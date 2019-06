Nace la televisión del dolor

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

durante verán como lo de hoy les recuerda algo muy reciente dicen los expertos que el nacimiento de la televisión del dolor la que se recrea en el suceso hasta convertirlo en espectáculo tiene fecha nombre y apellido el trece de junio de mil novecientos ochenta y uno Se dio oficialmente por muerto al pequeño al Freddy no rampa de seis años se había caído por un pozo muy estrecho y muy profundo en un campo de la provincia de Roma las cámaras de la Rai la televisión pública retransmitieron en directo sin parar durante un día entero los italianos no despegaron la nariz del televisor un éxito de audiencia sin precedentes en España también somos expertos en montar excelente shows con los sucesos Nos graduados con las niñas de Alcàsser y hemos hecho un máster con Julen el crío de Totalán un caso calcado al de Alfred y ramplón cayó en picado treinta y seis metros por un pozo de menos de cuarenta centímetros hasta aquí un lamentable suceso manejado discretamente por expertos pero cuando los bomberos tras dos días de trabajo dijeron que rescatarlo vivo era posible la televisión se puso en marcha enchufó el directo y allí se plantó hasta el presidente de la República Sandro partir desde el Gobierno italiano se ordenó a la RAI que no cortara la emisión en ningún momento aquella era una oportunidad de oro para que los italianos olvidaran el caos político del país y así fue porque en Italia sólo se hablaba de Alfredo