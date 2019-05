Jamie Cullum: "La campaña sobre el Brexit no fue honrada, la gente no entendía bien qué estaba votando"

Voz 1995 00:00 Jamie Cullum muy buenos días que vivía es y Alberto les va ayudar a entender va a ser muy útil Alberto en esta charla porque nos va a ayudar a que sea más fluida muy buenos días también Alberto lleve Joan hay tuyo This Morning esta mañana tenemos una misión muy importante hoy

Voz 1995 00:35 ahora un mallorquín un sueco y un señor músico famoso de ese tenemos en nuestras manos de fiar el futuro del continente Europeo sube músico a mí me hace un programa en la radio pero también hay que Jamie hoy es el día de la Unión Europea y desde aquí desde este estudio en España debemos lanzar un mensaje simbólico mallorquín británico qué intermedia en esta situación extraña creada por el Brexit tú te sabes el himno de la Unión Europea

Voz 1995 01:34 entonces yo creo que Jamie desde este estudio central de la Cadena SER Europa nos está escuchando Si tú te arrancas con el himno de Beethoven al piano ese mensaje de unión poderoso amigos amistad dinero caro esto no tiene no tiene es un plan sin fisuras

Voz 1995 02:05 por el bien de la misión es mejor que yo me quede aquí cinta que Txemi Colón con la responsabilidad sin presión pero con la responsabilidad absoluta del futuro de Europa

Voz 1 02:16 o eso no siento presión hubiera profesan Jamie Cullum al piano día de la Unión Europea

Voz 1995 02:56 es que esto lo rompe cada semana ya tiene viene James House a este programa lo de lo de Safina tenemos ese problema señoras y señores Jamie Cullum tiene un nuevo disco en unos segundos celebramos que estamos no sé si lo de Europa lo consideremos prestamos enhorabuena Jamie Cullum tiene un nuevo disco solo no

Voz 1995 03:29 hablar del disco Jamie Cullum pero vamos a hablar incluso hay algo más importante y es que Jamie Cullum trabaja en la radio excompañero dicho esto que vamos a hacer no sé si es legal competencia vamos a piratear la señal de la BBC virreyes

Voz 1995 04:00 es el programa de jazz que allí hace cada semana Jamie grabado es de que lo grababa nosotros nos gusta más la radio en directo a Yemen Jamie podemos arte unos guiones buenos escaleta un poco porque me han dicho que has venido a aprender a hacer buena radio de España

Voz 7 04:23 por supuesto dos esta es una es una excavación solamente para aprender cosas pero que es de los mejores creo como lo hacen los expertos hacía tranquilidad llevará por supuesto y cambiaron la cara

Voz 1 04:34 el Reino cierta ironía en no no los británicos no tenemos también mío

Voz 1995 04:42 pero el problema porque los se de música es muy bueno que los músicos y la sensibilidad el conocimiento los periodistas no tenemos eso que tú si tienes enhorabuena verdad

Voz 7 04:55 desgraciadamente estoy encantado de todo esto creo que bueno tipo nueve años además yo creo que en los últimos tres años ha empezado a ser bueno en realidad porque el líder bueno pues presentar en la radio no es fácil dado que te vas a reír que me vas a hacer un chiste con esto pero no es es decir sonar tan natural íntimo la radio independientemente de lo que estamos hablando en realidad pues con lo cual pues creo que me voy a llevar todo lo que me expliques

Voz 1995 05:23 bueno ese es un verdadero placer esta mañana celebrar que el pasado viernes Jamie Cullum pillaba muchos por sorpresa anunciando no suelte que tienen nuevo disco que se llama taller en español sino que además el día veintidós de julio va a estar en directo en el Teatro Real en Madrid desde el y Universal Music Festival

Voz 1995 05:51 no hago así como el predicador del jazz las no hay muchas mucha gente joven mucha Aquilino vamos los millennials de nueva generación que descubierto el jazz gracias a ti es fantástico porque es una música tan repleta de emoción mi virtud que perderse la es una pena

Voz 7 06:14 pero nunca fue mi intención la verdad simplemente quería hacer algo que fuese natural para ni la verdad es que tuve muchísima suerte de acceder a muchísimos tipos de música diferente ninguna era mejor peor que otra me encanta jazz me encanta el hip hop me encanta el Racing los compositores clásicos me encanta electrónica digo pues cuando empecé a dedicarme a la música de forma profesional simplemente quería hacer lo que era para mí ellas nunca fue para mí era algo que me parcial Pita paja mi que podría tener toda esta felicidad disfrutado muchísimo y se a la gente le gusta bien y si no pues no realmente no no lo pienso

Voz 1995 06:53 es una muy buena idea que el próximo siete de junio estén pendientes del nuevo disco de Jamie Cullum hemos conocido también otra canción se llama Trinca

Voz 9 07:00 no suceden son once y la ciudad son muy fría

Voz 1995 07:20 corríjame si me equivoco Jimmy hasta este disco solo con tus canciones todas las canciones están compuestas ti

Voz 7 07:30 o si entonces estas son cantidades escritas por mí solamente hay diez pues la verdad entonces pues se supone que es una la declaración más emocional más honesta esto hecho nuestra bueno antes en este tipo de canciones el primero con las letras antes que con las canciones a veces empiezo con las melodías pero está vez pues accedían buenos pensamientos a mis diarios si escribí primero las letras era una situación totalmente diferente para mí

Voz 1995 08:00 te has llegado a responder sea porque en España eres tan querido y tan popular en España Jamie Cullum es así todo el mundo sonríe porque te queremos aquí Yemen eres

Voz 7 08:13 hay uno de los grandes placeres de mi vida porque me encanta tengo muchísimos amigos aquí

Voz 7 08:24 sinceramente no sé por qué pero bueno cuando estaba en el escenario pues pongo Niall mantener el escenario nunca me queda nada para mí lo dejó todo en el escenario me di cuenta de que en España hace lo mismo a veces en el Reino Unido tocas ir dentro pues a lo mejor por dentro a lo mejor les está gustando pero simplemente hace Naza todos aplauden de una forma muy tímida y se vuelve loco y su pasión Mela Mela Mela y su bucle maravilloso

Voz 7 09:07 a punto bueno también como muchísimas con estupendas

Voz 1995 09:10 sí pero además si necesitase ayuda entre dio algo algún sitio te te llevaremos una de las cosas maravillosas que que ha hecho Jamie es reinterpretar llevará sitios extremos canciones que venían de otro sitio y les vamos a poner un ejemplo esta de Rihanna estilo buenos músicos conllevan llevan a su territorio todo cualquier cosa cualquier música cualquier canción cualquier afición conoces a Rosalía no es un fenómeno español y a veces pues cuando la conozcas vas a empezar a hacer versiones hoy ya se seguro gran fenómeno español te interesa la música que se hace nuestro país

Voz 7 10:03 bueno la verdad es que tenido una formación muy buena de algunos de mis amigos ella España especialmente en música de flamenco lo he conseguido entender un poquito más este idioma musical tan profundo ir también sí sí más cosas que decir la verdad con lo cual bueno también con abrazos con el Gran Alejandro Sanz

Voz 7 10:29 sí bueno me he regalado un aceite vendría extraordinario y la verdad es que fue un gran placer así es que he tenido una buena educación en estas

Voz 1995 10:38 sabemos que si queremos algo de Jamie de de Jimmy Colomé que regalarle aceite de oliva se

Voz 1 10:45 eso es que España yo poblaciones funciona cada vez se co nunca falla aceite de oliva siempre triunfa Isabel es que un gran icono que comparte nombre digo Jamie Oliver es un gran enemigo en España por su forma de hacer paella recibe ser bueno pero vamos no diga no es amigo tuyo no

Voz 1 11:07 así es en realidad sí sí lo es pero habla conoceremos luego lo importante es que el aceite que dio Alejandro Sanz no se lo merece

Voz 1995 11:21 bueno la historia de Demme es fantástica él utilizó un crédito estudiantil para grabar su primer disco que seamos

Voz 1995 11:35 en este disco se editaron quinientas copias se venden por más de mil libras ahora sí que sino las hubieras venido ha dicho negocio después sigo pones nostalgia

Voz 11 11:48 son más A

Voz 1995 11:57 estaba dice llama guanches vía pop está muy de conseguirse con veintitrés años ya era uno de los artistas más vendidos firma un contrato de un millón de libras con universal lo que le permitió grabar Tuenti son cien

Voz 1995 12:18 asimismo gran melómano ha compartido su afición con todo el mundo incluso con con alguien que aparentemente no no es que la música bailar no se David él con fines este es que venir no me ámbito y no le hecho trabajase la banda sonora de Gran Torino este hombre hizo cantar a Chris Wood lo que demuestra que eres un hombre valiente

Voz 7 13:08 sin larga describir para la televisión para el cine es un arte en sí mismo y hay muchísima gente que lo hace de forma extraordinaria y me encantaría hacerlo más pero me encanta que haya gente que dedique su vida aéreo y yo pues la verdad es que soy un soy un niño en esto pero me encantaría hacerlo mucho más

Voz 1995 13:26 te escuchamos en la banda sonora del Rey una versión de un tema de los Killers contagia la pasión donde se han cualquier canción da igual si es un tema lento con Tom Waits que Clint Eastwood o en una versión de los filas transmites pasión es muy difícil lo que tú tienes

Voz 7 13:58 sino es que si consigo hacerlo Jiménez lo que me gusta hacer nadie me dice lo que tenemos que hacer y creo que es bueno cuando se trata de hacer música de hacer cualquier tipo de Theo de lo que sea pero que si haces lo que te corazón de la pasión debería ser fácilmente accesibles entonces nadie te dice lo que tienes que hacerte lo contrario sería muy aburrido

Voz 1995 14:20 y luego Éstos son los que nos roba las novias también lo parecen pero lo hacen

Voz 7 14:54 tengo ahora son los es una pregunta bastante interesante estar primera artista que hemos escuchado del del álbum que utilice con mi beca estudiantil lo dicen una hora vale y lo dice pues con muy pocos medios muy barato o el galardón escuchado en veinte años es la primera vez que he escuchado en veinte años es entonces esa multa bastante miedo escuchar mi voz no lo odio pero es una sorpresa escuchar a un chaval que la verdad es que no recuerdo muy bien porque este año cuarenta años entonces ha pasado muchísimo más que lo hice cuando tenía diecinueve con lo cual han pasado

Voz 1995 15:33 mucho veinte años sabes que esa es una invitación para ponerle otra vez los hacer pero lleve yo quiero preguntarte si yo estaba en serio hemos empezado hablando el día de la Unión Europea y muy amablemente ha sido ha al piano te has significado en este asunto yo el año dos mil diecinueve hay una gran generación de gente que esto de poner nuevas fronteras nuevas reglas cuando parecía que ya las habíamos conquistado no suena demasiado bien tú te has posicionado en a artistas como tú que entregó una carta pidiendo un Brexit alternativo a finales de de este año hoy es el día de la Unión Europea tiene algo que decir a la audiencia en España sobre este tema

Voz 7 16:19 es muy complicado cuando estaba unido porque la campaña para abandonar Europa en mi opinión no se llevó a cabo de una forma honrada con lo cual creo que todo el mundo no entendió que es lo que estaba votando si estaba a favor o en contra la verdad entonces para mí bueno pues yo soy hijo de dos personas que ya

Voz 7 16:41 parco buscando asilo para mí pues sí adelante hubiéramos a todo el mundo fuera de nuestro país pues yo no estaría alianzas

Voz 1995 16:52 es esto es un poco cómo me sientan esta sentido pues Se compartimos muchas ese ese pensamiento de no siempre vas a tener un aquí pase lo que pase acabe el Brexit como acabé vas a tener hueco en nuestro país me puedo quedar ves ahora sé que queda es que somos es que hacemos también la radio sabes que la gente se quiere quedar en este programa el día veintidós tenemos una cita el veintidós de julio en el Universal Music Festival con Txemi además es que hay que querer a músicos como ya que no es hace la vida más fácil mejor no emociona y además

Voz 1 17:27 sí porque deja nuestros novia se muy bien

Voz 1995 17:31 pero yo estoy convencido que en esta canción vamos a escuchar con atención dice Madrid ya verán

Voz 1 17:40 my tree lo dice dice claramente la madre mía mil sabe que lo dice de él

Voz 1995 17:50 el próximo siete de junio Jamie Cullum publican nuevo disco más grande más fuerte con las explosiones el día veintidós estará en el Teatro Real de Madrid el universales y festival gracias de corazón por todo el disco por los discos promocionar por tu energía por tu discurso gracias Yemen

Voz 7 18:16 me siento muy afortunado después de todos estos años por poder venir aquí poder hablar con vosotros y poder Billy promocionar mi música la verdad es que adoro venir a este país a tocar con lo cual muchísimas gracias y lo que hay

