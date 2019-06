La sentencia de Jan Hus

no han oído hablar de los Ussía con hache UU sitas de Jean Just pues los su sitas fueron los seguidores de Jean Just Illán Huff era un tipo un cura reformista que vivió a principios del siglo XV de origen checo ese pasó la vida dando la vara los Papas por ser unos gamberros disipado y criticando a la Iglesia por abusó una opte por supuesto lo truncaron el dieciocho de junio de mil cuatrocientos quince lo condenaron a la hoguera por bocazas hereje y lo llamaban entonces protestó claro y pidió que le argumentaron en su condena desde las Sagradas Escrituras la respuesta fue anda anda tira

en esto de protestar Le a la iglesia unos llevan la fama y otros catalana Lutero no fue el primero en acusar a los Papas de interesarse sólo por la pasta y el poder otros lo venían haciendo y uno de ellos fue el checo Jan Huff a quién no se le ocurrió otra cosa que plantarse en el Concilio de la ciudad alemana de Constanza para leerles un sermón y convencer a los clérigos de que abandonaran sus vicios que recuperar los valores de pobreza inmoralidad y que dejaran de vender a los ilusos papelitos que les perdonaba los pecados Jean Just llegó al Concilio bajo la protección del emperador Segismundo que le dijo Tu tuve a cantarle las cuarenta que yo te protege a quién se le ocurre fiarse antes de ni siquiera abrir la boca le dijeron que te retracte Illán Hurt dijo pero si todavía no he dicho nada da igual ya sabemos de qué vas que te retracte que no pues a la hoguera