Francisco I, prisionero tras la batalla de Pavía

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

no

no sé con quién compara

Voz 1626

00:23

pese a los dos personajes que vienen ahora para que se hagan una idea de como se decía Sáenz de Santamaría y Cospedal podrían ser un ejemplo también así se apreciaban nuestro emperador Carlos Quinto el rey Francisco I de Francia no paraban de guerrear ni perdían oportunidad de fastidiar sí la derrota más sonada del rey francés ante los españoles fue la batalla de Pavía no sólo se le acabaron sus pretensiones de adueñarse de Italia es que encima fue apresado el emperador Carlos Quinto dijo que me lo traigan España será entera el doce de junio de mil quinientos veinticinco el prisionero Francisco I de Francia desembarcaba en Valencia