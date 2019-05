Intriga y terror

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa usemos un lugar común la realidad supera a la ficción ignora esté ojo si siguen ustedes los avatares del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el caso Bankia o si prefieren el caso Rato les recomiendo que lo hagan sobre todo si son aficionados a las novelas de intriga como se decía antiguamente es un prodigio contemplar cómo no olvidan de Samur de la economía patria ni más ni menos que los grandes banqueros los más poderosos del lugar no tienen empacho en asegurar con toda su furia sus buenas maneras que alguno de los otros grandes hombres han mentido con todos los dientes dice Isidro Fainé en el presidente de Caixabank ahí es nada que en una cena con Guindos no se pidió a Rato que dimitiera como había asegurado también en sede judicial Francisco González presidente del BBVA y ambos desmintieron el subgobernador del Banco de España cuando dijo que no hubo presiones en la salida a Bolsa de Bankia no llamo él personalmente avisó Fainé lo son maravillosos estos lances entre gentes tan principales otra realidad sin perder un ápice de sensibilidad en la historia del fusilamiento de Catalina y el sonajero en el país después recuerden que esa derechista moderna junto con la ultraderecha feroz quiere que sea reserven honores a la tumba de Franco así son así gobernaría