atlético de Madrid ganó dos cero

Voz 4 25:28 en el Wanda Metropolitano remontó la

Voz 1375 25:31 tuve dijimos el Cholo ha gastado un comodín tiene crédito para alguno más por lo que ha hecho anteriormente pero si el Cholo el año que viene gana tres cero otra vez en la ida en la semifinal de la Champions y en la vuelta le meten un cuatro cero ya al año que viene le pasa lo mismo a ver qué pasa

Voz 4 25:48 el sólo Iker se a ganar la Liga y la Copa si el Cholo este año lo que pasa en Turín le repite el año que viene y el año siguiente el Cholo se va a la calle y un tres cero en la ida y en la vuelta les remontan cuatro cero ya son cuatro y no en el Wanda Metropolitano y en la vuelta de remontar el cuatro uno pues a lo mejor el Cholo no siguen el Atlético alguien le dirá hoy ocho no tío qué pasa saquen no me parece tan raro que alguien pueda decir absoluto que Valverde se puede estar jugando el bigote no no en absoluto y el primero que lo sabe es el propio Albert vamos a mí sí me parece raro a mí no me Julio yo estaba cocinando

Voz 14 26:20 es un dato que he leído hoy y lo he querido confirmar por si lo había leído

Voz 4 26:24 mal y es que el Barça ha perdido solo

Voz 15 26:27 un partido esta Champions

Voz 12 26:29 se llevan tiempo quieras no lleva dos derrotas en la Champions en dos años Roma ayer

Voz 15 26:35 las al día clave ganar la Liga ha ganado ya la Liga puede ganar la Copa y la temporada pasada ganó la Liga ganó la Copa perdió el partido de Roma Si me queréis decir que el proyecto de Valverde el proyecto de este Barça está

Voz 4 26:51 no lo que yo quiero decir públicamente

Voz 1824 26:53 ha perdido y Longa por el informe que tenía grandes

Voz 0239 26:57 Copa están hechos pensados para ganar la Copa estos ganar la Champions aconsejan no paraban sobre si el Barcelona

Voz 1824 27:03 no no pasó cuando no películas de las que ayer pasó la eliminatoria

Voz 1576 27:09 en fin es el Madrid

Voz 1824 27:11 casi siempre llamara en Madrid una diferencia los salió

Voz 0239 27:14 para vosotros que yo sé que para nosotros lo importante es la Liga pero que todo lo que está pasando hoy demuestra que los equipos como el Barcelona perdona

Voz 4 27:22 lo que me he sentido como un elefante bien que lo lo que lo que no soportamos la Champions es que de no

Voz 0239 27:29 se ha estado vendiendo porque eso sí

Voz 1824 27:31 en la pasada para ganar el mira a murió

Voz 14 27:34 yo yo sólo quería decir que realmente sepan hacer análisis tan absolutos como el que podemos hacer diciendo que el final de Valverde está ahí a la vuelta de la esquina o que este proyecto está agotado

Voz 4 27:46 lo sé que no estamos inventando porque bueno oye pues creo que es un error que sí lo sé pero me parece que ahora la refracción abrir parece importante la la la información que que estamos dando de que el club se está planteando la de Valverde pero creo

Voz 16 28:02 es una incongruencia absoluta logró el Barça ha perdido un partido esta Champions pero el año pasado otro gas vamos a tirar Chiado el proyecto por eso es como la pierdes como te echan de Europa pues si rapidito

Voz 4 28:14 crees que la responsabilidad de la cantera

Voz 16 28:17 es de Valverde te lo he dicho hay que ir más perder sabes porqué

Voz 10 28:21 que tiene es lo de lo de ayer tiene Roma pero es que dos años antes con Luis Enrique tienes Turín París tres años tiene al atrás con ilusión y te tienes el Calderón lo me al final el Barça no es no es que no gane la Champions reconsidere considere que que dinamita todo no lo la forma

Voz 4 28:35 lo de ayer Europa los lo de ayer en Anfil hilo de Roma es responsabilidad única y exclusivamente de los jugadores

Voz 10 28:41 pero es obvio que la decir la la reflexión tiene que ir más allá perdona

Voz 1375 28:44 yo creo que hay una frase que nos pone de acuerdo a todos que Valverde no ha sido la solución pero que tampoco es el problema

Voz 1670 28:50 eso es que van van cinco años en los que Valverde pues este verano por la puerta con dos Ligas y dos Copas en dos temporadas y eso es un flequillo no no es algo que voy ya hemos llegado al punto en el que hay que reducir todo al triunfo al fracaso es que sólo existe la que fracasan XXXVII equipos por temporadas Mario que tiene

Voz 1501 29:07 disco no iba a decir que que lo que demuestra varias cosas esto entre ellas una de las cosas que decía Romero que me parece normal que es que todo el debate que ha generado desde las encuestas que hemos escuchado esta mañana hemos visto en Deportes Cuatro a lo que estamos escuchando analizando Joan Gaspart cualquiera de los

Voz 4 29:23 en la lista es que

Voz 1501 29:26 entrado en larguero lo que estamos escuchando ahora de los miembros del sanedrín lo que demuestra es que gane es lo que gane con la brillantez que lo ganes eh lo cómo es la temporada si ganar la Copa pase lo que pase lo que tiene

Voz 4 29:37 minas un día un día que es el de la Champions

Voz 1501 29:39 es así porque es la competición más difícil la que más gusta ganar a todo el mundo empezando por el aficionado porque los directivos no se pondrían nerviosos si aficionarse como formara al final dijera Oye ha hecho una Champions espectacular han llegado a semifinales dos veces seguidas oye los esta blanco eh has perdido dominando el partido dirigentes se mueve nervioso porque se pone nervioso a aficionado porque lo que importa es ganar la Champions sólo la Champions y en el caso de Valverde que efectivamente no sé yo no digo que tenga la culpa de todo ni mucho menos lema en en singular pero esto es el fútbol de elite esto es el fútbol de élite Ancelotti y ganó una Liga y una una Champions una Copa de una manera vamos espectacular porque la gente está esperando la décima año siguiente año en blanco a la calle

Voz 1824 30:21 por eso te digo María eso es así María San Blas a la calle

Voz 1501 30:26 no no porque estuviera Mango sino porque no se ganó la Champions qué es lo que importa

Voz 15 30:30 pero Mario pero a ver que la Champions la puedes ganar la puedes perder un detalle sea tú no puedes decir que un proyecto

Voz 4 30:36 se viene abajo cuatro cero Champions cuatro cero importáis no no no es un detalle por supuesto que lo de ayer no es un detalle pero ganar pero ganar o no ganar

Voz 15 30:46 a veces depende de un detalle tú no puedes porque haya un detalle a favor en contra tirar por la borda todo un proyecto por Dios que esto mucho más