y cuando aquel once de junio del año mil ciento cuarenta y cuatro el Rey Luis VII de Francia y su señora Leonor de Aquitania entraron a la nueva catedral de San Dionisio de ni la llamaros parisinos para asistir a su consagración no podían cerrar la boca aquello era altísimo el templo monísimo con una luminosidad con unas formas arquitectónicas tan ligeras nunca habían visto nada igual no lo sabía pero estaban asistiendo al nacimiento del gótico como lo iban a saber sin ni siquiera sabía lo que era el gótico ni siquiera existía la palabreja por qué nació el gótico pues porque no había forma de estar en una catedral sin salir deprimido perdido todo macizo todo oscuro eso era como un así para sufrir porque en una catedral románica no entraba la luz ni empujando hasta que el abad del monasterio de de ni de París se empeño en tener una catedral de diseño luminosa distinta a todas las construidas hasta entonces sí se suponía que Dios será luz y alegría y esperanza qué leches hacía todo el mundo a oscuras el abad trajo locos a los arquitectos que capilar On como desterrar los muros macizos pesados necesarios para sostener las bóvedas se inventaron el votante un arco de apoyo que todos hemos visto por fuera de las catedrales Ike permiten descargar el peso hacia el exterior así los muros principales podían ser más altos y en ellos podían abrirse grandes ventanales imponer rosetón es de colorines vidrieras mil pija diitas que antes eran impensables y se hizo la luz