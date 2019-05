El Larguero: Análisis, culpables y consecuencias de la debacle del Barça en Anfield y hablamos con Fernando Llorente (9/05/2019)

Voz 1310 00:00 esto es la Champions once y media de la noche lo que ha pasado hoy no tiene nada que ver con lo que pasó anoche si lo de anoche del Barça fue cruel

Voz 1375 00:47 lo que le ha pasado hoy al Ajax formará parte también de la historia de esta competición y del fútbol pues para siempre ganó el Ajax te acordarás cero uno en Londres al Tottenham el partido de vuelta empezó francamente bien para los locales marcaba en el minuto

Voz 1310 01:03 yo seis siete playas con el remate de Believe

Voz 1375 01:07 poco antes de llegar al descanso marcaban el dos cero partido absolutamente encarrilado y así se han ido al descanso hemos visto la segunda parte pues porque estábamos aquí viviendo la segunda porque nos gusta el fútbol porque la veíamos pero sinceramente sin emoción a Fernando Llorente y hemos dicho bueno a ver si hay algo de emoción en el partido tenía que meter tres el Tottenham ha marcado el dos uno Lucas Moura jugador que es así lo habitual suplente del equipo hoy no estaba recordamos Harry Kane tampoco sigue lesionado no se ha recuperado a tiempo ha marcado el dos dos el Tottenhan también Lucas Moura pero no le valía ese marcador tenían que marcar el dos tres han llega al minuto noventa ha dado cinco de descuento el árbitro en el noventa y cinco ha marcado en el partido de su vida Lucas Moura un hat trick que mete al Tottenham de Pochettino en la final de la Copa de Europa en la final de la Liga peones en sí era la pregunta Axel Torres que ha estado contando y comentando esa locura de partido en la tele y enseguida lo vamos a analizar hoy también con Bruno Alemany con algún protagonista con el que enseguida esperamos hablar de esa final que será inglesa sólo ha habido una antes en la historia la del Chelsea

Voz 1 02:14 y el United aquella que ganó United en la que falló el penalti Terry en el que falló el penalti también Cristiano Ronaldo pero acabó ganando el United que antes de que CR7 se viniera al Real Madrid

Voz 1375 02:26 en el Metropolitano en el Wanda habrá final entre dos ingleses por segunda vez el Liverpool y el Tottenham de Pochettino mucho fino que a terminar el partido se ha echado al suelo en el césped rezando dando las gracias a no se sabe muy bien quién porque lo que ha pasado en ese minuto noventa y cinco ha sido increíble insólito impropio de una competición espectacular sobre todo este año esta Liga de campeones ni el Barça ni el Madrid ni el Atlético

Voz 1 02:51 pero ni la Juve ni el Bayern ni el United al fin

Voz 1375 02:55 final también ha caído el Ajax que era la gran agradable sorpresa esta esta temporada de la competición pero los de John de lid Iván B qué compañía se quedan fuera de la final que jugarán Tottenham Liverpool enseguida estamos en el eh Johan Cruyff Arena con protagonistas está la eh por allí sí que está por ahí sí que hola así que muy buenas qué tal muy buenas daba un euro por el tótem al descanso

Voz 1 03:23 no yo creo que ni yo ni nadie aquí todo el mundo

Voz 1906 03:26 daba por hecho que el Ajax e iba a clasificar porque además estaba jugando bien pero la realidad es que desde el banquillo Pochettino ha cambiado el partido con con las sustituciones hay el fútbol tiene esto y la Champions apasionante había muchos aficionados del del Tottenham en las gradas del Johan Cruyff arena muy felices felices por esta esta victoria ya aquí esperando a que salgan los protagonistas

Voz 1375 03:49 pues nada enseguida estamos hay consigue Rodríguez el último reducto azulgrana que quedaban esta Europa de John Franki de John tampoco va a estar en la final del Wanda Metropolitano ayer el Barça Joy su flamante fichaje de la temporada viene tampoco va bueno hoy tenemos además de este partido que enseguida comentamos pero hoy El Larguero va a estar dedicado en buena parte a analizar la situación de el Barça de todo lo que está pasando en estas horas de lo que va a pasar en un futuro inmediato en el Fútbol Club Barcelona por eso hoy hemos convocado una sesión extraordinaria de San Madrid vamos a estar todos los que estamos habitualmente los domingos Romero Gallego Pulido Mario Torrejón Antón Meana Talavera Pablo Pinto Lluís Flaquer Jordi Martí Marcos López también Sique Rodríguez que se va a sumar desde allí desde Ansterdam enseguida os vamos a contar información de lo que pasó ayer de lo que ha pasado en el día de hoy día libre mañana también día libre de un Ernesto Valverde al que mira casi todos como si fuera el único culpable que no lo es pero sí es el principal señalado el que más peligro tiene de caer de que ese corte Lacuerda yo lo decía anoche te lo digo hoy lo que se dice hoy veinticuatro horas después en el núcleo duro de la directiva del Barça entre la gente afín a Bartomeu y el propio Bartomeu sí lo que se cuece en la cocina donde se toman las decisiones es aunque no lo dicen prefieren esperar unas horas para no tomar decisiones en caliente

Voz 2 05:19 Valverde está sentenciado eso

Voz 0985 05:22 así hay que esperar a jugarla

Voz 1375 05:26 final de la Copa del Rey hay que esperar que terminó la temporada pero si ya el año pasado se salvó de milagro después del batacazo de Roma lo de esta vez en Anfil parece que no n vuelta de hoja enseguida os contamos la Tim ahora también hablamos de otros culpables que también los hay en el Barça aunque casi siempre se van de rositas y no me refiero sólo a los jugadores que muchas veces pasa pero hay más nombres propios que me imagino que también están preocupados porque también son muy responsables de lo que está pasando en el Barça en estas dos últimas temporadas desde que ha llegado Valverde eso por un lado enseguida además de ese hayas dos Tottenham tres ahora le preguntamos a Axel Torres e mañana eh juega el Valencia contra el Arsenal a las nueve estaremos en seguida con la última hora de ese partido habla o Marcelino ha dicho que mirando a los ojos a esos jugadores está convencí lo de que van a remontar ahora estamos con Pedro Morata recordado los tres uno en la ida necesita el Valence ganar dos cero para meterse en la final y evitar otra final inglesa si es que el Chelsea también Mata la faena contra el Eintracht de Frankfurt porque ahora mismo el Arsenal y Chelsea serían los finalistas antes de la vuelta e n sanedrín además de hablar de todas la situación del Barça hablaremos también el el eco de las palabras de Gabi Fernández anoche en El Larguero diciendo que es injusta esa política de renovaciones de año a año a partir de los treinta que aplican a todos los jugadores y ojo en el Madrid noticia ojo

Voz 0301 06:47 esto que los cuenta Antón Meana sobre Marcos Llorente adelantó muy buena hola qué tal Manu buenas noches el pasado lunes hace cuarenta y ocho horas el entorno de Marcos Llorente llamó por teléfono al Atlético de Madrid los del Wanda ya saben que Marcos busca equipo pero la respuesta a esa llamada fue hace una

Voz 3 07:02 yo te quisimos lo sabes Nos gustas pero ahora tenemos a Rodri Easy Rodri no sale noten

Voz 1375 07:09 hemos sitio Paradis Sarah año pasado el Atlético llamó Llorente este año Llorente mal Atlético el año pasado llamaron a Llorente Llorente

Voz 3 07:15 les dijo que quería triunfar en el Madrid y que no aceptaba la llamada y en este caso la llamada se produjo el lunes por la tarde el entorno de Llorente al Atlético de Madrid pero en el club colchonero creen que Rodri se va a quedar son optimistas y por eso no ven sitio para Llorente

Voz 1375 07:29 ahora lo tratamos en el Sanedrín además Javier Tebas se ha reunido hoy en día con con Alexander Ceferino presidente de la UEFA para no desde la Super Liga que tiene en mente muchos de los clubes más poderosos a partir de dos mil veinticuatro después de comprobar que la propuesta de la UEFA es la misma que la de AECA Tebas le he dicho que van a trabajar para tumbar este proyecto ya sea negociando con la UEFA si la voz con todos los medios posibles es momento también de renovaciones de despedidas de renovaciones Mauricio Pellegrino entrenador del Leganés que ha hecho un temporal Aaron como ya lo hizo en el Alavés aunque le dejara escapar e Josean Querejeta qué es lo que suele pasar cada entrenador que triunfa el escapa Querejeta bueno pues Pellegrino que ahora está triunfando en el Leganés haciéndolo muy bien ha renovado su contrato hasta dos mil veintiuno no mientras que Susaeta sea despedido ya oficialmente el Athletic Club de Bilbao y fuera del fútbol la noticia está ahora mismo en el Mutua Madrid Open porque acaba de terminar ahora mismo el partido de David Ferrer sobre esa tierra batida ha caído ante es esbeltez en dos sets ha puesto el punto final a su carrera de las once menos cuarto de la noche después largo discurso de despedida está por ahí Pedro Fullana en la Peace esta del Mutua Madrid Open hola Pedro hola qué tal

Voz 1415 08:38 Manolo buenas noches desde la pista Manolo Santana donde acabamos de vivir un momento más que emocionante que forma ya parte de la historia del tenis español con la retirada de AFI de David Ferrer son diecinueve años de carrera profesional veintisiete títulos tres Copa Davis mil ciento diez partidos y el último este ocho de mayo de dos mil diecinueve con la derrota seis cuatro seis uno ante Álex Ander es esbeltez diría que casi el partido ha sido lo de menos porque sabido una jornada emocionante de lágrimas con un gran homenaje del tenis español con dos enormes lonas que cubren prácticamente toda la fachada del estadio con un gracias ferry con todo su palmarés con mensajes de todos los grandes tenistas masculinos y femeninos del tenis mundial le ha costado dejar de llorar a Ferrer junto a su mujer su hijo Leo con los padres con todos los amigos que han llegado desde Jávea ya sí ha despedido el tenis español a una de las grandes leyendas

Voz 4 09:31 el a todos los tenistas sobre todos los máster

Voz 0097 09:33 a nuestros cines españoles

Voz 4 09:35 Mar López que lo veo ahí

Voz 5 09:38 desmintió fenómeno Feli Rafa Roberto

Voz 4 09:42 todos de verdad que que bueno se cierra una etapa para mi ha sido algo maravilloso y muchos menos muchas gracias a callarme lo que soy ahora

Voz 6 10:02 para toda la afición Casado llenando esta pista central mano

Voz 1415 10:05 los Santana la costado cerrar el partido a Ferrer con su servicio ha tenido que parar hasta en tres ocasiones en el último servicio de su última carrera como profesional y ahora pues atrás que han victorias de Nadal Verdasco en el día de hoy porque la imagen ha sido emotiva el adiós de una de las grandes leyendas del tenis español

Voz 1375 10:24 un grande de los grandes que estuvo aquí en esta mesa de la Cadena Ser en El Larguero la semana pasada y que hoy ha dicho a adiós a su carrera como profesional un abrazo para el gran David Ferrer que además ha caído ante un grande que más temprano que tarde acabará siendo número uno es Velez a las once y cuarenta todo esto en la portada de un larguero que nos lleva primero al Johann BRIF Arena donde por cierto están Narbona todavía los jugadores del Tottenham Ríe volcándose en el césped del estadio donde han logrado la clasificación donde hoy el Ajax ha quedado eliminado el Tottenham jugará la final contra el Liverpool

Voz 7 10:57 desde con otro freno

Voz 8 11:04 ah no no felices dos tres

Voz 1375 11:34 a esa saludo a todos los miembros del sanedrín

Voz 1310 11:37 no hay en directo Antonio Romero

Voz 1375 11:39 muy buenas hola qué tal muy buenas a todos no está también gallego hola Jesús muy buenas tardes buenas noches en seguida incorpora Julio Pulido esta por aquí Mario Torrejón la Mariola buenas noches a todos ya oíamos Antón Meana adelantó presente Carreño buenas noches Pablo Pinto muy buenas deseando escuchar a los desde una Barcelona

Voz 5 11:55 bueno e ir a Barcelona no te rías

Voz 1375 11:58 Miguel Martín Talavera o le daban una noches Jordi Martí qué tal muy buenas buenas noches sin más no hombre hoy no vale vale hola Marcos López qué tal qué tal muy buenas noches a todos estamos aquí dispuestos a aguantar lo que caiga y enseguida al reunida Bruno Alemany que está por ahí junto con Axel Torres tan los dos creo hola Bruno qué tal hola buenas noches hola hola qué tal buenas noches qué locura deportiva del partido que bonita es la Champions que Ibarra claridad lo que ha pasado hoy en el Johan Cruyff Arena

Voz 11 12:25 te imprevisible es si cómo cambian los goles los aspectos mentales en los partidos no un equipo de tener un margen de tres tantos cuando encaja a uno le entra el vértigo el entra el pánico ya no todo es tan fluido ya no puede hacer una presión tan tan alta ya recula un poquito más Breton alimenta de fe al que va por debajo hay ciertos puntos en común entre lo que aconteció anoche en Anfield y lo que ha pasado hoy con la eh salvedad en que lo que ha ocurrido hoy el cambio se ha visto en mitad del partido la primera parte del Ajax nacido de un equipo superior de un equipo dominador de un equipo que parecía ya tener el billete reservado para Madrid y en cambio lo de ayer digamos que fue en sí mismo una una segunda parte

Voz 1375 13:10 eh seguro que en el descanso dispensado Bruno eh que te estaba escuchando en Play Fútbol desde luego era por ser más seguro está despensa todo bueno la segunda parte vamos a ver pero tenía pinta que iba a ser aburrida

Voz 0301 13:20 sí sí lo hemos dicho porque incluso sin la presencia de Harry Kane hoy ha jugado son pero no estaba jugando de hecho creo que no ha hecho un gran partido un dentro de lo que ha jugado bien el Tottenham arriba no ha sido para mide los mejores no daba la sensación de que podía haber esa remontada está convirtiendo la Champions en la competición de la remontada se porque este año hemos vivido dos en la vuelta de las semifinales la de esta noche brutal la de ayer también pero en los últimos años vimos la del Barcelona al al PSC con seis a uno este mismo año también el Ajax les remonta uno a dos en el Bernabéu al al Madrid se está convirtiendo

Voz 5 13:53 lluvia el Atlético correcto si se está convirtiendo en un

Voz 0301 13:56 una competición la que puede pasar de todo y que creo que premia los equipos más valiente Si es están marcando muchísimos goles son ochenta y nueve goles este año en las eliminatorias

Voz 1375 14:05 ya a mí que me da exactamente igual quién juegue la final no lo lo único que busca es que haya un partidazo que sea el mejor espectáculo posible yo decía hombre un Liverpool Ajax me parece la final más apetecible y la que me parecía más justa Axel por lo que por lo que han venido haciendo los equipos desde desde que empezó el hayas el mes de julio del año pasado en la primera de las tres rondas previas que disputó pero claro está el Tottenham pues es porque ha hecho méritos para estar en la final evidentemente

Voz 11 14:28 era era una final incontestable Liverpool Ajax Si te vas a mirar analizar todo lo que ha ocurrido a lo largo de la temporada era imposible contra decir que gran los equipos que más méritos habían hecho pero bueno a esta norma del gol en campo contrario también tiene su su aquel le realmente el Tottenham ha pasado marcando los mismos tantos que el Ajax en esta eliminatoria con un arreón final en el que Lucas ha estado inspiradísimo allí se ha dado cuenta de que tenía que coger él el el el toro por los cuernos que tenía que ser el jugador que casi con determinación individual arrollara al Ajax de Amsterdam

Voz 1375 15:06 porque el equipo no está fluido

Voz 11 15:08 de hecho en uno de los goles prácticamente les dice a todos los demás que se aparten que el que el va en conducción y que llega ante ante el portero rival in it y ha acabado anotando en una acción en la que Fernando Llorente ha tenido eco porque en la pugna con Dely gana el balón lo lo deja muerto en una zona en la que luego está con una enorme frialdad toma una muy buena decisión de leal y y acaba resolviendo Lucas Moura para anotar ese hat trick que le convierte en el gran héroe pero es cierto es cierto que el Tottenham probablemente no ha hecho una Champions tan deslumbrante pero se ha cargado se ha cargado al Ajax cargado al Manchester City se cargó al Dortmund con mucha comodidad con mucha comodidad cuando el Dortmund todavía no había empezado el gran bajón que ha tenido en este tramo final de Bundesliga tiene un gran mérito Mauricio Poquetino son dos técnicos que en Inglaterra siempre te dicen que muy bien todo pero que no ganan no llevaba no llevan ningún título Klopp en el Liverpool no llevan ningún título en toda su carrera como técnico Mauricio Poquetino bueno pues uno de los dos va a ganar

Voz 1375 16:10 la Champions uno de los dos le van a dejar de decir que es un perdedor dos clubes ingleses con fichajes importantes con mucha pasta gastada como la mayoría de los clubes especialmente eh cualquiera de los seis primeros de la Premier League con dos entrenadores con mucha personalidad que han metido a esos equipos en la en la final en un momento de gran autoridad del fútbol inglés en Europa puede haber dos finales lo decía yo la semana pasada Bruno cuidado que pueden meterse los cuatro en las finales

Voz 0301 16:33 sí es la demostración de que se están haciendo bien las cosas últimamente se dieron cuenta ya hace tiempo empezaron a trabajar bien en categorías inferiores invirtiendo en metodologías está viendo que la selección inglesa en categorías inferiores ya no sólo tiene buenos jugadores que es lo que buscan pero además está ganando títulos esos jugadores van creciendo vemos por ejemplo la evolución de jugadores como Alexander Arno todos los equipos importantes en Champions en Inglaterra tienen jugadores ingleses que son capitales que son al menos bastante importantes también yo creo que vieron muy claro que los entrenadores ingles estaba un paso por detrás que tenían que invertir también en talento desde

Voz 9 17:08 los banquillos ficharon a los mejores entrenadores

Voz 0301 17:10 bueno y como decía Axel Mauricio Pochettino hablamos mucho de te en Hagi ya es normal Idi de Clovis normal pero Barniz es uno de los entrenadores sin duda de la Champions recordamos que no ha podido fichar ni en verano en el verano pasado ni tampoco el mercado de India

Voz 1375 17:22 no basta sí sí y una vasta además de verdad y una vasta enhorabuena Pochettino hoy a nuestro Fernando Llorente por supuesto un jabato que pelea cada oportunidad que te dan cada minuto que le dan eh y a todos los aficionados del Tottenham aunque ya creo modestamente mi opinión que este Ajax esta generación de futbolistas se merecía si merecía jugar la final pero ahí está el año

Voz 8 17:44 los de Pochettino escuchamos un minuto en la tele en directo

Voz 5 17:48 está en Movistar Cristina lista de choque

Voz 8 17:50 yo creo que describen perfectamente en lo que significa a ver pasar

Voz 12 17:54 sí la verdad es que hemos vivido una una noche mágica de fútbol sobre todo la primera parte era difícil creo pero no de hacer una segunda parte como la quisimos eh felicitar a mis jugadores y creo que ellos son los artífices de esta de esta victoria de vista de este precisamente milagro deportivo eh yo creo que merecidamente porque seguro que hace un aparte hemos

Voz 13 18:19 merecido

Voz 12 18:21 triunfo e increíbles segunda parte quisimos ir lógicamente no después de tantos años de los llegados cinco años atrás ni llegar este momento no pudiendo jugar una final creo que las emociones tu invaden y es imposible de reprimir las diecisiete

Voz 1375 18:37 habrás ve en directo metiendo a su equipo en la final de la Liga de campeón es que se jugará final inglesa en el Wanda Metropolitano bueno un abrazo para Chery para Bruno Le Maire un abrazo a los dos hasta luego hasta luego Axel hasta luego hasta luego Bruno nos centramos en el día después del Barça hemos convocado hoy el sanedrín extraordinario sesión con todos los tertulianos habituales del domingo para analizar lo que está pasando hoy en Can Barça eh antes de que cada uno opine seis de lo que ayer pasó han transcurrió ya Veinticuatro horas del batacazo del Barça en Liverpool pero le quiero molestar cinco minutos a Joan Gaspart el que fuera presidente presidente del Fútbol Club Barcelona y que está en directo en sintonía Larguero Don Joan Gaspart muy buenas hola buenas noches qué tal pasó la noche no sé si ha dormido mucho poco o nada

Voz 14 19:24 estoy un poco pero bueno esto ha pasado oí realmente como ya no se puede volver atrás fue el que asumirlo no

Voz 1375 19:34 es el mayor batacazo en su opinión el Barça en la Champions

Voz 14 19:42 la derrota en Sevilla

Voz 1375 19:45 eso fue esa fue Atenas

Voz 14 19:50 el Milán no no tener pues anexión Force

Voz 15 19:55 cuando estoy éxitos

Voz 14 19:58 después de tantos años que Lincoln el Barça pues de todo

Voz 1375 20:03 no

Voz 14 20:03 allí es pues lo que más que lo que ha roto en si es que los pues el gran partido que hizo en una zona pues había mucha ilusión por llegar a pero bueno no ha podido ser

Voz 1375 20:18 qué fue lo primero que le vino a la cabeza cuando vio la jugada del cual cero cero

Voz 14 20:24 poco despiste no por parte el pues cuenta con una jugada ahí jugador fue la que yo que tenía la oportunidad de enganchar los estallidos no una distracción diéramos pensando que iba a hacer lo contrario dijo ahí te bueno el partido de ayer no es que sea semejante hoy no pero yo decía hoy si estos dos buena en los asustar de verdad nosotros estos goles los dos primeros por sobre todo pero tampoco el segundo de los a un poco el control de su juego normal pero bueno ahora por desgracia poco tener tanto hay que centrarse lo que hemos conseguido que no es poco ahí

Voz 1375 21:20 en la final de claro claro

Voz 14 21:23 espetó a Ence no

Voz 1375 21:26 yo decía anoche Gaspar una opinión más de las miles que ahora decimos todos y además a toro pasado es más fácil opinar no cuando once uno cae eliminada pues siempre que hay más críticas y cuando si se hubiera clasificado pues estuviéramos estaríamos diciendo otra cosa seguramente pero yo noche decía no se puede vi lo vengo diciendo durante estas últimas temporadas no se puede vivir eternamente de los méritos de tener al mejor jugador del mundo en la plantilla de ya lo resolverán Messi cree usted que ha hecho en el Barça la transición la René acción de la plantilla cuando se han ido marchando jugadores claves pero como se han mantenido Messi tenían todos los sensación de que con Messi todo es más fácil o cree usted que se ha hecho bien la transición y la renovación de plantilla

Voz 14 22:05 bueno Seal de esconder acuerdo con la Liga ya que se ha hecho muy bien en una brillante hay muy bien hay que reconocer que se ha hecho bien en cuanto a la liga en cuanto a la Champions pues estado filiales costarricense hace muy bien incluso el partido en casa por no por un partido desastroso que perdimos así que vamos a tener que pensar que todo lo que se ha ganado uno validar por qué se ha hecho algo mal pro partido pues yo creo que no yo creo que perdió ayer fatal pero bueno la temporada que que mirar sobre todo de cara a Neville viene supongo que sabrá hacer lo que tienen que hacer es como han hecho siempre no

Voz 1375 23:02 pues que este Barça con Messi se construyó para reinar en España pero en Europa no en la mejor competición si se tiene al mejor jugador del mundo hay algo falló que en la última década no no no no consigue el Barça imponer su dominio como si lo ha conseguido en el torneo doméstico eso es evidente ocho de once ligas sin embargo no tropa no

Voz 14 23:23 en Europa es la Champions no el Barça en más de cincuenta años de Champions por eso no lo ha ganado cinco no es decir pronto decir hemos perdido la Champions los equipos de de Europa no pero bueno ahora son golfos los baratos que desgraciadamente por los culés eran unos así para la riqueza persiga está superado yo ayer o mejor dicho esta mañana cuando Nkunda estaba muy tristes y muy deprimidas consejo sano que es que fuera un hospital bebía que están muy bien felices Consol por perder un partido nuestra puede poco que se pierde además que es compartido no

Voz 5 24:20 para para que relativizar un poco todos hemos

Voz 14 24:23 cómo vive la gente estaba oí por la mañana adjudica ya lógicamente políticamente hablando eh

Voz 1375 24:30 pero usted eso porque Deportes Cuatro el hemos oído le decía usted a David Bernabéu yo recuerdo la gente que vaya a algún hospital haber niños enfermos verá que lo nuestro es mucho menos grave que usted

Voz 14 24:39 yo no lo he hecho porque mi gravedad solito ya no no salirnos se llama porque digo que pienso lo oí no tengo hacerlo pero pero es verdad que no es un día feliz en Barcelona deportivamente hablando no

Voz 1375 24:56 está claro que todos

Voz 14 24:59 Pajín porque tampoco se acaba el mundo hay también es verdad que los culés cuando las cosas van mal hubo en este caso puntualmente en un partido pues es cuando tiene que demostrar ya que bueno que eso porque somos que hay que superarlo tampoco hay que esperar más allá no

Voz 1375 25:20 le hago la última hay le dejó señor Gaspar y usted ha sido vicepresidente ha sido presidente sigue muy de cerca todo lo que pasa en el club cree usted que corre peligro el puesto de Valverde

Voz 14 25:33 allá no si yo fuera presidente de una sido siguen fuera del presidente que tenía la deportiva como responsabilidad desde lo Valverde continuaría yo estoy seguro que que el presidente y la junta directiva pensada igual digo yo yo creo que a la temporada todavía no terminado no no no se debe más que mejor no criticar pero bueno perdieron todos los fumador

Voz 1375 26:06 en este partido no

Voz 14 26:09 dentro de eso vamos a hacer un cambio de todo el equipo no una noche y una parte Liverpool una gran noche que hoy se ha demostrado solvencia migas milagro deportivo no me lo se hacen persona en el último segundo mejor dicho ni en el último segundo en el minuto final Isaza allí jugando pues un partidazo que es lo que hizo digo no vamos a

Voz 1375 26:41 a pesar de ello porque para ello día no no volveremos duerma usted mejor esta noche cuando Joan Gaspart muchas muchas noches un abrazo abrazo gracias derrochado hasta luego en palabras del que fuera presidente y vicepresidente del Barça estaban escuchando aquí muy atentamente todos en seguida el sanedrín con Romero Gallego Pulido Torrejón Meana Talavera Pinto Jordi Marcos Flaqué ICIC que está en Ámsterdam esperando protagonista en ese Ajax dos Tottenham tres Javi Blanco

Voz 5 27:10 a ver Manu esto va para los oyentes eres el que más sabe de la Champions pues demuestra Mastercard patrocinador oficial de la UEFA Champions League y Carrusel organizar el torneo definitivo elegiremos dieciséis concursantes que cada domingo en Carrusel seguirán enfrentando entre sí en directo en tandas de cinco preguntas el ganador el que demuestre que sabe hasta el último dato de la Champions ganará dos entradas para la gran final participa y comienza algo Praia

Voz 14 27:41 según las investigaciones comprarte un hotel y dejan niña en sí por eso lo hago

Voz 1310 32:49 las doce y tres de la noche Julio Pulido ha incorporado a Julio muy buenas qué tal buenas noches como estaba el concierto de Ennio Morricone increíble a tocar el feo y el malo para adivinar ven adivinar quién es el bueno filmaron sí la verdad es que después poner nombre y apellidos al bueno el feo en la historia del río

Voz 5 33:12 hay mucho habría que buscar estuvo el otro día también Yago de vela bueno creo que ayer no dijo que sí

Voz 1310 33:20 voy tú igual no increíble noventa años

Voz 0017 33:23 ha estado dos horas e interpretando bandas sonoras lleno absoluto e interpreta sentado dirige sentado y ha sido increíble apoteósico

Voz 5 33:33 pero lo que me interesa Romero ha toca alguno de la Niña Pastori no no monje no perfectamente

Voz 1310 33:40 no lo entiendo

Voz 5 33:43 sí

Voz 29 33:43 los de Gallego perfectamente mi minuto y ampolla oye

Voz 5 33:46 el partido de Liga de Campeones para que no lo he visto no me mira he pedido una cosa está grabado en lo bueno de ahora que es cuando termine Larguero me pongo no pues no han tenido emoción dos cero te has enterado no vaya a finales del noventa y cinco

Voz 1375 34:03 con Pochettino rezando dando las gracias a

Voz 5 34:06 al el virus trajimos señor que estar ahí arriba supongo bueno

Voz 1375 34:09 le tiempo de sanedrín además de escucha la música del bueno es el lo de Ennio Morricone estamos esperando posibles protagonistas en Amsterdam en ese Johan Cruyff Arena donde está Sique Rodríguez y enseguida en cualquier evento podemos hablar también con David Ferrer que había puesto punto final a su carrera perdiendo con esbelto pero habíamos convocado esta sesión extraordinaria de sanedrín habituales de los domingos con todos para analizar lo que está pasando y lo que puede pasar en el Barça en los próximos días próximas horas enseguida lo Nos a tratar lo vamos a hablar y a Joan Gaspart en el inicio de este Larguero lo primero que ha dicho bueno lo primero casi acabando Si yo fuera presidente del Barça mantendría Valverde ahora hablamos de ese asunto pero dejadme que salude a un hombre que hoy probablemente sea el tío más feliz de la tierra

Voz 5 34:56 Don Fernando Llorente muy buenas buenas noches qué tal jode porque yo no yo bien pero tuvo imagino que vamos estamos de bueno esto es increíble gestionados todos es una fiesta

Voz 1375 35:11 locura seguido dónde estás ahora

Voz 5 35:14 dónde estás

Voz 15 35:15 estamos en el vestuario todavía no creo que nos tenemos que preparar echando leches porque el avión salir ya no estamos todavía Ny luchar

Voz 1375 35:24 pero al máis en avión es

Voz 15 35:27 que porque hemos salido al campo a celebrarlo con Vitoria si en la gradas cantando Si bueno la verdad es que ha sido alucinante joe que segunda parte hemos hecho

Voz 1375 35:37 fíjate que estaba Íñigo Marquínez y Dani Garrido sobretodo y alguno más si Yago de Vega oye vente para Atleti para Betis pues igual no te ha salido mal eh

Voz 15 35:48 pues la verdad es que fíjate con

Voz 5 35:50 cómo cambió la vida esperada

Voz 15 35:52 que al final pues bueno he tenido mucha participación pues al final el trabajo tiene su recompensa Hay que bueno hay que estar siempre preparado porque nunca sabes cómo puede a una oportunidad

Voz 1375 36:02 en la segunda parte peleando de de Lied con los centrales buscando algo que parecía impensable porque no sé que se ha dicho Pochettino en el en el descanso cuando os vais al descanso al vestuario con dos cero tenéis que meter tres goles en la segunda parte que que ha pasado en ese en ese vestuario en el descanso Fernando cuando te dice el míster Llorente vas a salir pero que habéis dicho

Voz 15 36:21 sí la verdad que nuestro que he dicho exactamente porque yo no tenía que calentar entonces estaban cables estaremos que salido reformista caretas

Voz 1375 36:29 sí porque que venga un poco pero

Voz 15 36:32 el Sistema Central un poco más secador y ir rápido pero bueno la verdad es que tampoco hacía falta mucho porque ha sido un desastre aparte hemos vuelto a ser dominados por el haya se produce empezado fatal sí bueno no teníamos nada que perder hemos dicho vamos aquí que salir a por todas Si si somos capaces de meter un gol vamos a tener opciones y así ha sido hemos metido un gol es quitarles a entrar un poco en el cuerpo oí hemos seguido peleando hasta el final sí hemos tenido la suerte de meter otro oí ahí así que no es acortar un poquito el tercero pero bueno ha sido bueno

Voz 0097 37:10 el pienso que te los tres Lucas Moura que no está Harry Caine y mete los tres si no

Voz 15 37:17 ha sido increíble porque además es segundo me hizo un paradón el portero si no giro estábamos comentando dijo al menos mal que lo ha metido no hubo eh porque sino no me quería morir

Voz 5 37:28 tremendo tremendo no has visto la jugada no no lo he visto todavía

Voz 15 37:31 no todavía no visto ha sido increíble y luego otra portería de ella al final que tiene allí se ha sido una locura partido que partido

Voz 1375 37:41 bueno luego sí que ha colgado el Lamela esto en Instagram que nos hace nosotros que Fernando hacernos una idea de lo que ha sido la fiesta en Vestuario eh

Voz 5 38:00 la celebración larga y un rato después

Voz 15 38:07 sí como te he dicho a primero que nada o casi verdad que pues increíble no Banesto casar dentro

Voz 0097 38:15 los jugadores uno y bueno muy bueno total que vas a venir a Bilbao pero ya como campeón de Europa que te faltaba eso ya he dicho yo me proclamo campeón y luego ya hablamos lo que queráis

Voz 15 38:25 todos se verá agrupa hecha eh porque mi futuro está más en el aire que la verdad pero ahí bueno pues porque que sea lo que Dios quiera

Voz 1375 38:34 joe oye Fernando nos alegramos un montón de te mandamos un abrazo de aquí no sé si quieres decirle algo a alguien

Voz 5 38:39 Pablo en Bilbao en La Rioja en tu localidad

Voz 1375 38:43 los españoles que te escuchan en El Larguero sigue

Voz 5 38:46 es decir algo a quién te de la gana

Voz 15 38:48 espero que hayan disfrutado oí nada para que vayamos a Madrid y seamos capaces de hacer un mismo partido llevarnos

Voz 5 38:56 esta firma que quisieran maravillosa Se va a recuperar Hurricane

Voz 1375 39:00 para la final hubiera a ver si llega un poquito

Voz 5 39:02 con retraso y te pone titular

Voz 15 39:05 estoy seguro que se recupera para la final seguro

Voz 5 39:07 seguro que es un abrazo Fernando Llorente un abrazo muy fuerte me alegro daré dos finalista de las

Voz 1375 39:15 Champions Fernando Llorente con el tótem ajo las vueltas

Voz 5 39:17 en la vida

Voz 1375 39:18 las vueltas que da la vida estaba Fernando qué pedazo de tío lleva a darle siempre así bueno lo que sí que que estaba en Amsterdam incorpora ir habría que está por ahí en Barcelona o la avería muy buenas o la mano qué tal muy buenas ahora nos cuentas cómo ha sido el día después en Barcelona portugués

Voz 5 39:34 no ya notó que llevan Cardona vais no no no no no no no hay que ser bueno estamos estamos estamos rebajar algo de exactamente todo no Jonas

Voz 1375 39:47 enseguida os escucha todos yo lo que contaba en la apertura de este Larguero es que la sensación que hay ahora mismo en el club es que Valverde está sentenciado lo que pasa que es cierto que no hay plan B porque lo mismo que cuando Neymar se fue pilló al club con el pie cambiado hoy no había plan B y al final dijeron venga bueno hay que gastarse la pasta Coutinho ciento sesenta Denver ciento cincuenta pues que por cierto ya hemos visto cómo han salido las dos operaciones por ahora sobre todo una de ellas este plan B que no existía porque porque los me a recoger las de Villadiego hijo me voy al PSOE que estoy cansado estar a la sombra de Messi me voy que ayer ganar el Balón de Oro La Liga y la Champions ahora tampoco hay plan B en caso de que al final se tomara la decisión de Valverde que repito no es una decisión tomada pero ahora mismo la sensación aunque hay aún Veinticuatro horas después es que van verde

Voz 2 40:39 al que ya el año pasado

Voz 1375 40:42 pues eh lo de Roma estuvo a punto de costarle el puesto pero bueno la Liga la Copa segunda oportunidad este año lo de Liverpool para muchos directivos del núcleo duro de la directiva afines al presidente Bartomeu es imperdonable por eso digo muchos creen lo dicen en privado Valverde está sentenciado esto es así ayer para que termina la temporada que termina en los dos partidos de Liga que se juegue la final de la Copa del Rey con el Valencia iba a lograr y tomar las decisiones en

Voz 2 41:13 en en frío no en caliente

Voz 1375 41:16 es verdad que Valverde se ha ganado el respeto del vestuario eso es indudable y eso es muy importante se ha ganado el respeto de Messi de los pesos pesados del Vestuario pero en la directiva ven que a Valverde le falta algo más que es un buen entrenador pero que no es un entrenador top que en los partidos donde realmente te juegas el cocido pues ha salido mal rematadamente mal en las dos ocasiones y eso tiene a Valverde en el punto de mira sería injusto porque evidentemente Valverde es el blanco fácil y eso lo sabemos todos Valverde es como es Valverde se llama Ernesto Valverde es lo fácil ir a por Valverde ya está pero ahí está Pepe que algún día alguien tendrá que hablar de los fichajes de Segura digo yo que algún día alguien tendrá que decir hoy a usted puede decir la de castañas que nosotros mismos si alguien digo yo que alguien tendrá que pedir responsabilidades no sólo a Valverde que para mí la tiene y mucha sino también segura por debajo esta Abidal que bueno pues si mantiene la buena relación con la plantilla con ojo con los pesos pesados pero eh el peso de las decisiones deportivas alguien tendrá que asumir la responsabilidad de muchos fichajes que han fracasado algunos de ellos ni los ha puesto Valverde

Voz 1 42:20 dinamitando dilapidando millones para para para nadería

Voz 1375 42:23 las absolutas con un central tras otro con centrocampistas yo creo y lo he dicho antes de la eliminación estos días y estos meses no se ha sabido hacer la transición en el Barça de verdad lo creo al margen ya del estilo no se ha sabido hacer quién iba a suceder a Xavi quién iba a suceder a Pujol quién iba a suceder a a Iniesta quién iba a suceder a los pesos pesados

Voz 2 42:41 y al final cuando no está Messi

Voz 1375 42:44 no hay nada alrededor hay un Barça más cohesionado un Barça que defiende mejor más junto pero los días grandes también está el Madrid de la Quinta el buitre que arrasó en España pero al final siempre se echó en cara que en Europa tratará y al final eso no vale para el Madrid para el Barça puede ganar dieciséis Ligas seguidas está muy bien es un mérito espectacular y es un dominio que demuestra sobre todo una cosa la regularidad del Barça indiscutible incuestionable pero amigo si llega el día de Roma ganas cuatro uno en la ida y te pintan la cara y un año después ganas tres cero vida te pintan la cara eso te cuesta y ahora mismo la sensación que hay en el club aunque no lo digan públicamente es que repito Valverde está sentenció ahora también veo venir el debate y termino por mi parte esto ya viene en la dirección en la que viene Valverde esa carga al estilo que yo creo que sí ha ha antepuesto otros valores a ese valle algunas centrales que le han dado más peso y más fuerza al estilo lo del Barça la filosofía a no cambiar los valores sin embargo Valverde ha antepuesto otros más cuestionados más juntos defender mejor que Messi resuelve arriba pero llave el debate ahora ya va a empezar el eh el debate por la calle en dirección contraria diciendo claro aquí estamos nosotros los salvadores de la patria recuperamos el estilo y ganamos y eso no es tan fácil porque ahí está Guardiola que sigue con ese estilo no ganan

Voz 0985 44:06 la

Voz 1375 44:07 si fuera tan fácil si eso fuera tan fácil venga estamos a Valverde que más o menos el estilo traemos a uno que es de la cuerda de Guardiola del estilo de Guardiola pero es que Guardiola se fue del Barça no pilla una Champions

Voz 2 44:19 tan fácil no debe ser

Voz 1375 44:21 por eso digo que ahora no es que Valverde se venga uno de estilo pero que nos no es tan fácil aquí hay mucho más de fondo y ahora hay que ver qué pasa con el futuro inmediato Valverde si él decide marcharse o si la directiva decide decirle que

Voz 2 44:35 que se busque la vida en otro

Voz 1375 44:39 en Barcelona Jordi Marco bueno el que quiera opinar eh

Voz 0985 44:42 veinticuatro horas después cómo cómo está la cosa

Voz 1375 44:44 ah

Voz 0985 44:45 bueno yo te decía anoche que después del mazazo llega a un punto de inflexión allá antes y un después de Liverpool hablaba de incertidumbre incertidumbre empezando por la del propio entrenador porque Valverde en efecto está debilitado han sido dos derrotas dos fechas Roma Liverpool que marcan su carrera pero yo creo que antes de la intervención de la directiva si es que se produce que yo no lo descarto yo creo que es el propio entrenador el que va a hacer una reflexión y en voz alta hay en sus adentros Se va a preguntar si seré capaz si se ve capaz si esas dos derrotas lastran mucho si se ve con la fuerza si se ve con la suficiente apuntalamiento por parte de todos los estamentos del club porque es verdad que por lo menos por lo menos en el en la eliminatoria contra el Liverpool no habido dirección de partido ni ha habido idea en este sentido el Liverpool le ha pasado por encima al Barcelona Ahora bien si nos preguntamos qué nota le poníamos a Barcelona hasta ayer qué nota le poníamos a la temporada el Barcelona hasta ayer le pondríamos pues una nota alta una nota alta lo que pasa que para jugar contra Europa la Europa con mayúsculas el equipo no te alcanza pero Manu no sólo no te alcanzados los últimos dos años es que hace cinco años que no te alcanza por lo tanto de la misma forma que ponemos el foco en el entrenador que me parece bien hay que poner la también en la dirección deportiva llena

Voz 1375 46:04 el ambiente totalmente tenemos que preguntar Oiga

Voz 0985 46:07 a qué va a hacer con este Barça el Barça de Messi en Europa no le alcanza usted Le tiene que hacer evolucionar en dos sentidos en el sentido físico pero no fichando Arturo Vidal o a Paulino sino buscando otro tipo de físico más dinámico y por supuesto dándole al Barcelona más fútbol ya hay manos y estoy aquí todo contigo en que ha habido algún retroceso en el estilo que habrá que revisar