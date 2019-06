Inaugurado el Registro Civil del Vaticano

ya de joder con la pelota ni eso no se dice eso no se hace uno

Voz 3

02:37

no sé cómo irá ahora eso de registrar o no registrar niños porque en el Vaticano no son mucho de informar de sus cosas pero según uno de sus últimos padrones bastante fiable porque en este Estado mínimo y a la vez uno de los más ricos del mundo no sufren grandes vaivenes demográficos de sus novecientos habitantes sólo quinientos y pico son ciudadanos vaticanos Vaticano cacereño de ellos sólo cuarenta y tres son civiles y el resto todos curas cardenales obispos monjas que risa así no hay forma de que el Estado Vaticano alcance los niveles mínimamente decentes de natalidad que ellos exigen al resto