"Estamos viviendo los tiempos más oscuros para el periodismo en Venezuela"

Voz 1 00:00 hoy es un día grande para el periodismo en español el diario El País entrega los premios Ortega y Gasset de Periodismo que galardona

Voz 1727 00:10 a los mejores trabajos publicados en en nuestro idioma y uno de los medios de comunicación premiados es el picotazo yo tengo que confesar que los sigo en redes sociales que cuando tengo que consultar qué está pasando en Venezuela lo tiro en primer lugar a ellos es un medio digital muy potente muy multiplataforma y que tiene reporteros en todos los rincones de un país que está pasando por lo que ustedes saben qué está pasando el pinchazo va a recibir el Premio Ortega y Gasset a la mejor cobertura multimedia por un reportaje sobre la crisis venezolana titulado La generación de alambre y hasta ahora nos acompañan aquí en el estudio de Radio Madrid César batir buenos días buenos días Pepa Bueno y a todo lo que nos acompañe él es el director del pinchazo y Sheila Urdaneta buenos días buenos días Pepa buenos días a to reportera felicidades antes de nada cómo surge como surge la idea de crear el pinchazo

Voz 2 01:05 no Pepa aquí me emociona mucho escuchar tus palabras ahí explicar en conciencia hay que hoy vamos a recibir este premio tan importante porque no es lo mismo tener el anuncio leerlo en el País leerlo en los portales que estar tan cerca recibirlo sobre todo porque es un un premio el primer medio de comunicación en Venezuela que gana el otro y hacer es no es un solo un premio para un medio para un periodista periodistas para el periodismo venezolano periodismo venezolano que hoy desde al menos desde el año mil novecientos cincuenta y ocho cuando comienza la democracia venezolana hasta la fecha vivimos los tiempos más oscuro el Periodismo venezolano con mayor censura ir mayor agresiones a los periodista ya los medios y por eso este premio reivindica el mejor periodismo que estamos haciendo en estos momentos no sólo al Picasso sino todo el sistema de medios digitales donde tenemos a periodistas que son editores y empresario Hinault a empresarios que son editores como periodistas

Voz 1727 02:09 hemos surge el vuestro cómo surge el tirazo en este contexto

Voz 2 02:13 en medio de la censura y autocensura de los medios en Venezuela específicamente los medios audiovisuales nosotros seguimos con la idea de a través de la plataforma Youtube y emitir informaciones audiovisuales videos con un noticias para llevarlo al sectores más populares de la población ese nuestro nuestro foco nuestro público que tuvo para ellos nosotros hicimos alianza organizaciones no gubernamentales te proyectan los vídeos de las noticias las comunidades pero también tenemos un servicio de SMS desde hace dos años tenemos un servicio de a través de Whatsapp donde enviamos las informaciones porque para romper el cerco de la censura los utilizamos el Whatsapp para enviar resúmenes informativos cinco resumen informativo auditivos durante todo el día y son por lo menos cuatro mil personas que reciben esos mensajes y eso por supuesto se multiplica se expande

Voz 1727 03:19 en ese contexto que que describe cesar si la Urdaneta como es hacer reporterismo en la calle en Venezuela ahora mismo

Voz 3 03:25 sí buenos días a los que nos escuchan y gracias por por la invitación en Venezuela hacer periodismo es muy cuesta arriba sobre todo porque tienes detrás a un Estado que te está persiguiendo acosando ir mirando te muy de cerca de lo que está cubriendo los prestas venezolanos no tenemos acceso a información oficial los periodistas en Venezuela tenemos que lidiar también con lo que es toda la crisis no hay electricidad no hay agua hay problemas para conseguir

Voz 2 04:00 la comida hay una crisis que también está

Voz 3 04:03 arropando al periodista que tiene en esa carrera contra contra defender la libertad de expresión si Isère contestatarios ante la censura estábamos en en ese ritmo pero que además en este momento los periodistas estamos haciendo lo que tenemos que hacer contando la historia desde dónde está

Voz 1727 04:31 pasando aprovechó que los tengo aquí para preguntarles por un acontecimiento que hemos contado y que se ha producido esta madrugada que es la detención de Edgar Zambrano vicepresidente del Parlamento de Venezuela tenemos el el sonido este es

Voz 4 04:44 en estos momentos están llevando detenido al diputado Edgar Zambrano cerca de La Haya Serbia de la en nacional

Voz 1727 04:51 en su propio coche en una grúa eh como no salía del coche se llevaron al al detenido dentro de su propio coche en como interpretas esta detención Cesare

Voz 2 04:59 bueno recordemos que no es la primera vez que ocurre

Voz 5 05:02 que una detención tan curiosa porque al el asesor el secretario el despacho de de Guaidó se lo llevaron de su casa después romper la pared

Voz 1727 05:11 también el Sevilla un conjunto con la fuerza

Voz 2 05:14 es especiales como lo interpreto creo que hay un sector sería muy extenso pero para hacerlo de una forma resumida dentro del Gobierno de Maduro hay varios sectores y uno de esos sectores lo representa violado Cabello que es el segundo hombre más fuerte dentro del oficialismo sí hemos visto en los últimos años como ha habido una actuación de de un sector que no sin no significa que esté de acuerdo el otro sector aquí lo que yo interpreto es que estamos viendo es el secuestro para tener rehenes a la hora de una posible negociación porque lo que sí podemos estar observando es que cada día más el Gobierno de Maduro está más debilitado con lo que ocurrió el treinta de abril tiene ahora la desconfianza de quién los cuidas

Voz 1727 06:07 desde aquí nos llamaba la atención

Voz 6 06:10 que el hecho de que ni él

Voz 1727 06:12 el ejercito acabó revelándose como Guaidó pretendió aquel levantamiento militar frustrado de la semana pasada ni la presión en la calle es constante es decir da la impresión de que hay un equilibrio de fuerzas real en Venezuela es así

Voz 2 06:29 equilibrio de la voluntad de de de un sector que cerca del ochenta por ciento según la la la opinión los estudios de opinión que no quieren inmaduro que quieren un cambio en el Gobierno contra el veinte por ciento de los seguidores de Maduro mucho de ellos condicionados por los beneficios que obtienen más la Fuerza Armada la represión una represión que se ejerce sobre todo con la Guardia Nacional que es un componente de la Fuerza Armada de manera muy particular con esa fuerza de acciones especiales que no utiliza lacrimógena que no utiliza un una ballena que utilizar balas de nueve milímetros The Fall o de o de hasta cuarenta y siete para disparar a matar a los

Voz 1727 07:18 me diste de Sven un desenlace próximo de esta situación

Voz 2 07:22 es difícil hablar de de una fecha no de de de tener un una una fecha determinada ahora pareciera que es muy complicado que Nicolás Maduro termine este año sin embargo el año pasado decíamos lo mismo y lo terminó pero este años mucho más complicado pues entre otras cosas por el descenso de la producción petrolera por la sancione por otros elementos políticos y militares que estamos observando dos

Voz 7 07:47 y enhorabuena por el premio ojalá ojalá nuestro querido país vea amanezca pronto en libertad una pregunta en esas diferentes facciones que las crías a las que te has referido los asesores y estrategas cubanos a quién apoya más con quiénes

Voz 2 08:04 los cubanos estén más con Nicolás Maduro está más cerca Nicolás Maduro de acuerdo a la información que tenemos dijo Cabello no es una persona querida por los cubanos en Caballero

Voz 0587 08:15 bueno enhorabuena por el premio buenos ya que habéis recibido el premio de este trabajo me gustaría hablar de del trabajo me ha conmovido a una reciente publicación que habéis hecho probablemente por razones puramente formales se llama Valentina y habéis hablado de Valentina de Sanidad de cinco años en Los Valles del Tuy en el Estado de Miranda que sólo sabe pronunciar cinco palabras de las cinco palabras que mencionar la única que mencionar que sabe pronunciar de la que habla es mamá porque su madre la abandonó su padre abandonó primero porque no los contáis como trabajáis los reportajes

Voz 3 08:52 sí bueno he cuando decidimos que íbamos a trabajar con la generación de la hombre más allá de los datos de todo lo lo duro que tiene una investigación decidimos el equipo de reporteros que trabajamos para esta investigación en el Picasso ponerles mostró a esta generación de la hambre seleccionaron niños que habían nacido en el año dos mil tres que nacieron en el año mil trece justo el año en el que llegó Nicolás Maduro al poder y que a los cinco años están desnutridos porque el Estado no les ha ha garantizado el derecho humano a la alimentación entonces estos ocho niños incluido Valentina la que usted menciona tienen cinco años pero pesan lo mismo que un niño de tres años o de dos años que no hablan porque los niños desnutridos no tienen fuerza no es porque sean sean mudos sino porque no tienen fuerza para hablar que igual tienen sueños pero tienen hambre y que además tienen toda una historia que su historia de vida los tiene condenados a ser niños que no van a poder eh intelectualmente crecer ni funcionar de hecho hay una frase que nosotros en la investigación no no sentó de golpe cuando un experto dice Venezuela va a ser un país de tarados porque cuando no sea Lin cuando tú no te alimentas en los cinco primeros años de vida que son tus años más determinantes eso ya no va a tener posibilidad ni intelectual ni física para para mantener

Voz 1727 10:34 la Urdaneta César batir enhorabuena de nuevo y gracias por ese trabajo