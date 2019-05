La opinión de Carles Francino | Auschwitz: prêt-à-porter

Voz 0313

00:17

hola buenas tardes Red Bubble es una plataforma online con sede en Australia que desde hace más de diez años vende camisetas pegatinas bolsas de tela fundas para móviles vende muchas cosas con diseños de artistas de todo el mundo es un mercado global en línea que que funciona bajo demanda y qué representa sin duda uno de los numerosísimos ejemplos de lo que hoy identificamos con la modernidad con con con la innovación con lo cool y con el éxito empresarial también es una pena que con estas credenciales nadie haya pensado que inspirarse en Auschwitz para vender productos bueno no es la mejor idea del mundo siquiera por el pequeño detalle de que ahí fueron masacrados más de un millón de seres humanos pero es eso justamente lo que ha ocurrido al módico precio de cuarenta cincuenta euros se pueden comprar camisetas con el dibujo de alambradas del campo de concentración faldas decoradas con chimeneas de los hornos donde quemaban a los judíos cojines con estampación es en blanco y negro que recuerdan las vías del tren donde transportaban a los prisioneros como ganado en fin el Museo oficial de Auschwitz ha elevado ya una protesta la plataforma respondido que lo está mirando pero que al final son los usuarios que encargan los productos quiénes tienen obtendrían la mayor responsabilidad y seguramente no le falta razón como en aquel caso de dos turistas que se hicieron un selfie también en Auschwitz en una habitación llena de zapatos de víctimas del Holocausto pero fin resumiendo en todo caso es necesario todo esto no no sirve de nada la historia todo se puede banalizar el día que vendan camisetas con un poquito de sentido común serán millonarios o igual se arruinan la verdad es que no lo tengo claro