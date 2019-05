Flash Deportes SER de las 10:00 (09/05/2019)

Voz 1161

00:00

ahora sólo nos queda el Valencia en Europa desde dos mil trece último año en el que no tuvimos representante siempre un equipo español ha estado en una final europea uno o más de uno hoy podemos quedarnos a cero si el Valencia no supera al Arsenal esta noche desde las nueve en la vuelta de la semifinal ante los ingleses en Mestalla tres uno en la ida de Londres hay que remontar y tras las de Liverpool Champions por qué no Marcelino