"Tenía la firme convicción de que contar la historias podía cambiar la vida"

Voz 1274

00:04

qué importante es ofrecer una versión propia el que la voz sea alce y una red de otra manera de Marta hornos quedarían unas pocas frases en su mayoría condescendientes otras insultantes de ese enorme agujero negro que fue Hemingway el la convirtió en su tercera mujer en una dedicatoria al inicio de Por quién doblan las campanas en uno de los blancos preferidos de sus idas cuando ya lo abandonó ella en cambio lo transformó en un episodio más de su larga vida restó importancia con los años posiblemente porque Hemingway no era tan importante como se creía y continúa con aquello en lo que creía la vida el valor quizás haya que explicar que Marta estadounidenses sureña perteneció a esa hornada de periodistas que aún veinteañeros cuando estalló la Guerra Civil española viajaron como reporteros de guerra para apoyar la causa republicana pero en su caso no obedecía una moda pasajera previamente recorrido su país asolado por la Gran Depresión y redactó informes y artículos para él y no Roosevelt con la firme convicción de que contar las historias podía cambiar la vida las impresionantes fotografías de Dorothy en la con la que colaboraba lograron que Estados Unidos no pudiera mirar para otro lado de ahí surgió su libro trapo sin los problemas el problema que he visto estuvo del Hotel Florida de la Gran Vía de Madrid con Hemingway Dos Passos y otros que elaboraban teorías sobre el fascismo y su avance a diferencia de ellos no le bastaban la retaguardia Se Colón del desembarco de Normandía disfrazada de Comillera encerrada en un cuarto de baño su valor avergonzado a otros reporteros menos osados que no dejaban de decir que aquel no era un trabajo para una mujer de ascendencia judía denunció los campos de concentración cuando aún se negaba su existencia en Europa las líneas que lo dedica aquí Hao que los esqueletos con vida que encuentra allí rasgan el alma no deja nunca de sorprenderse por el horror ni de enterrarlo con idéntica Furia en mil novecientos cuarenta y cinco Hemingway tras varios años de quejas y de llamada de atención colmo suba su el escritor hacía todo lo que podía por entorpecer sus viajes es su trabajo eres reportera de guerra hoy es mi mujer la respuesta fue tajante ni su prosa a su carácter soportaban tonterías primero sus crónicas luego en sus libros barza otorgaba el protagonismo a los insignificantes a las mujeres a los anónimos frase corta sencilla e impactante otro paso otra guerra hay haga vean el rostro de la guerra hay cuenta todo caso todo porque después llegará Vietnam y las guerras árabe israelíes Llera una anciana cuando cubrió Guatemala o El Salvador pasado de los ochenta cuando informó de la invasión estadounidense de Panamá no le importaban las polémicas pero prefería la verdad una puede ser en la vida lo que se antoje siempre que esté dispuesta a pagar un precio por ello entre otras cosas como precio a pagar por su libertad Maza decidió cuando deseaba morir fue en mil novecientos noventa y ocho se había quedado ciega independiente sus amores eran cosas del pasado la mujer esbelta que vigilaban su peso que estética va siempre unos minutos de gimnasia el día que vestía con corrección incluso bajo las peores circunstancias porque afirmaba que una buena presencia resultaba algo impreso