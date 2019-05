Fernández Vara: "Iceta devolvería el Senado a lo que debería haber sido desde el principio"

a mí lo que me puso los que dicen una cosa diferente a Mikel defiende y ha defendido la unidad de España sin ambages no mantenía ninguna inquietud y ahí sí que me defensora de la unidad de España de proyecto que es el de la Constitución del setenta y ocho yo me quedo con eso que que lo lo nuclear no luego en una persona que dice lo que piensa ahí si cree que la mejor salida en un momento dado o lo dice esté de acuerdo más humano lo dice pero a mí lo lo más importante es que conozco y sé su pensamiento respecto a lo que representa la soberanía nacional en lo que España parece sentido ayer lo defiende hoy lo defenderá mañana

Voz 0739

04:23

yo estoy trabajando para para desarrollar un proyecto que sea que represente el partido socialista en Extremadura y luego ya veremos a priori no no me no me planteo Márquez sacar el mejor resultado posible y como además un convencido de que el futuro se construye tendiendo puentes no no poniendo cientos de enero puede al día siguiente a construir los puentes que permitan que hayan Gobierno Gobierno cayó porque no establecen fiable para para Extremadura no me esta legislatura pasada no apruebo cuarenta leyes veintiuna con uno diecinueve con otro dieciocho por unanimidad hemos sido capaces aprobar los cuatro presupuestos con uno dos con otro yo creo que el diálogo no tiene fronteras debe tener dimiten no y desde luego convocó tremeños siempre lo digo todos los días para las grandes que desafían al al consenso y no creo que hay que recuperar los consensos perdidos los consensos básicos Ekin no descarto que haya cosas en las que trabaje para que lo lo apoye todo el mundo porque Extremadura necesita la fuerza de la unidad la emoción asunto para que eso sea así