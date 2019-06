Carmen: "En el último sitio en el que trabajé no había ni botiquín"

Voz 1

00:00

mi nombre es Carmen he tenido una vida laboral muy agradable muy buena la los sitios de veintitrés años vamos a unos sitios Esteban atracado fenomenal a todos los niveles pero el último años me quedé en paro y entonces yo ya tengo cincuenta y nueve años lo único al público los únicos puestos de trabajo que llego a estos entonces llevo desde marzo del año pasado pasa por varias plataformas donde se tratan que todas las incidencias que tiene el cliente desde la obtención de un Pi una trasferencia una comprar valores con la diferencia que aquí se pagan ochocientos setenta euros brutos por seis horas las condiciones de trabajo son bastante malas son normalmente sí que es muy cerrados en los que mucha gente hay una algarabía que no oye es al cliente en el último que estábamos no había ni siquiera un botiquín de la aseguradora había o la caja abierta ícono pase que Vegas aquí yo creo que estaba usado con esto es lo que hay estamos cobrando netos setecientos euros trato al cliente cuando está llamando es terrorífico y luego también hay clientes que son muy educados pero son los menos