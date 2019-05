Tezanos explica en Hora 14 el macrobarómetro preelectoral del 26-M

Voz 1018 00:00 la risa que escuchó como ustedes de fondo corresponde a Félix José Félix Tezanos el presidente del CIS buenas tardes hola buenas tardes usted en este barómetro vuelve a poner digamos en tela de juicio su credibilidad escuchábamos lo que ha dicho el representante de Ciudadanos en las elecciones de abril usted a gusto bastante el resultado es tan que estamos comentando tiene un muestreo mayor por tanto el principio es más fiable es aséptica técnicamente es lo que hay tal cual

Voz 1 00:24 hombre aunque sea digamos un muestreo superior no es el el el muestreo digamos óptimo con los márgenes teóricos de reducidos eso no se obligaría a hacer más de veinticinco mil entrevistas algunas de las comunidades autónomas tienen un número de interioristas más reducidos esa que solamente aproximativas no es desde luego claro llevó a la observación que siempre hago con las encuestas es que es una foto hijo de momento que tenemos todavía pendiente la campaña electoral evaluar cuál fue el efecto de las de las resultados de las quién es general

Voz 1018 00:58 antes de las elecciones generales no hago no sería malo dijo a cero después

Voz 1 01:01 sin duda el trabajo de campo de este estudio son cerca de treinta días es una de estudio de mucha magnitud porque son cuatro cuatro estudios distintos en uno en en uno mismo y ha tardado cerca de un mes sin efectuarse entonces no había plazo entre unas elecciones y otras venían detrás entonces era la única manera de hacerla entonces se hizo digamos muy cercana a la fecha de la votación pero es cierto que la votación el resultado de las elecciones puede dar lugar a desplazamientos de votos en función de lo que ha ocurrido no

Voz 1018 01:29 desplazamientos en qué

Voz 1 01:30 sentido pues probablemente pues habrá un mayor sentido de voto útil y hay personas que se ubicarán mejor sabrán quién ganó realmente no ganó entonces y quién de acuerdo a su ideología debe favorecer más o menos

Voz 1018 01:43 esa ese voto útil debería ir en su mayor parte al PSOE

Voz 1 01:46 pues se vi probablemente sea el partido que más votos estuvo también a la derecha no yo al PSOE probablemente quizás al PP algún caso pero de todas más también en el caso de las elecciones municipales y autonómicas influyen mucho los líderes regionales y locales no entonces hay personas con los candidatos que tiene mucha personalidad no entonces eso también da lugar a desplazamientos menos de votos

Voz 1018 02:08 y con un precio de con un tercio de indecisos el margen de Ros muy elevado

Voz 1 02:12 sí lo que pasa es que probablemente al final en las anteriores el margen de indecisos serán las generales era muy superior todavía lo que pasa es que profundamente en alguno de esos indecisos finalmente no votan lo significativo por ejemplo es que la la encuesta está en el caso de las europeas que son las más simbólicas y da una intención de participación del sesenta y uno por uno con toda seguridad si se produce esa participación sería una de las participaciones más altas de todas las europeas todas las últimas europeas y en la cocina

Voz 1018 02:42 de mucha ideología

Voz 1 02:44 ninguna no la cocina no y además técnicos sea un proceso digo no entro en la cocina no amasaba ya sabe usted que a mí no a la palabra cocina no me no me gusta nada me suena mucho yo al lío y aquí lo que hay simplemente son proyecciones científicas hechas con métodos científicos sabiendo como realmente ocurre con los métodos científicos que no no nos pasa como los adivinar es de feria que los métodos científicos tienen errores tiene tienen variaciones con un margen de aproximación hay algunas tenía que ustedes han resaltado no el el PSOE pues se reafirma como partido más votado unas elecciones europeas el candidato Borrell es el candidato uno de los más conocidos el mejor valorado de todos no y luego sobre todo hay una cosa interesante en la encuesta en caso de asociaciones europeas hay ya una comprensión muy alta en población española de que aquello que ocurre en Europa afecta mucho nuestro futuro creo que sean European las condiciones que otro como este es muy caro pues sin duda es caro porque claro de que es difícil estimar esto pero a la vez anterior digamos los costes brutos más locutor que incorpora el el trabajo del porque yo es que me pide que pida una fecha estará en torno a trescientos mil euros posiblemente

Voz 1018 03:56 y una cosa más eh su idea es seguir al frente del CIS en esta nueva etapa una vez que Pedro Sánchez como parece previsible o sea investido presidente Gobierno o dejarlo

Voz 1 04:03 si no mi exposición yo no soy una persona que se rindan y nada de la trabajadora no quiere decir que no no me no me hago Toni las críticas no yo estoy dispuesto así que siga yo seguiré

Voz 2 04:18 piden que hagan otra y otra cosa pero yo estoy dispuesto

Voz 1 04:20 bueno pues decir