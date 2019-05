"Las anteriores entregas tenían el sabor de la literatura, a la última le faltan los libros"

Voz 1363 00:00 hablamos con ella en el primer programa de los muchos libros estos días de verdad cada vez que ve un capítulo de Juego de Tronos es que no puedo evitar pensar en esta autora y traductora Cristina

Voz 3 00:37 masía muy buenas noches hola muy buenas noches sí perdonando estamos espantosa pero estoy así yo creo que de gritarle a la parcela ella

Voz 1363 00:46 ahora nos contara de exactamente por qué Cristina es coordinadora de festivales extécnico editorial sobre todas las cosas es traductora su trabajo ha trascendido al gran lector por ser la responsable de acercar al español Canción de hielo y fuego que es la saga que en televisión se convirtió en Juego de Tronos bueno ella se confiesa una enamorada de la literatura de George Martin el creador de las batallas entre los estar kilos Land bueno los siete reinos necesitó de verdad saber tu valoración hace justicia lo que estamos viendo en televisión a lo que se ha escrito porque vamos a revelar yo lo siento por los spoiler que no haya visto Juego de Tronos y esté a punto de brezo criado nuestra compañera está tapando los oídos haces bien querida pero yo creo que tuyas aprendió a leerme los labios bueno por favor si que se tapen los oídos como está haciendo Brezo Cristina cuando termino de traducir la obra literaria Jon Snow había muerto

Voz 4 01:45 esta estrecho deje a Jon Snow hombre vamos a no mentir sea todo sabemos que Jon Snow no iba a quedar John Baker

Voz 3 01:53 hace mucho mucho tiempo esto todos los todos

Voz 4 01:55 lo sabía o no

Voz 5 01:58 pues no hay que miras las profecías mujer estaba por ahí por alrededor de cómo lo dice saber me Lisandro I el personaje favorito de todo

Voz 3 02:10 mundo o de casi todo el mundo muerto

Voz 4 02:12 esto no va a durar esto no va a durar

Voz 1363 02:15 tienes mucho oficio va entonces tú te quedaste y y ahora necesito saber la valoración de la traductora que además conoce personalmente a George Martin con el que ha hablado muchas veces que estuvo invitado al festival Celsius en su primera edición que vais por la octava ahora hablaremos de ese festival que te parece lo que estás bien

Voz 4 02:34 es que depende cuando me lo preguntes si me lo llegas a preguntar después del Episodio II de la octava temporada te diría que magistrada han recuperado el pulso al ritmo pero es que me has preguntado después del cuarto piso

Voz 3 02:47 yo sí que debe

Voz 1363 02:50 he visto llorar a una mujer que no ha llorado en ningún en ningún episodio que ha luchado con todo con lo vivo y lo muerto luego

Voz 4 02:59 pues estáis a punto de ver millones dicen que tampoco lloro mucho esto de repente y llamas si mal no recuerdo el director de este episodio último que que no me ha gustado nada no sé si he anotado Valera el mismo que dirigió el de la boda roja de no es posible creer creo recordaré tengo muy mala memoria pero no es posible que alguien que hace algo tan absolutamente brutales sublime yo solamente puedo decir que me parece que cada vez les están faltando más los libros que todavía no están escritos este es el problema entonces están faltando los libros

Voz 3 03:37 antes todo todo el toda la serie sabía yo os Martin tenía texturas temía tenía dimensión ahora las cosas pasan porque porque alguien ha dicho que tienen que pasar

Voz 1363 03:49 es decir Cristina interpretando tus palabras podemos decir que hasta el momento en el que muere Jon Snow se honrar la palabra escrita de George Martín ya a partir de ese momento se está haciendo televisión y se está olvidando la literatura

Voz 4 04:03 yo creo que a ver si habían saltado obviamente Allen en una adaptación se tiene que saltar muchas veces lo que son los libros no es posible coger página tras página de poner tener en la pantalla pero pero sabía que tenía el sabor de la literatura tenía el favor de la multidimensional edad y las los diferentes matices no había tanto deseo de agradar al fan a mí realmente me parece que les probablemente en su momento Jos Martín contó a los a los guionistas los les contó lo que iba a pasar pero no es lo mismo contarlo que va a suceder que tenerlo ex escrito por él

Voz 3 04:49 entonces ellos saben lo que va a pasar pero ha faltado quién narración creo

Voz 1363 04:56 la de Cristina Macía no sólo es la voz más autorizada por ser la traductora y aparte una de las traductores mundiales que fue más fiel a la a la versión original a la versión del del autor Cristina Se reconoce una friki lo cierto es que es toda una personalidad en este universo de Juego de Tronos porque mantiene una relación fluida con los lectores fans que está en comentando que dicen

Voz 4 05:20 están enfangar la mayoría no no he visto a nadie que le que está entusiasmado con el último episodio pero mucha gente estaba entusiasmada con el segundo en serio no tras una temporada séptima que no fue vamos a decirlo claramente nadas sensacional nada brillante me parecía que habían recuperado con el segundo episodio sobre todo esta temporada parecía que habían recuperado el pulso ahora de repente son nos quedan dos dos episodios para terminar la serie ese espero pero pero pero pero qué está pasando aquí la gente está bastante mosca

Voz 1363 05:53 Christine ese sabe algo de El mundo literario de Juego de Tronos hay algún avance

Voz 3 05:58 ni una patada abriendo el sabemos ni una palabra

Voz 4 06:02 esto he ido verdad que es que eh

Voz 3 06:07 en el momento que que que que hay alguna noticia real que no sean rumores lo sabremos todos a la vez sí

Voz 1363 06:16 lo que sí bueno no sé si los esconde salvo lo cierto es que

Voz 5 06:20 no él también es cierto que si lo supiera no te los física pero prometo prometo que no estoy no sé nada

Voz 1363 06:28 bueno Cristina Macía además es una de las invitadas al congreso internacional Juego de Tronos las claves desde las humanidades que se va a celebrar del quince al dieciocho de mayo en la Universidad de

Voz 3 06:39 Pablo la vida en Sevilla

Voz 1363 06:42 y qué vais a tratar desde qué punto de vista se va a tratar este fenómeno literario televisivo social

Voz 4 06:49 traducción y de todos hay un montón de ponencias que que bueno yo creo que no voy a salir de allí porque éstos tienen el programa tiene un aspecto absolutamente fascinante sea no sé si hay todavía tiempo preinscripciones me parece que ya no pero pero el programa es una es una completa maravilla

Voz 1363 07:12 te esperamos también en el festival celsius que lleva ocho años organizando

Voz 3 07:16 sí hay creo que voy a estar sí

Voz 1363 07:19 como siempre hasta arriba del diecisiete al veinte de julio

Voz 4 07:22 del diecisiete al veinte de julio estaremos ahí tenemos un bueno también tenemos un montón lazo de invitados no estaríamos Martín pero tenemos entre otros por ejemplo en nuestro último Bazo Brandon Lee Anderson que vamos a estar encantados de la vea tenerlo tenemos un par de autoras que me me me fascinan me encantan Joana sin misa lo que no hasta casi publicada en España pero lo va a estar ahí pero es una autora finlandesa absolutamente magnífica yo conozco a alguien que dice que le augura un Nobel antes de veinte años

Voz 3 07:53 eh

Voz 4 07:54 sí sí esto es son me parece una una recomendación importante luego tenemos a Sarah Palin o lo que es que es maravillosa estaban muy contentos la verdad con nuestro plantel de invitados pero si todo el mundo está por las nubes con en Sanderson que es como yo os Martín pero escribiendo deprisa

Voz 1363 08:15 bueno Cristina ha publicado además de todo esto que estamos contando una novela juvenil una casa con encanto que se convirtió en lo que conocemos como Long Seller que es un libro que está continuamente vendiéndose además ha escrito sobre temas culinarios estas una mujer muy completa cocinar para uno mismo cocinar para llevar ida Mela lata in está inmersa en un proyecto para visibilizar a las mujeres que escriben literatura fantástica que nos tiene totalmente conquistadas hicisteis un crowdfunding con son antologías no de ciencia ficción en castellano

Voz 4 08:46 sí son en realidad esto el proyecto de visibilizar a las mujeres que escribía en ciencia ficción fantasía terror es una cosa que iniciamos con Cristina Jurado una autora una autora también la llamó polvorín no separa quieta es es es una lucha plazo porque siempre siempre hay que seguir dando el callo hicimos un la última vez que hablamos estábamos en el en el proyecto de micro mecenazgo de infiltradas que era un libro sobre ensayos sobre el género en la ciencia ficción en el terror y a la fantasía ya estamos con el de alucinada terroríficas que son dos antologías de mujeres que escriben ciencia ficción y terror en castellano

Voz 1363 09:34 y en este estáis en en el en el proyecto de de recaudación no deben damos ahora te mecenas

Voz 3 09:40 ajá amamos empezaba hace un par de días y la verdad es que va muy bien yo creo que ya podemos cantar victoria pero el mejor no lo hagamos