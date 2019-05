Daimiel: "El Warriors vs Rockets está siendo la eliminatoria que más me está gustando"

Voz 1375 00:00 anoche con el batacazo del Barça en Liverpool pues pusimos la sección de Daimiel de basket de la NBA cada semana los martes en El Larguero iremos pan para hoy miércoles porque los precios no paran y porque esta noche tenemos otros dos partidazos si anoche hubo otros dos y mañana volverá a ver cómo están las semifinales de componen de conferencia muy muy igualadas hola Anthony muy buenas qué tal buenas noches Manu

Voz 0200 00:24 es todo muy igualado y muy interesante no muy bueno mejor hacerlo hoy no porque los seguidores del Barça no me hubieran escuchado anoche concejala estaban todo el mundo bastante bastante deprimida no todos los cules bueno los madridistas que hubieran oído eh a lo mejor eso sí bueno esta noche tenemos a las dos un poquito después de que termine el Arriero quinto partido del Milwaukee Boston sigan Se acabó Se acabó Batres uno ganando Milwaukee juegan Emil Boc esta noche y la verdad viendo la imagen de los Celtics a los últimos partidos parece que estamos más cerca del cuatro uno que de una eliminatoria larga muy mala imagen sobre todo defensiva en los partidos que ha jugado Boston en casa y ante todo un poco que sufrió en el primer partido contra Boston pues luego ha sido el temporal está siendo tremendo el

Voz 1375 01:09 tiene durante las dos zonas en las dos los dos aros eh bueno fíjate Boston que ganó el primer partido apostaba más por Boston porque va a haber más pelea pero no

Voz 0200 01:19 bueno yo creía que era un equipo que que iba a crecer durante todos los proyectos no impactó en la primera ronda cuatro cero contra Indiana yo pensé que aquí después de ese primer partido efectivamente Manu pues iba a ser un equipo que siguiera mejorando pero hay jugadores que no han estado al nivel de verdad que caer Irving que es el líder no ha estado acertado los tiros ahora todas las culpas son para Cairo Irving pero hay otros jugadores como Tate un que ha estado mucho peor el año pasado como gordo Gordon Hayward que que está muy lejos de su mejor nivel de cuando fue All Star antes de la lesión Terry Rose el base suplente bueno jugadores que que no han dado la talla

Voz 1375 01:54 en el Barça señalan a Valverde pero en Boston Celtis no

Voz 0200 01:56 la alarma Trillo señalan ahí no eso es señalan a a la estrella que hubiera nieve

Voz 1375 02:00 mira un cuatro uno esta noche ponen en duda el entrenador

Voz 0200 02:03 no yo creo que no yo creo que no yo creo que no le señalaría Irving claro Irving está en su derecho y en su capacidad de irse a otro equipo porque es agente libre yo creo que un cuatro uno sería la antesala de la despedida de Losert

Voz 1375 02:16 pues nada eso a las dos de la mañana sigan a Milwaukee a la final del Este son eliminados después cuando termine el Boston grogui a las cuatro y media juegan contra Houston Rockets que van empate a dos quinto partido que se juega esta noche en Auckland

Voz 0200 02:30 eso es a las cuatro y media hora peninsular española con el empate a dos ahora ese un play off al mejor de tres o la ventaja de campo de Warriors pero para mí muy difícil de pronosticar y de pensar en lo que pueda pasar pues no lo veo claro no lo veo claro no es que lo los resultados no han no han subido de seis puntos de diferencia osea más cuatro más paraguayos son los dos primeros partidos más cinco más cuatro para Houston en los dos siguientes así hay muchísima igualdad y van a ser detalles lo que los que van a decidir en la victoria

Voz 1375 03:01 para otro dos partidazos esta noche uno puede ser decisivo el otro no lo va a sus bases y el otro el viernes del del Warriors gesto sí

Voz 0200 03:08 eso es madrugada el viernes al sábado dependiendo si hay partido entre Boston Milwaukee será un poco antes un poco más tarde pero calcula entre tres horas y media el comienzo de ese sexto partido en Houston Houston Rockets contra Words

Voz 1375 03:19 bueno eso esta noche a noche Vaya partidazo hay eliminatoria que están disputando Toronto Filadelfia en la que Toronto está yendo claramente de menos a más también

Voz 0200 03:27 sí sí ahora ha ganado dos partidos seguidos estaba dos a uno por debajo ganó el cuarto en Filadelfia un partido muy complicado a priori Ia anoche en su campo en Toronto se dieron un banquete con los Sixers hicieron un partido redondo seis jugadores en dobles figuras en Marc Gasol otra vez anulando a Joel Embid pero bueno pues estuvo más repartida a la anotación eso es muy buena señal si acaso que para mí es clave volvió a hacer otro gran partido e anoche contra Philadelphia y bueno el resultado ciento veinticinco ochenta y nueve para ese tres dos como duro ahora no

Voz 1375 03:59 no voy a Filadelfia capaz de levantarse no no no

Voz 0200 04:02 no no no es fácil ganarle dos partidos seguidos a a Toronto ya lo han hecho pero pero ahora en esta situación van a tener que corregir muchas cosas nombre psiquiatras en Filadelfia Siro

Voz 1375 04:10 han empatan a tres

Voz 0200 04:13 tengo caballo muy bien eh muy bien uno de los jugadores de estos playoffs no el mejor pues así así estará yo creo que ante todo Kun poca guay Kevin Durant la verdad está haciendo muy vamos salir a mí y luego Harden y hay muchos jugadores a un altísimo nivel pero es verdad que hay no se habla mucho de de su defensa el aspecto defensivo de su juego pero por ejemplo en el cuarto partido en el último cuarto se encargó de la defensa Jimmy Butler que estaba haciendo muy buen Play un hilo dejó creo que le hizo fallar cinco de siete lanzamientos osea que él no ha olvidado el gran defensor que siempre ha sido no pero claro está metiendo en los playoffs más de treinta puntos por partido

Voz 1375 04:53 ah y además un tío que no levanta grandes pasiones no a pesar de las tres muy siglo vertido muy tímido ve hoy a poco a a Guillermo ya Ramón creo que comentar comentaron esa noche el partido me parece muy Ramón eran decidí hablaban en un momento de esto no de que saben camiseta eso los chavales piden la camiseta ante todo cupo de Irving de tal de Le Bron pero de Cabo Leonar

Voz 0200 05:14 casi nadie es verdad que no se han jugado no es un jugador que destaque por la estética o la plástica en su juego pero su martillo es un jugador tremendo oí bueno vamos a ver qué pasa con la temporada Raptors y Toronto tiene capacidad para mantenerlo porque bueno pues hay muchos rumores de que se pueda ir sobre todo a Los Ángeles y especialmente a Clippers

Voz 1375 05:32 hablamos de ello que pasada también lo de aquí y la ayuda de Jamal Murray también está viendo

Voz 0200 05:36 a menos y en una nivel bien Murray ha subido de dieciocho a veintiuno puntos por partido en en relación de temporada regular a playoffs pero claro yo kitsch son palabras mayores trece rebotes y nueve asistencias por partido un jugador que está jugando sus primeros un jugador todavía joven de veinticuatro años no Bello en cuatro puntos por partido también es un jugador de una clase tremenda que yo creo que tiene el respeto ya de toda la vida Kiko que no es muy de NBA cada vez que te gusta no te gustan

Voz 1375 06:01 cada vez tienen Deportes Cuatro me temo resúmenes de NBA y siempre dice este yo kilo fichaba yo estoy tiene pivote ahí

Voz 0200 06:12 es que tiene mucha clase vamos a clase B físicamente tiene mucho margen de mejora pero es buenísimo buenísimo y magos de eh creo que llegó a decir Juancho Hernangómez si fíjate que el estima haya sido compañero de los dos Gasol por ejemplo la selección que este no es peor que ningún jugador con el que haya jugado

Voz 1375 06:31 me está diciendo Javi Blanco que acaba de confirmar a Estados Unidos que Tyrone luz ha rechazado los Lakers toma ya lo cuenta Ana Eroski abra a habrá que saber qué

Voz 0200 06:41 tipo de contrato lo ofrecían muy bueno y también habrá que saber la opinión o la parte de de los Lakers sobre este asunto no es verdad que se daba prácticamente por hecho yo lo veía factible porque además de ser un favorito el Bron él fue jugador de Phil Jackson la actual propietaria los Lakers es la expareja Jackson yo creo que todavía manda mucho bueno pues la la idea de baloncesto y de lo que tiene que ser un equipo NBA de Phil Jackson Tyrone jugó para el dos años el Lakers no me cuadraba bastante pero miras ya ha rechazado pues ahora hay Se va se va a empezar a mirar a otros ya van Howard el que fuera jugador que ahora es asistente en Miami Jason Kidd que pasó por una entrevista hipo e también el Lakers yo creo que son una hora

Voz 1375 07:22 puedes aspirar los Lakers el entrenador eh voy a hacer una pregunta de los oyentes que nos dará tiempo pero qué pasaba el partido de no hemos comentado de las cuatro prórrogas que acabó casi a las ocho de la mañana que no te tocó

Voz 0200 07:33 menos mal el Celta antes de que empezara menos mal que tampoco me tocó verlo en el sofá pues yo soy de los que se queda hasta acaba ahí pero sí el segundo partido más largo de la historia de la Liga en los play offs e desde el año cincuenta y tres actores un partido de cuatro prórrogas en Boston Philadelphie eso es muy bueno tremendo pues la la minuta de

Voz 1375 07:54 por ejemplo yo kitsch que se pueda sesenta siempre hay cinco minutos más de sí sí

Voz 0200 07:58 sí hubo algún jugador Makoun sesenta minutos Bono fue a ver quién resistió más ese partido lo ganó eh Portland pero bueno ahora Denver está tres a dos

Voz 1375 08:06 eh ahora sino satisfacer cinco seis preguntas antes de terminar por ejemplo los las manda siempre vais a través de Instagram para Antoni Daimiel cada semana dice Miguel G doce crees Anthony que ha habido relajación por parte de los Warriors o ávido una mejora clara por parte de usted bueno yo no creo que haya relajación por parte barrios creo que Warriors eh

Voz 0200 08:27 está exprimiendo a sus titulares al máximo y que van acumulando cansancio y esto es muy peligroso en una serie de puede ir como hemos dicho siete partidos Houston es mejor equipo que el año pasado también lo hemos comentado por los cambios que ha habido en su plantilla Houston es un equipo más físico e me con más oficio más picardía pero sobre todo más fuerte a la hora de chocar dirá el rebote de ataque Ésas son algunas de las claves dice

Voz 1375 08:48 de Tony Casino a crees que Boston es capaz de remontar el

Voz 0200 08:50 es uno muy difícil tal y como hemos visto a Boston pensar que elevan a ganar al equipo ante todo cupo tres partidos seguidos es muy complicado pero bueno es verdad que a veces cambian mucho la ha pasado sólo once veces en la historia imagínate todas las veces que se ha puesto una eliminatoria tres a uno y solo ha remontado en once ocasiones en toda la historia así que muy lo lo once ocasiones claras

Voz 1375 09:09 una de ellas Warriors Cleveland en la final de eso es de hace

Voz 0200 09:12 dos horas Gemma tuvo la primera vez que ocurría en una final de las cosas de la leche

Voz 1375 09:16 qué dice prorroga González se quedará Marc en Toro

Voz 0200 09:20 yo creo que le pega bastante eh yo creo que él está apreciando el nivel competitivo el equipo un poco la cultura que hay alrededor de del equipo es una ciudad que que yo creo que a Marc habiendo visto tantos años en Memphis le va a gustar mucho Toronto así que lo veo probable si le hacen un con una oferta de contrato que sea equiparable a lo que pueda recibir de otros equipos

Voz 1375 09:38 el mira ya hay otra por aquí de Pau del hermano dice J Paradise quince crees que estará en la final del Este y que jugará contra su hermano Marc

Voz 0200 09:45 bueno son dos preguntas diferentes yo creo que va a estar porque ya lo hemos visto unas imágenes que ha colgado el mismo en redes sociales tirando a canasta pero que juegue es otro asunto jugador de la edad y del físico de Pau después de tanta inactividad le va a costar mucho entrar en ritmo al ritmo al que están jugando ahora estos equipos empleos yo creo que tener minutos le va a costar sobre todo en rotación normal eh pero va a estar en lista activa de jugadores de seguridad

Voz 1375 10:10 hace un par de días más a ser veintitrés puede Ben Simmons llegar a ser una superestrella de la NBA sin tener tiro exterior gran pregunta es es uno de los grandes debates de la suegra pero bueno leyó yo le pondría este verano tirar tres mil tienes que adaptar decidiesen creíble tira no sabe tirar pues aprende a tira si seis de joven tira

Voz 0200 10:28 lo que es una cuestión de confianza es verdad que en temporada regular no le ha hecho falta al ser un jugador principal de la Liga y muy importante en Filadelfia pero en playoffs la cosa cambia titular un jugador de perímetro que en todos los playoffs llevan cinco partidos de esta ronda jugaron otros cinco de primera ronda en diez partidos sólo ha lanzado una la vez desde fuera de la zona una ves tremendo en diez partidos bueno pues en el baloncesto actual es muy difícil que alguien así pueda domina con un vídeo suyo

Voz 1375 10:55 redes sociales de en la previa de un partido en un calentamiento tirando de tres se casa como doce triple no Metheny uno pero ninguno

Voz 0200 11:03 sí sí bueno es que tiene una confianza

Voz 1375 11:05 porque sí claro para que no

Voz 0200 11:10 hemos convencer de que va a seguir esperar fuera

Voz 1375 11:13 e hice siete de las cuatro series cuál te está gustando más tras cuatro semis

Voz 0200 11:17 Tales cuál crees que se va a ir a siete partidos mira yo siempre he pensado que Denver por la pudiera siete y lo mantengo creo que Houston Golden Stade también se puede ir a siete Houston Golden State es la que más me gusta osea yo la disfrutó especialmente comentando los partidos porque además creo que es otro nivel no es realizasen el próximo campeón estaba disputando yo también la serie no pero bueno nunca se sabe

Voz 1375 11:41 en la última Jaime Molas te dice cómo eres capaz de retener tal cantidad de información relativa la NBA

Voz 0200 11:46 a eso me cuesta muchísimo ya las neuronas no tiene la misma y agilidad pero esos trabajo es todos los días leer leer comprobar y de esa manera se te va quedando no estoy para demasiado

Voz 1375 11:57 ya ha visto algún partido ya lo todavía no