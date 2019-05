Manu Carreño: "Ganar no es tan fácil, porque hay está Guardiola, que sigue con ese estilo y no gana nada"

Voz 1375 00:00 la sensación que hay ahora mismo en el club es que Valverde está sentenciado lo que pasa es que es cierto que no hay plan B porque lo mismo que cuando Neymar se fue pilló al club con el pie cambiado hoy no había plan B al final dijeron hay que gastarse la pasta Coutinho ciento sesenta a Denver ciento cincuenta

Voz 1 00:16 pues que por cierto ya hemos visto cómo han salido las dos operaciones por ahora sobre todo una de ellas

Voz 2 00:25 ese plan B que no existía porque que los me cogió

Voz 1375 00:29 las de Villadiego hijo me voy al PSOE ya que estoy cansado de estar a la sombra de Messi me voy que ayer ganar el Balón de Oro la Liga y la Champions bueno ahora tampoco hay plan B en caso de que al final se tomara la decisión de Valverde que repito no es una decisión tomada pero ahora mismo la sensación que hay aún Veinticuatro horas después es que Valverde

Voz 1 00:47 al que ya el año pasado pues eh lo

Voz 1375 00:52 de Roma ya estuvo a punto de costarle el puesto pero bueno la Liga la Copa segunda oportunidad este año lo de Liverpool para muchos directivos del núcleo duro de la directiva afines al presidente Bartomeu es imperdonable por eso digo muchos creen lo dicen en privado Valverde está sentenciado esto es así ahí estará que termina la temporada que termina en los dos partidos de Liga que se juegue la final de la Copa del Rey con el Valencia valorar y tomar las decisiones en

Voz 2 01:21 en en frío no en caliente

Voz 1375 01:24 es verdad que Valverde se ha ganado el respeto del vestuario eso es indudable y eso es muy importante se ha ganado el respeto de Messi de los pesos pesados del vestuario pero en la directiva ven que a Valverde le falta algo más que es un buen entrenador pero que no es un entrenador top que en los partidos donde realmente te juegas el cocido pues ha salido mal rematadamente mal en las dos ocasiones y eso tiene a Valverde en el punto de mira sería injusto porque evidentemente Valverde es el blanco fácil y eso lo sabemos todos Valverde es como es Valverde se llama Ernesto Valverde es lo fácil ir a Valverde ya está pero asegura que algún día alguien tendrá que hablar de los fichajes de Pepe Segura yo que algún día alguien tendrá que decir oiga usted me puede decir la de castañas que nosotros mismos últimos alguien digo yo que alguien tendrá que pedir responsabilidades no sólo a Valverde que para mí la tiene y mucha sino también a un tal segura por debajo está Abidal que bueno pues si mantiene una buena relación con la plantilla con los jugadores con los pesos pesados pero eh el peso de las decisiones deportivas alguien tendrá que asumir la responsabilidad de muchos fichajes que han fracasado algunos de ellos ni los ha puesto Valverde dinamitando dilapidando millones para para para naderías absolutas con un central tras otro con centrocampistas yo creo y lo he dicho antes de la eliminación en estos días y estos meses no se ha sabido hacer la transición en el Barça de verdad lo creo al margen ya del estilo no se ha sabido hacer quién iba a suceder a Xavi quién iba a suceder a Pujol quién iba a suceder a a Iniesta quién iba a suceder a los pesos pesados

Voz 1 02:50 y al final cuando no está Messi no hay

Voz 1375 02:53 nada alrededor hay un Barça más cohesionado un Barça que defiende mejor más asunto pero los días grandes también está el Madrid de la Quinta del Buitre que arrasó en España pero al final siempre es el hecho encara que en Europa tragará y al final eso no vale para el Madrid para el Barça pues ganar dieciséis Ligas seguidas está muy bien es un mérito espectacular y es un dominio que demuestra sobre todo una cosa la regularidad del Barça indiscutible incuestionable pero amigo si llega el día de Roma ganas cuatro uno en la ida te pintan la cara y un año después ganas tres cero en la ida te pintan la cara eso te cuesta el cargo y ahora mismo la sensación que hay en el club aunque no lo digan públicamente es que repito Valverde está sentenció ahora también veo venir el debate y termino por mi parte esto ya viene en la dirección en la que viene Valverde esa carga el estilo

Voz 1 03:40 lo que yo creo que sí a ha

Voz 1375 03:43 antepuesto otros valores a ese algunas centrales que le han dado más peso y más fuerza al estilo del Barça la filosofía a no cambiar los valores sin embargo Valverde ha antepuesto otros más cohesionados más juntos defender mejor que Messi resuelve arriba

Voz 1 03:58 pero ya el debate ahora ya va a empezar el el debate

Voz 1375 04:03 por la calle en dirección contraria diciendo claro aquí estamos nosotros los salvadores de la patria recuperamos el estilo y ganamos y eso no es tan fácil porque ahí está Guardiola que sigue con ese estilo no gana nada si fuera tan fácil si eso fuera tan fácil Vega quite vamos a Valverde que más jóvenes se carga al estilo traemos a uno que es de la cuerda de Guardiola del estilo de Guardiola pero es que Guardiola se fue del Barça no pilla una Champions

Voz 1 04:27 tan fácil no debe ser