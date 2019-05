Nativel Preciado: "Estoy deseando escribir más"

Voz 1 00:00 ella en el

Voz 1363 00:08 sus libros muchos libros de la Ser nos acompaña una de las periodistas más queridas y admiradas de este país la también autora ha sido finalista del Planeta ganadora del Premio Primavera el Fernando Lara de novela es ensayista y novelista entre sus novelas pues destacar por ejemplo el egoísta Camino de hierro llegó el tiempo de las cerezas canta sólo para mí isla que hoy abrimos el Nobel y la corista edita

Voz 3 00:32 ahora por Espasa Nativel Preciado buenas noches buenas noches muchísimas gracias por venir gracias por invitarme después de estas jornadas después esta bifurcación que tengo entre dos cosas esta bipolaridad pues estoy encantada de del sosiego que me proporciona sí pues la literatura aunque sea interrumpida

Voz 4 00:55 pero porque yo he dicho en la también autora pero a lo mejor en este punto de tu vida podríamos decir la escritora hay también periodista también italiano periodista no lo sé porque no sé cómo dónde te encuentras más cómoda en este momento después de tantos años de experiencia tantas horas de trabajo que me has dicho que trabajas más que a los veinte años

Voz 1616 01:13 yo creo que sí pero mira el periodismo me fascina el que yo he ejercido de una manera intensa me ha parecido un lujo y un privilegio que me ha permitido cumplir pues casi todos mis sueños y la literatura que es por lo que yo iba al periodismo que desde muy niña Amen entusiasmaba pues también me da una satisfacción lo he podido hacer compatibles de durante un tiempo con grandes esfuerzos pero pero ahora yo creo que que tendría que dedicarme más a la literatura ir abandonando el poco periodismo que hago ya que son comentarios alguna columna en fin ya no es como antes pero requiere

Voz 4 01:52 muchísima dedicación requiere mucha

Voz 1616 01:54 mucha concentración ser muy sociable estar mucha gente enterarse de todo estar al día en cada momento la literatura todo lo contrario requiere aislamiento concentración es una labor muy solitaria muy lenta pero estoy deseando más tú

Voz 4 02:13 Emma publicación fue el ensayo hagamos memoria políticos y periodistas de la transición a nuestros días que encuentra una periodista política como tú una cronista parlamentaria en la ficción

Voz 1616 02:24 pues una cierta liberación la ficción es parte de la realidad yo siempre lo discuto como los sueños dice no esto es un sueño no es real el sueño forma parte de nosotros mismos no la ficción rara vez no tiene un un encaje una una un anclaje en la realidad más dura yo escrito novela la UE la penúltima esta era muy periodística era historia de era muy real muy real Ésta es tiene una parte de de ficción que es muy importante pero tiene una parte absolutamente real que es la recreación de un personaje de una época y es absolutamente está documentada como una buena periodista si aparte

Voz 4 03:08 te y el lector y la lectora se van a encontrar datos curiosísimo ahora lo vamos a abrir pero quería preguntarte antes como tantos ciudadanos y ciudadanas pues es vivido con muchísima inquietud la pasada campaña electoral te voy a preguntar a una de las periodistas con más experiencia que tenemos en este país que ha trabajado en la dictadura en la transición qué reflexión te deja el mapa político actual

Voz 1616 03:31 bueno yo estaba con el con el alma en un puño respire lo digo con toda libertad respire porque además creo que después de de este resultado electoral lo comentaba hoy mismo y a los políticos sean sosegados se han dado cuenta de que iban por muy mal camino por un pésimo camino Jan tomado nota no sé lo que les durará porque hay que poner todo el tiempo en las vacunas hay que poner dosis de recuerdo y hay que estar recordándoselo todo el tiempo pero verán los ciudadanos que ya no son los que eran que están todos calma adictos tratando centrarse sin insultar sin decir patochada en fin en este brevísimo ensayo que estamos teniendo otra vez precampaña electoral se están comportando como como nos han comportado anteriormente ojalá tomen nota hay sepan que los ciudadanos estaban absolutamente hartos de ellos

Voz 4 04:27 pues después de este respiro vamos abre la novela el Nobel y la corista habla de tres mujeres de una misma familia las Dennis Margot Jimena Iberia la primera frase es maravillosa te sitúa te conecta ya te engancha dice todas las mujeres de mi familia llevamos el apellido Denise porque los hombres han desertado de nuestras vidas te lo pregunto nada más empezar es esta una novela feminista

Voz 1616 04:48 sin duda yo creo que sí entendiendo el feminismo como yo lo entiendo que es la lucha por nuestros derechos y por ponernos en nuestro sitio no nuestros derechos en este momento en España laborales son jurídicos de todo tipo no nuestros derechos vitales en en en esto que llevan llevamos luchando fíjate esto habló de de la primera Dennis que era amargo en el año mil novecientos veintitrés previamente estaba en las sufra estas a las que les llamaba brujas directamente sea que llevamos tanto tiempo luchando simplemente porque por ocupar nuestro lugar en el en el mundo no por por explicarles a los hombres que que que tenemos una somos diferentes pero que somos personas muy respetables y eso todavía no hay muchos que no lo han entendido ni siquiera el pobre Einstein lo ha entendido

Voz 4 05:41 que esto se ve muy reflejado en en la novela vamos asomarnos a la trama Jimena desmantela la buhardilla de la casa de su abuela de Margot descubre unas postales que le hacen pensar que podría ser hija bastarda pues nada más y nada menos que del Rey Alfonso XIII o del físico Albert Einstein emocionada lo comparte con su hija Vera que ella lleva el tempo de del mundo contemporáneo no va rápido tiene su galería en fila podía atender como a ratos esto despeja mucho si dices huy ojito ojito con esta con esta es una mujer de nuestro tiempo sí pero bueno ambas de guiadas por eso mori por esa necesidad no pues esos diarios de Margot los van abriendo van descubriendo el presente y su futuro claro se puede vivir sin atender el el pasado o es necesario necesario mirar atrás para para verse para entenderse

Voz 1616 06:34 yo creo que es una pulsión que tenemos todos saber son preguntas muy filosóficas y muy elementales e incluso yo siempre comparo las que las preguntas filosóficas con las preguntas infantiles de donde venía hemos quiénes somos como éramos a quién nos parecemos cómo era nuestra vida antes de nacer cómo será el futuro como es eran es son preguntas yo pues por eso digo filosóficas pero es que los niños hacen esas preguntas si hay veces que llegan el final de la del interrogatorio y no sabemos qué contestarle después pues yo creo que es imprescindible vamos que no es que sea imprescindible es que es una pulsión de la naturaleza saber cómo eran nuestros abuelos bisabuelos de dónde venimos cómo era cómo vivían yo creo que sí

Voz 4 07:18 pero me pregunto si empezamos a mirar hacia atrás cuando cumplimos años

Voz 1616 07:23 pues más bien más bien bueno bueno relativamente yo mira te voy a contar mi mi experiencia que yo a los trece años estaba tan inquieta con los silencios de mi casa no mi madre nunca habla de determinados temas había ciertas tensión un silencio elocuente los niños cuando incluso a los trece años que ya somos adolescentes interpretamos más los silencios que las palabras los ejemplos que que el bla bla bla entonces yo tenía curiosidad por saber qué pasaba en mi casa ahí por fin lo consiguió a los trece años ya era saber qué le había pasado a mi abuelo en bueno pues había sido fusilado en eh durante la guerra por por las tropas franquistas y ese silencio lo palpaba entonces ya quise saberlo todo sobre sobre él no sobre él y sobre cómo era mi familia hay que pasaba sea que esa pulsión depende de las circunstancias

Voz 4 08:16 igual también depende de la madurez propia no de las necesidades de seguridad uno atendiendo a esas preguntas en un momento tras la lectura de una carta una de las de los personajes Jimena se sorprende de cómo podía podía el pasado desapercibidas las relaciones de Sao de su abuela con semejantes personajes Ésta es una pregunta también qué es Peja de repente dices claro qué sé yo de mi bisabuela por ejemplo

Voz 1616 08:41 lo que sabes incluso de tus padres que sabes incluso de tus padres porque

Voz 4 08:47 que la vida previa

Voz 1616 08:49 los padres se transforman cuando tienen hijos y entonces la vida previa pues ante los hijos no suelen dar mucho detalle no no quieren quieren como como llegara a sus hijos como si fuera lo más importante de su vida y entonces a lo al resto le quitan importancia incluso lo lo blanqueo vean lo endulzar lo lo lo hacen más bonito y claro hay determinadas cosas que quizá a los hijos no les guste saber Margot pues ocultó una parte de su vida de la que no no es que estuviera arrepentida pero a la que llegó por necesidades de la vida que eso también pasa mucho el personajes la mujer elegante guapa con con educación con de origen francés con un padre ingeniero al que le destinan a una a una instalación minera muere esta pobre niña que iba para otra cosa pues se queda a solas con un novio que le deja tirado un revolucionario en Madrid tiene que buscarse la vida ahí termina siendo vedette de revista corista Margot la Margot es la corista

Voz 4 09:59 hablando de este trabajo periodístico que comentábamos al principio en la ficción y la realidad de entran y salen de la narración la abuela Margot había sido bailarina de variedades me encanta lo de las variedades lo haré solo no es muy años veinte en hoy a través de esta historia pues conocemos aspectos por un lado de la vida del Rey Alfonso XIII un Borbón adicto al porno y financiador de películas pornográficas yo es algo que había escuchado te soy sincera no le había prestado mucha atención pero es que en el libro me ha fascinado

Voz 1616 10:26 pues fíjate que yo no

Voz 4 10:28 los dice me fascina a partes igual fíjate yo había sabía alguna

Voz 1616 10:31 alguna cosa porque hay un libro de de yo yo de de pequeñita muy poeta preferido era Gustavo Adolfo Bécquer sabía muchas cosas de él e incluso que quise escribió una biografía del día cuando yo lo dejé pero sí aparecen los dibujos de de su hermano Fidel hablando de cómo eran los Borbón desde la época no como era Alfonso XIII como entonces algo sabía pero investigando descubrí esta faceta no tuve que investigar mucho eh no no creas Macarena eso está puedes mirar en Internet es Lars películas porno

Voz 4 11:05 no no me ha apetecido nada pero sé que a mí tampoco

Voz 1616 11:08 pero yo lo siento por su biznieto porque aquí salen biznietos de Einstein y tal pero era un pieza eh osea lo único que le interesaban era los coches las carreras de coches los coches las mujeres si la caza es decir las mujeres el porno sea sí sí me producía películas porno elegía así a los figurantes en Barcelona entre en los bajos fondos en fin era es una cosa que a mí me resulta pelín desagradables al final cuando lo leo y voz pues pues que qué qué árido que que duro resulta no Rey que se dedique a estas cosas bueno así así iba a España en ese momento que que que iba a pues apoyó la dictadura de Primo de Rivera porque no sabía por dónde salir

Voz 4 11:57 claro estos matices de la historia explica muchas cosas cierto

Voz 1616 12:01 yo creo que la negro de la anécdota se pasa a la categoría es muy importante saber cómo cómo eran los personajes incluso ahora siempre como son lo que influye en las decisiones importantes no lo que influye son a veces relaciones personales la depresión de un mandatario el el azar el azar influye muchísimo muchísimo en las grandes cuestiones históricas

Voz 4 12:28 Nos fijamos también en el premio Nobel en Albert Einstein que pasó diez días en España en el año mil novecientos veintitrés para dar una conferencia nos cuentas en la novela varias curiosidades sobre su visita que cobró por ejemplo tres mil quinientas pesetas de la época que era una barbaridad anotaron

Voz 1616 12:42 fortuna es que ten en cuenta que Albert Einstein en el año mil novecientos veintitrés cuando vino a España ya era premio Nobel y como era tan peculiar era conocidísima en la calle le paraban yo he visto las crónicas de la época he leído todos los diario todos los periódicos he leído libros en torno a esos esos fueron más de diez días bueno por simplificar dos semanas casi eh entonces le paraban por la calle sin saber quién era vamos sin saber qué hacía pero todo el mundo le pedían autógrafos era como un cantante de rock o una estrella de Hollywood pasó yo un unos días en España invitado por por dos científicos para conocer para enseñarle fundamentalmente para que diera conferencias sobre la teoría de la relatividad que nadie entendía y para pues privó al Rey a Ramón y Caja la Ortega llegase pasó por El Prado varias veces que les fascinaba estuvo en Toledo pero voy a contar lo que le define bastante que dijo yo necesito una tarde libre para que necesitaba la tarde libre para ir a ver una revista en el teatro Apolo para ver o a una corista que le encanta

Voz 4 13:51 la vacuna en concreto o ver gustaban todos le gustaban

Voz 1616 13:53 yo creo que todas porque era mira cuando digo que era muy promiscuo y era muy mujeriego pues los hombres mida sigo bobada pero no no era eso la lado oscuro de de Einstein es que no se comportó nada nada bien ni con sus mujeres ni con sus amantes ni con sus hijos creo que no

Voz 4 14:12 sólo era poco humanos sino de difícil trato

Voz 1616 14:16 a esas personas casi todos los genios les pasa no bueno casi todos a muchos a muchos cuando encuentras uno que no yo me me conmueve

Voz 4 14:23 no se les consiente fíjate yo yo no sé si es que realmente

Voz 1616 14:26 en mayo superada ya os él es consientan encumbrados que a lo lo lejano y lo ajeno lo tratan maravillosamente bien y son benefactores de la humanidad se preocupan por el hambre la pobreza la paz la paz la guerra en fin son extraordinarios y son como Einstein indudablemente con un cerebro portentoso con miles de virtudes pero en su vida íntima privada son yo diría que son mala gente y me atrevo a decir eso no son maltratadores pero puede llegar a decir si da tiempo luego te leo unas condiciones que le puso a su primera mujer para que para que no crean que es exagera nada cuando se dice esto esto está publicado en todas partes en su primera mujer mi va Arik mil

Voz 4 15:12 el lema Mari que que era una científicas

Voz 1616 15:15 extraordinaria matemática lo dejó todo por él y luego la dejó abandonado que creo además

Voz 4 15:20 que su libro fue fundamental para que

Voz 1616 15:22 ahora animar a si yo imponer esta historia descubrí un Einstein que no me podía imaginar pues fíjate cuando te lo leo lo más rápido posible cuando cuando se quería separar de ella porque ya estaba con con con otra bueno estaba con muchas ella no se puede divorciar porque tenía un hijo con esquizofrenia al que tenía que interna no tenía dinero oí para ella era un era muy traumático dejarlo todo entonces le impuso unas condiciones que te voy a leer lo más rápidamente posible deberás asegurarte de mantener mis trajes mi ropa en buen estado servir maestro tres comidas diarias en mi habitación que mi dormitorio del estudio estén limpios y que mi escritorio sea para uso exclusivo renunciaran a cualquier tipo de relación personal conmigo es Etoo cuando sean estrictamente necesarias por razones sociales para mantener las apariencias renuncias a que me siente en casa junto a ti que salga de viaje contigo obedecer las los siguientes puntos dentro relaciones conmigo no esperadas ningún afecto intimidad por mi parte ni me reprochó harás nada bueno puedo seguir

Voz 4 16:23 bueno pero es que es espeluznante fíjate la mirada que tenía este hombre espeluznar

Voz 1616 16:28 ante ese es espeluznante entonces mil va cuando pudo ya cuando llegó a un acuerdo económico para mantener al hijo y tal pues se se divorció se divorció él la ninguno la trató muy mal se esto con su la madre de sus sí pero también era con su segunda esposa a la que echaba cuando lleva un amante a casa la la sala la segunda mujer con la que ese caso se tenía que ir de casa bueno Hinault quiero contar más porque es muy duro muy duro es muy duro

Voz 4 16:59 en la novela la verdad es que están los dos también integrados que bueno es que cancha muchísimo no puedes no puedes dejar de leer por si acaso

Voz 1616 17:11 hay le muy bonito de los dos en el Palace Baile de la corista de del Nobel que es maravilloso y que al final de la novela se desvela todas la realidad y la verdad del asunto que eso por supuesto estado contar estarán vamos

Voz 4 17:25 a contar pero bueno los escenarios del Nobel y la coristas en el Madrid actual y el de los años veinte como decíamos una etapa de libertad en la que la cultura el feminismo también habían florecido escuchado que esta época concreta de nuestra Historia te apasiona

Voz 1616 17:38 es que es una época de libertad entre entre dos y entre dos guerras entre entre una guerra hay una dictadura en esas épocas que respira la gente sobre todas las mujeres dicen bueno nos vamos a quitar vamos a ser libres las las las FLA per famosas de la época que se cortaban el pelo al hogar son se cortaron la falda es increíble aquello fue una revolución en decidieron prescindir de la tutela de los hombres fuman en pipa bailaban sola salían solas corrían en coches de carreras en fin pero fue fugaz esa liberación fue fue muy excesiva como todos los pendular nos quedamos en la historia pero pero se acabó enseguida porque llegó iba a decir el comandante no el dictador y mandó a parar los Sánchez cojo Primo de Rivera que acabó con cualquier veleidad de ese tipo prohibió todo lo que había que prohibir y luego ya tuvimos la mala suerte de cuarenta años de dictadura que no sacaron de de de la corriente europea en la que estamos inmersos cultural científica y socialmente

Voz 4 18:43 con esa manía que tenemos de mirar atrás a veces una piensa que sería de nosotros ahora no si esa historia hubiera sido de otra manera

Voz 1616 18:50 pues hemos recupera el tiempo pero no hubiera sido mucho más fácil formar parte del resto de los países que nos rodean hubiera sido mucho más próspero y porque la dictadura también fue un problema económico grave para para España parte de miles de problemas más

Voz 4 19:08 vamos a hablar de la estructura narrativa aunque sea ya casi al final porque la novela se divide en tres partes más una post data la primera y tercera están situadas en el presente narradas en primera persona por Jimena Vera por madre e hija tres hombres la segunda parte es el diario personal de Margot yo me pregunto si tenías clara esta estructura desde el principio porque hay que ser muy organizada y me pregunto si te consideras un escritor

Voz 1616 19:30 está organizada nada yo soy caótica absolutamente a la hora de escribir la verdad de casi todo pero precisamente por eso necesito ordenar me mucho la cabeza yo escribo realmente para ordenar mi vida en mi cabeza entonces la estructura salido después de grandes esfuerzos de decir esto hay que poner orden porque es un caos yo quería contarlo todo me apasionaba todo había muchísimas más la documentación ha sido exhaustiva en localizar a los a los bisnietos de de Einstein puse a Jimena ya veras lo llevé a conocer al bisnieto que vive en Francia en en el sur Francia en fin todo eso tenía que organizarlo y eso es cuesta mucho ha sido un gran esfuerzo

Voz 4 20:11 un gran esfuerzo con con recompensa Nativel es cierto que de pequeña quería ser pinito del oro

Voz 1616 20:16 sin duda era bueno no sabes lo que admiraba lleva pinito del oro se ha muerto hace relativamente poco

Voz 4 20:22 es verdad

Voz 1616 20:23 sí sí yo le he visto era un era una una maravilla de de mujer de trapecista sabes que que que no tenía red se estaba rota por todas partes su marido primer marido se ponía debajo de ella para cogerla cuando se caía

Voz 4 20:39 se cayó mucha eso sí cayó muchas veces Diego el apodo

Voz 1616 20:41 de todo todo todo pero a mí me fascina a midle circo me gustaban los trapecistas yo de de jovencillo pues me hacía mucho deporte imán yacía pues eso pararle las saltaba a Mesut Ozil sí sí si era bueno eso es otra de mi secuelas del del colegio estupendo al que fue

Voz 4 21:03 cuando no estás escribiendo cuando no atiende a la actualidad política haciendo que te lo pasas en grande me lo paso en grande sin hacer nada Smara eres capaz de soy capaz soy capa bueno

Voz 1616 21:14 no estoy mirando al techo una de las frases que digo siempre estoy deseando que me dejen demostrar que puedo ser vaga porque es que no me ha dado tiempo pero no mirando pues mira mirando pues lo que hace todo el mundo cuando cuando tiene tiempo para para sí misma no pues pues me voy a la placita tengo una pequeña casa leo doy paseos algo comidas compró un periódico local y me baño de vez en cuando miro cómo pasan las gaviotas olas los pocos pájaros que van quedando muy bueno pues disfruto muchísimo muchísimo