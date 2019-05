Jordi Martí: "“Hay un antes y un después de Liverpool y una incertidumbre en torno a Valverde"

Voz 1375 00:00 bueno nos ponemos en marcha que estén Larguero con mucha que contarte con muchos protagonistas que hoy ICO mucha opinión para tratar todo lo que está pasando en Can Barça saludo a todos

Voz 1201 00:13 miembros de El Sanedrín que ya estaban por allí en directo

Voz 1375 00:16 Antonio Romero muy buenas hola qué tal muy buenas otros no está tan en gallego la Jesús muy buenas Pitt buenas noches enseguida incorpora Julio Pulido está por aquí Mario Torrejón hola Mariola buenas noches a todos ya habíamos Antón Meana adelantó presente Carreño buenas noches Pablo Pinto muy buenas deseando escuchar a los desde en Barcelona

Voz 1201 00:33 ahora a Barcelona no te rías Talavera Miguel Martín Talavera daba no buenas noches Jordi Martí qué tal

Voz 1375 00:38 muy buenas buenas noches sin más no hombre hoy no vale vale hola Marcos López qué tal muy buenas noches a todos están Flaqué hola aquí dispuestos a aguantar lo que caiga y enseguida el pregunto a Bruno Alemany que está por ahí junto con Axel Torres tan los dos creo hola Bruno qué tal hola buenas noches hola Axel hola qué tal buenas noches qué locura deportiva de partido qué bonita es la Champions que barbaridad lo que ha pasado hoy en el Johan Cruyff Arena

Voz 1 01:02 te imprevisible es si cómo cambian los goles los aspectos mentales en los partidos no un equipo de tener un margen de tres tantos cuando encaja a uno le entra el vértigo el entra el pánico ya no todo es tan fluido ya no puede hacer una presión tan tan alta ya recula un poquito más y sobre todo alimenta de fe al que va por debajo hay ciertos puntos en coma

Voz 1375 01:25 bueno entre lo que aconteció anoche en and

Voz 1 01:28 Geli lo que ha pasado hoy con la salvedad en lo que ha ocurrido hoy el cambio ha visto en mitad del partido la primera parte del Ajax nacido de un equipo superior de un equipo dominador de un equipo que parecía ya tener el billete reservado para Madrid y en cambio lo de ayer digan

Voz 1375 01:45 es que fue en sí mismo una una segunda

Voz 1 01:47 Art y seguro que en el descanso dispensado Bruno

Voz 1375 01:50 lo que te está escuchando en Play Fútbol ser más seguro estaba pensando bueno la segunda parte vamos a ver pero tenía pinta que iba a ser aburrida

Voz 0301 01:57 sí lo hemos dicho porque incluso sin la presencia de Harry Kane hoy ha jugado son pero no estaba jugando de hecho creo que no ha hecho un gran partido son dentro donde de lo que ha jugado bien el Tottenham arriba no ha sido para mí de los mejores no daba la sensación de que podía haber esa remontada se está convirtiendo la Champions en la competición de la remontada se porque este año hemos vivido dos en la vuelta de las semifinales la de esta noche brutal la de ayer también pero en los últimos años vivimos la del Barcelona al al PSC con seis a uno este mismo año también el Ajax le remonta uno a dos en el Bernabéu al al Madrid Se está convirtiendo

Voz 1375 02:30 la lluvia al Atlético correcto es decir se está convirtiendo en

Voz 0301 02:32 en una competición la que puede pasar de todo y que creo que premian los equipos más valiente Si es está marcando muchísimos goles

Voz 1375 02:39 son ochenta y nueve goles este año en eh

Voz 0301 02:41 eliminatorias y a mí que me da exactamente igual quién juega

Voz 1375 02:44 al final quien lo lo único que busca es que haya un partidazo hace que sea el mejor espectáculo posible yo decía hombre un Liverpool Ajax me parece la final más apetecible y la que me parecía más justa Axel por lo por lo que han venido haciendo los equipos desde desde que empezó playas allá por el mes de julio del año pasado en la primera de las tres rondas previas que disputó pero claro el Tottenham pues es porque ha hecho méritos para estar la final evidentemente sí era era una final incontestable

Voz 2 03:06 el Liverpool Ajax Si te paraban a mirar analizar todos

Voz 1 03:10 qué ha ocurrido a lo largo de la temporada

Voz 2 03:12 la era imposible contra decir que gran

Voz 1 03:16 los equipos que más méritos habían hecho pero bueno esta norma del gol en campo contrario también tiene su su a que le realmente el Tottenham ha pasado marcando los mismos tantos que el Ajax en esta eliminatoria con un arreón final en el que Lucas ha estado inspiradísimo se ha dado cuenta de que tenía

Voz 2 03:33 que coger el el el el toro por los cuatro

Voz 1 03:36 nos que tenía que ser el jugador que casi con determinación individual e arrollara al Ajax de Amsterdam en el que el equipo no está fluido de hecho en uno de los goles prácticamente les dice a todos los demás que se aparten

Voz 2 03:48 el que él va en conducción y que llega ante ante el portero rival in it

Voz 1 03:53 se ha acabado anotando en una acción en la que Fernando Llorente ha tenido

Voz 1375 03:57 eso es bueno porque en la pugna con

Voz 1 03:59 The League gana el balón lo lo deja muerto en una zona en la que luego está con una enorme frialdad toma una muy buena decisión de leal y y acaba resolviendo Lucas Moura para anotar ese hat trick que le convierte en el gran héroe pero es cierto es cierto que el Tottenham probablemente no ha hecho una Champions tan deslumbrante pero se ha cargado

Voz 1375 04:19 sea cargaba al Ajax ha cargado al Manchester City

Voz 1 04:21 sí se cargó al Dortmund con mucha comodidad con mucha comodidad cuando el Dortmund todavía no había empezado

Voz 1375 04:27 el gran bajón que ha tenido en este tramo

Voz 1 04:29 final de Bundesliga tiene un gran mérito Mauricio Poquetino son dos técnicos que en Inglaterra

Voz 0699 04:35 ese dicen que muy bien todo pero que no

Voz 1 04:37 Nancy no llevaba no llevan ningún título Klopp en el Liverpool no llevan ningún título en toda su cara

Voz 0699 04:43 era como técnico Mauricio Poquetino bueno pues

Voz 1 04:46 uno de los dos va a ganar la Champions uno de los

Voz 1375 04:48 dos le van a dejar de decir que es un perdedor dos clubes ingleses con fichajes importantes con mucha pasta gastada como la mayoría de los clubes y especialmente cualquiera de los seis primeros de la Premier League con dos entrenadores con mucha personalidad que ha metido a sus equipos en la en la final en momento de gran autoridad del fútbol inglés en Europa puede haber dos finales lo decía yo la semana pasada Bruno cuidado que pueden meterse los cuatro en las finales

Voz 0301 05:10 sí es la demostración de que se están haciendo bien las cosas últimamente se dieron cuenta ya hace tiempo empezaron a trabajar bien en categorías inferiores invirtiendo en metodologías está viendo que la selección inglesa en categorías inferiores ya no sólo tiene buenos jugadores que es lo que buscan pero además está ganando títulos esos jugadores van creciendo vemos por ejemplo la evolución de jugadores Alexander Arnau todos los equipos importantes en Champions en Inglaterra tienen jugadores ingleses que son capitales que son al menos bastante importantes también yo creo que vieron muy claro que los entrenadores ingles estaba un paso por detrás que tenían que invertir también en talento desde los banquillos ficharon a los mejores entrenadores bueno hoy como decía Axel Mauricio Pochettino hablamos mucho de si es normal y de Clovis normal pero para mí es uno de los entrenadores sin duda de la Champions recordamos que no ha podido fichar ni en verano en el verano pasado ni tampoco el mercado de Italia

Voz 1375 05:59 bueno pues gastan sí sí y una pasta además de verdad y una pasta enhorabuena Pochettino hoy a nuestro Fernando Llorente por supuesto un jabato que que pelea cada oportunidad que le dan y cada minuto que le dan ya ya todos los aficionados del Tottenham aunque yo creo modestamente en mi opinión que este Ajax esta generación de futbolistas se merecía siempre sí a jugar la final pero ahí está el Ajax de Pochettino les somos un minuto en la tele en directo estoy Movistar Pochettino Ugly finalista hecho

Voz 3 06:27 yo creo que describe perfectamente lo que significa haber pasado sí la verdad es que vemos vendió una una noche mágica del fútbol sobre todo la primera parte de era difícil creo terno de hacer una segunda parte como lo hicimos felicitar a mis jugadores y creo que ellos son los artífices de esta de esta victoria de esta de este premio yo creo que merecidamente porque son una parte hemos merecido el triunfo increíble segunda parte quisimos ir lógicamente no después de tantos años de haber llegado al cinco años atrás ni se para este momento no pudiendo jugar una final creo que las emociones invaden y es imposible reprimir las

Voz 0097 07:14 necesita palabras de Pochettino en directo

Voz 1375 07:16 yo metiendo a su equipo en la final de la Liga de Campeones que se jugará a final ya en el Wanda Metropolitano bueno un abrazo para Cheli para Bruno Alemany un abrazo dos hasta luego hasta luego a Shell hasta luego hasta luego bueno nos centramos en el día después del Barça por eso hemos convocado hoy extraordinario sesión con todos los tertulianos habituales del domingo para analizar lo que está pasando hoy en Can Barça antes de que cada uno opine y de lo que ayer pasó otra transcurrió ya ven de cuatro horas del batacazo del Barça en Liverpool pero no quiero molestar cinco minutos a Joan Gaspart el que fuera presidente vicepresidente del Fútbol Club Barcelona y que está en directo en sintonía Larguero don Joan Gaspart muy buenas hola buenas noches qué tal pasó la noche no sé si ha dormido mucho poco o nada

Voz 4 08:00 bueno la un poco pero bueno ya está pasado oí realmente que ya no se puede volver el que asumirlo no

Voz 1375 08:11 es el mayor batacazo en su opinión del Barça en la Champions

Voz 4 08:16 no te lo da la derrota en Sevilla con toda el agua

Voz 1375 08:22 claro eso fue ante Nadal

Voz 4 08:27 Milán sociedad yo no no yo ese éxitos después de tantos años que vinculado al Barça pues de todo no ayer pues lógicamente más que el Dakar rotan si es que después del gran partido que hizo en Badalona pues había mucha ilusión prodigar a bueno no ha podido ser

Voz 1375 08:56 pero qué le vino a la cabeza cuando vio la jugada del cuatro cero

Voz 4 09:01 poco despiste no ir por parte del pueblo pues pensaban una jugada ahí jugador fue rápido y yo que tenía la oportunidad de enganchar los estallidos no una distracción digamos pensando que iba a hacer lo contrario de lo que hizo pero bueno yo el partido de ayer no es que sea semejante al de hoy no pero yo decía hoy si estos de los ingleses mete un gol dos buena en los van asustar de verdad ya nosotros estos goles los dos primeros por sobre todo pero tampoco estoy el segundo que perdiese un poco el control de su juego normal pero bueno ahora por desgracia hay que extenderse es lo que hemos conseguido que no es poco hay

Voz 1375 09:57 en la final declara Jacop claro vamos a ver

Voz 4 10:00 la espetó a Valencia no

Voz 1375 10:03 yo decía anoche Gaspar una opinión más de las miles que ahora decimos todos y además a toro pasado es más fácil opinar no cuando uno cae eliminada pues siempre caen más críticas y cuando si se hubiera clasificado estuviéramos estaríamos diciendo otra cosa seguramente pero yo noche decían no se puede vivir y lo vengo diciendo durante estas últimas temporadas no se puede vivir eternamente de los méritos de tener al mejor jugador del mundo en la plantilla de ya lo resolverá Messi cree usted que ha hecho bien el Barça la transición la renovación de la plantilla cuando se han ido marchando jugadores claves pero como se han mantenido Messi tenían todos la sensación de que con Messi todo es más fácil o cree usted que se ha hecho bien la transición y la renovación de plantilla

Voz 4 10:42 bueno si él de Google esconder de acuerdo con la Liga yo diría que se ha hecho muy bien la Liga enfada brillante y bien apuntó que hay que reconocer que se ha hecho bien en cuanto a la liga en cuanto a la Champions pues estaba se filiales costar muy bien sea incluso el partido en casa por no poder un partido desastroso que perdimos y que nos ha llevado a casa tener que pensar que todo lo que sea ganar una variedad rara por qué se ha hecho algo mal pro partido pues yo

Voz 1375 11:23 lo que no yo creo que ayer

Voz 4 11:26 fatal pero bueno de la temporada que es lo que hay que mirar sobre todo de cara a Neville viene pues con que los taninos sabrá hacer lo que tienen que hacer es como han hecho siempre no

Voz 1375 11:39 pues hay que este Barça con Messi se construyó para reinar en España pero en Europa no en la mejor competición si se tiene al mejor jugador del mundo hoy algo ha fallado que en la última década no no no no consigue el Barça imponer su dominio como si lo ha conseguido en el torneo doméstico eso es evidente ocho de once ligas sin embargo Europa no

Voz 4 12:00 bueno en Europa no es la en Champions no el Barça en más de cincuenta años de de Champions pues no lo ha lanzado en fin con lo pronto decir hemos perdido la Champions los equipos de de Europa no pero bueno fue son baratos que desgraciadamente todos los culés que nosotros sí para la riqueza persiga hasta las operado yo ayer o mejor dicho esta mañana cuando encontraba pues muy tristes y muy deprimidas es algún consejo sano que es que fuera un hospital veía que están muy bien eh felices con sol pero perdieron partido no se puede poco que se pierden además que eso compartido no

Voz 1375 12:57 para que para que regla relativizar un poco todos leemos

Voz 4 13:00 como dice la gente estaba voy por la mañana musicalidad lógicamente de políticamente hablando eh

Voz 1375 13:07 luego ya ha usted eso porque Deportes Cuatro el hemos oído decía usted David Bernabéu yo recomiendo a la gente que vaya algo el hospital haber niños enfermos verá que lo nuestro es mucho menos grave

Voz 4 13:16 yo no lo he hecho porque mi gravedad oí ya no se llevan porque digo que pienso no oí no se va a hacerlo pero pero es verdad que no es un día feliz en Barcelona deportivamente hablando no está claro yo no estoy hay que asumirlo entonces pasar página porque tampoco se trata de se acaba el mundo Yee bueno también es verdad que los culés cuando las cosas iban mal hubo en este caso puntualmente un partido pues es cuando tenemos que bueno pues que que somos lo que somos que hay que superarlo porque hay que esperar más allá

Voz 1375 13:56 yo le hago la última ahí le dejo señor Gaspar y usted ha sido vicepresidente ha sido presidente sigue muy Díez a que a todo lo que pasa en el club cree usted que corre peligro el puesto de Valverde

Voz 4 14:09 no haya no si yo fuera el presidente que ha sido siguen fuera vicepresidente que tenía pues deportiva como responsabilidad desde luego Valverde continúa continuaría yo estoy seguro que el actual presidente y la junta directiva pensaba igual digo yo no yo creo que ha hecho una gran temporada que todavía no ha terminado y no no no se debe más que mejor no no pero bueno perdieron todos los jugadores el entrenador ese partido no perdidos y por eso vamos a hacer un cambio de todo el equipo no una noche y una parte Liverpool una gran noche que hoy se ha demostrado decía quiero no mira milagro deportivo no me lo deportivo se hacen persona

Voz 1375 15:05 el móvil

Voz 4 15:06 en el último segundo mejor dicho ni en el último segundo en el minuto final Isaza allí jugando pues un partidazo que es lo que hizo digo tú no

Voz 1375 15:16 venga vamos a hacer

Voz 4 15:18 mañana ahí dejaría leía porque para día a día no

Voz 1375 15:22 no que duerma usted mejor esta noche cuando Joan Gaspart muchas muchas gracias un abrazo verdad gracias por atendernos chao chao hasta luego eh bueno palabras del que fuera presidente y vicepresidente del Barça estaban escuchando aquí muy atentamente todos en seguida el sanedrín con romeros Gallego Pulido Torrejón Meana Talavera Pinto Jordi Marcos Flaqué sí que está en Amsterdam esperando protagonista en ese Ajax dos Tottenham tres Javi Blanco

Voz 5 15:47 a ver mano esto va para los oyentes eres el que más sabe de la Champions pues demuestra dos Mastercard patrocinador oficial de la UEFA Champions League Ica Roussel organizan el torneo definitivo elegiremos dieciséis concursantes que cada domingo en Carrusel seguirán enfrentando entre sí en directo en tandas de cinco preguntas el ganador el que demuestre que sabe hasta el último dato de la Champions ganará dos entradas para la gran final participa y comienza algo Pride

Voz 7 16:17 dijo Hunt si quieres circular sin restricciones compraré

Voz 6 16:20 no Pelli dejan niño empacho y por eso lo hago que son

Voz 8 16:22 días redondos de Opel sistemas algo que reeditada en hasta siete mil euros para renovar tu coche del uno al dieciocho de mayo trae cualquier cosa que ruede Ita

Voz 1201 16:30 estamos hasta siete mil euros para la cumbre de tu cuerpo

Voz 8 16:33 Opel consulta condiciones en el punto es

Voz 0048 16:37 ganó millones de luces con toneladas de serpentinas con una tarta gigantesco con una orquesta filarmónica podemos celebrar cien años de historia Citroën de muchas formas pero la mejor es contigo

Voz 7 16:47 disfruto de Citroën con

Voz 0048 16:49 el plan de hasta tres mil quinientos euros por tu antiguo vehículo y mucho más

Voz 7 16:55 condiciones en Citroën punto es

Voz 10 16:59 hay canciones que reconoces al momento

Voz 7 17:03 resuenan en tu cabeza

Voz 1646 17:05 seguirá la memoria de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco euros con el país

Voz 9 17:29 ser más Madrid ciento cuatro punto tres es

Voz 13 17:35 este señor está practicando el tranquila servicio por la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 14 17:58 once mira que tranquilos

Voz 1375 18:00 esta

Voz 15 18:04 la tauromaquia es economía empleo cultura y ecología pero sobre todo es libertad por eso del catorce de mayo al dieciséis de junio botes aquí motes botas San Isidro

Voz 12 18:16 Entradas ya a la venta en las Ventas punto com

Voz 16 18:22 la imagen de tu oficina que dice de tu negocio de allí

Voz 7 18:25 está con tus objetivos Office de Coté garantiza

Voz 16 18:27 el éxito más de veinticinco años en el sector del mueble de oficina proyectos integrales personalizados con el mejor precio del mercado visitan nuestra exposición o solicita gratis tu catálogo Office Deco La imagen de tu oficina noventa y uno seis noventa y tres noventa y tres noventa y uno y Office Deco punto es

Voz 17 18:43 Sevilla bienes Cambil con la Feria de Abril empeño disfrutar con nosotros de mucho baile luz color y alegría los días cuatro cinco nueve diez y once de mayo tablao Escuela de sevillanas baile y cante flamenco Para más información visita nuestra web San Bill outlet punto es

Voz 18 19:01 salida treinta M40 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna como no se notaba König David

Voz 12 19:11 Broncano entrevistamos a esta gente aquí la gente está buscando

Voz 18 19:15 síguenos también en Cadena Ser punto com y nuestra serios esto no en la Cadena SER

Voz 9 19:21 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 12 19:30 empellón tenemos un único interés tu negocio profesional del quince al dieciocho de mayo y consigue financiación sin intereses en cuarenta y ocho meses hasta diez mil euros financiado con PSA Financial Service importe restante al contado más ventajas para vehículos en stock en peleó punto es

Voz 19 19:52 qué tal estás

Voz 20 19:53 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto como vas

Voz 7 19:57 pues yo no doy a basto desde que puse mi anunció en la red

Voz 12 19:59 en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son no parar deberíais probarlo es fácil rápido y económico al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 21 20:09 sin ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apunta Biel ser publicidad punto es

Voz 22 20:18 el míster vinos con adelantar

Voz 7 20:20 de la renovación quitado el botellín toda la casa también tapar

Voz 1201 20:25 ah sí perdone pero me refería al el equipo

Voz 7 20:28 agua con todas las renovaciones casa casa para el mejor resultado final Pla

Voz 23 20:38 ya vale mucho aprecio por echar un cable necesitada práctica sino con pelo natural pues lo mismo

Voz 7 20:47 al nunca

Voz 24 20:49 pues el viernes hay Eurojust pot yo ahí lo dejo sí

Voz 7 20:52 hay favores que sólo noventa millones de euros pueden devolver este viernes bote de noventa millones con el Eurojust de la once millones para dar y tomar

Voz 25 21:04 un

Voz 26 21:06 ahora hagamos

Voz 27 21:07 del Larguero con Manu Carreño

Voz 7 21:26 las doce y tres de la noche

Voz 1375 21:29 Julio Pulido ha incorporado a Julio muy buenas qué tal

Voz 28 21:31 buenas noches como estaba el concierto de Ennio Morricone increíble a tocar ha sonado esta sí sí a veces a ver Lights bueno el feo y el malo Paul para adivinar noventa años para adivinar quién es el bueno es fiel malos

Voz 1201 21:44 en este de la verdad es que les podamos poner nombre y apellidos sea el bueno el feo y el malo en la historia del río sin malos hay muchos bajar ya que estuvo el otro día también Yago de Vega bueno creo que ayer no dijo que voy tú igual no increíble no

Voz 29 21:59 noventa años ha estado dos horas e interpretando bandas sonoras lleno absoluto e interpreta sentado dirige sentado y ha sido increíble apoteósico

Voz 1201 22:10 pero escucharlo lo que me interesa Romero ha tocado alguna de la Niña Pastori o no digo a los gallegos perfectamente ya el partido la Liga de Campeones para que no lo he visto manguera no he digo una cosa está grabado lo bueno de ahora que es era

Voz 1375 22:31 no cuando termine el Larguero me pongo emoción dos cero no te has enterado no el tótem el gol vaya a final del noventa y fin madre de vida con Pochettino restándole a no se sabe dando las gracias al ilustre hicimos señor que estar ahí arriba supongo bueno de tiempo sin además de escuchar la música del bueno es el lo de Ennio Morricone estamos esperando posibles protagonistas en Amsterdam en ese Johan Cruyff Arena donde está Sique Rodríguez y enseguida en cualquier veto podemos hablar también con David Ferrer que había puesto punto final a su carrera perdiendo con esbelto pero hoy habíamos convocado esta sesión extraordinaria de sanedrín habituales de los domingos con todos para analizar lo que está pasando y lo que puede pasar en el Barça en los próximos días próximas horas enseguida lo vamos a tratar lo vamos a hablar lo hemos preguntado a Joan Gaspart en el inicio de este Larguero lo primero que ha dicho bueno lo primero casi acabando Si yo fuera presidente del Barça mantendría Valverde ahora hablamos de ese asunto pero dejadme que salude a un hombre que hoy probablemente sea el tío más feliz de la tierra Don Fernando Llorente muy buenas noches qué tal yo no yo bien pero tuvo imagino que vamos

Voz 30 23:41 estamos de bueno esto es increíble gestionados todas en fiesta eh

Voz 1375 23:49 lo seguido dónde estás ahora digo dónde estás

Voz 30 23:52 estamos El Vestuario todavía

Voz 31 23:54 es

Voz 32 23:55 creo que nos tenemos que preparar echando leches porque la ESA

Voz 30 23:58 sí que hay que estamos todavía Ny luchar

Voz 1375 24:02 es el avión es

Voz 30 24:04 sí porque hemos salido al campo a celebrarlo con Vitoria si en las gradas cantando Si me la verdad es que ha sido alucinante joe que segunda parte hemos hecho

Voz 1375 24:14 fíjate que estaba Íñigo Marquínez y Dani Garrido sobre todo eh y alguno más si Yago de Vega oye vente vente para Athletic pues igual no te ha salido mal eh

Voz 32 24:26 la verdad es que fíjate con

Voz 30 24:27 cómo cambió la vida de temporada que al final pues bueno he tenido mucha participación pues al final el trabajo tiene su recompensa Hay viva no hay que estar siempre preparado porque nunca sabes cuando te puede dar la oportunidad

Voz 1375 24:39 en la segunda parte peleando de Lied con los centrales buscando algo que parecía impensable porque no sé que se ha dicho Pochettino en el en el descanso cuando os vais al descanso al vestuario con dos cero tenéis que meter tres goles en la segunda parte que que ha pasado en ese en ese vestuario en el descanso Fernando cuando te dice el míster Llorente vas a salir pero que habéis dicho

Voz 32 24:58 sí la verdad es que no sólo que he dicho exactamente porque yo

Voz 30 25:01 como tenía que calentar y todos estábamos ahí estaremos así como habéis salido refinamiento carpetazo

Voz 1375 25:07 eh porque que tenga un poco pero bueno

Voz 30 25:09 llama central un poco como secador y ido rápido pero bueno la verdad es que tampoco hacía falta mucho que decir porque aparte hemos vuelto a ser dominados por el ruso empezado fatal sí bueno no teníamos nada que perder hemos dicho que vamos aquí que salir a por todas Si si somos capaces de meter un gol vamos a tener opciones y así ha sido hemos metido un gol es quizás les ha entrado un poco el miedo en el cuerpo oí hemos seguido peleando hasta el final aquí hemos tenido la suerte de meter otro oí ahí así que no ha costado un poquito el tercero pero bueno ha sido bueno

Voz 1375 25:47 es lo que te los tres Lucas Moura que hoy no está Harry Caine está esto y mete los tres se no

Voz 30 25:54 ha sido increíble porque además es segundo me hizo un paradón el portero si lo estábamos comentando dijo al menos lo mal que lo ha metido no hubo eh porque sino me quería morir

Voz 1375 26:03 es tremendo tremendo no has visto la jugada no no lo he visto todavía

Voz 30 26:08 no todavía no he visto nos ha sido increíble y luego otra portería de ya al final que tiene ya estoy una locura partido que partido bueno luego sí

Voz 1375 26:19 que ha colgado Lamela esto en Instagram que nos hace nos hace Fernando hacernos una idea de lo que ha sido la fiesta en vuestro Vestuario bien

Voz 33 26:29 eh no

Voz 1201 26:38 la celebración larga si no habéis salido hace un rato después

Voz 30 26:44 sí es como te he dicho a primero a ver si va verdad que pues increíble no Banesto

Voz 1375 26:52 jugadores bueno muy bueno total que vas a venir a Bilbao pero ya como campeón de Europa que te faltaba eso ya he dicho yo me proclama campeón y luego ya veríamos lo que queráis

Voz 32 27:02 todo se verá qué pasa porque mi futuro está más en el aire que que no tengo ahí bueno pues lo que sea lo que Dios quiera

Voz 1375 27:11 joe oye Fernando nos alegramos un montón de te mandamos un abrazo de aquí no sé si quieres decirle algo a alguien en tu pueblo Bilbao en La Rioja entre localidad a los españoles que te escuchan en en el Larguero Si quieres decir algo a quién te de la gana

Voz 32 27:25 espero que hayan disfrutado oí nada para qué

Voz 30 27:29 vayamos a Madrid seamos capaces de hacer un grandísimo partido llevarnos

Voz 1375 27:33 esta final que será maravillosa se va a recuperar Hurricane para final hubiera a ver si ahora llega un poquito tras hoy te pone titular seguro que se recupera seguro seguro que además es un abrazo Fernando Llorente porque ahora suerte me alegra oír de me alegro finalista de la Champions Fernando Llorente con las vueltas que da la eh las vueltas que da la vida estaba Fernando qué pedazo de tío Jess Dani siempre lo así bueno en sí que que estaba en Ámsterdam se incorpora ir habría que está por ahí en Barcelona o la avería muy buenas o la mano qué tal muy buenas ahora nos cuentas cómo ha sido el día después en Barcelona portó no ya notó que

Voz 1201 28:12 vaya esto Cardona Weiss esto no no no no no no no hay que ser bueno estamos estamos Rego

Voz 1375 28:20 sí exactamente entonces Joan Gaspart y enseguida os escucha todos yo lo que contaba en la apertura de este Larguero es que la sensación que hay ahora mismo en el club es que Valverde está sentenciado lo que pasa que es cierto que no hay plan B porque lo mismo que cuando Neymar se fue pilló al club con el pie cambiado hoy no había plan B ha finalizado que gastarse la pasta Coutinho ciento sesenta den velé ciento cincuenta pues que por cierto ya hemos visto cómo han salido las dos operaciones por ahora sobre todo una de ellas ese plan B que no existía porque porque los marca pero las de Villadiego hija me voy al PSOE ya que estoy cansado de estar a la sombra de Messi me voy que allí ganar el Balón de Oro la Liga en la Champions bueno ahora tampoco hay plan B en caso de que al final se tomara la decisión de Valverde que repito no es una decisión tomada pero ahora mismo la sensación que hay aún Veinticuatro horas después es que Valverde que ya el año pasado pues eh de Roma ya estuvo a punto de costarle el puesto pero bueno la Liga va segunda oportunidad este año lo de Liverpool para muchos directivos del núcleo duro de la directiva afines al presidente Bartomeu es imperdonable por eso digo muchos creen lo dicen en privado Valverde está sentenciado esto es así a ellos para que termine la temporada que terminen los dos partidos de Liga que se juegue la final de la Copa del Rey con el Valencia valorar y tomar las decisiones en en en frío y no en caliente es verdad que Valverde se ha ganado el respeto del vestuario eso es indudable y eso es muy importante se ha ganado el respeto de Messi de los pesos pesados Mario pero en la directiva ven que a Valverde falta algo más que es un buen entrenador pero que no es un entrenador top que en los partidos donde realmente te juegas el cocido pues ha salido mal rematadamente mal en las dos ocasiones y eso tiene a Valverde en el punto de mira sería injusto porque evidentemente Valverde es el blanco fácil y eso lo sabemos todos Valverde es como es Valverde se llama Ernesto Valverde es lo fácil ir a por Valverde ya está pero ahí está Pepe Segura que algún día alguien tendrá que hablar de los fichajes asegura digo yo que algún día alguien tendrá que decir Oiga usted me puede decir la de castañas que nosotros mismos últimos alguien te digo yo que alguien tendrá que pedir responsabilidades no sólo a Valverde que para mí la tiene y mucha sino también a un tal

Voz 1501 30:42 Moore

Voz 1375 30:43 por debajo está Abidal que bueno pues si mantiene la buena relación con la plantilla con los jugadores con los pesos pesado pero el peso de las decisiones deportivas alguien tendrá que asumir la responsabilidad de muchos fichajes que han fracasado algunos de ellos ni los ha puesto Valverde dinamitando dilapidando millones para para para nadería las absolutas con un central tras otro con centrocampistas yo creo y lo he dicho antes de la eliminación en estos días y estos meses no se ha sabido hacer la transición en el Barça de verdad lo creo al margen ya del estilo no se ha sabido hacer quién iba a suceder a Xavi quien iba a suceder a Pujol quién iba a suceder a Iniesta quién iba a suceder a los pesos pesados y al final cuando no Messi no hay nada alrededor hay un Barça más cohesionado un Barça que defiende mejor más junto pero los días grandes también está el Madrid de la Quinta al buitre que arrasó en España pero al final siempre se le echó en cara que en Europa tragará y al final eso no vale para el Madrid para el Barça puede ganar dieciséis Liga seguida está muy bien y es un mérito espectacular y es un dominio que demuestra sobre todo una cosa la regularidad del Barça indiscutible incuestionable pero amigo si llega el día de Roma ganas cuatro uno en la ida te pintan la cara y un año después ganas tres cero en la ida y te pintan la cara eso te cuesta el cargo ahora mismo la sensación que hay en el club aunque no lo digan públicamente es que repito Valverde está sentenciado ah hola también veo venir el debate y termino por mi parte esto ya viene en la dirección en la que viene Valverde esa carga al estilo que yo creo que sí ha ha antepuesto otros valores a ese valle algunas centrales que le han dado más peso y más fuerza al estilo del Barça la filosofía a no cambiar los valores sin embargo Valverde ha antepuesto otros más cuestionados más juntos defender mejor que Messi resuelve arriba pero ya ve el debate ahora ya va a empezar el el debate por la calle The en dirección contraria diciendo claro aquí estamos nosotros los salvadores de la patria recuperamos el estilo y ganamos y eso no es tan fácil porque ahí está Guardiola que sigue con ese estilo no gana nada si fuera tan fácil si eso fuera tan fácil venga quitamos a Valverde que más suben al estilo traemos a uno que es de la cuerda de Guardiola del estilo de Guardiola pero es que Guardiola se fue del Barça no ha pillado una Champions tan fácil no debe ser por eso digo que ahora no es que Valverde carga venga uno pero que no es no es tan fácil aquí hay mucho más de fondo y ahora hay que ver qué pasa con el futuro inmediato Valverde si él decide marcharse o si la directiva decide decirle que que se busque la vida en otro lado en Barcelona Jordi Marco bueno el que quiera afinar en Veinticuatro horas después cómo cómo está la cosa

Voz 0985 33:22 bueno yo te decía anoche que después del mazazo llega a un punto de inflexión haya antes y un después de Liverpool te hablaba de incertidumbre incertidumbre empezando por la del propio entrenador porque Valverde en efecto está debilitado han sido dos derrotas dos fechas Roma Liverpool que marcan su carrera pero yo creo que antes de la intervención de la directiva si es que se produce que yo no lo descarto yo creo que es el propio entrenador el que va a hacer una reflexión en voz alta hay en sus adentros Se va a preguntar si seré capaz sí se ve capaz si esas dos derrotas lastran mucho si se ve con la fuerza si se ve con la suficiente apuntalamiento por parte de todos los estamentos del club porque es verdad que por lo menos por lo menos en el en la eliminatoria contra el Liverpool no ha habido dirección de partido ni habido en este sentido el Liverpool le ha pasado por encima al Barcelona Ahora bien si nos preguntamos qué nota le poníamos a Barcelona hasta ayer qué nota le poníamos a la temporada del Barcelona

Voz 0699 34:19 hasta ayer les pondríamos pues uno no

Voz 0985 34:21 a alta una nota alta lo que pasa que para jugar contra Europa la Europa con mayúsculas el equipo no te alcanza

Voz 1375 34:30 no no sólo no te alcanzados los últimos

Voz 0985 34:32 dos años es que hace cinco años que no te alcanza por lo tanto de la misma forma que ponemos el foco en el entrenador que me parece bien hay que poner la también en la dirección deportiva hieren

Voz 1375 34:41 la gente tenemos que preguntar Oiga

Voz 0985 34:44 a qué va a hacer con este Barça el Barça de Messi en Europa no le alcanza usted le tiene que hacer evolucionar en dos sentidos en el sentido físico pero no fichando Arturo Vidal o a Paulinho sino buscando otro tipo de físico más dinámico y por supuesto dándole al Barcelona más fútbol ya hay manos y estoy de acuerdo contigo en que ha habido algún retroceso en el estilo que habrá que revisar

Voz 26 35:06 yo he bendecido durante el año el camino tomado por Valverde no me voy a echar atrás ahora cierto tras la novatada que sufren Roma Valverde como hace todo entrenador tomar el camino que él cree más corto para ganar lo que intenta es que el equipo aprenda a competir mejor que ya no se puede asumir el control de los rivales a través del balón por las herramientas que tiene por el paso del tiempo que Xavi Iniesta ya pasaron y que Europa exige variantes no olvidemos que este Barça Valverde este año gana en Wembley al Tottenham finalista de la Champions gana empata con el Milan el Inter interacción muy buen partido en los partidos por dos en el doble enfrentamiento ante el Atlético en la Liga sale vencedor en los cuatro clásicos ante el Madrid sale vencedor en Old Trafford sale vencedor decir yo creo que Valverde y su camino hasta ayer merecía el visto bueno han al mes

Voz 0097 35:50 los a nivel de fiabilidad las grandes citas

Voz 26 35:53 ahora evidentemente Liverpool lo rompe todo en mil pedazos

Voz 0097 35:56 pero conozco a día de hoy mi desconcierto por lo que pasó ayer

Voz 26 35:59 evidentemente puede estar equivocado pero una cosa hace cuarenta y ocho horas todos o casi todos damos casi por hecho el triplete a sigue el camino igual tan malo no era en Se debe echará Valverde yo creo que la reflexión tiene que ir más allá del entrenador reducirlo todo a Valverde sería cometer el mismo error que cometí este en su día con Luis Enrique o que estuviste a punto de cometer el año pasado tras la de Roma hacer el Barça n que es que pensar ya estamos con el entrenador que quiere irse más allá de eso qué quiere ser de mayor Cid a qué quiere jugar para mí es la gran reflexión que hacer el presidente que tiene que ser él el que marque como máximo responsable la línea a seguir a que quiero jugar como quiere hacerlo quiero balón aparte de mano ejecutar me sirve esta secretaría técnica que ha fracasado con estrépito dilapidando el dinero para celebrarlo

Voz 1375 36:42 mar

Voz 26 36:42 me sirve este entrenador que domina España pero no ha dado el paso adelante una serie darlo para conquistar Europa me sirve esta plantilla en la que tantos vivían acomodados a la espera de que Messi es hora de mirarse al espejo y de responder es hora de preguntas directas para mí respuestas firmes is sobretodo decisiones valientes

Voz 1375 36:57 sólo una matiz que eso que es preguntas en Maracena yo pensé que estaba ya superado aquí queremos que juegue el Barça es que me decía esta mañana hablaba con David Bernabéu nuestro compañero de Mediaset y me decía es que en el Barça siguen vendiendo una cosa de cara a la galería de cara afuera y luego de cara dentro es otra cosa no es que el estilo el juego yo creo que también a lo mejor hay que quitarse la careta en el Madrid eso ahí no engañan a nadie el estilo el Madrid es ganar que era igual cómo se juegue cree que el madridista le puede gustar más o menos pero si el Madrid gana en el Barça se sigue vendiendo parece que de puertas a fuera una cosa pero estamos viendo que cada año va a menos lo del estilo entonces de verdad se tiene que preguntar la directiva el Barça todavía a qué quiere jugar el Barça porque yo pensé que desde que yo llevaba

Voz 26 37:34 solamente desde que llegó a Johan Cruyff pensé que eso no se cuestión

Voz 1375 37:37 daba pero vamos a ver que Valverde ha renovado hace pues y medio no sé vamos a ver yo de Verdú

Voz 34 37:44 estoy alucinando sí si escuchamos algunas cosas que se decían el domingo por la noche yo escuchamos las que se vienen diciendo desde ayer por la noche

Voz 0985 37:52 o ha cambiado el mundo radicalmente en un partido en un partido que es inconcebible Bartomeu

Voz 0699 38:00 declaraciones de hace apenas cuatro semanas no tenemos dudas de que Valverde es el entrenador del Barça para este para la siguiente temporada es un entrenador en el que confiamos muchísimo

Voz 0097 38:10 perdóname perdóname gallego que me pide paso Sique Rodríguez en Amsterdam sí que no

Voz 1201 38:16 hola qué tal pues aquí estamos con Mauricio Pochettino hola Manu sólo para felicitar

Voz 1375 38:20 en El Larguero cómo estás sí hola hola Mauricio bien hola hola hola felicidades eh porque hay muy poca cobertura siendo simplemente felicitarte para el larguero un grado pero es a ver no sé si nos escuchas técnico de contamos todos ya está Manu mano estamos con Mauricio Pochettino es en directo para el Larguero felicidades porque bueno estás vivo yo pensaba que habrías muerto que es el partido que ha vivido hoy

Voz 35 38:49 la verdad es que siempre creer tener tener esa fe es lo más importante en el fútbol no Ascanio el partido con los dos cambios en la segunda mitad porque eso en el día en la primera parte es una parte en la cual merecimos más pero no no hemos podido

Voz 1375 39:09 es hora simplemente felicitarte para el Larguero que manos te salude ya está ahí te dejo tranquilo hasta luego hasta luego Mauricio venga te luego un abrazo que oye que expresar todos Pochettino porque es sabes que pasa es que tiene prisa y estamos en el túnel de la zona mixta hay muy poca cobertura de la vio algo oyes te seguro hay no obstante de estate tranquilo está seguro no Si tenemos que mandar seguridad la mandamos

Voz 0985 39:38 Nos

Voz 1375 39:40 sí manda la cadena pero bueno pues nada primero a Mauricio Pochettino en felicitándole estaba el hombre ahí un poco agobiado porque porque quería hablar con todos a la vez es imposible claro pues enhorabuena Mauricio Pochettino es lo más importante que se metió en la final de la Liga de Campeones hablando gallego alucinando decía con lo que decía

Voz 0699 39:58 es verdad que hay muy pocos días lo que decía Bartomeu el presiente Gerardo

Voz 1375 40:02 pues eso es es un entrenador en el que confiamos mucho

Voz 0699 40:04 está haciendo un gran trabajo es una persona inteligente conoce bien el sistema de juego del Barcelona gestionó los partidos de manera que no gusta el día que renueva garantizamos la continuidad de un entrenador de una persona que representa de manera excelente los valores del club y la visión que tenemos del fútbol compartimos un proyecto al punto

Voz 34 40:21 el bar deberá vamos a ver entonces estaban tomando el pelo hace un mes y medio a los socios a los aficionados Si llega a meter ayer un gol Messi de de de las dos ocasiones que tuvo hoy y el Barça pasa con ese gol hubiera acabado el debate pero yo es que creo que lo que no se puede es pensar que hace cinco días Valverde que podía tener encauzado el triplete era el entrenador que había sabido dosificar a Messi que había hecho había fichado Arturo Vidal y la gente verdad fichar probidad

Voz 0699 40:50 para estos partidos porque no sé qué de pronto a la basura en en horas

Voz 1375 40:55 esto es el fútbol racial

Voz 1201 40:58 he firmó por no sé cuánto me dio rabia

Voz 1375 41:03 en Lisboa el Oti no vuelven

Voz 1576 41:05 Madrid

Voz 0699 41:06 ah claro con un matiz si con Novo luego en el en el avión de Air Madrid pero pasó seis días seis días verde había descubierto la pólvora en el partido de ida en el Camp Nou en el que el libro Liverpool le mete un repaso histórico ídem el gol de Messi del gol de Messi vendemos una película que no fue a Valverde se les sube

Voz 1375 41:27 los mismos que había sido un marcador muy abultado para el Barça dijimos

Voz 1201 41:30 no venimos para no dando mucho que efectivamente no atenta mira acaba de Chávez agradecería

Voz 0699 41:39 lo que vendimos una cosa que no fue cuando digo vendimos digo en general yo sólo aquí que también que yo creo que fue yo creo que fue en diez minutos con tres buenas acciones de Messi que pasaron a la historia y nada más a Valverde se le encumbró porque hizo un cambio en el que metió a Sergi Roberto en el centro del campo y colocó a en un doble lateral poco menos que había descubierto como entrenador la la fórmula de la Coca Cola creo que Valverde no ha cambiado no ha movido los pies de centro de el de la plaza de toros como aquel como aquel torero no lo ha hecho desde que está como primer entrenador del Fútbol Club Barcelona los que han cambiado son las opiniones alrededor de Valverde creo que es el momento de que mucha gente reconozca que lo verdaderamente difícil de ganar en la Champions lo lo hemos visto hoy también lo verdaderamente difícil de verdad aunque sea ninguneado al Real Madrid por sólo ganar tres cuatro de cinco lo verdaderamente difícil de verdad en este mundo del fútbol es ganar la Champions por mucho que Guardiola y sus acólitos piensan que lo difícil es ganar la Premier es sonrojante

Voz 1201 42:44 en los mismos términos determinante en la Liga pero no no quitó la palabra también a I no habléis todas pareciese uno no no no no te la mitad del hombre parece oye por favor

Voz 0699 42:56 dejar que permítame que me parece me parece que los jugadores se están yendo de rositas empezando por Messi que ayer tiene que ser también el partido Messi fue el mejor del Barça pero no le dio para pasar a la final empezando por Messi y terminando por Ter Stegen que seguramente son los dos mejores futbolistas de la temporada pero repito

Voz 1375 43:14 todos

Voz 0699 43:14 los palos o casi todos los está llevando Valverde hilos que se relajaron ayer del primero al último fueron los futbolistas que estaban asustados desde el segundo gol del libro pero sobretodo has estado

Voz 0985 43:26 no perdona algo perdona toda me gustaría hacer algo porque yo puedo comprender todo pero no puedo suscribir lo que ha dicho Antonio en la ley

Voz 0699 43:34 este martes que en su intervención cuando ha dicho

Voz 0985 43:37 que nosotros vendimos que el partido de ida fue una exhibición

Voz 1201 43:41 el que perdona perdona perdona una exhibición

Voz 0985 43:45 hago futbolística que no sabía con Europa perdona se dijo aquí que el partido pudo acabar cinco cero cuatro cero tres cero o incluso dos a tres Iker el resultado

Voz 1375 43:54 ya era ficticio sino hubiera sido perdona sino

Voz 0985 43:57 hubiera sido por la actuación de Messi por lo tanto Antonio yo no sé lo que tú escuchaste aquel día en otros medió escuchar aquí perdona Antonio aquí no se vendió una exhibición estratosférica del Barça en la ida contra el Liverpool

Voz 1201 44:08 es nuestro guía el Liverpool jugó no datos que no no no nada Antonio déjame Valverde porque metió a dedo y metió a te lo hizo lo hizo bien pero yo pero Jordi Jordi

Voz 1576 44:21 no lo toma como algo personal acaba acaba acaba de entrar pero Marcos escucha me acaba de entrar diez minutos acaba acaba de entrar diez minutos hace hace minutos Joan Gaspart que creo que salga ha sido alguien en el Barça y él mismo lo tengo aquí apuntado acaba de decir esto fue un accidente el partido y fue un gran partido el

Voz 1201 44:39 ha preguntado

Voz 36 44:40 a lo que te quiero que representa

Voz 1576 44:43 todo el mundo lo bueno vale no no no yo no he visto a todo el mundo Adrià pero lo que estaremos de acuerdo es que todo el mundo cuando salían los aficionados están muy felices por el resultado porque habían visto el golazo de Messi de falta porque pensaban que estaba en la final porque pensaban que el Barça había muchos ya había muchos han dicho que dice yo no dije que sí

Voz 0985 45:01 de que sin Fermín hoy sin Salah el para estaban comicio

Voz 1576 45:04 sí sí perfecto lo dijiste presupuesto que lo digo pero yo no dije pero yo lo que no dije fue que el Barça hizo un gran partido yo no me voy dijo yo voy dijo el yo a lo que voy es que el Madrid y el Barcelona lleva mucho tiempo que no juega bien al fútbol pero aquí lo importante y a mí eso hasta cierto punto no me importa quiero decir al final lo importante yo creo que es ganar el Barça estaba ganando lo que pasa es que el Barcelona tiene una falta de liderazgo abrumadora y eso el día D a la hora H cuando tienes que estar en los últimos campeones que no puede fallar un partido te has pegado contra la Juve de la Pegaso salvo el milagro de Pekín contra de París Anne Germaine te la P T

Voz 1375 45:40 que que te partió la que partió la cara

Voz 1576 45:42 es el Atlético de Madrid te te pintó la cara a la Juve en definitiva si falta liderazgo y se han ido jugadores no sean reemplazado y lo que no hay nadie que tire del carro porque Messi es muy bueno en lo futbolístico pero yo a Messi ayer no le veo girar sin una sola vez dar un grito que Zahran se hará a un compañero a tres compañeros delante del portero bueno perfecto en lo futbolístico pero yo hablo otra cosa el fútbol tú lo sabes en un vestuario seguido otra cosa un tío grite parece que la

Voz 1201 46:11 por sólo hace que no hay nadie que lo haga bromas Marco