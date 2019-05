El Larguero: Tercera parte (08/05/2019)

Voz 1 00:00 o con la reina opiniones de todos

Voz 1375 00:14 qué ha pasado en el día después de ese batacazo vía libre mañana también día libre que se cuece en El Vestuario y en las oficinas del Barça

Voz 3 00:22 simplemente información de lo que

Voz 0017 00:24 piensa un poco el club para completar lo que decías tú al inicio manos sobre el futuro de Valverde que se apunta Valverde como principal responsable porque es el entrenador si hay que recordar que el año pasado Bartomeu se calentó y filtró ese última toma Valverde diciendo en privado que se lo cargaba sino ganaba la Copa del Rey después de caer en Roma algo que por cierto no sé si Valverde ha perdonado y es posible que alguno de los que manda pueda pensar que la solución sería echar al entrenador pero yo hoy hablaba con algún directivo importante del club y me decía que no sólo hay que apuntar a Valverde que valoran el trabajo que ha hecho toda la temporada y que apuntan también a los

Voz 4 01:04 jugadores que hace autocrítica

Voz 0017 01:07 mirando también a la dirección deportiva del club por lo tanto no sólo Valverde está

Voz 1372 01:12 en el ojo de la carne en el Barça empezó hablando

Voz 1375 01:15 Pep Segura que me parece que es un tipo saco ahora mismo bastante sospechoso en la en su faceta de director deportivo del Barça todo lo que los dice Adrià es un poco en esa dirección no sólo hay que apuntar a Valverde osea que se apunta no sólo hay que apuntar al entrenador

Voz 0017 01:32 porque la informó la la la la

Voz 1375 01:35 bien podría ser a Valverde no sale apunta pero es no sólo hay que apuntar a Valverde y apuntar a más y además estamos totalmente de acuerdo porque sería tan injusto culpar sólo a uno y culpar sólo a Valverde que repito es el blanco fácil lo sabemos todos pero amigo en estos casos echara doce es mucho más difícil siempre que echara a uno y el entrenador es el que puede pagar los platos rotos

Voz 1371 01:55 es que Pablo Antón Meana publica mañana por ejemplo Marcos en el periódico que en nada se parece Zubizarreta a Rubén Fernández y en nada se parecen ellos dos hacer segura Abidal puede que sea un problema el de que no sabes a qué quieres jugar y me gusta mucho una frase que saca mañana besan el País que dice que no ha habido más consigna en el Barça que la de contentar al diez sin percibir que aquello que le conviene a Messi no es necesariamente lo mejor para el Barça y que el fin no justifica los medios ni siquiera cuando se tiene a Messi ahí va

Voz 1375 02:23 mira ahí va la perdona es que me manda mucho

Voz 1371 02:26 Laura Martínez

Voz 1375 02:28 de un tuit que ha puesto Álvaro Benito es que claro como una empezar ha llegado un poco más tarde Julio que venía de Ennio Morricone ya empezado pocos tarde Álvaro que tenía tele entonces lleva un rato Álvaro agazapado pero no les saludo no les saludó ya puesto Álvaro Benito en Twitter Laura dile a mano que me

Voz 2 02:45 paso manda Laura una captura del tuit Álvaro Brito hay que esto haya Álvaro Benito buenas noches

Voz 0097 02:57 se nombre educado siempre espero que me han estas

Voz 2 03:00 cómo estáis cero los sería así recurso

Voz 0017 03:10 cruce áreas bruces porque eso que acabo de leerme Ana de Ramon Besa yo es la primera vez que lo leo que lo escucho no drama yo sin más veces Ramos como no

Voz 2 03:19 ah pues Ramona anoche que no sólo escucha a mirar al Álvaro Pérez pero

Voz 1371 03:25 pero que la frase es muy dura e que el Barça no he tenido más consignas que la de contentar al diez sin percibir que aquello que le conviene a Messi no es necesariamente lo mejor para el Barça salto con Mascherano se viendo ahora con Luis Suárez pero anoche aún

Voz 1576 03:39 lo dijo sí que he cuando estuve escuchando yo creo que eso es un problema es un problema que es el achacado a Argentina con Leo Messi que no ganaba porque al final no se construya un equipo un proyecto sino se construía algo para que Messi estuviera cómodo en Barcelona había jugadores que tenían mucho poder o mucha personalidad que podrían equipararse no futbolísticamente pero sí como personalidad que como líderes a Messi que era

Voz 1371 04:02 es que quiera Xavi pero es normal que sí pero llega un momento en el que es normal que tú consulte estoy determina no días a Messi aquí entrenador que fichar porque no lo va sí pero pero no es normal que es pero será Manu Barreiro te escuchaba anoche el delantero centro del Barça lleva tres años sin marcar un gol en Liga en este fuera de Barcelona y que en las dos últimas Champions ha hecho dos porque sea muy amigo suyo porque hay que jugar y hacen vuelve a pueden volver de ayer porque es el nuevo tridente y porque se lleva bien con Messi eso lo determina perjudicando al equipo

Voz 2 04:31 no no no yo no quiero que Álvaro me pongo otro tuit Álvaro Benito bueno

Voz 0097 04:36 eh a ver es que está flipando no es que es que yo yo yo yo no entiendo cómo se valora el trabajo de un entrenador Si Si estamos hablando de la superficie claro que que el Barça ayer se llevó un batacazo que que obviamente ya viene añadido al batacazo del año pasado estábamos abandonen Álvaro sólo se valora si ganar la Champions y no eres un puro desastre ya lo ves

Voz 1375 04:59 Preto

Voz 2 05:01 bueno si ellos justo eso no es culpa sonoro que no te digo que esa justo digo que es así justo tampoco es exactamente así yo digo que la gente de la calle hoy cuando se sacado a la calle Álvaro

Voz 0097 05:18 yo yo lo que yo lo yo lo que creo es que igual que el comente exactamente lo mismo cuando Sergio Ramos se levanta allí en en Lisboa para para meter a aquel gol de cabeza hilo no comentó que sin haber metido ese gol de cabeza Ancelotti estaba destituido yo creo que las decisiones no se pueden tomar por por diez segundos antes ese ayer el Barça queda pierde tres a cero haciendo el partido tan malo como hizo hice clasifican penaltis entonces Valverde ya no sirve ya sí que sirve no porque ha superado la eliminatoria entonces aunque sea jugando mal por de por un detalle ya no sirve yo creo que el análisis tiene que se mucho más global Valverde nunca ha engañado a nadie verde es un pedazo de entrenador es un entrenador excelente pero ha sido fiel a lo que es Valverde otra cosa es que el Fútbol Club Barcelona ahora mismo aprovechando que el que el Pisuerga pasa por Valladolid qué decir es esta derrota añadida a la del año pasado diga pues queremos volver a los a los orígenes recuperar nuestra identidad de verdad eh este fútbol que realmente siempre hemos predicado y que y que ya no existe que ya no está si es por ese lado lo puede lo podría hasta entender podría entender que queremos es recuperar fichar al entrenador del Ajax por ejemplo volver a una filosofía que que la tenemos un poco olvidada o allí un poco lejana no un poco en en en en en la acera al lado bueno se podría entender pero que que destituyen a Valverde por perder un partido cuando es el entrenador que tiene más coeficiente de victorias o que Luis Enrique que Guardiola en el Barcelona con seguramente menos mimbres que aquellos dos

Voz 2 06:47 con menos mimbres así que yo yo no

Voz 0097 06:50 a mí no me no me no como entrenador no me valen los análisis de que

Voz 1375 06:53 sí de que sintió falla un penalti pasamos valgo pero Álvaro tú sí sí sí sí lo hizo lo tira y y eso pero tú no crees tú que eres entrenador que cuando eso ocurre es porque hay dudas con el entrenador es decir cuando se llega a la final de Lisboa el Balón de Ramos entra sigue Ancelotti sino entra se va a Ancelotti no crees que es por él durante la temporada hay durante el trabajo hay dudas con respecto Ancelotti porque ahora hay

Voz 0097 07:17 estaba entonces como viene dando decena yo

Voz 0995 07:20 Sao de Roma claro bueno comisiones ha

Voz 2 07:24 de la

Voz 0097 07:25 dudas y acabo yo expongo otros ejemplos Pochettino que hoy está triunfando que está triunfando granate Alcober alegría como lo hemos oído en el Larguero haciendo ahí está triunfando con un mérito mérito tranquilo de lesiones de ningún tipo

Voz 5 07:39 explicó de rebote contó sí pero con todas las

Voz 0097 07:42 bajas que ha tenido durante que no ha fichado a nadie este año pues ahí está seguramente en un equipo español no me sentiré la paciencia Klopp lleva perdiendo finales eh seriamente en duda de trabajo el club nadie el trabajo lo pero si estuviera en España se han echado estoy seguro que ese es un perdedor que si su mensaje no cala en las finales yo que se nos enfrentaremos cualquier cosa Álvaro eh no te no te hay que que hay que creer en el entrenador si no crees lo que tú has dicho que el resultado tampoco defraudó ve totalmente gane aunque ganes no me gusta aunque ganes porque el fútbol a veces depende de cosas

Voz 5 08:19 explicables el año del sexteto del Barça de Guardiola el Barça pasan Copa porque Pinto para un penalti en Mallorca cuando estaban eliminados Iniesta mete un gol en el descuento en Stamford Bridge y otros noventa y es el mejor balsa Historia mire a la con he deportivas real es que si el año del Real Madrid aquel de Ramos el el club dudaba de Ancelotti y lo tenía que haber echado aunque hubiese ganado easy ahora se duda de Valverde se tiene que echar gane o pierda pero lo que no puede ser es que dejó claro lo que no puede ser es que sea un ente raro

Voz 2 08:52 sin duda de Valverde pero que en la perdona la el año pasado que el año pasado igual que el año pasado en la Pérez

Voz 3 08:58 día en la previa de la final de la Copa del Rey repito campeón de Liga eliminado de Champions en la previa de la final de la Copa del Rey y el presidente de la entidad que yo creo que algo tendrá que decir en el futuro del entrenador filtra que sí

Voz 2 09:12 no gana la Copa del Rey está en la calle es un gestor lamentable ACT no por eso cuál será la me da igual

Voz 3 09:22 aquí el problema M uno y suscribo todo lo que he dicho al vuelo el problema es realmente tú crees en Valverde cree sí o no o porque quién ha a Valverde Valverde no ha engañado a nadie Valverde era el mismo entrenador que hizo una gran temporada grandes temporadas en en el Atleti en el en el Valencia

Voz 2 09:38 en en en aquellos seis meses Valverde no es bueno

Voz 3 09:40 digo de Valverde es Valverde para lo bueno y para lo malo los recursos que tiene Valverde no son los recursos que por ejemplo tenía Luis Enrique Valverde llega aquí al Camp Nou a las dos semanas de estar en el Camp Nou se va a Neymar al París Anne Germaine el club que nadie habla del club nadie habla de la directiva está bien hablar de Pep Segura que es el tercer secretario técnico que tiene esta junta en apenas cuatro años pero nadie habla de la directiva del presidente el presidente el presidente como bien decía Antonio hace un año quería cargarse a Ernesto Valverde

Voz 4 10:10 eh

Voz 3 10:11 quería cargas en esto Valverde pero si ahora hay barcos

Voz 0017 10:15 esta temporada el club ha estado persiguiendo al verde para que renovara quiere a Valverde en el que en cada rueda

Voz 5 10:22 por otro lado verde como dijo en la renovación que ya entendía que lo del fútbol es muy extraño que estas renovaciones están vivas eh esto esto esto no es que es que esto es pero es que esto es así hoy al final al final son dos derrotas que marcan tu trayectoria Jesús miles te lo como quieras pero dos años consecutivos por dos años consecutivos

Voz 0017 10:46 Barça parecía un muñeco las dos años consecutivos ganando la Liga española y la Copa ahí pues como el Real Madrid y el Atlético de Madrid pero más allá de la verdad es que vosotros os habéis pasado el año diciendo que la Liga es el torneo más difícil de ganar que el mérito

Voz 2 11:03 pero hay que Ciudadanos estáis llega el momento no vale no nos árabe justificar ahí sí verte pero sí ahí matando a Valverde no escucho nada eh pero es verdad que Quito Valverde estoy matando a la directiva Pepa curativa así claro pues cuando estoy matando derrota en la Champions o no a la directiva la estoy matando murieron no no no porque no cree en el entrenador porque la directiva en los años seguidos le ha salido mal Marcos no les seguido mal en la salir que hace cinco cinco Chas salió mal a Valverde dos pero que es lo que decía Álvaro

Voz 1371 11:40 en un penalti no te puede condicionar no te puede marcar un gol no te puede condicionar marcar pero lo que está claro es que ha sido dos a Valverde pero es que Luis Enrique

Voz 2 11:48 sí fueron dos domingos entonces años

Voz 1371 11:50 lo mueble metieron cuatro cinco en en en París tres en Turín no eliminó al Atlético de Madrid queda al final es verdad que el trabajo un entrenador hay que mirarlo y luego hay que hacer en la cuenta al final

Voz 1576 12:02 sumar todo irá Valverde yo creo que

Voz 1371 12:04 salen positivo si tú lo haces la cuenta con creces pero hay una realidad la realidad es que el Barcelona en en Europa se está estrellando no encuentra el camino a la felicidad plena

Voz 1375 12:15 solamente para ganar

Voz 1371 12:16 está demostrado también en el Barcelona que da igual la manera de ganar porque al principio cuando tuvo unas dos cosas que es tu filosofía lo que tú crees o la o el estilo de juego que te que te implantó eh quizá la figura más admirada que es James bueno quizá sí quizá la figura más admirada de la historia del Barcelona que Johan Cruyff te vale porque ganas porque si no ganas no vale para nada es que eso es así es que nos queda es que la gente en Europa es que como has caído es que te han goleado es que a la gente al final lo que le hace feliz es ganar y es así y cuando no ganas de decía aquí no un fracaso es evidente

Voz 2 12:48 pues es esa esa generaciones tan buena nota muy marcado yo no digo que yo no digo que fue un fracaso si yo fracaso ha dicho esto solo vale ganar siempre es lo más importante es ganar ganar la Unión Europea Europa le jugó maravillosamente bien

Voz 1371 13:05 ganó cinco Ligas seguidas española

Voz 2 13:07 de las cosas canción hubo Espanyol de las cosas que acostumbraba a una de las cosas que decía el Marcos

Voz 1371 13:12 es ya verás como la cuarta y la quinta no va a celebrar nadie y efectivamente me iba iban a Cibeles tres a celebrarlo porque se han acostumbrado porque lo que importaba era ganar la Copa Europa se perdió contra el PSV Eindhoven está marcada esta generación por esa derrota

Voz 5 13:25 en varios que se hacen con este discurso tuyo es que el Barça gana es que de los seis grandes títulos de los últimos dos años el Barça puede ganar cuatro cuatro esa que el Barça gana un que ese discurso que tú estás diciendo es real que yo no estoy de acuerdo en que sólo vale ganar en nacional

Voz 2 13:41 no digo que lo que ya la felicidad opcionado que es el que oye tal Versina dirigida escanear es ganar

Voz 5 13:47 este Barça el Barça de Valverde ha ganado

Voz 2 13:49 por qué os puede ganar once entonces publique orquesta que abraza

Voz 1371 13:52 cronistas

Voz 2 13:53 por eso es por lo que me sale porque es una dinero

Voz 0097 13:57 Romero

Voz 6 13:58 no sólo una cosa no es si si el el balance de Valverde

Voz 4 14:02 es tan positivo Si

Voz 6 14:04 el entrenador tiene que continuar

Voz 0017 14:07 si lo jugadores tienen responsabilidad habrá un problema estructural Silva lo realmente importante es que igual es que de seis títulos ha ganado cuatro y curiosamente ha perdido dos de Champions estamos haciendo una hora de sanedrín todas las portadas de los periódicos todos los periódicos digitales todos apuntan a que semana cabalgar a Valverde algo no cuadra Pulido

Voz 2 14:23 pues que si estás en el concierto pues será que he estado en el que de por sí

Voz 0017 14:28 hablando una hora ahora hoy del futuro de Valverde es porque esa esa vuestra teoría de que Valverde ha ganado que la Liga suficiente que la Copa es suficiente que no sé si es menos

Voz 2 14:39 el Europeo fracasan en Champions el entrenador está en la calle mañana la portada del Mundo Deportivo Juan ya en aportada El Mundo Deportivo dice revolución punto uno Valverde en el aire es la final de

Voz 1375 14:52 Copa de Sevilla se sabrá si sigue o no ojo ya estamos igual yo gano jugadores señalado igual que el año pasado dos jugadores señalados Coutinho y Rakitic que por cierto ya ha estado en la Feria de Abril de Sevilla pero también Jordi Alba Busquets Luis Suárez dice el Deportivo tres

Voz 2 15:09 posibles de Jordi Alba esta así que Sellés

Voz 1375 15:13 luego posibles refuerzos fichado ya de John podrían llegar dice el Deportivo de Live in Griezmann y el punto

Voz 2 15:18 cuatro Ramos y cuál es el el punto cuatro la directiva no sale no no hay en la portada no no cabía todo no que hay una cosa más

Voz 0097 15:28 dos marcos hay hay una cosa que que lo que lo que lo que no vale por explicar de una manera coloquial lo que no vale acordarse el estilo cuando cuando no ganas

Voz 5 15:37 claro evidentemente no sé lo que sí vale es que tengas la sospecha de que tu equipo en la competición doméstica en la Liga

Voz 4 15:45 funciona con gran solvencia cuando llega

Voz 5 15:47 para con mayúsculas este conjunto de jugadores pues por la razón que sea incluso Pablo por el pánico escénico que ayer les vimos por la razón que sea o porque Luis Suárez lleva casi cuatro años sin marcar a domicilio es normal que haya una reflexión al respecto por eso te decía pero algo habrá que hacer en la gestión de la plantilla desde el punto de vista del entrenador de la secretaría técnica ido el propio club porque sino fíjate que llevamos cinco años que cuando vamos a Europa con mayúsculas siempre nos apearon

Voz 0097 16:18 hay que darles normal que incluso los jugadores

Voz 5 16:21 hay sombra de sospecha para mí las reflexiones

Voz 0097 16:23 es muy sencillas que ganar la Champions es es tremendamente difícil claro es que juegas contra los mejores equipos y se ha

Voz 4 16:30 a mí a mí no me van a convencer de que ganar la

Voz 0097 16:33 más difícil camino a mínima convencer que tiene su complejidad claro que sí porque tienes que estar regular durante todo el año oye esa regularidad que a mostrar al Barcelona durante estos últimos años pero pero no no no no es

Voz 2 16:45 a unos han intentado convencer muchas veces

Voz 0097 16:47 es imposible porque y otros sí

Voz 4 16:50 el Barcelona no se encuentra un equipo en la Liga e incluye al Atlético de Madrid irreal

Voz 0097 16:54 por favor que le puedan meter ese ritmo de juego como le mete el Liverpool ilegal Ana por ritmo de juego pero le gana la eliminatoria entera porque en el Camp Nou en el desarrollo del juego también fue superior otra cosa es un elemento llamado Messi diferenciador claramente pero no no te encuentras en la Liga equipos

Voz 2 17:09 de ese nivel ni del nivel de Chester City

Voz 0097 17:14 es verdad acabado Álvaro no me acababa allá decía que que que a mí no me van a convencer que entiendo que ganar la Liga encima compitiendo Real Madrid Barcelona que sigo pensando que que sí son los mejores equipos compitiendo entre ellos es una es muy difícil de ganar esa competición y que tiene mucho mérito que no es la la francesa pero la Champions es que además tienes un día malo y te vas a casa yo en la liga te vas a casa

Voz 7 17:36 problemas que no somos mal acostumbrados a distorsionado la Barreda a él

Voz 1372 17:39 todo español ha estado muchos años sin ganar la Champions pero como

Voz 7 17:42 las últimas cinco son españolas pues son cuatro el Madrid el Barça

Voz 2 17:45 desmarque lo normal este Madrid Barça ahora

Voz 1371 17:49 aquí aquí que no lo ha ganado en en sus ciento dieciséis años de historia

Voz 4 17:53 aquí se ha dicho que un fracaso del Atlético de Madrid cayera

Voz 1371 17:55 Liga de Campeones sí sí sí sí sí

Voz 2 17:58 bueno no no lo tú tú fuiste es uno de los que lo dijiste termina su que ya dije lo digo como cayó el Athletic ya ya ya fue un fracasó la Premier era una milonga eliminado

Voz 0017 18:09 Pablo Soto y me alegro eh te no todo es mucho más tranquilo y mucho más mucho más sesudo ir mucho más relajado será un verbo mucho más sosegado

Voz 2 18:20 que si esta debacle la hubiera protagonizado el Real Madrid de lo cual me alegro porque normalmente te veo yo es que decir porque

Voz 0995 18:27 piso de esta temporada pero el Barça se centran Messi Valverde y tal pero cuidado aviso esta temporada para futuro español porque ha sido reclutados fuera del Atlético ridículo Foro del Madrid

Voz 0017 18:38 yo realmente no la Premier tremendo menos menos es decir que no está hecho para ganar la Premier va a otra cosa

Voz 0097 18:43 todo el mundo a otro no iba a decir es que Palace pone fracasó por cierto que ayer Messi pone a tres compañeros delante el portero

Voz 2 18:49 no gracias mira si hubiera entrado una de esas tres ocasiones Álvaro es que ha llegado a decir lo que había comentado que me suena Interviú no no no no es que parece que Messi sí

Voz 3 19:00 el culpable de todo ya nada

Voz 2 19:02 a que yo he dicho yo he dicho al culpable

Voz 0017 19:05 yo lo que digo es que Valverde tendrá culpa pero que ayer lo Hesse Rajan en el campo sólo futbolistas si sentía la sensación de que si siguiéramos hasta el domingo

Voz 2 19:14 a ambos hasta el domingo donde hay que hacerlo

Voz 0097 19:19 es yo venga

Voz 2 19:23 pero pero Álvaro Rocío hago un poquito de agua café y seguimos que no han ganado nada pero los equipos que no han ganado nada el fiestón de la liga sigue en pie las rúas eso no no no no pero exigente sanedrín es los equipos que no los equipos grandes de España que no han ganado hemos vale vale también también lo digo para que nada un autocar de hablar del Valencia

Voz 5 19:50 no sólo por terminar Garoña me ha mandado un tuit Laura Martínez pero sí un mensaje muy acertado y lo deja para finalizar el proyecto de Lalla se viene abajo por el partido de hoy

Voz 2 20:00 si comparas ya con el que las se viene obligado porque lo da igual porque van a firmar bueno está no no te quedes en la anécdota aquí a que no se viene abajo por la derrota derrotas débil pero tiene salvaron ayer Álvaro

Voz 0097 20:18 se hace cuando se fueron los De Boer hace tres años y se había convertido en un equipo que que era difícilmente rígida reconoce exactamente difícilmente reconocible entonces cuando entraron ya ciertos exfutbolistas Van der Sar Obermann dieron un giro radical y empezaron a potenciar otra vez la cantera tomando una una dirección metodología Zika pues con el fútbol que hemos visto en esta Champions un fútbol muy rápido muy ofensivo llegar con pocos toques a la portería muy físico repitiendo esfuerzos viviendo en campo contrario defendiendo hacia adelante y este es el fútbol que no sea enamorado no espera Juan no esperaban ni ellos mismos eh tener resultados tan pronto ellos eligieron un camino esperaban tener resultados en cuatro cinco años no lo han hecho lo han hecho de menos de ir haciendo el se van a desmantelar el equipo porque hay jugadores muy apetecibles y con mucho talento pero estoy solo creo que van a estar ahí porque han vuelto a hacer una ya reconocible Isora encargado bueno hacerlo demasiado rápido porque llevan a desmanes

Voz 1375 21:15 el equipo y ha sido muy bueno para el fútbol está apareció

Voz 0097 21:17 porque es es fútbol moderno para mí el fútbol camina hacia lo que juega el hayas una evolución de este fútbol que jugaba a España que jugaba el Barça pero más rápido mucho más vertical

Voz 2 21:27 el carguero holandés estarán poniendo a caldo al entrenador Xabi a lo mejor más al Barça no me extraña que me queda

Voz 1375 21:37 segundos para el que uno treinta segundos para Antoni treinta para Mario que tengo que ir al Valencia en nosotros una portada lo que ha pasado con Marcos

Voz 1371 21:44 sí sí que el pasado lunes por la tarde el entorno de Marcos Llorente llamó por teléfono el Atlético de Madrid para decirle que buscaba equipo que está en venta en el Madrid que basa el conjunto blanco los del Wanda ya saben que Marcos Llorente busque equipo pero en esa conversación del lunes por la tarde me dijeron que signos gustas mucho te lo dijimos hace un año te llamamos no que existe venir porque iba a triunfar en el Madrid tenemos a Rodri como pensamos que Rodri no va a salir esto es importante como pensamos que Rodri no va a salir

Voz 1375 22:16 de momento no que no tiene sitio si pasará con

Voz 1371 22:19 el cosa con Rodri te llamamos pero eso que el lunes por la tarde el entorno de Marcos Llorente habló por teléfono con el Atlético

Voz 1375 22:25 no lo quiere decidan pero si lo quiere el Cholo si se va a Rodri sino se quedaría no te saber dónde

Voz 1501 22:30 siempre me Mario reglas segundo señala en treinta segundos que el Real Madrid ha cerrado hoy el acuerdo definitivo con la constructora ha designado la consultora para empezar las obras del Bernabéu

Voz 1375 22:38 FCC que ha llevado ese proyecto

Voz 1501 22:41 de gran magnitud que va a empezar ya cuando termine la Liga empieza en las máquinas a derribar la esquina del Bernabéu se va a empezar las obras y además hoy ha confirmado el Real Madrid que después de unas

Voz 1375 22:48 muy muy muy contra es muy duras negociaciones porque han visto el pitón muy cerquita de de de de le ha renovado con el Real Madrid hasta dos mil veintiocho superando por lo que me cuentan ampliamente en esos esos ocho nueve años los mil millones de euros pues el Real Madrid está ganando ampliamente se puede decir noticia ha hecho Ana Benzema cuento contigo la temporada que viene pues ya está la cuenta que es buena noticia entre otros la una de la mañana hora menos en Canarias adiós a todos chavales que tenga hablar del Valencia arsenales

Voz 2 23:21 un abrazo a disfrutar mucho me quedaré vámonos hay que seguir entrenando duro mirar hacia adelante sí sí espero

Voz 8 23:31 te han colado cinco Chicharro tendrás que tapar ese agujero que tienes en los guantes no agua

Voz 1 23:36 día Jutta tapar cualquier agujero en las paredes de tu casa claro para el mejor resultado final u a Pla

Voz 1375 26:33 Europa League Pedro Morata en Valencia hola hola Manu

Voz 2 26:35 una noches he dicho Marcelino en la previa vamos a ver si arreglamos la semana no venga vamos a ver si lo conseguimos tres uno tres

Voz 1716 26:41 no en en la ida el Valencia pues tiene que remontar ese resultado hay una novedad importantísima que no va a condicionar la alineación como la condicionar el partido de ida congelan puede jugar

Voz 0097 26:52 bueno eso lo normal es que haga quema

Voz 1716 26:55 Marcelino fue con su habitual cuatro cuatro dos yo creo que gente que descansó en el último partido de Liga e hagan por ejemplo como Garay como Gameiro como Guedes lo normal es que estén en el once inicial sobre todo los dos primeros que descansaron de inicio la duda

Voz 21 27:10 Soler o vas a

Voz 1716 27:12 hay ojo que las últimas ocho semifinales seguidas que ha jugado las ha pasado el Valencia hace quince años

Voz 1375 27:17 es que no juega una final de de Europa

Voz 1716 27:20 a una final europea en el año dos mil cuatro el Arsenal Manu viene en mal momento por lo menos en la premian los cuatro última partido tres derrotas y un partido empatado y además ya no puede ser equipo de Champions la próxima temporada vía Premier ya no puede ser cuarto clasificado por lo tanto tiene que tratar de ganar la Europa League para ir a la a la Champions al Valencia todavía le queda la Liga Marcelino Marcelino ha contado

Voz 21 27:42 qué le ha visto a sus jugadores mirándole a los ojos y que él ve

Voz 1716 27:48 de lo que aquí en Valencia llamamos puntada a la palabra a la palabra remontada Marcelino

Voz 22 27:54 nosotros vamos a afrontar el partido con el convencimiento que podemos ganar al Arsenal

Voz 4 28:00 ese convencimiento a mí me lo transmiten

Voz 22 28:03 los futbolistas me lo transmiten con sus palabras la transmiten con su mirada me lo transmiten con su forma de actuar si ves a tus jugadores convencidos pues yo estoy absolutamente convencido

Voz 0097 28:17 y creo que la afición también lo está los

Voz 1716 28:20 aficionados al Valencia mano pregunta también a a Unai Emery sobre el tema de bueno te tienen ganas aquí por la final aquella de

Voz 0097 28:29 Europa League con el Sevilla cuando marcó en el último instante

Voz 1716 28:31 te envía y se puso a correr la banda Italia la verdad que un haya estado muy correcto y ha dicho hombre yo creo que

Voz 2 28:37 yo no quería los aficionados del Valencia estarán pendía

Voz 1716 28:39 desde animar a su equipo que hay que remontar y no estarán más pendientes de mí que de su propio equipo dos mil trescientos setenta y siete ingleses entradas vendidas a las nueve de la noche mañana en Carrusel vamos a ver si el Valencia da la alegría de la semana

Voz 1375 28:53 qué ganas de que arranque el partido en Carrusel Deportivo mañana con Dani Garrido con Pedro Morata con más mano con Cañete con Subirats quién era el entrenador del Valencia en aquella eliminatoria

Voz 5 29:02 en Morata de que eliminatoria Vela el Valencia Sevilla Pizzi claro sin que Juan Antonio Don Juan Antonio Don Juan Antonio muy buenas

Voz 1375 29:12 qué tal buenas noches como todo muy bien y tú cómo estás bien bien con un obispo te digo hombre dónde andas ahora dónde te pillamos

Voz 23 29:22 estoy en una horquilla muy bien eh

Voz 1375 29:25 a la a la espera de banquillo no que estás ahí recibiendo ofertas y seleccionando para ver que lo que más te gusta no

Voz 24 29:31 sí bueno he esperado poco aprovechando para para descansar este fútbol sorprenderme cuando pudo bueno sí esperando este si hay posibilidades de de trabajar en el próximo año

Voz 1375 29:47 a España te vienes no vamos a ver esa sonrisa que tiene decir

Voz 24 29:57 ya sabes que que España le era para para cualquier entrenador y lógicamente siempre estamos a la expectativa de

Voz 23 30:10 de poder encontrar un proyecto

Voz 24 30:15 un club que yo tenga la misma ambición es que coincidíamos con los pensamiento fundamentalmente de propio ahí bueno vamos a esperar

Voz 1375 30:26 alguna propuesta viene sea para la temporada que viene aquí digo

Voz 24 30:29 ahí conversaciones con con algunos pero estoy no

Voz 23 30:35 concede nada sí

Voz 1375 30:37 lo último que ha hecho ha sido la selección de Arabia Saudí pero ha pasado por algunos clubes por alguna selección y sobre todo muchos le recuerdan de cara al partido de mañana por ese por esa etapa en el banquillo del Valencia en el año dos mil catorce llegó concretamente en enero para sustituir a Djukic acuerdo Juan Antonio que le tocó en aquella temporada remontar y levantar un tres cero ante el Basilea ganasteis cinco cero en la ida con hoja actriz por cierto de Alcácer y luego llegó lo del Sevilla os ganó el Sevilla dos cero remontar un tres cero a que el partido me tocó hacerlo además en la tele en cuatro pero llegó el gol de de de envía qué recuerdos de aquellas euros remontadas no

Voz 23 31:14 si uno con mucha alegría

Voz 25 31:16 ah sí

Voz 24 31:18 llega este es otro con muchísimo no d'Honor como quedamos se criminal lo lo que le impidió jugar la final Cedrón en los dos casos en los dos casos muy satisfechos con con lo que viví en esos partidos el agradecimiento agradecimiento pero jugadores como uno que vi que había entre todos los que estábamos en el campo asesar incluso de la derrota o haber quedado eliminado Si bueno un aprendizaje muy grande para para nuestra carrera para la larga la carrera vistas Johanna lo digo de corazón es que mañana tengan la posibilidad de

Voz 23 32:10 de qué

Voz 24 32:12 dar vuelta a esa página de sacarse espinas fundamentalmente la afición creo que quedan pocos frutos todas estuvieron bien hechas emitirán

Voz 26 32:22 bueno pues queda queda poco yo creo que quedará yo creo hijo el portero Panrico estaba ya ya dentro del plantel Jauma Jauma yo creo que no queda más pero si si no queda más

Voz 24 32:36 hecho acto creo que son esos tres a Mas que son esos tres

Voz 1375 32:43 sí que tengo va como como revancha allí aprendí este en aquella etapa tuya en el Valencia lo que es lo que es Mestalla una afición muy exigente pero que cuando se vuelca es capaz de poner patas arriba la ciudad mañana estoy seguro de que va a ocurrir lo mismo le das opciones al Valencia después del tres uno en la ida en Londres

Voz 24 33:03 sí he todas las ha dicho tiene todas las opciones también de de revertir esta serie conozco a su público conozco el que ante el que tiene actualmente Valencia iconos cuasi entrenador no tengo duda que las condiciones Standard el cual

Voz 23 33:23 es que

Voz 24 33:25 no no puede a cargo de esta esta eliminatoria creo que mañana el valencianista no tienen mejor programa que ir que está de acuerdo

Voz 1375 33:35 a vivir una noche

Voz 24 33:37 la única nuevamente ojalá así sea

Voz 1375 33:41 oye Juan Antonio a ver si te vienes un día por aquí no nos hablamos un rato de fútbol y de tu proyecto sigue tus aventuras que seguro que no tardaremos en conocer cuál es tu siguiente banquillo

Voz 24 33:50 encantado encantado de hablar con con ustedes ahí ojalá nos podamos ver pronto

Voz 1375 33:55 Juan Antonio Pizzi esta noche en el Larguero desde Argentina mañana Un valencianista más

Voz 27 33:59 dentro de poco seguro que entrenador de algún equipo

Voz 1375 34:02 pero quién sabe si español un abrazo Pichi gracias

Voz 24 34:06 un abrazo unos hasta luego gran tipo Gran

Voz 1375 34:09 Míster seguramente veremos dentro poco otra vez en un banquillo Morata a fines de la garganta para mañana si la tengo la tengo afinada

Voz 1716 34:16 y afilada las dos las dos cosas Pizzi que fue jugador entrenador del Valencia y menuda pedrada le pegaron porque Pizzi estuvo en la transición de Amadeo Salvo a la llegada ya de Peter Lim como propietario Pizzi se ganó en mi opinión el el mérito de haber continuado como entrenador del Valencia tenía tenía contrato en vigor para asiente temporada pero como ya entró Peter Lim como propietario ni impuso que fuese Nuno que venía del Río Ave en Portugal el entrenador IPI se quedó Paco una mano delante y otra detrás

Voz 0097 34:49 así son las cosas una hay doce mañana te oigo Morata un abrazo adiós buena noche

Voz 4 34:53 vámonos que está por ahí Daimiel

Voz 1 34:58 chocolate tiene once cinco por ciento de cacao pero sí ha o es una planta a y porcentaje cuenta como ensalada cuando crees tu coche Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento motor Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sicos de Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en punto es se acerca el verano por fin estas organizando ese pedazo de viaje lleno

Voz 0097 35:24 cada de Ali tenemos los frescos más frescos al mejor

Voz 8 35:27 precio como la pera a uno con veintinueve el kilo esta semana por si ir ahorrando y eso que la vida te fille preparado lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 1 35:35 noticia de última hora en los próximos días habrá restricciones en la ciudad para los vehículos sin distintivo Eco con el Cádiz CNC olvídate de las

Voz 28 35:42 la restricciones gracias a su distintivo de con sus setecientos kilómetros de autonomía sólo con Gas Natural puedes circular libremente por toda la ciudad azteca movimiento con el Cádiz CNC por ciento noventa euros al mes comandante consulta condiciones en guión comerciales

Voz 1 35:56 hay mentes tan pequeños que sólo conciben una o Kenia

Voz 29 36:00 Iñaki Gabilondo buenos días Almudena Grandes qué tal vez en el Jabois bienvenido Argelia que era el buenos días buenos días José Antonio Pérez José María Izquierdo para el resto

Voz 1 36:08 hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena SER

Voz 2 36:17 anoche con el batacazo del Barça en Liverpool pues pusimos la sección de Daimiel de basket de la NBA

Voz 1375 36:23 la semana los martes en El Larguero hemos pasado para hoy miércoles porque los playoffs no para mí porque esta noche tenemos otros dos partidazos si anoche hubo otros dos y mañana volverá a ver cómo están las semifinales de componen de conferencia muy muy igualadas hola Anthony muy buenas

Voz 4 36:36 qué tal buenas noches Manu si todo muy igualado de muy interesante no oí bueno mejor hacerlo hoy no porque los seguidores del Barça no me han escuchado anoche

Voz 1375 36:43 la concejala ha estado en todo el mundo bastante bastante deprimida eso sí todos los culés bueno los madridistas se hubieran oído y a lo mejor eso sí bueno esta noche tenemos a las dos un poquito después de que termine

Voz 4 36:55 pero quinto partido del Milwaukee Boston Si gana

Voz 0097 36:59 Sí Se acabó se acabó tres uno ganando

Voz 4 37:01 que juegan en Milwaukee esta noche en la verdad viendo la imagen de los Celtics a los últimos partidos parece que estamos más cerca del cuatro uno que de una eliminatoria larga muy mala imagen sobre todo defensiva en los partidos que ha jugado Boston en casa y ante todo un poco que sufrió en el primer partido contra Boston pues luego ha sido el antes de temporada regular

Voz 1375 37:21 está siendo tremendo el dominio de antes de las dos zonas en las dos los dos aros bueno fíjate Boston que ganó el primer partido apostaba más por Boston porque iba a ver más pelea pero no

Voz 4 37:32 bueno yo creía que era un equipo que que iba a crecer durante todos los off no impactó en la primera ronda cuatro cero contra Indiana ir yo pensé que aquí después de ese primer partido efectivamente Manu puse iba a ser un equipo que siguiera mejorar pero hay jugadores que no han estado a nivel de verdad que caer Irving que es el líder no ha estado acertado en los tiros ahora todas las culpas son para Cairo Irving pero hay otros jugadores como Tate un que ha estado mucho peor que el año pasado como gordo Gordon Hayward que que está muy lejos de su mejor nivel de cuando fue el estar antes de la lesión Derrick Rose el base suplente buenos jugadores que que no han dado la talla

Voz 1375 38:07 en el Barça señalan a Valverde pero en Boston Celtics no señala

Voz 4 38:10 Montebello señalan ahí no eso es señalan a a la estrella que hubiera que hubieran cuatro uno no

Voz 1375 38:14 sí ponen en duda el entrenador

Voz 4 38:16 no yo creo que no yo creo que no yo creo que no señalaría una Irving claro Irving está en su derecho y en su capacidad de irse a otro equipo porque es agente libre yo creo que un cuatro uno sería la antesala de la despedida de Losert

Voz 1375 38:29 nada eso a las dos de la mañana sigan a Milwaukee a la final del Este Boston eliminados después cuando termine el voto Miró que a las cuatro y media juegan contra Houston Rockets que van empate a dos quinto partido que se juega esta noche en Auckland

Voz 4 38:43 eso es a las cuatro y media hora peninsular española con el empate a dos ahora ese un play off al mejor de tres o la ventaja de campo de Warriors pero para mí muy difícil de pronosticar y de pensar en lo que pueda pasar pues no lo veo claro no lo veo claro no es que lo los resultados no han baja o sea no han subido de seis puntos de diferencia osea más cuatro más paraguayos son los dos primeros partidos más cinco más cuatro para justo en en los dos siguientes así hay muchísima igualdad y van a ser detalles lo que los que van a decidir la victoria para un equipo jugará otro

Voz 1375 39:15 partidazos esta noche uno puede ser decisivo el otro no

Voz 4 39:17 el viernes y el otro el viernes del del Warriors justo si eso es madrugar el viernes al sábado dependiendo si hay partido entre Boston y Milwaukee será un poco antes un poco más tarde pero calcula entre tres horas y media el comienzo de ese sexto partido en Houston Houston Rockets contra Word bueno

Voz 1375 39:33 eso esta noche a noche vaya a partidazo vaya eliminatoria que están disputando Toronto Filadelfia en la que Toronto está yendo claramente de menos a más también

Voz 4 39:40 no sí sí ahora ha ganado dos partidos seguidos estaba dos a uno por debajo ganó el cuarto en Filadelfia un partido muy complicado a priori Ia anoche en su campo en Toronto se dieron un banquete con los Sixers hicieron un partido redondo seis jugadores en dobles figuras en Marc Gasol otra vez eh anulando a Joel Embid pero bueno pues estuvo más repartida a la anotación eso es muy buena señal si acaso que para mí es clave volvió a hacer otro gran partido e anoche contra Philadelphia y bueno el resultado ciento veinticinco ochenta y nueve para ese tres dos duro ahora

Voz 1375 40:12 no no voy a Filadelfia capaz de levantarse no

Voz 4 40:15 que no es no es fácil ganarle dos partidos seguidos a a Toronto ya lo han hecho pero pero ahora en esta situación van a tener que correr

Voz 1375 40:21 en muchas cosas sobre el siguientes en Filadelfia sirve ganan empatan a tres

Voz 0097 40:25 para el domingo

Voz 4 40:27 caballo muy viene muy bien uno de los jugadores de estos playoffs no el mejor tiempo pues así así estará yo creo que ante todo un poca guay Kevin Durant la verdad está haciendo muy bien

Voz 0097 40:39 adiós a bien y luego Hardenne y yo Kitchen

Voz 4 40:41 no hay muchos jugadores a un altísimo nivel pero es verdad que hay eh no se habla mucho de de su defensa del aspecto defensivo en su juego pero por ejemplo en el cuarto partido en el último cuarto se encargó de la defensa Jimmy Butler que estaba haciendo muy buen Play un hilo dejó creo que le hizo fallar cinco de siete lanzamientos osea que él no ha olvidado el gran defensor que siempre ha sido pero claro está metiendo en los periodos más de treinta puntos por partido

Voz 1375 41:06 sí y además un tío que no levanta grandes pasiones no a pesar de la eh

Voz 4 41:10 es muy divertido muy tímido ve hoy habla un poco hoy a Guillermo ya Ramón creo

Voz 1375 41:15 comentaran comentaron hay que son noche el partido me parece esto muy Ramón eran y hablaban en un momento de esto no

Voz 2 41:20 sí saben camiseta eso los chavales piden la camiseta

Voz 1375 41:24 de ante todo cupo de Irving de tal de Le Bron pero de él

Voz 4 41:27 a casi nadie es verdad que no sean jugado no es un jugador que destaque por la estética o la plástica en su juego pero un martillo es un jugador tremendo muy bueno vamos a ver qué pasa con la temporada de Raptors y Toronto tiene capacidad para mantenerlo porque bueno pues hay muchos rumores de que se pueda ir sobre todo a Los Angeles y especialmente a Clippers

Voz 1375 41:45 hablamos de Djukic que pasará también lo de aquí y la ayuda de Jamal Murray también está yendo de menos y

Voz 4 41:50 Murray ha subido de dieciocho a veintiuno puntos por partido en en relación de temporada regular a playoffs pero claro yo kitsch son palabras mayores trece rebotes y nueve asistencias por partido un jugador que está jugando sus primeros premios un jugador todavía joven de veinticuatro años no leyó en cuatro puntos por partido también es un jugador la clase tremenda que yo creo que tiene el respeto ya de toda la vida a Kiko que no es muy de NBA cada vez si te gusta no te gusta

Voz 2 42:14 me gusta Jokin en Deportes Cuatro

Voz 30 42:18 es me temo resúmenes de NBA y siempre dice este yo kilos fichaba yo estoy de tí de pivote ahí

Voz 4 42:25 es que tiene mucha clase mucha clase B físicamente tienen mucho margen de mejora pero es buenísimo buenísimo y incluso de las creo que llegó a decir Juancho Hernangómez y fíjate que él estima ya sido compañero de los dos Gasol por ejemplo la selección que este no es peor que ningún jugador con el que haya jugado

Voz 1375 42:44 me está diciendo Javi Blanco que acaban de confirmar a Estados Unidos que Tyrone luz ha rechazado los Lakers

Voz 4 42:49 toma ya

Voz 2 42:51 lo cuenta una Eroski ha

Voz 4 42:53 hay que saber qué tipo de contrato le ofrecían muy bueno y también habrá que saber la opinión o la parte de de los Lakers sobre este asunto no es verdad que se daba prácticamente por hecho yo lo veía factible porque además de ser un favorito el Bron él fue jugador de Phil Jackson la actual propietaria de los Lakers es la ex pareja de Jackson yo creo que todavía manda mucho eh bueno pues la la idea de baloncesto y de lo que tiene que ser un equipo NBA de Phil Jackson Taylor jugó para el dos años el Lakers ir me cuadraba bastante pero mira si ha rechazado pues ahora hay Se va se va a empezar a mirar a otros ya van Howard el que fuera jugador que ahora es asistente en Miami Jason Kidd que pasivo por una entrevista allí o eh también Lakers yo creo que son ahora mismo en su aspiran a los Lakers

Voz 1375 43:37 el entrenador voy a hacer una pregunta de los oyentes que nos dará tiempo pero que pasada el partido de lo hemos comentado de las cuatro prórrogas que acabó casi a las ocho de la mañana ahora te tocó menos mal

Voz 4 43:48 Celta voy ahora que antes de que empezara en menos mal que tampoco me tocó verlo en el sofá pues yo soy de los que se quedan estaba ahí pero sí el segundo partido más largo de la historia de la Liga en los playoffs desde el año cincuenta y tres actores no avión partido de cuatro prórrogas en Boston Philadelphie eso es muy bueno tremendo pues la la minuta de

Voz 1375 44:07 por ejemplo yo kitsch que se pueda sesenta ese número hay cinco minutos sí sí hubo

Voz 4 44:11 o a algún jugador Makoun sesenta minutos Bono fue a ver quién resistió más ese partido lo ganó eh Portland pero bueno ahora Denver está tres

Voz 1375 44:19 no ahora sino satisfacer cinco seis preguntas antes de terminar por ejemplo las mandar siempre vais a través de Instagram para Antoni Daimiel cada semana

Voz 4 44:27 dice Miguel G doce

Voz 1375 44:29 tres Anthony que ha habido relajación por parte de los Górriz

Voz 4 44:32 o ha habido una mejora clara por parte de justo bueno yo no creo que haya relajación por parte borregos creo que Warriors eh está viendo a sus titulares al máximo y que van acumulando cansancio y esto es muy peligroso en una serie desde puede ir como hemos dicho siete partidos Houston es mejor equipo que el año pasado también lo hemos comentado por los cambios que ha habido en su plantilla Houston es un equipo más físico e me con más oficio más picardía pero sobre todo más fuerte a la hora de chocar dirá al rebote de ataque Ésas son algunas de las claves dice

Voz 1375 45:01 de Tony Casino a crees que Boston es capaz de remontar el